Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este MIÉRCOLES 5 de abril para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy MIÉRCOLES 5 de abril

ARIES

No esperes que las otras personas hagan lo mismo que tu hagas por ellos o te llevarán grandes sorpresas, recuerda que quien da sin esperar nada a cambio al final terminará cansándose y mandará todo a la goma. Ten cuidado con poner en pedestales a simples mortales pues podrías llevarte grandes sorpresas, nadie merece estar en la cima, recuerda que todos tenemos el mismo valor.

TAURO

Ándate con cuidado pues una traición se aproxima y será muy dolorosa pues perderás a personas que considerabas muy importantes en tu vida. Ex pareja cae en cama y no la estará pasando nada bien, el desinterés de tu parte dejará en evidencia que te vale y ya no es relevante en tu vida. Ten cuidado en quien confías pues podrías meterte en problemas, aprende a ser más desconfiado o desconfiada pues en estos momentos te rodeas de personas que solo buscan obtener algún tipo de información de ti o arruinarte la existencia.

GÉMINIS

Persona piel blanca se interpondrá en tus planes. Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en mediocridades y cuestiones muy tontas y te amargas de la nada. Vienen días en los que tomarás muchas decisiones sobre tu futuro, no actúes de mala forma con quien de verdad te valora y hace todo por ti, el amor llegará mediante una amistad o red social. No comentes tus proyectos hay mucha envidia suelta.

CÁNCER

Persona del pasado quien fue muy importante para ti regresa y quizás te vuelva a pretender, no será algo sano. Familiar se enferma. Una mentira podría ocasionar un problema enorme con pareja en caso de tener. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una noche de calentura de pasión. Hay personas a tu alrededor que solo te afectan tus energías, tu orgullo te hace cometer muchos errores, sin embargo, algunas veces te ayuda para no caer en las mismas cuestiones del pasado.

LEO

Te llegan chismes en los cuales tu familia o tu persona se verá afectada. Amores a distancia no son los tuyos entonces antes de aceptar piénsalo dos veces. Es importante que ya te dejes de tanta tontería, pon ya los pies en la tierra y deja de vivir en las mendigas nubes o no lograrás consolidar nada. Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. Ten mucho cuidado por donde te mueves pues hay cuestiones de perdidas de dinero u objetos inclusive asaltos, ponte trucha y ten mucho cuidado los lugares que recorres.

VIRGO

Siempre se echan en cara el pasado y por eso a veces no avanzan ni madres, suelen tener problemas con la soledad pues odian estar solos pero cuando la dominan no querrán dejarla por nadie, son muy amigables y aman un chingos pues son entregados, se reprochan mucho las cosas aunque ellos no hayan sido culpables, les cuesta trabajo volver a confiar en quienes los o las traicionan y no suelen ser vengativos pero cuando les llenan el buche truenan sin piedad en contra del enemigo. Son generosos pero defienden a como sea a las personas amadas, no suelen meter las manos al fuego por nadie solo por quien de verdad vale la pena, defienden la verdad a morir. Muy calientes en la cama y siempre deseosos de sexo.

LIBRA

La compleja personalidad de este signo puede hacer que sientan amor y odio simultáneamente y que también les sea complicado distinguir entre más de una emoción. Esto puede dejarlos confundidos sobre sus verdaderos intereses y sentimientos. Son conocidos por ser capaces de superar los “malos tragos” del pasado y continuar con una nueva vida, renovándose. Donde muchos se deprimirían ellos pasan adelante sin muchas complicaciones. Les encanta el chingado chisme y andar en la punta, bien pinche bipolares, cambian de humor en cuestión de minutos como amigos dan todo como enemigos chingan sin compasión, tienen mucho sentido del humor.

ESCORPIO

Vienen días de mucha reflexión y un cambio bastante bueno que te dejará grandes oportunidades de crecimiento en diversas áreas sobre todo en el área de los negocios. Podrías sentirte algo solo o sola al ver que ciertas personas se han alejado de tu vida, eso no debe de quitarte el sueño, al contrario, ponerte más perra para, piensa que necesitas para estar bien y ser feliz y ahí deberás de poner tu mayor empeño. Deja de dar consejos y mejor concéntrate en tu vida que está muy desalineada por tus malas decisiones. Hay posibilidades de un nuevo amor, sin embargo, no se ve algo estable.

SAGITARIO

Una limpia te vendría perfecto con albahaca y huevo pues traes malas energías que te pueden FREGAR o impedir seguir avanzando. Es momento que visualices el escenario que quieres para tu futuro pues si pasa por tu mente las fuerzas del universo y tu empeño podrían lograr que en corto plazo se materialicen. Ya no te permitas caer por nadie ni des pie a equivocaciones, perdonar una y otra vez a quien se la vive engañando crea solo un vicio del cual jamás lograrás salir.

CAPRICORNIO

Los juegos de azar te vienen perfectos este fin de semana que se aproxima pues andarás con una suerte muy buena, si tienes ganas de caricia no te límites y más si eres soltero o soltera, recuerda que no tienes nadie a quien rendirle cuentas. Si no tienes una relación ten mucho cuidado pues por necesidad de sexo podrías confundir tus sentimientos y caer en un juego en el cual podrías terminar enamorado o enamorada de una persona que podría hacerte sufrir mucho en tu futuro, no te atontes que ahorita no estás para esas cuestiones.

ACUARIO

Si quieres ser feliz algún día manda a la tostada a quien no te quiera y sigue adelante. ¡Confía en tu instinto perruno y acepta eso que te convenga en tu vida sentimental y económica, te llega dinero, paga donde debes y ya no saques fiado porque hay probabilidades de problemas legales en algunos meses! ¡No te atontes y aprende a ser más bitch en la vida! no digo que cambies tu esencia, pero si a que te valores y aprendas a quererte un poco más! Recuerda que los tropiezos o caídas son pa´aprender así que te valga todo lo que suceda, fin de semana bueno en lo que cabe, salida al cine en puerta y andarás bien calenchu queriendo aflojar, date tu lugar porque ahorita andan bien fértiles y puede haber embarazos en puerta o embarazar a alguien.

PISCIS

Expareja se dará cuenta de que perdió demasiado al dejarte ir, no te buscará por su orgullo, pero si te andará vigilando en tus movimientos. No comentes nada de tus planes, podrían no cuajar bien debido a malas energías de personas que te rodean. Podrías entrar en conflicto con una persona que es muy importante para ti debido a que no sabrán acepar varias diferencias, no temas a esas cuestiones y más si estás hecho o hecha de defectos, recuerda que la única manera de que una relación prospere es saber entender a tu pareja o tus amistades. Disfruta más de esos momentos en lugar de amargarte por quien no te merece o solo te causa dolores de cabeza.