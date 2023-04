Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este MIÉRCOLES 26 de abril para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy MIÉRCOLES 26 de abril

ARIES

Ten cuidado con una ola de declaraciones y chismes que está por llegar, tu solo escucha y guarda la información. Hay cambios en tus actitudes y mucha maduración, recuerda que después de la tormenta viene la calma, si has pasado por situaciones difíciles y has enfrentado desdicha, mentiras, desamor e incluso inestabilidad laboral piensa que has hecho para salir de esos baches, quien esté contigo lo hará sin poner peros, el trabajo no vendrá a ti por arte de magia necesitarás poner de tu parte e ir a buscarlo. Envidia de un familiar se hará presente.

TAURO

En la medida en que trabajes en esos sueños y metas que has tenido desde siempre será en la medida en que tus sueños y metas comiencen a materializarse. Pon mucha atención a tus sueños pues te mostrarán cosas que sucederán en un corto plazo. Amistad se despide de tu vida mediante una mentira o traición. Estrés en el trabajo, dolores estomacales e irritación puede surgir.



No temas a cambios en el área sentimental, es momento que seas más perris, disfruta de la caricia, de las relaciones, pero también de la soltería, algunas veces te complicas mucho la vida por no poder consolidar algo duradero, a veces es mejor estar solo o sola que estar sometido a una relación enfermiza que entorpece tu libertad. Pon atención a tus sueños pues te van a mostrar una situación que está por ocurrir en tu vida y te dirán la decisión que tendrás que tomar. No descuides a tus amistades, algunas veces te metes mucho en tus cosas y cuando quieres convivir con ellas ya no se puede.

GÉMINIS

Un nuevo proyecto podría ayudarte mucho a aumentar tus ingresos, no temas a nuevos cambios y oportunidades que quizás ahí esté la clave que necesitas. Podrías comenzar a desarrollar sentimientos por una persona que ya tiene una relación, ten cuidado no te metas en esas cosas que no son para ti. Extrañarás mucho a una persona que ya no está a tu lado. No te creas de todo lo que escuchas pues ciertos comentarios van con la intención de lograr incomodarte y hacerte perder el piso.



Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes que estarás realizando. Muchos problemas en el área familiar por chismes y malos entendidos. Deja de quejarte de lo que no tienes y ponte a jalar para conseguirlo. La mediocridad es para los débiles así que tú sabes en dónde estás.

CÁNCER

Tu familia tu talón de Aquiles, pero también a quien dañas mucho con tus comentarios fuera de lugar y tu poca paciencia. Te cuesta mucho trabajo olvidar a las personas y por eso muchas veces terminas sufriendo, recuerda que nadie es eterno y que todo principio tiene un final, disfruta el momento que tenga que durar. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti.



Es probable que en este mes te llegue un cambio en lo laboral el cual te va a beneficiar mucho económicamente. No permitas que otras personas se interpongan en tus planes y deseos, recuerda que la vida es corta, aprende a disfrutar los bellos momentos y no quedarte con ganas de nada. No permitas que otras personas te hagan sentir menos de lo que vales, no te equivoques en elegir a tus amistades o amores pues ya bastante la has regado en tu pasado.

LEO

Tienen un problema con la limpieza pues no toleran a la gente cochina y puerca. Son muy tiranos y siempre hay que decirles que sí a lo que digan o puedes meterte en serios problemas. Muy sentidos y jamás se quedarán callados. Un Leo puede ser materialista, pensar solo en sus deseos y necesidades, y estar totalmente despreocupado por los demás. Incluso pueden llegar a mentir o manipular a otros para obtener lo que desean. Leo quiere ser el mejor, el más brillante y el más bello, y cuando alguien lo conquista de alguna manera, puede volverse celoso y competitivo. Un Leo celoso y competitivo no dudará en usar la astucia, las mentiras y los engaños para desacreditar a cualquiera que vea como un rival.



Tu cielo se despeja y vuelves a ver la luz en tu mundo sentimental. El romance dice presente y si no tienes pareja no pierdas la fe que esta muy pronto llegará. Gastos imprevistos serán la voz de alerta para que economices o aprendas a manejar mejor tu dinero. Nada de excesos por el momento, maténte en control. Tu afirmación para el día de hoy: “Cada día me siento más seguro, estable y feliz”.

VIRGO

Virgo tiene una enorme inteligencia que, al lado de su capacidad de observación, lo dotan de una enorme intuición que en ocasiones va de la mano de una enorme empatía. Su encanto personal es otro de sus puntos fuertes, puesto que sabe hacer sentir cómodos a el resto. Hay una tendencia en la naturaleza de Virgo a sostenerse “virgen” en el plano cariñoso. Lo que desea decir que a Virgo le cuesta en ocasiones abrirse a las relaciones cariñosas.



No te aferres tanto a las cosas materiales. Aquello que realmente nos llena como seres humanos es el amor y la paz que llevamos en nuestro interior. Es tiempo de dar pero no en el aspecto material. Acepta los consejos que puedan darte en relación al manejo de tu dinero. No trates de impresionar demostrando cuanto tienes.

LIBRA

Cuida mucho tu alimentación pues podrías ser víctima de problemas gástricos. No descuides a tu familia a veces inviertes en personas pendejas que no lo merecen. Ten cuidado como manejarás una situación que está por presentarse en tu escenario sentimental pues podrías arrepentirte de ciertas decisiones. Un amor de lejos podría comenzar a decidirse por ti, ha tenido dudas sobre qué decisión tomar pero conforme pasa el tiempo empieza a sentir sentimientos muy fuertes por ti. Cuídate de caídas y putazos.

ESCORPIO

Las relaciones son un compromiso, sino estas dispuesto o dispuesta a dejar gustos y cuestiones de gente soltera mejor no te comprometas o no prometas algo que estas lejos de cumplir. Ten cuidado de traiciones por parte de amigos y de pleitos familiares por no llegar acuerdos. Trata de platicar y comunicarte más para no meterte ya en problemas con tu familia y amigos por malos entendidos.



Ten cuidado con una persona de piel blanca la cual está metiendo ideas en la cabeza a una amistad sobre ti. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. Tu buen corazón siempre será tu mejor clave para lograr atraer personas a tu vida, sin embargo, a veces eres re-puta o putón pues no tienes llenadera, no andes de más si ya tienes quien te rellene la concha, recuerda que el karma es muy perro contigo y podría devolverte cada golpe que tu sueltas a los demás. Te viene una salida de la ciudad y posibilidades de encamarte con amistad, aguas, recuerda que eres de corazón de pollo y sueles enamorarte demasiado rápido.

SAGITARIO

Te va a caer en la punta un comentario muy tonto de una amistad. Si tienes una relación no seas tan exigente con tu pareja, algunas veces le presionas y exiges mucho y quieres manejarle a tu imagen y semejanza y de ahí comienzan los pleitos. Es probable que en el mes que está por iniciar sientas ciertos traumas con tu pasado o te agobien tristezas al no ver claro tus proyectos y tus metas y sueños, recuerda que las cosas no vienen solas, tienes que luchar por lo que quieres y conseguirlo, que nadie te detenga en eso y quien lo haga no merece compartir tus triunfos y tus éxitos.



No te culpes de cuestiones del pasado, ni pex, la vida sigues es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños. En tu trabajo se visualiza estabilidad, se aproxima la llegada de una noticia que sucederá a más tardar para el mes de octubre, aunque movimientos lunares podrían adelantarla para este fin de semana. Entras en una excelente etapa, pero necesitarás poner mucho de tu parte para que todo salga de la mejor manera, no necesitarás andar de arrastrado o arrastrada por nadie pues la misma vida te dará un montón de opciones para que logres concretar algo estable y duradero.

CAPRICORNIO

Un amor a distancia podría ayudarte a confiar más en ti, pero vas a cansarte y fastidiarte pues eres muy de necesitar a una pareja de tiempo completo. A veces te atontas mucho y le andas llorando a gente que solo te perjudica o te hace miserable tu vida, quizás en el amor no te ha ido del todo bien pero no es que todas las personas que conoces sean iguales lo que sucede es que te encanta lidiar con gente tonta y mediocre.



Familiar cae en cama. Ten cuidado con andar encendiendo el boiler y no meterte a bañar, te podrías meter en problemas. No dudes más de quién eres, agarra el toro por los cuernos y aprende a lidiar con esas personas que solo quieren verte afectado. Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas. No comentes nada de tus proyectos o las envidias y malas energías podrían afectarlos. Hay una persona de tu pasado que te rechazó y que ahora regresa con las intenciones de pretenderte, si consideras que aún pudiera darse algo date la oportunidad, si no, haz lo mismo que te hizo para que escarmiente.

ACUARIO

Semana de mentada y media, vas a convivir mucho con el tipo de personas que te prometen todo y al final no cumplen ni mergas, ya sabes a esa gente no le confíes nada ni pongas tus esperezas con ellos o ellas. Eres de los signos el más sencillo, humilde y de buen corazón que siempre ve por los demás, y eso te hace ver vulnerable y ocasiona que te jueguen el dedo en la boca y hagan contigo lo que les de su gana. Deja de darle vuelta en tu cabeza a esa situación y decídete de una vez por todas mira que las oportunidades no te van a esperar toda tu vida, ponte a divisars bien que es lo que quieres o necesitas de tu pioresnada, ¡¡mira que ya es tiempo de concretar cosas y dedicarse a gratinars la paparrucha!

PISCIS

Cambios repentinos de humor podrían poner hasta la coronilla a quien te rodea, eres una persona muy capaz y no sabes lo que es la necesidad, te duele saber que necesitas algo y no lo tienes, naciste pa vivir sin necesidad, si eso es lo que necesitas para tu felicidad pon todo tu empeño en lograrlo y que te valgan comentarios negativos de personas fracasadas. Muchos momentos buenos en tu vida, la llegada de personas y cambios importantes que te harán sentir más seguro y con más necesidad de comerte el mundo.



Mercurio hace su movimiento retrógrado hoy en tu casa de la transformación, bienes legales, herencias. No te lances a ciegas a firmar contratos ni aceptes tratos o arreglos legales que no estén claros para ti. Asesórate bien en todo lo que envuelva la firma de documentos. Escarba profundo hasta encontrar la verdad.