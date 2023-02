Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este MIÉRCOLES 22 de febrero para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy MIÉRCOLES 22 de febrero

ARIES

No permitas que nadie afecte tu círculo y cada sueño que tienes, estas en la mejor etapa de lograr cuanto te propongas. Amistad del pasado retorna y te pedirá disculpas, sin embargo, sabrás que ya no hay espacio en tu vida para él o ella. Cuida la parte de tus sentimientos no los expongas tanto pues podrías sufrir como ya antes lo hiciste. Se cancela una fiesta o salida.



Tu sentido de humor va a traer mucho a esa persona que te interesa, trata de no ser tan dejada en los asuntos del corazón, no bajes tu nivel ni tu precio por nadie, hay posibilidad de iniciar negocio que tiene que ver con comercio y ventas. Empezarás a tratar a las personas como se merecen y a no dejarte manipular ni por ti mismo. Cambios importantes podrían ayudarte a cambiar esos defectos que tanto te molestan. Vienen días en los que no querrás levantarte y comenzar tu día, no dependas de lo que hacen o dicen otras personas, tu felicidad deberá de radicar solo en ti y nadie más.

TAURO

No finjas lo que no sientes ni des lo que no tienes o te expones a quedar mal y que las personas desconfíen de ti. Eres una persona con un corazón enorme sin embargo existe tu parte opuesta que cuando es manipulada y traicionada suele destruir lo que se pone a tu paso. Quien te la haga la paga y tu imagen de ser luz y nobleza solo existirá para esas personas que te traten bien, pues entras en una etapa en la que no permitirás que nadie se sobre pase o lastime. Un viaje podría ser la clave para conocer mejor a quien te anda moviendo el corazón. El amor te va a dar una sorpresa, pues desarrollaras sentimientos y deseos por una amistad que te comenzará a echar los perros, ponte trucha y dale pa delante.

GÉMINIS

Podrías entrar en conflicto con una persona que es muy importante para ti debido a que no sabrán acepar varias diferencias, no temas a esas cuestiones y más si estás hecho o hecha de defectos, recuerda que la única manera de que una relación prospere es saber entender a tu pareja o tus amistades. Disfruta más de esos momentos en lugar de amargarte por quien no te merece o solo te causa dolores de cabeza.



Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona cercana, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarse o ser mejor que tu suelen aventar el veneno para hacerte sentir de lo peors, la envidia es canija y nunca duerme. Realizarás algún trámite el cual tendrás dudas de que salga como esperas.

CÁNCER

Cambia tu manera de pensar y actuar pues podrías cometer errores con la persona que te interesa. Busca a esa amistad con la que no terminaste bien, deja tu orgullo y rencores atrás y decídete arreglar todas esas situaciones que quedaron pendientes e inconclusas, si sigues guardando rencores no podrás al final encontrar tu estabilidad y paz interior. Una amistad se enfermará o caerá en cama, saldrá adelante poco a poco. Si sales con una persona y no te emociona absortamente nada pues next, déjate de tonterías y dudas, aprende a amar cuando estés listo y no cuando te caiga alguien nomas de la nada.

LEO

Los Leo creen que el mundo solo gira alrededor de ellos, y cuando no reciben respeto, atención, elogios, aplausos y adulación de los demás, su autoestima sufre, su lado más oscuro emerge, y se transforman en una persona que nadie quiere que esté presente, ni en público ni en privado. Bien cabrones y cabronas, se ha de hacer lo que les de su chingada gana, muy desconfiados y desconfiadas, donde ellos estén siempre querrán ser el centro de atención, no aceptan criticas y son de carácter muy fuerte, vengativos a más no poder y suelen cobrársela por triple, en el amor son muy pinche entregados y fieles, aunque hay sus excepciones les encanta la comodidad y vivir bien y viajar mucho.

VIRGO

Virgo tiene una enorme inteligencia que, al lado de su capacidad de observación, lo dotan de una enorme intuición que en ocasiones va de la mano de una enorme empatía. Su encanto personal es otro de sus puntos fuertes, puesto que sabe hacer sentir cómodos a el resto. Hay una tendencia en la naturaleza de Virgo a sostenerse “virgen” en el plano cariñoso. Lo que desea decir que a Virgo le cuesta en ocasiones abrirse a las relaciones cariñosas.



No te aferres tanto a las cosas materiales. Aquello que realmente nos llena como seres humanos es el amor y la paz que llevamos en nuestro interior. Es tiempo de dar pero no en el aspecto material. Acepta los consejos que puedan darte en relación al manejo de tu dinero. No trates de impresionar demostrando cuanto tienes.

LIBRA

Los Libra creen que el mundo solo gira alrededor de ellos, y cuando no reciben respeto, atención, elogios, aplausos y adulación de los demás, su autoestima sufre, su lado más oscuro emerge, y se transforman en una persona que nadie quiere que esté presente, ni en público ni en privado. Bien cabrones y cabronas, se ha de hacer lo que les de su chingada gana, muy desconfiados y desconfiadas, donde ellos estén siempre querrán ser el centro de atención, no aceptan criticas y son de carácter muy fuerte, vengativos a más no poder y suelen cobrársela por triple, en el amor son muy pinche entregados y fieles, aunque hay sus excepciones les encanta la comodidad y vivir bien y viajar mucho.

ESCORPIO

Ten cuidado con dejar tus sueños a un lado por flojera, la vida es corta y sino haces nada antes de los 30 después va a ser complicado lograrlo más no imposible. Una noticia en el terreno financiero está por aparecer. No pienses tanto en el futuro y concentra tu tiempo en vivir tu día. Boda o fiesta de un familiar se comenzará a planear en las próximas fechas y te la pasarás genial. Debes aprender de errores y traiciones para no volver a caer en lo mismo, no te permitas volver a sufrir por nadie, haz un poco más duro tu corazón pues solo así nadie te dañará la existencia. Busca a las personas que te transmitan paz y aléjate de quien te incomode, recuerda que nadie va a trabajar en tu felicidad más que tú mismo.

SAGITARIO

No te compliques la existencia ni te apures por cosas que tienen solución, tienes una vida por delante muy perra y personas maravillosas para ser feliz. Salte y disfruta cada momento que tienes, manda a la china a quien te cause dolores de cabeza y proponte materializar cada sueño, cambia la rutina de tu día a día pues te deprimes por hacer lo mismo siempre. Tu fortaleza se preparará para próximas fechas con ciertas cuestiones que sucederán. Pon atención a tus sueños, te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte. Si no tienes pareja te viene un amor exprés por face, solo serán amigos con derecho por un tiempo.

CAPRICORNIO

Ya basta de tanta tontería y ridiculez, no permitas que chismes, malos tratos y envidias logren afectar tu circulo de armonía, es momento de comenzar a deshacerte de todo eso que te afecta o daña continuamente. No seas tan hijo e hija de la tiznada, algunas veces eres bien duro o dura a la hora de actuar y no tienes tacto y pudieras dañar a personas que son verdaderamente importantes para ti.



Durante poco tiempo estarás con la persona que de verdad vale la pena para ti, la luna llena te beneficiará mucho en cuestiones de dieta, es momento oportuno de iniciar una. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, tu carácter te define como ser humano, tus actos mostrarán de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Esa persona que solo se aparece cuando tiene ganas no es la persona que deberá de estar por siempre en tu vida.

ACUARIO

No descuides la parte de tu físico pues estas en una etapa en que subirás muy fácil de peso, necesitas moverte antes que se te haga bolas el engrudo. Hay una persona de tu mismo sexo que tiene mucho interés en ti, sin embargo, tiene miedo a tu rechazo. Se planea un viaje y vienen reencuentros familiares. Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte, un familiar te ayudará con negocio que quieres poner. Chismes en puerta por parte de familiares. ti.



Ya no temas a nuevas oportunidades en lo laboral y en área sentimental. Ten cuidado con tus gastos, podrías llenarte de deudas. Posibilidades de cambios en tu estado de ánimo y oportunidad de nueva relación, podría surgir amor o interés por una amistad más pronto de lo que te imaginas. Se vienen grandes cambios en tu forma de ser y de actuar, no trates de aparentar algo que no eres o te meterás en graves problemas, cuida mucho lo que comes o te expones a enfermedades en el estómago. Es momento de ver más por ti y preocuparte más por tus sueños, te la vives ayudando y dando todo por las demás personas, pero al final te olvidas de tus necesidades y de esas cuestiones que te llenan de felicidad. Vienen días muy positivos y otros no tanto, ten mucho cuidado con tus cambios de humor o de lo contrario podrías lastimar a miembros de tu familia.

PISCIS

Si tienes una relación se torna un escenario algo gris en cuestión de entendimientos, no discutas con tu pareja por cosas tan vánales, aprende a disfrutar los momentos simples; te encanta estar pelando y al final ya no sabes ni cómo arreglar el problema. Si tienes pareja y sientes que se ha distanciado o ha cambiado contigo házselo saber, no te quedes con nada en el buche pues a la larga se convierte en una bomba de tiempo. Te enteras de rompimiento sentimental y de embarazo de amistad.



Recuerda que de lo que habla tu boca es de lo que estás hecho. Viene la posibilidad de iniciar negocio y de conocer a una persona muy especial. Vienen días en los cuales estarás entre la espada y la pared y tendrás que tomar importantes decisiones, ponte bien perris para que no la riegues. Deja de pensar que el mundo está en tu contra y toma el toro por los cuernos, en la medida que creas en ti será en la medida que salgas adelante.