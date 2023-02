Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este MIÉRCOLES 8 de febrero para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy MIÉRCOLES 8 de febrero

ARIES

Hay momentos en que desearías mandar todo bien lejos, pero te detienes pues sabes que actúas por impulso ya que al poco tiempo se te pasa la bipolaridad que te andas manejando y te arrepientes de tus actos. Momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo lograrás tus metas y sueños, no pongas las manos al fuego por nadie pues ellos no las pondrán por ti, te esperan momentos muy gratos con una persona que llegará a tu vida en próximas fechas.



Una vez que aprendas a superar tus miedos y traumas pasado sentirás el sabor de la victoria y tocarás la felicidad. Es probable que las cosas mejoren en cuestiones de autoestima y bipolaridad que te andas cargando, te desespera que las cosas no te salgan bien a la primera y eso se debe a que descuidas las cosas importantes por atender eso que no te dejan nada de por medio. Deja las cosas en claro con quien ha existido enfrentamientos, sino se aguanta no se lleven.

TAURO

Si sigues comparado a las personas con tus ex parejas de verdad que estarás condenado o condenada al fracaso. El amor no se visualiza en tu casilla sin embargo hay posibilidades de sexo o de salir con nuevas personas que conocerás. Aguas con la manera en que te alimentas pues en estas fechas podrías subir mucho de peso, necesitas ejercitarte más y cuidar más tu alimentación.



Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. A veces por querer ayudar a todo mundo dejas cuestiones pendientes. Pon atención a tu vida antes de querer resolverle la vida a todo mundo, te enfocas mucho en cuestiones que no deberían de ser de tu importancia al punto de descuidar las cosas que en realidad deberían de ser tu centro de atención.

GÉMINIS

Eres de buen corazón, pero también es cierto que quien te daña te las paga y con doble factura, no es momento de ensuciarte las manos, la mejor venganza ha de ser la indiferencia y olvido, deja que la vida se encargue de cobrar factura. Tu buen y noble corazón te van hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro.



Cuida mucho tu alimentación pues estará muy vulnerable a subir de peso en estos días, la vida te llenará de sorpresas increíbles, es posible que una persona a través de la distancia te haga sentir muy especial, aprende a valorar a quien siempre ha estado ahí cuando ya todos se han ido y también aprende a no ser tan tonto o tonta con quienes te juegan el dedo en la boca. Cuida más tu alimentación pues estarás expuesto a infecciones y subirás de 1 a 2 kilos en las próximas dos semanas.

CÁNCER

No caigas en cuestiones pasadas que solo te han puesto de malas y mermado la existencia. Días en los cuales te caerá el 20 sobre ciertas personas y te darás cuenta de su verdadero rostro, no te achicopales ya la vida se encargará de ponerlas en su lugar. Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver con nuevos proyectos con otras personas, podrían traicionarte pues se visualizan pérdidas económicas. Viene una separación o pérdida de una persona de tu vida.



Es posible que tu carácter esté cambiando en los últimos meses y cómo no, con los golpes que has llevado y las decepciones que te han marcado es normal que te cueste volver a creer y confiar en las personas. Cambia más la cuestión de sentimentalismo y sé más canijo o canija pues solo así entrarás en su juego y no les será fácil manipularte y hacer de ti un títere. Es momento que inicies con ese proyecto que tanto has pensado, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no dejes pasar la oportunidad.

LEO

Te llegan chismes en los cuales tu familia o tu persona se verá afectada. Amores a distancia no son los tuyos entonces antes de aceptar piénsalo dos veces. Es importante que ya te dejes de tanta tontería, pon ya los pies en la tierra y deja de vivir en las mendigas nubes o no lograrás consolidar nada. Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. Ten mucho cuidado por donde te mueves pues hay cuestiones de pérdidas de dinero u objetos inclusive asaltos, ponte trucha y ten mucho cuidado los lugares que recorres.



Todo tu ser se sacude para que salgan a flote tus más profundos deseos y verdades. Mercurio, retrógrado te despierta a realidades que cambiarán el rumbo de tu vida. Sabes exactamente ahora con quien puedes contar para realizar tus planes. Te sentirás muy motivado a estudiar y a superarte en la vida.

VIRGO

Momentos de incertidumbre se presentarán pues traerás en tu mente muchos recuerdos de personas que significaron mucho en tu vida. No dejes que la tristeza invadas tu vida pues estas en una etapa algo complicada que no te permitirá avanzar en ningún sentido. Vienen días de grandes cambios en los cuales el amor podría florecer en caso de tener una relación y haber enfrentado ciertos problemas. No dejes que las opiniones de las demás personas te tumben o hagan sentir mal, aprende a que te valga madre lo que piensen o digan e ir luchando por tus sueños y metas sin tener que dar explicaciones a los demás. Cuidado con un amor del pasado que podría aparecer e incomodar tu vida y tu existencia.





No pongas resistencia a lo que no sale como tú lo habías planificado. Todo en esta vida tiene una razón de ser y tal parece que por ahora lo más que te conviene es esperar. Quién menos tú te imaginas te defenderá, luchará por algo que tú deseas. Dedícale hoy más tiempo a tu familia, a las cosas del hogar. Tu afirmación en el día de hoy: “Yo soy una expresión de amor”.

LIBRA

Son bondadosos pero enojados no miden las consecuencias de sus actos, suelen chingar cuando menos lo esperan y no olvidan las traiciones. Libra se aburre muy fácilmente de todo lo que lo rodea; actividades, personas, experiencias, objetos…es por esto que hablamos de un signo completamente inquieto y móvil, que puede perfectamente construir un castillo a sus pies y a los pocos días tirarlo abajo solo por capricho. Un Libra enojado, puede ser la peor de las torturas para quienes estén a su alrededor. En ocasiones, Libra suele sufrir de impresionantes episodios de cólera y psicosis, por los más insignificantes detalles. Es por esto, que las personas suelen ser muy pacientes y flexibles con Libra.

ESCORPIO

Amores nuevos llegan, viejos se olvidan, lo importante es que no te quedes inmóvil y disfrutes de cada oportunidad que se te presenta, así como aprender de cada uno de tus errores. Cambia tu forma de sentir y se más corazón, pero siempre muy atento a traiciones y mentiras. Te viene este próximo fin de semana perro posibilidades de encamarte con amistad o con una persona que acabas de conocer, no descuides a tus amistades pues estas podrían alejarse y dejar de buscarte. Ten mucho cuidado con una persona que ha llegado a tu vida pues podrías desilusionarte un muchísimo a causa de mentiras y traiciones, no entregues todo a la primera y busca la manera de que todo sea bajo un proceso en el cual nunca confíes del todo.

SAGITARIO

Cuídate de dolores de articulaciones y eleva más el consumo de calcio, recuerda que tú eres muy de problemas en tus huesos. No te confundas en tus sentimientos, deja en claro qué es lo que quieres y buscas en esa persona que tanto te atrae, algunas veces das todo esperando recibir lo mismo y te fallan. Enfermedad en la familia, no te preocupes todo saldrá de lo mejor. Cuídate de pérdidas de objetos.



Cuida mucho tu alimentación y trata de descansar más, piensas muchas tonterías antes de dormir y eso te quita mucho el sueño y te afecta, envejecerás más rápido sino cuidas ese aspecto. Si quieres mejorar los ingresos hay posibilidades, pero no esperes que el dinero caiga del cielo, dos oportunidades de trabajo te esperan, pero necesitas poner de tu parte pa que la mejor de ellas se consolide. En los negocios grandes ganancias, lo tuyo es el comercio y los negocios, eso te dejará grandes ganancias económicas.

CAPRICORNIO

A medida que pase el tiempo lograrás superar todas esas tonterías que un día te quitaron el sueño, ten presente que quien debe de estar en tu vida no es quien se aparece cada que se le hincha el asunto, sino quien es constante contigo, el amor se manifiesta en el interés no en la casualidad. Te enteras de una noticia de una amistad, te sentirás algo sacado de onda, pero lograrás entender la situación.



Cuida mucho tu alimentación pues podrías subir considerablemente de peso. Hay muchas oportunidades de crecer en lo económico, pero necesitas ponerte las pilas, un negocio puede ser una gran oportunidad sobre todo si es de ventas. Ten más seguridad que ti, en quién eres y hacia dónde vas, tienes todo para conseguir tus sueños y metas, pero le flojeas mucho o crees en lo que los y las demás te dicen de ti. Amores a distancia se fortifican. Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tus amigos o vecino, ponte las pilas y ve tras lo que tu corazón te dicta.

ACUARIO

Días de mucha reflexión en lo cual debes de soltar y dejar ir todo eso que no te deja avanzar en tu andar. Cuida esas agarraderas o lonjas que te escurren por cada lado y bájale de dulces a la piñata que vas a engordar bien feo en estos días, hay que darle al zumba y al gym, no platiques tus planes que te los van a cebar bien gacho, tus amigos o amigas son bien envidiosos y siempre buscaran la manera de arruinarte la vida sin que te des cuenta. ¡Hay dos personas que viven cerca de tu casa que han andado vociferando cosas de tu vida, no permitas que eso te afecte que se te resbale lo que la gente “come cuando hay” diga o piense!

PISCIS

Es importante que no te tomes las críticas tan apecho, cuida mucho tu imagen pues algunas veces dejas mucho que desear, momento de un cambio perro de look que te haga ver muy juvenil, para atraer el amor es importante un baño de miel con fresas trituradas, talla bien tu cuerpo con esta mezcla déjala unos minutos y enjuaga, eso te ayudará a atraer más a las personas. Ten cuidado con amores de una noche los cuales podrían aparecer en cualquier momento y dañarte tu vida y tu existencia. No te dejes llevar por chismes de vecindad ni por lo que las personas digan, la última palabra siempre la tendrás tú.