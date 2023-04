Día con día la videnteNana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este MIÉRCOLES 19 de abril para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy MIÉRCOLES 19 de abril

ARIES

Es importante que mentalices bien el tipo de persona que quieres en tu vida pues tu fuerza y energía logrará atraerla, deja de creer en palabrerías sin importancia, concrétate en los hechos. Tu familia será siempre tu talón de Aquiles aprende a ver más por ellos y aprovechar todo este tiempo pues quizás el día de mañana te arrepientas de eso. Si ya tienes una relación o pareja es probable que entren en un ciclo muy perro en el cual habrá cierta inestabilidad y problemas los cuales podrían ocasionar una separación definitiva.



Persona de piel blanca retorna de tu pasado, no trae nada nuevo. La fuerza de voluntad que te cargas no compite con la de nadie, tienes el poder de lograr lo que te propongas sin embargo has sufrido tanto en tu pasado que algunas veces sientes que ya no puedes continuar. Recuerda que nada es para siempre así que aprovecha a la gente que tienes contigo en estos momentos pues quizás el día de mañana ya sea tarde para eso. Nuevos amores llegarán y una nueva posibilidad de empleo. Viene un panorama bastante bueno para ti pues el amor regresa a tu puerta y será más fuerte que nunca solo tienes que cuidar tu carácter que no ayuda en nada. Caída o golpe en próximos días.

TAURO

No juzgues a tus amistades al final ellos o ellas saben por qué lo hicieron, así las cosas, ya la vida se encargará de pasarles la factura. Si tienes una relación ten cuidado con celos o con pedir más de lo que ofreces, a veces cansas a tu pareja con tanta palabrería y desconfianza al punto que ha llegado a pensar en mandarte bien lejos. Si tienes una relación es momento de consolidarla al paso siguiente ya han caído en la monotonía y en la rutina. Se aproxima un viaje o se planea para próximas fechas.



Una persona llegará a tu vida y te va a poner en vibración el asunto, hay muchas posibilidades de encamarte con él o ella sin embargo solo serán fajes de ocasión pues no se visualiza un compromiso estable. Un dinero extra de un pago pendiente está por llegar. Relaciones familiares se fortalecerán. Un sueño te dejará mucho que pensar. Si tienes pareja pon atención a ella pues podría estar mintiendo en ciertas cuestiones para no ponerte de malas. Personas de piel blanca se presenta en tu vida no tendrá buenas intenciones, ten mucho cuidado.

GÉMINIS

Un nuevo proyecto podría ayudarte mucho a aumentar tus ingresos, no temas a nuevos cambios y oportunidades que quizás ahí esté la clave que necesitas. Podrías comenzar a desarrollar sentimientos por una persona que ya tiene una relación, ten cuidado no te metas en esas cosas que no son para ti. Extrañarás mucho a una persona que ya no está a tu lado. No te creas de todo lo que escuchas pues ciertos comentarios van con la intención de lograr incomodarte y hacerte perder el piso.



Persona del pasado retorna y un cambio super importante te va ayudar a soltar eso que dolió mucho. Si no tienes pareja viene el amor para ti y te manejarás en perra brava, andarás que no querrás que nadie te toque.

LEO

Los Leo creen que el mundo solo gira alrededor de ellos, y cuando no reciben respeto, atención, elogios, aplausos y adulación de los demás, su autoestima sufre, su lado más oscuro emerge, y se transforman en una persona que nadie quiere que esté presente, ni en público ni en privado. Bien cabrones y cabronas, se ha de hacer lo que les de su chingada gana, muy desconfiados y desconfiadas, donde ellos estén siempre querrán ser el centro de atención, no aceptan criticas y son de carácter muy fuerte, vengativos a más no poder y suelen cobrársela por triple, en el amor son muy pinche entregados y fieles, aunque hay sus excepciones les encanta la comodidad y vivir bien y viajar mucho.



Todo tu ser se sacude para que salgan a flote tus más prufundos deseos y verdades. Mercurio, retrógrado te despierta a realidades que cambiarán el rumbo de tu vida. Sabes exactamente ahora con quien puedes contar para realizar tus planes. Te sentirás muy motivado a estudiar y a superarte en la vida.

VIRGO

Virgo tiene una enorme inteligencia que, al lado de su capacidad de observación, lo dotan de una enorme intuición que en ocasiones va de la mano de una enorme empatía. Su encanto personal es otro de sus puntos fuertes, puesto que sabe hacer sentir cómodos a el resto. Hay una tendencia en la naturaleza de Virgo a sostenerse “virgen” en el plano cariñoso. Lo que desea decir que a Virgo le cuesta en ocasiones abrirse a las relaciones cariñosas.



No pongas resistencia a lo que no sale como tú lo habías planificado. Todo en esta vida tiene una razón de ser y tal parece que por ahora lo más que te conviene es esperar. Quién menos tú te imaginas te defenderá, luchará por algo que tú deseas. Dedícale hoy más tiempo a tu familia, a las cosas del hogar. Tu afirmación en el día de hoy: “Yo soy una expresión de amor”.

LIBRA

Siempre se echan en cara el pasado y por eso a veces no avanzan ni madres, suelen tener problemas con la soledad pues odian estar solos pero cuando la dominan no querrán dejarla por nadie, son muy amigables y aman un chingos pues son entregados, se reprochan mucho las cosas aunque ellos no hayan sido culpables, les cuesta trabajo volver a confiar en quienes los o las traicionan y no suelen ser vengativos pero cuando les llenan el buche truenan sin piedad en contra del enemigo. Son generosos pero defienden a como sea a las personas amadas, no suelen meter las manos al fuego por nadie solo por quien de verdad vale la pena, defienden la verdad a morir. Muy calientes en la cama y siempre deseosos de sexo.

ESCORPIO

Si tienes una relación hay posibilidades de infidelidad y celos, no canses a tu pareja atosigándola o quitándole su libertad porque no va a tardar en hartarse, quizás no te sea infiel con los actos, pero si con palabras. No confíes en personas que conocerás en lo que resta de esta semana pues podrían meterte en chismes. Si tienes pareja no te detengas más y da el siguiente paso, necesitas cambiar la rutina o de lo contrario en cualquier momento todo se irá a la fregada. Infecciones en garganta o estomago estarán a la orden del día.



A veces caes en situaciones bien tontas que te hacen hacer y decir cosas muy perras y personas que te rodean suelen sentirse ofendidas, recuerda que un defecto o virtud que posees es que no sabes quedarte callado o callada y a la menor provocación tiras el veneno sin importar quien sea quien esté frente de ti. Posibilidades de bajar de peso, ten cuidado con infecciones estomacales o con tu alimentación podrías exponerte algún virus. Un familiar requiere de tu atención pues, aunque no lo parezca se ha sentido solo o sola, recuerda que lo más importante en tu vida debe de ser tu familia, no la descuides por cosas que no valgan la pena, recuerda que para todo haya tiempo.

SAGITARIO

Es momento de enfocar tu energía en tus sueños y planes, vienen cambios importantes en los cuales madurarás mucho, dejarás la ingenuidad atrás y serás más bitch que de costumbre. Si tienes pareja y esta se ha tornado distante podría ser a causa de cierta persona que le ha metido falsas ideas o le ha andado coqueteando. Ya no te confíes tanto, ve tras eso que quieres y que nadie te quite las intenciones de lograr esos proyectos que tienes en mente. Las llegadas de noticias sobre embarazos en la familia te pondrán muy feliz. Viene la compra de un vehículo o de una propiedad. Con la llegada de una persona de tu pasado lograrás cierta estabilidad o paz.



Debes aprender de tus errores para no volver a cometerlos, vienen días llenos de cambios en los cuales comprenderás el porque muchos de tus planes y proyectos no han resultado como quieres y deseas. Cuidado con traición de familiar. Si ya tienes una relación ten cuidado porque amistades de tu pareja le andan llenando de piedras el buche en tu contra. No te lleves tanto con tus amistades pues podrían terminar de pleito al no aguantarse las chingaderas que se dicen en la cara.

CAPRICORNIO

Ten cuidado con cuestiones de colitis e inflamación, aléjate de lácteos y harinas. Una propuesta indecorosa te pondrá a pensar mucho. Ponte las pilas en la cuestión de tu cuerpazo criminal pues lo descuidas mucho. Te viene dinero extra de algún pago que te va a ayudar a pagar unas deudas. Posibilidades de un viaje o llegada de familiares de fueras.



Durante poco tiempo estarás con la persona que de verdad vale la pena para ti, la luna llena te beneficiará mucho en cuestiones de dieta, es momento oportuno de iniciar una. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, tu carácter te define como ser humano, tus actos mostrarán de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Esa persona que solo se aparece cuando tiene ganas no es la persona que deberá de estar por siempre en tu vida.

ACUARIO

Días llenos de bendiciones te esperan, no confundas tus metas y planes ni los cambies por seguir a quien quizás en tu futuro ya no esté contigo. Sentirás necesidad de cambiar algo de tu vida que nomás no te deja más que dolores de cabeza. Es probable que un día de estos te lleguen noticias de persona que es importante para ti y no te va a gustar lo que vas a escuchar. Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos acuerdes podrías perderlos. Ya no temas a cambios en tu vida, ve por lo que quieres y no te quedes con ganas de comerte al mundo. Problemas en la familia se avecinan, pero sabrán arreglar dichas situaciones. Si tienes pareja se vienen momentos muy buenos, mejorará mucho la relación.

PISCIS

Nueva vida inicia, cambio en la mayoría de los aspectos. Terminan relaciones, llegan nuevas personas a tu vida. Vienen días llenos de bendiciones y muchas sorpresas por noticias que recibirás por parte de tu familia. En caso de tener pareja pon atención a sus comportamientos, si notas algo raro en su actitud a poner las cartas sobre la mesa que probablemente haya ciertas cuestiones o situaciones que te ha estado ocultando. Te viene un viaje y posibilidad de emprender un negocio de compra o venta. Noche de pasión y oportunidad de bajar 2 o 3 kilos de peso.



Mercurio hace su movimiento retrógrado hoy en tu casa de la transformación, bienes legales, herencias. No te lances a ciegas a firmar contratos ni aceptes tratos o arreglos legales que no estén claros para ti. Asesórate bien en todo lo que envuelva la firma de documentos. Escarba profundo hasta encontrar la verdad.