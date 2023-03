Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este MIÉRCOLES 22 de marzo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy MIÉRCOLES 22 de marzo

ARIES

Necesitas estar muy seguro o segura de lo que dirás pues las palabras podrían regresar a ti multiplicadas por tres en un futuro si no sabes usarlas. En los dineros vienen momentos de necesidad, andarás bien brujo o bruja y eso se debe a que gastas mucho en cosas que no necesitas, ponte ya la pilas y ahorra un poco más. Cuida tu alimentación y no te confundas en tus sentimientos pues por falta de amor podrías confundir la caricia con enamoramiento. Llegada de personas a tu vida que te enseñarán a valorarte más.



Días en los que reflexionarás mucho sobre ciertos acontecimientos que han pasado en tu vida. Tu buen corazón algunas veces te hace cometer errores, te hace falta malicia y que se te quite la cara de tonto o tonta solo así no les será fácil jugarte el dedo en la boca. No te dejes menospreciar por nadie, ten el valor de quitar de tu vida a quien te causa problemas o conflictos. Muchos cambios, una persona de tu familia se aleja. Es probable que en próximas fechas recibas la noticia de una separación en la relación de una amistad.

TAURO

Ya no temas a lo que viene, la vida te pagará lo que te quedó a deber en el pasado, te has hecho de corazón muy duro y te has convertido en alguien muy fuerte que ya no cree tan fácil en las personas, se requirió que te mintieran, traicionarán y tiraran al suelo para que pudieras convertirte en lo que eres hoy, no guardes rencor agradece pues gracias a esos golpes lograste salir a flote y convertirte en una persona más segura. En estos días te llegarán grandes noticias que cambiarán la forma de pensar que tenías sobre cierta persona. Es momento de despedirte de todas esas personas que solo te han causado estrés y problemas en tu vida.



Ponte las pilas en cuestiones del corazón, no seas tan negativo o negativa, estás tan decepcionado de esos sentimientos que cuando alguien te empieza a mostrar atención o cariño sueles asustarte y salir corriendo o ponerte a la defensiva. Un viaje se llega cuando menos lo esperes. Recuerda que todo tiene un inicio y un final, aprende a disfrutar las cosas el tiempo que duren. Te llegará una sorpresa en próximos días, aprende a disfrutarla. Traerás el hocico bien suelto y podrías cometer errores si hablas de más, no des tu opinión sino te la están pidiendo.

GÉMINIS

Eres de buen corazón, pero también es cierto que quien te daña te las paga y con doble factura, no es momento de ensuciarte las manos, la mejor venganza ha de ser la indiferencia y olvido, deja que la vida se encargue de cobrar factura. Tu buen y noble corazón te van hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro.



El tiempo será tu mejor aliado para sanar heridas que no han logrado cicatrizar del todo, personas que llegaron a tu vida y te dejaron una enseñanza quedarán marcadas en tu alma. Muchas posibilidades de que se cancele un proyecto que estaba por llegar debido a malos entendidos.

CÁNCER

Debes acomodar tus horarios y pendientes para que no faltes a compromisos, si una vez sentiste necesidad de mandar todo bien lejos fue por tu inestabilidad que no has sabido controlar. Fin de semana muy relajado, es importante que ocupes tu energía en cosas de provecho y que te dejan algo a cambio, sueles invertir tu energía, tiempo y dinero en puras tonterías de las cuales no obtienes nada. Una verdad que se mantenía oculta saldrá a la luz en fechas próximas y no te va a gustar lo que vas a escuchar.



Viene nueva etapa, nuevos sueños y anhelos en tu vida, es posible que comiences a sentir atracción por una persona con la que has estado saliendo o has conocido por una red social, sino le das la importancia que requiere todo quedará ahí, si desconfías de él o ella da la media vuelta y mejor busca alguien más pues las dudas no desaparecerán de la noche a la mañana. Ten cuidado con problemas de salud sobre todo infecciones en garganta o riñones.

LEO

Momento de grandes cambios que te conducirán por caminos bastante certeros en tu vida, pero para esto deberás de quitar a personas que en el pasado fueron muy importantes en tu vida. No te limites en ir por eso que mueve tu vida y tu mundo pues estás a muy poco tiempo de lograr consolidarlo. Es momento de poner los pies en la tierra su quieres hacer realidad tus sueños e ir por lo que quieres porque nada te va caer del cielo. Firmas y acuerdos se ven perfectos el día de hoy para que rindan frutos y las cosas e salgan como quieres y deseas.



Todo tu ser se sacude para que salgan a flote tus más prufundos deseos y verdades. Mercurio, retrógrado te despierta a realidades que cambiarán el rumbo de tu vida. Sabes exactamente ahora con quien puedes contar para realizar tus planes. Te sentirás muy motivado a estudiar y a superarte en la vida.

VIRGO

Siempre se echan en cara el pasado y por eso a veces no avanzan ni madres, suelen tener problemas con la soledad pues odian estar solos pero cuando la dominan no querrán dejarla por nadie, son muy amigables y aman un chingos pues son entregados, se reprochan mucho las cosas aunque ellos no hayan sido culpables, les cuesta trabajo volver a confiar en quienes los o las traicionan y no suelen ser vengativos pero cuando les llenan el buche truenan sin piedad en contra del enemigo. Son generosos pero defienden a como sea a las personas amadas, no suelen meter las manos al fuego por nadie solo por quien de verdad vale la pena, defienden la verdad a morir. Muy calientes en la cama y siempre deseosos de sexo.



No pongas resistencia a lo que no sale como tú lo habías planificado. Todo en esta vida tiene una razón de ser y tal parece que por ahora lo más que te conviene es esperar. Quién menos tú te imaginas te defenderá, luchará por algo que tú deseas. Dedícale hoy más tiempo a tu familia, a las cosas del hogar. Tu afirmación en el día de hoy: “Yo soy una expresión de amor”.

LIBRA

Muy testarudos y tercos, siempre defenderán sus ideas a más no poder, suelen cobrar caro las traiciones sin embargo a veces caen en el punto de perdonar y dar segundas oportunidades, su mejor arma es la indiferencia y el olvido. No les gusta sentirse aprensivos ni controlados por nadie, aman la libertad. En tu lado oscuro, Tauro, eres terco en su máxima expresión, arbitrario y cuando quieres conseguir algo, no te frenas, y te llevas por delante a quien haga falta. Odias los cambios bruscos. Te gusta la vida que llevas y no la vas a cambiar, porque, para ti, Tauro, siempre es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer.

Comunícate con aquellos que hace tiempo no ves. Es tiempo de organizar algún evento social donde puedas compartir con los tuyos. Sigue adelante con tus planes de viajar aunque sea por poco tiempo. Nuevos estudios están en agenda para ti. Se impone que expandas tus conocimientos y progreses en la vida. Tu afirmación para el día de hoy: “Soy un ser infinitamente creativo”.

ESCORPIO

Deja las tonterías que no te dejan avanzar en el pasado y céntrate en tus proyectos pues van a rendir muchos frutos. Posibilidades de cambios en trabajo, familia y con amistades. Cambios en estado de ánimo y posibilidades de ir a una fiesta o evento, te encontrarás con personas que te caen bien mal y podrías no pasar un buen rato. Cuidado con noticias que vienen de parte de amistades y que buscarán hacerte sentir mal, no des pie a que te culpen de errores que no son tuyos. Mediados de semana en el cual estarás pensando mucho en una persona de tu pasado que te trajo muchos dolores de cabeza.



Deja de guardar rencores, cierra el pasado y ocúpate del presente, te viene un convivio con amistades y posibilidad de salida con una persona que tiene cierto interés por ti. Dolores musculares e infecciones en estos días. Si tienes pareja ten cuidado, hay alguien que le está hablando al oído. No descuides dieta ni ejercicio pues estás en una etapa muy culera en la que estas subiendo mucho de peso y solo una buena dieta y ejercicio podría hacerte llegar a tu peso ideals. Te vienen posibilidades de viaje o de iniciar un negocio de venta de alimentos. Ten paciencia y no espere que los cambios en tu vida se vean a la brevedad cuando te la has pasado estancado por mucho tiempo, cambia tu forma de ser y actuar con las personas que no te valoran. No permitas que nadie te baje del nivel que tienes.

SAGITARIO

Pon mucha atención en esta semana a los hechos que sucederán pues podrías entrar en conflicto debido a que muchas cosas no te parecerán sobre todo la manera de actuar de varias personas. Deja que el mundo ruede y que los comentarios positivos o negativos hacia tu persona sigan su curso, no cometas los mismos errores que cometiste ya en tu pasado, tienes el poder para remediar cualquier error que hayas cometido, pero no está permitido seguir viviendo en lo mismo. Ten mucho cuidado con tratar de aparentar algo que no eres, podrías decepcionar a muchas personas que son importantes para ti. Te vienen buenas oportunidades en los negocios y una verdad que saldrá a la luz sobre un miembro de tu familia, que no te afecten esas cuestiones, no eres nadie para juzgar. Date la oportunidad de conocer a más personas y disfrutar la vida, no vivas tan aprisa. Momento en los cuales deberás de atender todos esos sueños que has tenido y que por flojera y falta de interés y de ganas no has logrado concretar al 100.

CAPRICORNIO

Ya no pienses en amores pasados lo que un día fue ya se lo llevó la tiznada tienes muchas posibilidades de iniciar una nueva vida llena de amor y felicidad, a veces te caes, pero esos golpes te han servido para quitarte lo tonto y enfrentar al mundo de una manera muy perra. Se feliz con lo que tienes a tu alrededor y no te detengas por nadie.



El amor ha de llegar de tierras lejanas en próximas fechas. Te vienen cambios muy perros, vienen días en los cual te costará trabajo aceptar muchas cosas que suceden en tu realidad. Si no tienes pior es nada, aprende a no mendigar cariño, amor y atención, recuerda que tú no naciste para eso, date tu lugar. Podrías sufrir las consecuencias de haber ocultado una verdad, por más mentiras piadosas que hayas hecho, al final tus actos tendrán consecuencias.

ACUARIO

Ponte las pilas y deja de quejarte y si no tienes jale sal a buscarlo que él no va a venir a buscarte a ti, no te metas en problemas donde no te llaman porque se te da mucho dar tu opinión donde no debes. Días de reflexión y semana llena de sueños y metas, algunas veces te desesperas el no concretar nada, pero debes de tener presente que lo único que te va a caer del cielo es el agua, aprende a darte cuenta de que lo que quieres y deseas lo conseguirás en la medida que trabajes y luches por conseguirlo.



Cuida mucho tu interior, no te lastimes más por quien no vale la pena o solo te da dolores de cabeza, la vida es justa y te pondrá grandes pruebas que te harán valorar lo que tienes y dejar de quejarte de tantas cosas, aprende de lo que tienes y valóralo pues el día de mañana se te podría caer de tus manos. No te dejes manipular por personas que solo buscan sacar información de tu parte, debes ser más discreto en cuanto a tus cuestiones personales o de lo contrario cometerás grandes errores. Días en que andarás bien bipolar y nadie te va a aguantar. Cuida mucho tu imagen ante los demás pues podrías dejar mucho que desear en estos días. Nuevas amistades y la culminación de uno de tus sueños más esperados y anhelados están por llegar. Te viene un amor de tierras lejanas que conocerás por una red social, ten mucho cuidado pues la distancia podría ocasionar problemas. Hay días en los que te sentirás triste y otros con todo el ánimo del mundo, tu bipolaridad andará al 100.

PISCIS

Si sigues tirándote al piso y dejándote humillar y pisotear por quien quieres jamás lograrás consolidar tu felicidad, el amor no trata de eso sino de respeto entre ambos y de cariño y amor incondicional. Ya no temas a cambios, todo cambio será bueno pues traerá consigo nuevas oportunidades. Siempre que busques encontrarás, pero si no hablas no serás escuchado o escuchada. Un viaje se ve en fechas próximas y la posibilidad de encamarte con persona que conocerás en lo que resta del mes. Amistades desaparecen y nuevos amigos entrarán en tu vida cargándola de buenas energías. Tu carácter no te ayuda en nada así que bájale unas rayitas para no cometer indiscreciones.



Tienes ahora la fuerza que necesitas para llevar a cabo lo que quieras. Mejoras a nivel de trabajo y economías, no te podrás quejar. Disfrutas de estos momentos de bienestar económico pero a la vez haz previsiones para el futuro. Ten mucho cuidado con lo que comes no sea que engordes más de la cuenta. Tu afirmación para el día de hoy: “Todo lo que me sucede es parte del plan Divino de Dios”.