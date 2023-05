Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este MIÉRCOLES 3 de mayo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy MIÉRCOLES 3 de mayo

ARIES

Te invitarán a salir en próximos días amistades y al final van a cancelar y no se va a hacer nada, recuerda que son muy de esas. Hay movimientos en tus estados de ánimo y perros y frecuentes, hay días en que te levantas con ganas de ya no seguir tus días, te hacen falta deseos y sueños para poder tener motivos suficientes para seguir creciendo y encontrar la felicidad.



Persona de piel blanca retorna de tu pasado, no trae nada nuevo. La fuerza de voluntad que te cargas no compite con la de nadie, tienes el poder de lograr lo que te propongas sin embargo has sufrido tanto en tu pasado que algunas veces sientes que ya no puedes continuar. Recuerda que nada es para siempre así que aprovecha a la gente que tienes contigo en estos momentos pues quizás el día de mañana ya sea tarde para eso. Nuevos amores llegarán y una nueva posibilidad de empleo. Viene un panorama bastante bueno para ti pues el amor regresa a tu puerta y será más fuerte que nunca solo tienes que cuidar tu carácter que no ayuda en nada. Caída o golpe en próximos días.

TAURO

En la medida que aprendas a soltar y dejar ir tu pasado será en la medida que logres avanzar. No pretendas cambiar a quien no quiere hacerlo, no pretendas mover cielo, mar y tierra por personas que no moverían ni un dedo por ti, la vida te ha de compensar a lo grande los sacrificios que has hecho, pero debes de ser muy astuto o astuta pues podrías volver a caer en cuestiones doloras que ya caíste antes.



Si ya tienes pareja bájales a tus calenturas y dedícate solo a ella, el taco de ojo no es infidelidad, pero así se comienza con ella. Cambios de humor y proyecto en puerta se visualiza. Un amor del pasado podría regresar a tu vida, pero solo porque necesita de tu ayuda, cierra esa puerta y no permitas que siga mermando tu existencia, no estás pa comer recalentado por más rico que sepa. No te permitas caer en vicios que pueden afectar tu cuerpo o meterte en problemas con amistades que valen la pena en tu vida. Déjate de ridiculeces y tantas tonterías, recuerda que con la vara que midas serás medido. Cuídate mucho de enfermedades respiratorias y malestares gástricos, estas comiendo muchos irritantes y cosas que te inflaman, bájale a las harinas, refrescos y picantes pues solo te están fregando tu cuerpazo criminal.

GÉMINIS

Eres de buen corazón, pero también es cierto que quien te daña te las paga y con doble factura, no es momento de ensuciarte las manos, la mejor venganza ha de ser la indiferencia y olvido, deja que la vida se encargue de cobrar factura. Tu buen y noble corazón te van hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro.



Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes que estarás realizando. Muchos problemas en el área familiar por chismes y malos entendidos. Deja de quejarte de lo que no tienes y ponte a jalar para conseguirlo. La mediocridad es para los débiles así que tu sabes en dónde estás.

CÁNCER

No caigas en cuestiones pasadas que solo te han puesto de malas y mermado la existencia. Días en los cuales te caerá el 20 sobre ciertas personas y te darás cuenta de su verdadero rostro, no te achicopales ya la vida se encargará de ponerlas en su lugar. Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver con nuevos proyectos con otras personas, podrían traicionarte pues se visualizan pérdidas económicas. Viene una separación o pérdida de una persona de tu vida.



Es momento que dejes las cosas en claro con tu pareja en caso de tener, la única manera de solucionar sus problemas será poniendo las cartas sobre la mesa y dejarse de indirectas y tonterías que convierten su relación en una bomba de tiempo. Ten fe en tus sueños que podrás realizarlos si así lo deseas, no finjas cariños tontos que solo son por fuera, recuerda que los buenos son esos que te dejan sin palabras y con el corazón acelerado. Chismes familiares y empezará a planearse un viaje. Espera un poco antes de tomar cualquier decisión, algunas veces actúas demasiado rápido y por consiguiente tomas decisiones erróneas.

LEO

Momento de grandes cambios que te conducirán por caminos bastante certeros en tu vida, pero para esto deberás de quitar a personas que en el pasado fueron muy importantes en tu vida. No te limites en ir por eso que mueve tu vida y tu mundo pues estás a muy poco tiempo de lograr consolidarlo. Es momento de poner los pies en la tierra su quieres hacer realidad tus sueños e ir por lo que quieres porque nada te va caer del cielo. Firmas y acuerdos se ven perfectos el día de hoy para que rindan frutos y las cosas e salgan como quieres y deseas.

VIRGO

Siempre se echan en cara el pasado y por eso a veces no avanzan ni madres, suelen tener problemas con la soledad pues odian estar solos pero cuando la dominan no querrán dejarla por nadie, son muy amigables y aman un chingos pues son entregados, se reprochan mucho las cosas aunque ellos no hayan sido culpables, les cuesta trabajo volver a confiar en quienes los o las traicionan y no suelen ser vengativos pero cuando les llenan el buche truenan sin piedad en contra del enemigo. Son generosos pero defienden a como sea a las personas amadas, no suelen meter las manos al fuego por nadie solo por quien de verdad vale la pena, defienden la verdad a morir. Muy calientes en la cama y siempre deseosos de sexo.

LIBRA

Estos sujetos pueden ser vengativos y llegar a perder los estribos si alguien decide interponerse en su camino. Además, no dudarán en guardar rencor durante un buen tiempo pues les cuesta trabajo perdonar a quienes los dañaron, devolviendo el golpe en el momento que les sea posible y cuando menos lo esperen. La traición es algo que odian con toda sus fuerzas, y no se lo pueden tomar a la ligera. Les vale madres el mundo, ellos siguen su curso, les gusta vivir la vida al máximo, suelen ser muy duros a la hora de juzgar y de bufar a las personas, les encanta la buena vida y no les gusta pasar necesidades, suelen ser alzados algunas veces y muy sinceros al punto de decir las cosas en la geta de la persona en cuestión, no tienen pelos en la lengua, muy vengativos y aman fuera de serie pero existe grado de infidelidad en sus vidas, nunca estarán conformes con lo que tienen. El peor de los signos con sus enemigos, no tienen piedad ni se tientan el corazón ante nada, muy difíciles de perdonar traiciones y siempre cobraran el doble el daño que les hagan. No es raro encontrar a personas tremendamente avaros y codiciosos en este signo del zodiaco. En las relaciones son celosos, mostrando un comportamiento dominante y, a su vez, haciendo que se vuelvan destructivas, dificultando la vida tanto para ellos como para sus parejas.

ESCORPIO

Te va a poner de mal humor un chisme del que te enterarás en estos días. Problemas del pasado regresan, necesitas despabilarte y no darle vuelta a lo mismo que ya hace un tiempo te fregó la existencia. Si no tienes una relación viene una fiesta o reunión en la cual te la pasarás de la mejor manera, posibilidades de romance con amistad. Aléjate de amigos y personas conflictivas que solo buscan dañarte o hacerte sentir mal con comentarios sin sentido. Si ves que no mejoras en algún aspecto o todo te sale mal, bárrete con albahaca y un huevo durante 3 días mientras rezas el credo. Deja de darle atole con el dedo a varias personas y decídete, si quiere o no una relación porque será difícil que se te vuelva a presentar una mejor oportunidad.

SAGITARIO

Pon en claro hacia dónde te diriges y qué estás haciendo para cumplir tus metas y sueños. No caigas en provocaciones absurdas y tontas que solo te lleven a que te pierdan la confianza o creen un mal concepto de ti. Tu carácter de la fregada que te cargas podría hacerte cometer grandes errores, llévate las cosas tranquilamente y no tomes decisiones a la ligera. Date la oportunidad de reinventarte y no volver a caer en falsas promesas las cuales es complicado que se cumplan. Cuidado con dar entrada a quien ya te falló. Un negocio se materializa y un chisme de familia saldrá a la luz.

CAPRICORNIO

No te atontes, recuerda que no solo de amor vive el hombre, ponte las pilas, tú eres muy exigente y no te gusta vivir en la pobreza, así que si tu pareja no puede darte la vida que necesitas ponte a buscar mejores oportunidades en las cuales obtengas mejores ingresos para completar para el gasto y tus gustos.



Recuerda de qué estas hecho y hacia dónde te diriges. Si tienes pareja surgirá cierta situación que podría ponerlos de mal humor. Ya no te mortifiques por cuestiones que no te corresponden, aprende a ver solo por ti y tu familia y lo demás que siga su rumbo. Podrías sentir temor en el área del trabajo y los negocios, no te desanimes, pues en poco tiempo llegará a ti la oportunidad de crecimiento económico. Cuidado con cometer errores en el ámbito laboral, haz tu trabajo de la manera que es y no tendrás ningún problema.

ACUARIO

Si tienes pareja los celos y desconfianza aparecerán debido a ciertos actos de tu pareja que dejarán ver que no ha sido sincero o sincera en toda la extensión de la palabra. Es probable que enfrentes una situación algo compleja en próximas fechas, la vida te pondrá en tu camino muchos obstáculos en los cuales mostrarás de qué estas hecho o hecha en realidad, bájale de crema a tus tacos y no trates de aparentar algo que no eres. Cuida más tu alimentación pues podría estarse haciendo bolas el engrudo. Se cancela salida con amistades. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti.

PISCIS

No temas a decir lo que sientes, si se ofenden es muy su problema, no te guardes ya nada y se más sincero contigo y las personas, recuerda que no decir lo que sientes a la larga puede complicar varias cosas. Vienen muchos cambios en tu estado de ánimo podrían ponerte algo triste al finalizar el día, te preocupa mucho el futuro y sin darte cuenta has dejado de vivir tu presente. Ya no temas a ser feliz, date el tiempo y la oportunidad de serlo con las personas que te rodean. Te vienen cambios importantes en el amor y en lo laboral pues por fin lograrás consolidar una relación estable con persona que conocerás en fechas muy próximas.