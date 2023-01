Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este MIÉRCOLES 18 de enero para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho.

HORÓSCOPO NANA CALISTAR HOY 18 DE ENERO

Aries

Te invitarán a salir en próximos días amistades y al final van a cancelar y no se va a hacer nada, recuerda que son muy de esas. Hay movimientos en tus estados de ánimo y perros y frecuentes, hay días en que te levantas con ganas de ya no seguir tus días, te hacen falta deseos y sueños para poder tener motivos suficientes para seguir creciendo y encontrar la felicidad.



Un evento o fiesta se aproxima y la posibilidad de cambiarte de domicilio o de asistir a un evento social. Cuídate mucho de comentarios negativos de otras personas, que no te afecten esas cuestiones, pon más atención a lo que sucede en ti y en tu alrededor que en lo que sucede con otras personas que no merecen ni un comino de tu atención. No busques la manera de impresionar a quien te gusta, no es necesario llegar a esos extremos, quien te quiera la va a hacer si necesidad de que aparentes ser alguien que no eres. Retorna tu pasado y un amor con el cual en el pasado no se concretó nada por terceras personas regresa y hay muchas posibilidades que esta ocasión todo se dé de la mejor manera.

Tauro

Cuidado con tu alimentación se te a hacer bolas el engrudo porque le estás echando demasiado a la piñata, bájale a los chescos y a las harinas. Mejoras en lo laboral y sobre todo en los dineros, date la oportunidad de ahorrar un poco más pues eso te va a ayudar mucho en un futuro. Ya no dejes nada para otro día, ponte las pilas ahora que quizás mañana sea tarde para cumplir tus sueños y metas. Ten cuidado con mendigar cariño y amor pues podrías hacer con tus sentimientos lo que les dé su gana, no pongas charola de plata a quien solo sabe comer en desechables. Perdida de algún objeto material, problemas de colitis y gastritis en estos días. Las oportunidades tienen fecha de caducidad, no esperes más tiempo en aceptar o ir tras eso que te busca o esa propuesta que te hicieron o de lo contrario puedes terminar como el perro de las dos tortas.



Si ya tienes quien te gratine el mollete no compliques la relación, algunas veces eres muy exigente al punto de poner hasta el gorro a tu pareja por cuestiones sin importancia. Oportunidades de iniciar un negocio familiar. No cambies tu esencia ni forma de ser al menos que a ti no te guste, sino les parece como eres que se vayan por la puerta de la chin… Aguas con lo que sale de tu boca podrías perder a una persona que tienes y está mostrando muchas cosas y sentimientos por ti.

Géminis

Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían. Amistades nuevas se visualizan en tu terreno y la posibilidad de encariñarte o sentir necesidad de una de ellas en especial.



Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes que estarás realizando. Muchos problemas en el área familiar por chismes y malos entendidos. Deja de quejarte de lo que no tienes y ponte a jalar para conseguirlo. La mediocridad es para los débiles así que tu sabes en dónde estás.



Te viene un encuentro amoroso con amistad y la posibilidad de que te llegue dinerito extra que te ayudará a pagar unas deudas. Algunas veces sueles ser demasiado distraído o distraído y caes en situaciones muy tontas logrando con esto que las personas te vean la cara.



Te verás obligado ahora a ingeniártelas para lograr aquello que deseas. Aunque te cueste trabajo pon a correr tu imaginación y verás como con lo poco que tengas a tu alcance lograrás más de lo que te imaginas. Esfuérzate por salir adelante, no aceptes un “no” por respuesta. Nada de excesos en lo relacionado al juego. Números de suerte: 33, 45, 15.

Cáncer

Cambios importantes en cuestión de amistades, ten presente que no eres monedita de oro y no puedes caerle bien a todo mundo, quien se quiera quedar es bienvenido en tu vida quien no, que se quite de la puerta y no estorbe el paso a quien si quiere entrars. Ten mucho cuidado de amores baratos pues hay probabilidades de que caigas en esas cuestiones tontas. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. Vienen cambios en casa, es importante que tires y quites de tu vista objetos rotos, pegados o estrellados pues quitan las buenas energías en tu hogar.



En lo que respecta a la salud dolores musculares y algo de estrés por una situación que te trae con la cabeza loca. Un amor nuevo llegará a tu vida por medio de una amistad o red social, no te avientes tan rápido dale tiempo a que la relación madure. Pon atención a tus sueños pues muchas respuestas las encontrarás justo ahí. Si tienes ya pareja cambia la manera de actuar con él o ella, te has vuelto algo frío.

Leo

Tienen un problema con la limpieza pues no toleran a la gente cochina y puerca. Son muy tiranos y siempre hay que decirles que sí a lo que digan o puedes meterte en serios problemas. Muy sentidos y jamás se quedarán callados. Un Leo puede ser materialista, pensar solo en sus deseos y necesidades, y estar totalmente despreocupado por los demás. Incluso pueden llegar a mentir o manipular a otros para obtener lo que desean. Leo quiere ser el mejor, el más brillante y el más bello, y cuando alguien lo conquista de alguna manera, puede volverse celoso y competitivo. Un Leo celoso y competitivo no dudará en usar la astucia, las mentiras y los engaños para desacreditar a cualquiera que vea como un rival.



Todo tu ser se sacude para que salgan a flote tus más prufundos deseos y verdades. Mercurio, retrógrado te despierta a realidades que cambiarán el rumbo de tu vida. Sabes exactamente ahora con quien puedes contar para realizar tus planes. Te sentirás muy motivado a estudiar y a superarte en la vida.

Virgo

Siempre se echan en cara el pasado y por eso a veces no avanzan ni madres, suelen tener problemas con la soledad pues odian estar solos pero cuando la dominan no querrán dejarla por nadie, son muy amigables y aman un chingos pues son entregados, se reprochan mucho las cosas aunque ellos no hayan sido culpables, les cuesta trabajo volver a confiar en quienes los o las traicionan y no suelen ser vengativos pero cuando les llenan el buche truenan sin piedad en contra del enemigo. Son generosos pero defienden a como sea a las personas amadas, no suelen meter las manos al fuego por nadie solo por quien de verdad vale la pena, defienden la verdad a morir. Muy calientes en la cama y siempre deseosos de sexo.



No pongas resistencia a lo que no sale como tú lo habías planificado. Todo en esta vida tiene una razón de ser y tal parece que por ahora lo más que te conviene es esperar. Quién menos tú te imaginas te defenderá, luchará por algo que tú deseas. Dedícale hoy más tiempo a tu familia, a las cosas del hogar. Tu afirmación en el día de hoy: “Yo soy una expresión de amor”.

Libra

Si por algún motivo intentas intervenir en los planes de un libra, ten muy por seguro que este signo te chingará con su intensa mirada, y no descansará hasta quitarte de su camino. Entre más le prohíban, más intentará transgredir y se apartará de todas aquellas personas que pretendan limitar su libre accionar en algún sentido. Son bien pinche ordenados y odian a las personas cochinas, suelen ser obsesionados con la limpieza, les vale madre el mundo mientras ellos y los seres amados estén bien, son muy honorables y derechos, odian la mentira y no perdonan traiciones, suelen dar segundas oportunidades, pero siempre viven con la duda de que los volverán a traicionar, como enemigos no son aconsejables, entregados al 100 en el amor, aman el sexo. Son muy fáciles de hacer enfurecer, no guardan rencores con sus enemigos pues cuando suelen olvidar pronto el daño. Libra odia que le pongan barreras, límites o cualquier tipo de obstáculo que impida su trance libre y despreocupado. Detrás de su apariencia amigable y reconfortante de Sagitario, puede esconderse una persona mentirosa, dispuesta a seducirte y manejarte de la manera más sencilla para lograr lo que se propone.

Escorpio

Cuidado con dos personas enemigas tuyas pues están complotando en tu contra y buscarán la manera de dañarte de algún modo. Ten cuidado con la manera en que te expresas de tus seres queridos pues podrías cometer una indiscreción y fregar a quien de verdad importa. Cuidado con amores repentinos porque podrías salir con tu domingo siete o embarazar a alguien. Vienen cambios bastante buenos que deberás atender a la brevedad entre ellos lo laboral requiere que le prestes atención pues podrías incrementar tus ingresos bastante bien si te aplicas y te pones las pilas.



Algunas veces te sentirás triste al ver que la persona que amas no hace lo mismo que tú o no muestra sus sentimientos, debes aprender que no todos aman de la misma manera y que muchas personas desconocen ese término y quizás nunca lo conozcan por culeros. La manera en que trates a las personas será la manera en que serás tratado o tratada más adelante, no confundas tus sentimientos si esa persona te hace sentir en las nubes adelante, recuerda que para ti el físico es lo menos importante pues por medio de los sentimientos es en que se toca tu corazón. La llegada de una persona a tu vida llámese pareja, nacimiento de un bebe o amistad podría ayudarte a ser más noble o lograr momentos más felices. En próximas fechas un ser que te quiere mucho de desilusionará de ti, puede que se aleje al punto que pierda la comunicación. Tu buen corazón es un arma muy poderosa que puedes llegar a utilizar para tener a tu lado a quien te dé la gana. Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora. Tu corazón de pollo cada vez desaparece más y más y eso se debe a las decepciones que has vivido. No te preocupes, la vida es solo una, haz lo que tengas que hacer para estar bien tu sin importar como estén las demás personas.

Sagitario

Deja de mendigar amor y atención no es necesario llegar a ese punto, la vida te va a devolver a manos llenas lo que te quitó en tu pasado. No te compliques los días con una persona que ni está, solo aparece cuando requiere algo de ti y mientras ni sus luces, dales la importancia a las personas que en realidad merecen y no te desvivas por quien no vale la pena. Se le cae el teatro a una persona cercana a ti, te dolerá de lo que te enterarás. Si tienes pareja es posible que haya ciertos roses a causa de celos o de mentiras piadosas que ambos se han dicho.



Siempre que requieras una opinión o consejo que sea de tu familia pues muchas de tus amistades podrían darte un consejo equivocado solo para lograr que no avances o te quedes estancado. Es importante que tomes en cuenta cada una de las caídas por las que has pasado, sueles encariñarte con la piedra y eres muy de estar ahí donde no te quieren y tratan mal. No creas en palabras sino en hechos de las personas. Ten cuidado con un familiar, podría meterte en problemas que tienen que ver con cuestiones de los dineros. En el trabajo viene estrés, y te darás cuenta del amor que te tienen muchas personas que te rodean. Te viene un dinero extra, no gastes en cuestiones que no necesitas. Ya no tengas miedo de ir tras lo que buscas, recuerda que tu signo se distingue por ir siempre por más. Viene una separación muy perra por parte de una de tus amistades. Una persona importante para ti se decepcionará mucho por ciertas actitudes y comentarios que harás o ya hiciste en estos días.



Hay muchas cosas en tu vida que no van de acuerdo con lo que tú crees debe de ser y esto pertuba tu paz mental. No vaciles en buscar ayuda, orientación de algún ser iluminado que te guíe. Entierra la ira, los rencores, las envidias que enferman tanto tu alma como tu cuerpo físico. Vive en la presencia del amor. Tu afirmación para el día de hoy: “Yo doy y recibo amor constantemente”.

Capricornio

Un amor a distancia podría ayudarte a confiar más en ti, pero vas a cansarte y fastidiarte pues eres muy de necesitar a una pareja de tiempo completo. A veces te atontas mucho y le andas llorando a gente que solo te perjudica o te hace miserable tu vida, quizás en el amor no te ha ido del todo bien pero no es que todas las personas que conoces sean iguales lo que sucede es que te encanta lidiar con gente tonta y mediocre.



La vida te dará grandes oportunidades pues un proyecto que se había estancado y no había funcionado cobrará grandes frutos. Familiar que estaba lejos o distanciado regresa. Un embarazo en la familia se visualiza y el rompimiento de relación de amistad. Te vienen mejoras en los dineros y una verdad oculta que saldrá al descubierto en fechas muy próximas. No finjas sentimientos que no existen por personas a las que no le importas ni interesas. No descuides la parte de tu interior y tus sentimientos, te has hecho algo duro o dura a causa de traiciones de tu pasado. Eres bueno y noble sin embargo algunas ocasiones te dejas manipular e influenciar por otras personas.

Acuario

Te darás cuenta de que tienes más de lo que esperaste en todos los aspectos y que si algo te falta ha sigo por tu menses de no ir tras eso, semana perra, te toca ya buscar el camino del bien y alejarte de todas las cosas negativas y gente tonta que te ha mermado la existencia que llevas, más que nada lo que viene siendo enderezar el camino. Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender.



Cansancio y confusión estará presente estos días, recibirás noticias de una persona que fue muy importante para ti. Te sentirás triste al terminar los días, es normal, estas madurando, comenzarás a darte cuenta de muchas cosas, verás la verdadera cara de una persona a quien admirabas y querías mucho. Ya no te caigas por nadie, ni guardes rencores que no es momento de amargarse sino de vivir y disfrutar. Oportunidad de encamarte con amistad y la oportunidad de cerrar ciclos que habían quedado pendientes. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, cada día tu esfuerzo y dedicación se verá mejor reflejado.

Piscis

Ten bien en cuenta que es importante que entiendas que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, no pierdas tu tiempo con quien no hace nada por estar a tu lado y aprovecha a quien de verdad te busca y hace todo por tenerte en su vida. No es que no creas en el amor, el problema está en que es que has recibido tantos golpes que te cuesta volver a confiar, sin embargo, en próximas fechas nacerá una ilusión por una persona que conocerás en las próximas semanas o alguien que retorna de tu pasado.



Mercurio hace su movimiento retrógrado hoy en tu casa de la transformación, bienes legales, herencias. No te lances a ciegas a firmar contratos ni aceptes tratos o arreglos legales que no estén claros para ti. Asesórate bien en todo lo que envuelva la firma de documentos. Escarba profundo hasta encontrar la verdad.