Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este MIÉRCOLES 25 de enero para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy MIÉRCOLES 25 de enero

ARIES

Es importante tomes el toro por los cuernos y no permitas que nadie se interponga en tus planes, ve tras tus objetivos que estás por lograrlos, sino quieres un embarazo cuídate mucho que estarás más fértil que una coneja o conejo. Deja de pensar que no puedes hacer algo, tienes el talento, la fuerza y las ganas para lograr lo que deseas, no te límites, recuerda que si alguien no pudo no significa que tú tampoco lo lograrás. Sueños que te pondrán algo confundido o confundida en estos días. Cuidado con chismes y comentarios negativos que llegarán a tu vida en próximas fechas, no los des por hecho ni permitas que te afecten, debes aprender a que se te resbalen todas esas cuestiones que no tienen importancia y que van dirigidas con dolo hacia tu vida.



Persona de piel blanca retorna de tu pasado, no trae nada nuevo. La fuerza de voluntad que te cargas no compite con la de nadie, tienes el poder de lograr lo que te propongas sin embargo has sufrido tanto en tu pasado que algunas veces sientes que ya no puedes continuar. Recuerda que nada es para siempre así que aprovecha a la gente que tienes contigo en estos momentos pues quizás el día de mañana ya sea tarde para eso. Nuevos amores llegarán y una nueva posibilidad de empleo. Viene un panorama bastante bueno para ti pues el amor regresa a tu puerta y será más fuerte que nunca solo tienes que cuidar tu carácter que no ayuda en nada. Caída o golpe en próximos días.

No dejes que nadie se envuelva en tus asuntos íntimos o privados. Esa persona que insiste en aconsejarte sin tú pedírselo, lo que busca es confundirte aún más. Toda relación que supera los momentos difíciles se fortalece. Sigue los dictados de tu corazón, aprende a escuchar esa voz que te guía por el camino correcto. Tu afirmación para el día de hoy: “Dios a través de mis corazón me guía y me orienta”. Números de suerte: 48, 5, 20.

TAURO

Ponte las pilas y se más culeis no permitas que sigan amolándote la existencia, aprende a no dejarte mangonear ni humillar por nadie pues permitirlo una vez es caer en eso definitivamente. Las llegadas de nuevas personas a tu vida te enseñarán que camino es el más correcto para ti. Dolores de espalda y caídas podrían presentarse, anda con cuidado y haz las cosas a su tiempo. Vas andar modo “no me dejo de nadie” eres de carácter fuerte y siempre impones en el lugar donde llegas, ten cuidado con la manera en que tratas a las personas que te rodean pues podrías dañar con tu manera de ser a quien te ama o te aprecia mucho. Vas a conocer a una persona gracias a una amistad o mediante una red social, te va a llamar mucho la atención y hay posibilidades de que en corto plazo pueda surgir algo bueno de eso.



No te deprimas por sueños o metas que no has cumplido mejor ponte las pilas recuerda que nunca es tarde, el problema tuyo será siempre la flojera y la falta de confianza en ti. No te sientas mal si las cosas no funcionaron aprende a quedarte con los mejores momentos, deshazte de todo eso que te hace daño e impide seguir tus sueños. Habrá días en que te sentirás con ganas de parar el tren y ya no continuar, sino haya metas y planes para el futuro no hay ganas de seguir, busca la manera de programarte y de ver por tu felicidad y por eso que siempre has soñado contigo.

Concentrate en tu bienestar personal. Cuando tú estás tranquilo, en armonía, todo te sale bien y tu labor es excelente. Tú has estado bajo mucha presión últimamente y esto te ha dejado un tanto frágil y sensible en el aspecto emocional. Hoy es tu día para reponer esas energías perdidas, relajándote en la tranquilidad de tu hogar. Tu afirmación para el día de hoy: “Encuentro la paz en mi interior” . Números de suerte: 8, 3, 10.

GÉMINIS

Persona piel blanca se interpondrá en tus planes. Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en mediocridades y cuestiones muy tontas y te amargas de la nada. Vienen días en los que tomarás muchas decisiones sobre tu futuro, no actúes de mala forma con quien de verdad te valora y hace todo por ti, el amor llegará mediante una amistad o red social. No comentes tus proyectos hay mucha envidia suelta.



Cuida mucho tu alimentación pues estará muy vulnerable a subir de peso en estos días, la vida te llenará de sorpresas increíbles, es posible que una persona a través de la distancia te haga sentir muy especial, aprende a valorar a quien siempre ha estado ahí cuando ya todos se han ido y también aprende a no ser tan tonto o tonta con quienes te juegan el dedo en la boca. Cuida más tu alimentación pues estarás expuesto a infecciones y subirás de 1 a 2 kilos en las próximas dos semanas.



En la medida que aprendas a ver el mundo de manera positiva será como te vaya en tu arrastrada vida, así que no te pierdas en tu camino y busca eso que te hace feliz y te hace sentir bien. Cuida mucho como actúas con las personas que quieres pues podrías andar de un humor que ni tu santa madre te aguante y herir a quien ni la debe ni la tema.



Te llenas de creatividad y tus deseos de decorar o mejorar tu ambiente se enfatizan. Harás maravillas con tu dinero ya que te la ingeniarás para comprar mucho y gastar poco. Consigues lo que deseas con mayor facilidad ya que estarás mucho más sociable que de costumbre. Lograrás realizar tus sueños si eres positivo. Tu afirmación para el día de hoy: “Yo soy un ser saludable y feliz”. Números de suerte: 4, 32, 15.

CÁNCER

Realizarás algún trámite el cual tendrás dudas de que salga como esperas. Persona piel blanca se interpondrá en tus planes. Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en mediocridades y cuestiones muy tontas y te amargas de la nada. Vienen días en los que tomarás muchas decisiones sobre tu futuro, no actúes de mala forma con quien de verdad te valora y hace todo por ti, el amor llegará mediante una amistad o red social. No comentes tus proyectos hay mucha envidia suelta.



Te llegarán rumores muy fuertes de traiciones, infidelidades y habladurías sobre tu persona. Ten presente que lo bueno cuesta trabajo, pero no se desecha a la primera, lo fácil se tira en cualquier momento, así que ya tú sabes en qué papel estas. No es tu culpa que las cosas no siempre salgan como planeas, recuerda que hay muchos factores que determinan el curso de las cosas. Muchos de tus problemas radican en tu falta de confianza y en invertir mucho tiempo en cosas que no te dejarán nada, pon los pies en la tierra y enfócate en lo que de verdad te llevará a la felicidad.

Un familiar cercano te brinda la mano en un asunto de finanzas o te muestra el camino para un mejor trabajo. Las obligaciones en el hogar o de familia tiran para un lado y las de tu profesión o trabajo para el otro. Tendrás que buscar un término medio para que ninguno de los dos se vea afectado. Desarrolla paciencia. Tu afirmación para el día de hoy: “El amor reina en todas mis relaciones”.

LEO

Los Leo creen que el mundo solo gira alrededor de ellos, y cuando no reciben respeto, atención, elogios, aplausos y adulación de los demás, su autoestima sufre, su lado más oscuro emerge, y se transforman en una persona que nadie quiere que esté presente, ni en público ni en privado. Bien cabrones y cabronas, se ha de hacer lo que les de su chingada gana, muy desconfiados y desconfiadas, donde ellos estén siempre querrán ser el centro de atención, no aceptan criticas y son de carácter muy fuerte, vengativos a más no poder y suelen cobrársela por triple, en el amor son muy pinche entregados y fieles, aunque hay sus excepciones les encanta la comodidad y vivir bien y viajar mucho.



Tu cielo se despeja y vuelves a ver la luz en tu mundo sentimental. El romance dice presente y si no tienes pareja no pierdas la fe que esta muy pronto llegará. Gastos imprevistos serán la voz de alerta para que economices o aprendas a manejar mejor tu dinero. Nada de excesos por el momento, maténte en control. Tu afirmación para el día de hoy: “Cada día me siento más seguro, estable y feliz”.

VIRGO

Momentos de incertidumbre se presentarán pues traerás en tu mente muchos recuerdos de personas que significaron mucho en tu vida. No dejes que la tristeza invadas tu vida pues estas en una etapa algo complicada que no te permitirá avanzar en ningún sentido. Vienen días de grandes cambios en los cuales el amor podría florecer en caso de tener una relación y haber enfrentado ciertos problemas. No dejes que las opiniones de las demás personas te tumben o hagan sentir mal, aprende a que te valga madre lo que piensen o digan e ir luchando por tus sueños y metas sin tener que dar explicaciones a los demás. Cuidado con un amor del pasado que podría aparecer e incomodar tu vida y tu existencia.





No pongas resistencia a lo que no sale como tú lo habías planificado. Todo en esta vida tiene una razón de ser y tal parece que por ahora lo más que te conviene es esperar. Quién menos tú te imaginas te defenderá, luchará por algo que tú deseas. Dedícale hoy más tiempo a tu familia, a las cosas del hogar. Tu afirmación en el día de hoy: “Yo soy una expresión de amor”.

LIBRA

Si por algún motivo intentas intervenir en los planes de un libra, ten muy por seguro que este signo te chingará con su intensa mirada, y no descansará hasta quitarte de su camino. Entre más le prohíban, más intentará transgredir y se apartará de todas aquellas personas que pretendan limitar su libre accionar en algún sentido. Son bien pinche ordenados y odian a las personas cochinas, suelen ser obsesionados con la limpieza, les vale madre el mundo mientras ellos y los seres amados estén bien, son muy honorables y derechos, odian la mentira y no perdonan traiciones, suelen dar segundas oportunidades, pero siempre viven con la duda de que los volverán a traicionar, como enemigos no son aconsejables, entregados al 100 en el amor, aman el sexo. Son muy fáciles de hacer enfurecer, no guardan rencores con sus enemigos pues cuando suelen olvidar pronto el daño. Libra odia que le pongan barreras, límites o cualquier tipo de obstáculo que impida su trance libre y despreocupado. Detrás de su apariencia amigable y reconfortante de Sagitarop, puede esconderse una persona mentirosa, dispuesta a seducirte y manejarte de la manera más sencilla para lograr lo que se propone.

Comunícate con aquellos que hace tiempo no ves. Es tiempo de organizar algún evento social donde puedas compartir con los tuyos. Sigue adelante con tus planes de viajar aunque sea por poco tiempo. Nuevos estudios están en agenda para ti. Se impone que expandas tus conocimientos y progreses en la vida. Tu afirmación para el día de hoy: “Soy un ser infinitamente creativo”.

ESCORPIO

Cierra ciclos que ya dolieron demasiado y enfoca tu vida y energía en eso que mueve tu mundo, pero sobre todo tu espacio. Si no tienes un trabajo estable, busca mejores oportunidades, eso sí, no sueltes el hueso hasta no tener asegurado el otro. Es probable que salgan ciertos chismes al aire y estos te afecten demasiado porque vendrán de personas que son muy importantes para ti.



No dudes de lo que puedes lograr y no esperes que crean en ti con que tu creas en ti mismo es suficiente; días de muchos cambios que te beneficiarán en muchas áreas. Un amor del signo de Leo, Cáncer o Escorpión podría ser lo que necesitas en tu vida para encontrar estabilidad y mucha paz. Aguas con cuestiones que tienen que ver con compras de productos electrónicos hay muchas posibilidades de que fallen. Es posible que en estos días te sientas algo decaído o decaída pues estarás recibiendo energías negativas de la chingada gente envidiosa que te quiere ver el chingado suelo.

Pones a prueba el amor. Buscas ahora más que un amante a un verdadero amigo(a), alguien con quien compartir tus sentimientos, gustos y experiencias. Pones en una balanza las condiciones de tu relación en estos momentos ya que tú estás muy consciente de que necesitas hacer cambios en la misma. Es tiempo de negociar, de hablar. Tu afirmación para el día de hoy: “Yo soy un ser creativo”.

SAGITARIO

Eres uno de los signos más ambiciosos pues solo así logras obtener lo que te propongas, sabes calcular las distancias entre las personas que te rodean, pero le fallas en las cuestiones sentimentales, signo de tierra muy noble pero cuando se trata de defender lo suyo se transforma en el mismo demonio, muy entregado y fiel y siempre buscará la protección de su pareja. Si tienes pareja es momento de dar el siguiente paso, no dejen que la relación se vuelva costumbre, es posible que sientas celos por parte de una de tus amistades, date la oportunidad de explicar lo que pasa antes de cometer graves errores. Si tu pareja se torna exigente con una manera de actuar tuya o de comportarte ponle un alto, recuerda que cuando te conoció ya traías esa esencia que no te cambie, bastante te costó aceptarte. Sueños premonitorios y posibilidad de fiesta o convivio a finales de semana.



La tontes que te caracterizaba quedará en el pasado pues tendrás la actitud y el carácter que se necesita pa mandar a freír espárragos a toda esa gente que quiere verte destruido o destruida. Ten cuidado con amores de un rato, no te convienen pues eres muy de enamorarte rápido. Una amistad anda de lengua suelta sino le pones un alto te vas a meter en grabes problemas. Trata de guardar un poco de dinero pues vendrá la oportunidad de una inversión a finales del mes que entra.



Hay muchas cosas en tu vida que no van de acuerdo con lo que tú crees debe de ser y esto pertuba tu paz mental. No vaciles en buscar ayuda, orientación de algún ser iluminado que te guíe. Entierra la ira, los rencores, las envidias que enferman tanto tu alma como tu cuerpo físico. Vive en la presencia del amor. Tu afirmación para el día de hoy: “Yo doy y recibo amor constantemente”.

CAPRICORNIO

Ten cuidado con cuestiones de colitis e inflamación, aléjate de lácteos y harinas. Una propuesta indecorosa te pondrá a pensar mucho. Ponte las pilas en la cuestión de tu cuerpazo criminal pues lo descuidas mucho. Te viene dinero extra de algún pago que te va a ayudar a pagar unas deudas. Posibilidades de un viaje o llegada de familiares de fueras.



Encuéntrale sentido a tu vida, te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti. Te viene días en los cuales andarás de mucha reflexión. No te dejes caer, no vivas de rodillas y no te culpes por errores que no te pertenecen ni son tuyos, el día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado, ese día conocerás la verdadera felicidad. Valora lo que tienes en casa y aléjate de situaciones que te causen estrés.

Todas las energías se arremolinan ahora en tu entorno inmediato. La comunicación se exalta, la gente te comunica aquello que necesitas y quieres saber. Tu trabajo cotidiano se verá premiado y recompensado. Lo que tenga que ver con leyes y abogados está muy bien aspectado para ti. Pon al día todo lo que tengas pendiente. Tu afirmación para el día de hoy: “Todo me sale bien, soy una persona con suerte”.

ACUARIO

Semana de mentada y media, vas a convivir mucho con el tipo de personas que te prometen todo y al final no cumplen ni mergas, ya sabes a esa gente no le confíes nada ni pongas tus esperezas con ellos o ellas. Eres de los signos el más sencillo, humilde y de buen corazón que siempre ve por los demás, y eso te hace ver vulnerable y ocasiona que te jueguen el dedo en la boca y hagan contigo lo que les de su gana. Deja de darle vuelta en tu cabeza a esa situación y decídete de una vez por todas mira que las oportunidades no te van a esperar toda tu vida, ponte a divisars bien que es lo que quieres o necesitas de tu pioresnada, ¡¡mira que ya es tiempo de concretar cosas y dedicarse a gratinars la paparrucha!



Cuida la parte de la familia pues podrías estar alejado o alejada de ella por tu trabajo o tus problemas personales. No te recrimines nada y aprende aceptar lo que el mentado universo pone en tu vida. Manda bien lejos a la gente tonta que solo te roba energías, aprende a deshacerte de toda esa gente y a ver más por ti. No es momento para esas cuestiones, ponte las pilas que en un mediano plazo te asombrarás de lo que conseguirás. Momentos importantes para iniciar de cero, no te detengas por nadie y ve tras tus metas y sueños pues en este ciclo la felicidad podría tocar tu puerta. Ya nos seas tan sensible y haz el corazón más duro para no sufrir tanto. Vienen cambios importantes a tu vida en los cuales madurarás mucho y esa menses que te caracteriza desaparecerá. Momentos increíbles se aproximan, tu pasado está sanando muy rápido y eso se debe a que has aceptado muchas cosas que pasaron. Se visualiza la llegada de un nuevo amor el cual te enseñará a comprender mejor ciertas cuestiones que te agobiaban.

Si piensas viajar, asegúrate tú mismo que todo esté en orden antes de partir. No delegues tus responsabilidades en nadie. Mercurio, el planeta de la comunicación, entra en movimiento retrógrado y te pone sobre aviso para que te cuides y no te tomes riesgos innecesarios. Revisa cuidadosamente todo documento legal.

PISCIS

Tiempos de mucha reflexión, de soltar y dejar ir y de una vez tomar las decisiones correctas, has perdido mucho el tiempo con personas que no han aportado nada a tu vida, no entran en ella ni se quitan de la puerta para que alguien más lo haga. Cambia tu forma de pensar y centra tu atención en tus metas y objetivos. Deja de vivir en el sueño y quejarte de todo, ponte a trabajar en lo que quieres y necesitas para tu bienestar. Si ya tiene pareja ten cuidado con celos, si no tienes seguridad o no crees en quien está a tu lado no vale la pena seguir ahí. Podrías ser víctima de pérdida de objetos o de robo, pon mucha atención donde dejas las cosas.



Mercurio hace su movimiento retrógrado hoy en tu casa de la transformación, bienes legales, herencias. No te lances a ciegas a firmar contratos ni aceptes tratos o arreglos legales que no estén claros para ti. Asesórate bien en todo lo que envuelva la firma de documentos. Escarba profundo hasta encontrar la verdad.