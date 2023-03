Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este MIÉRCOLES 8 de marzo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy MIÉRCOLES 8 de marzo

ARIES

Te invitarán a salir en próximos días amistades y al final van a cancelar y no se va a hacer nada, recuerda que son muy de esas. Hay movimientos en tus estados de ánimo y perros y frecuentes, hay días en que te levantas con ganas de ya no seguir tus días, te hacen falta deseos y sueños para poder tener motivos suficientes para seguir creciendo y encontrar la felicidad.



Persona de piel canela se acerca con buenas intenciones. Familiar se enferma nada de gravedad. Aguas con una caída o accidente. No te menos precies ni bajes tu precio por nadie que no vale la pena. Cuida lo que comes y sobre todo tu salud pues estarás expuestos a enfermedades infecciosas sobre todo en la garganta la cual es tu punto débil. No te conformes con tan poco, quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales y no tendrás que bajar tu nivel.

TAURO

Ya no temas a lo que viene, la vida te pagará lo que te quedó a deber en el pasado, te has hecho de corazón muy duro y te has convertido en alguien muy fuerte que ya no cree tan fácil en las personas, se requirió que te mintieran, traicionarán y tiraran al suelo para que pudieras convertirte en lo que eres hoy, no guardes rencor agradece pues gracias a esos golpes lograste salir a flote y convertirte en una persona más segura. En estos días te llegarán grandes noticias que cambiarán la forma de pensar que tenías sobre cierta persona. Es momento de despedirte de todas esas personas que solo te han causado estrés y problemas en tu vida.



No temas a cambios en el área sentimental, es momento que seas más perris, disfruta de la caricia, de las relaciones, pero también de la soltería, algunas veces te complicas mucho la vida por no poder consolidar algo duradero, a veces es mejor estar solo o sola que estar sometido a una relación enfermiza que entorpece tu libertad. Pon atención a tus sueños pues te van a mostrar una situación que está por ocurrir en tu vida y te dirán la decisión que tendrás que tomar. No descuides a tus amistades, algunas veces te metes mucho en tus cosas y cuando quieres convivir con ellas ya no se puede.

GÉMINIS

Eres de buen corazón, pero también es cierto que quien te daña te las paga y con doble factura, no es momento de ensuciarte las manos, la mejor venganza ha de ser la indiferencia y olvido, deja que la vida se encargue de cobrar factura. Tu buen y noble corazón te van hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro.



No sigas deprimiéndote por cuestiones que en realidad no tienen importancia, ten presente que la vida es muy corta para lamentaciones, aprende a quererte, amarte y valorarte como Dios manda. Es importante que veas hacia el futuro y dejes de pensar en tu pasado, la vida te está dando nuevas oportunidades que deberás de aprovechar, se muy inteligente con lo que quieres y hacia dónde te diriges, no bajes tu precio por cualquier persona que te hable bonito porque pueden llegar nuevas oportunidades.

CÁNCER

Tu familia tu talón de Aquiles, pero también a quien dañas mucho con tus comentarios fuera de lugar y tu poca paciencia. Te cuesta mucho trabajo olvidar a las personas y por eso muchas veces terminas sufriendo, recuerda que nadie es eterno y que todo principio tiene un final, disfruta el momento que tenga que durar. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti.



Te llegarán rumores muy fuertes de traiciones, infidelidades y habladurías sobre tu persona. Ten presente que lo bueno cuesta trabajo, pero no se desecha a la primera, lo fácil se tira en cualquier momento, así que ya tú sabes en qué papel estas. No es tu culpa que las cosas no siempre salgan como planeas, recuerda que hay muchos factores que determinan el curso de las cosas. Muchos de tus problemas radican en tu falta de confianza y en invertir mucho tiempo en cosas que no te dejarán nada, pon los pies en la tierra y enfócate en lo que de verdad te llevará a la felicidad.

LEO

Momento de grandes cambios que te conducirán por caminos bastante certeros en tu vida, pero para esto deberás de quitar a personas que en el pasado fueron muy importantes en tu vida. No te limites en ir por eso que mueve tu vida y tu mundo pues estás a muy poco tiempo de lograr consolidarlo. Es momento de poner los pies en la tierra su quieres hacer realidad tus sueños e ir por lo que quieres porque nada te va caer del cielo. Firmas y acuerdos se ven perfectos el día de hoy para que rindan frutos y las cosas e salgan como quieres y deseas.



Todo tu ser se sacude para que salgan a flote tus más prufundos deseos y verdades. Mercurio, retrógrado te despierta a realidades que cambiarán el rumbo de tu vida. Sabes exactamente ahora con quien puedes contar para realizar tus planes. Te sentirás muy motivado a estudiar y a superarte en la vida.

VIRGO

Momentos de incertidumbre se presentarán pues traerás en tu mente muchos recuerdos de personas que significaron mucho en tu vida. No dejes que la tristeza invadas tu vida pues estas en una etapa algo complicada que no te permitirá avanzar en ningún sentido. Vienen días de grandes cambios en los cuales el amor podría florecer en caso de tener una relación y haber enfrentado ciertos problemas. No dejes que las opiniones de las demás personas te tumben o hagan sentir mal, aprende a que te valga madre lo que piensen o digan e ir luchando por tus sueños y metas sin tener que dar explicaciones a los demás. Cuidado con un amor del pasado que podría aparecer e incomodar tu vida y tu existencia.





No pongas resistencia a lo que no sale como tú lo habías planificado. Todo en esta vida tiene una razón de ser y tal parece que por ahora lo más que te conviene es esperar. Quién menos tú te imaginas te defenderá, luchará por algo que tú deseas. Dedícale hoy más tiempo a tu familia, a las cosas del hogar. Tu afirmación en el día de hoy: “Yo soy una expresión de amor”.

LIBRA

La compleja personalidad de este signo puede hacer que sientan amor y odio simultáneamente y que también les sea complicado distinguir entre más de una emoción. Esto puede dejarlos confundidos sobre sus verdaderos intereses y sentimientos. Son conocidos por ser capaces de superar los “malos tragos” del pasado y continuar con una nueva vida, renovándose. Donde muchos se deprimirían ellos pasan adelante sin muchas complicaciones. Les encanta el chingado chisme y andar en la punta, bien pinche bipolares, cambian de humor en cuestión de minutos como amigos dan todo como enemigos chingan sin compasión, tienen mucho sentido del humor.

ESCORPIO

No te permitas caer nuevamente, eres fuerte pero algunas veces te debilita la mala energía de otras personas. Deja de quejarte por tu cuerpo si algo no te gusta échale mil ganas para estar como quieres, con quejarte no lograrás ni maíz. Aguas con gastar a lo tonto, no estás para perder tu dinero en cuestiones que no necesitas, requieres invertir un poco más en ese negocio que tienes en mente.



Discusión y problemas familiares. Ten mucho cuidado con andar buscando dónde no debes pues podrías encontrar cosas que no te van a gustar en lo absoluto. Es momento de ponerte las pilas no temas a ir tras lo que quieres, tu problema siempre será la chingada hueva, tienes todo para lograr metas y objetivos, pero te dejas caer bien gacho y ese es el principal motivo para que no logres tus objetivos. Entrégale tu corazón a quien de motivos y razones para cuidarlo y no a la primera persona que conozcas. En el dinero se espera una racha algo difícil, pero habrá quien te eche la mano. Cuídate de una persona que te va querer dejar en mal o hacerte sentir mal por una situación. Ten cuidado con lo que sale de tu boca, no te metas tanto en chisme ni en problemas que no son tuyos ni te corresponden.

SAGITARIO

Hay días en los cuales no te encuentras o te sientes bien del todo, despójate de todo eso que te hace daño y cierra cualquier ciclo de tu pasado que pudiera seguir dañándote. Si tienes una relación ten cuidado con cambios de conducta que pudieran dañar a tu pareja. No permitas que tu mala suerte que sufriste en el pasado te arruine tu futuro, en la medida que temas a los cambios y nuevas oportunidades será en la medida en que no logres tus metas y objetivos. A los recuerdos de ex parejas o personas que solo te dañan al recordarlas, no necesitas de nadie para respirar así que deja de actuar como si dependieras de esas personas



No dudes más del amor de la persona que está a tu lado o estás complicando la relación al punto que tu pareja se canse de tantas dudas y decida ponerle fin a esa relación. Una posibilidad de viaje se aproxima a mediados del mes de octubre. Te sentirás tenso o tensa y melancólico al finalizar los días pues muchas de tus metas y sueños no han logrado realizarse. Chismes de familiares serán el pan de cada día y una que otra discusión podría presentarse debido a malentendidos. Cuidado con enredarte con cualquier persona que se te atraviese porque la pasarás muy mal, no permitas que quienes te rodean sean un obstáculo en tu vida, date la oportunidad de reinventarte y de buscar nuevas amistades.

CAPRICORNIO

A medida que pase el tiempo lograrás superar todas esas tonterías que un día te quitaron el sueño, ten presente que quien debe de estar en tu vida no es quien se aparece cada que se le hincha el asunto, sino quien es constante contigo, el amor se manifiesta en el interés no en la casualidad. Te enteras de una noticia de una amistad, te sentirás algo sacado de onda, pero lograrás entender la situación.



Familiar cae en cama. Ten cuidado con andar encendiendo el boiler y no meterte a bañar, te podrías meter en problemas. No dudes más de quién eres, agarra el toro por los cuernos y aprende a lidiar con esas personas que solo quieren verte afectado. Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas. No comentes nada de tus proyectos o las envidias y malas energías podrían afectarlos. Hay una persona de tu pasado que te rechazó y que ahora regresa con las intenciones de pretenderte, si consideras que aún pudiera darse algo date la oportunidad, si no, haz lo mismo que te hizo para que escarmiente.

ACUARIO

Ponte las pilas y deja de quejarte y si no tienes jale sal a buscarlo que él no va a venir a buscarte a ti, no te metas en problemas donde no te llaman porque se te da mucho dar tu opinión donde no debes. Días de reflexión y semana llena de sueños y metas, algunas veces te desesperas el no concretar nada, pero debes de tener presente que lo único que te va a caer del cielo es el agua, aprende a darte cuenta de que lo que quieres y deseas lo conseguirás en la medida que trabajes y luches por conseguirlo.



Vienen momentos muy buenos en los cuales vas a aprender a soltar todo eso que te hace daño y afecta. Cambios en tu estado de ánimo los cuales te va a enseñar a ir por tus sueños. No dejes cosas pendientes para otros días o podrías meterte en graves problemas. Quien te quiera te lo mostrará con hechos así que tu solo déjate llevar, no pierdas el tiempo con quien días te habla y otros no se acuerda ni de tu nombre. Cambios importantes se vienen encima la llegada de nuevos amores serán punto clave para ti. Esta semana será buena sin embargo estarás algo pensativo al darte cuenta de que la persona que te interesa no es como habías pensado. Te vienen oportunidades muy buenas en muchos ámbitos de tu vida, te enfrentarás a muchas situaciones las cuales dejarán mucho que desear.

PISCIS

Eres de los signos con la lengua más suelta, podrías meterte en problemas por decir o comentar cosas de más, a quien le moleste tu manera directa y cruda de decir lo que sientes que le busque, no viniste a dar gustos. En el momento en que te lo propongas lograrás materializar cada uno de tus sueños, estás envuelto en envidias por parte de muchas de las personas que te rodean y eso en cierto grado no te deja avanzar, bárrete con una veladora reversible y enciéndela para regresar todas esas cosas que te hacen, no aceptes pulseras de regalo y si los haces lávalas con agua de mar para quitar salaciones y trabajos malos.



Di lo que sientes y lo que no te parece y si a los demás les molesta o les afecta es muy su problema. Amores a distancia se fortalecen y la posibilidad de cambio de domicilio o compras de artículos electrónicos se ven a la puerta de la esquina. Cierra ciclos laborales e inicia de cero haciendo las cosas con amor y de la mejor manera y te irá bien. Momentos de pensar bien qué es lo que quieres, buscas y necesitas en tu vida, muchas veces descuidas tus proyectos importantes por atender cuestiones que no te dejan nada.