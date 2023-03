Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este MIÉRCOLES 29 de marzo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy MIÉRCOLES 29 de marzo

ARIES

Cuidado con cambios, podrías perderte en el camino y dejar de ser lo que eres y tanto trabajo te ha costado. No permitas que otras personas jueguen con tus sentimientos o te hagan menos, recuerda de dónde vienes y quién eres, pero sobre todo recuerda lo que vales. La vida te llenará de oportunidades en muchos ámbitos sin embargo por atender otras cuestiones podrías dejar ir una oportunidad muy buena en lo que respecta al amor; reniegas del amor pues consideras que lo más importante en estos momentos es tu cuestión laboral, económica y familiar, recuerda que quizás mañana sea tarde para el amor, aprovecha las oportunidades que llegan.

TAURO

Ponte las pilas y se más culeis no permitas que sigan amolándote la existencia, aprende a no dejarte mangonear ni humillar por nadie pues permitirlo una vez es caer en eso definitivamente. Las llegadas de nuevas personas a tu vida te enseñarán que camino es el más correcto para ti. Dolores de espalda y caídas podrían presentarse, anda con cuidado y haz las cosas a su tiempo. Vas andar modo “no me dejo de nadie” eres de carácter fuerte y siempre impones en el lugar donde llegas, ten cuidado con la manera en que tratas a las personas que te rodean pues podrías dañar con tu manera de ser a quien te ama o te aprecia mucho. Vas a conocer a una persona gracias a una amistad o mediante una red social, te va a llamar mucho la atención y hay posibilidades de que en corto plazo pueda surgir algo bueno de eso.

GÉMINIS

Persona piel blanca se interpondrá en tus planes. Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en mediocridades y cuestiones muy tontas y te amargas de la nada. Vienen días en los que tomarás muchas decisiones sobre tu futuro, no actúes de mala forma con quien de verdad te valora y hace todo por ti, el amor llegará mediante una amistad o red social. No comentes tus proyectos hay mucha envidia suelta.



Persona del pasado retorna y un cambio super importante te va ayudar a soltar eso que dolió mucho. Si no tienes pareja viene el amor para ti y te manejarás en perra brava, andarás que no querrás que nadie te toque.

CÁNCER

Si tienes pareja planeen un viaje juntos, eso ayudará un mucho a mejorar la relación. Aprende a amar tus sueños y metas y poner todo tu empeño en cumplirlas, no permitas que otras personas te afecten mediante comentarios negativos que se te resbale lo que piensen, recuerda que si no te dan para el gasto no tienen por qué dar su opinión. Te vienen grandes cambios en el amor pues comenzarás a desarrollar sentimientos por personas que te rodean entre ellas una persona de piel morena clara. Un viaje se aproxima y tendrás razón de un familiar que tienes tiempo de no ver.

LEO

Te llegan chismes en los cuales tu familia o tu persona se verá afectada. Amores a distancia no son los tuyos entonces antes de aceptar piénsalo dos veces. Es importante que ya te dejes de tanta tontería, pon ya los pies en la tierra y deja de vivir en las mendigas nubes o no lograrás consolidar nada. Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. Ten mucho cuidado por donde te mueves pues hay cuestiones de perdidas de dinero u objetos inclusive asaltos, ponte trucha y ten mucho cuidado los lugares que recorres.

VIRGO

Siempre se echan en cara el pasado y por eso a veces no avanzan ni madres, suelen tener problemas con la soledad pues odian estar solos pero cuando la dominan no querrán dejarla por nadie, son muy amigables y aman un chingos pues son entregados, se reprochan mucho las cosas aunque ellos no hayan sido culpables, les cuesta trabajo volver a confiar en quienes los o las traicionan y no suelen ser vengativos pero cuando les llenan el buche truenan sin piedad en contra del enemigo. Son generosos pero defienden a como sea a las personas amadas, no suelen meter las manos al fuego por nadie solo por quien de verdad vale la pena, defienden la verdad a morir. Muy calientes en la cama y siempre deseosos de sexo.

LIBRA

Les gusta las cosas simples y no son nada complicados cuando logras ganarte su corazón, sin embargo, cuando un libra sale de su zona de confor se transforman en el mismo demonio y toda esa bondad y buenos deseos desaparecen en cuestiones de segundos, suelen llenarse de ideas muy negativas y oscuras salientes del infierno, son vengativos y suelen herir con palabras a quien quiere chingarlos. Cáncer puede llegar a ser tan cambiante en cuanto a los estados de ánimo que logre confundirse con la bipolaridad. Sabemos del carácter sensible y emocional de los signos de agua, pero la influencia de la Luna es tan fuerte en este caso que marcará notables contradicciones sin un motivo aparente, fluctuaciones hacia los extremos que se reiteran.

ESCORPIO

Algunas veces llegas atontarte mucho pues sueles seguir creyendo en personas que te han traicionado una y otra vez, no pierdas más tu tiempo y aprende a desconfiar hasta en tu sombra pues las decepciones en tu vida se deben por dar todo y confiar tanto en los demás. Algunas veces te deprimes mucho y te cuelgas al no ver tus sueños materializados, los problemas no son ellos sino tu falta de carácter para llevarlos a cabo es momento que pongas toda la carne en el asador porque estás a muy poco tiempo de lograr lo que deseas. Trata de descansar más pues podría haber dolores de cabeza. Ten presente que regresar con exparejas es tragar lo que ya vomitaste. No te desesperes, el trabajo no vendrá a ti, necesitas moverte si quieres conseguir algo bueno, en el área de ventas te vendría excelente.

SAGITARIO

Deja de mendigar amor y atención no es necesario llegar a ese punto, la vida te va a devolver a manos llenas lo que te quitó en tu pasado. No te compliques los días con una persona que ni está, solo aparece cuando requiere algo de ti y mientras ni sus luces, dales la importancia a las personas que en realidad merecen y no te desvivas por quien no vale la pena. Se le cae el teatro a una persona cercana a ti, te dolerá de lo que te enterarás. Si tienes pareja es posible que haya ciertos roses a causa de celos o de mentiras piadosas que ambos se han dicho.

CAPRICORNIO

Los juegos de azar te vienen perfectos este fin de semana que se aproxima pues andarás con una suerte muy buena, si tienes ganas de caricia no te límites y más si eres soltero o soltera, recuerda que no tienes nadie a quien rendirle cuentas. Si no tienes una relación ten mucho cuidado pues por necesidad de sexo podrías confundir tus sentimientos y caer en un juego en el cual podrías terminar enamorado o enamorada de una persona que podría hacerte sufrir mucho en tu futuro, no te atontes que ahorita no estás para esas cuestiones.

ACUARIO

Semana tranquila, vas a descansar muy bien, tuviste un fin de semana bien agotadora en la cual has pensado mucho en una persona que te anda moviendo mucho el tapete, hay muchas posibilidades de iniciar una relación, ¡pero recuerda que si esa persona no muestra interés por ti nada tienes que estar arrastrándote o mendigando amor! ¡Va a haber con familia y amiga y probabilidades de borrachera y de arrimones, dolores de cabeza por cruda o por estrés de la semana!

PISCIS

Podrías sentirte triste al terminar el día debido a que las personas que has encontrado en tu camino no son lo que esperabas, no te preocupes que cuando menos lo esperes la vida te va a sonreír con alguien que te hará llegar a las nubes en cuestión de minutos, ya ves que tú eres muy de esas personas. Cuida más las cuestiones de pagos o podrías quedar mal con un deudor al punto que ya no te fíe. A darle duro en los sueños y metas que tienes que si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti, no bajes la guardia por nada y centra tus energías y tiempo en luchas por lo que te mueve y hace sentir vivo, personas hipócritas y tarugas donde quiera va a ver, aprende a deslindarte de ellas.