Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este SÁBADO 1 de abril para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy SÁBADO 1 de abril

ARIES

Ten cuidado con lo que dices y comentas de personas que te rodean podrías cometer una indiscreción y meterte en un shingado problema del cual te será difícil de salir. Amor prohibido se presenta, no te compliques la existencia, no naciste para postre sino para plato principal. Pon mucha atención a tu vida, podrías equivocarte en errores los cuales lamentarás en poco tiempo. Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas. Hay amores del pasado que podrían aparecer de nuevo en tus filas, debes aprender a deslindarte de problemas que no son tuyos y dejar que cada persona se rasque con sus propias uñas. En lo que respecta a tu shingado carácter andarás muy cambiante, tranquilízate tus sueños y metas están por materializarte, pero necesitas ponerte las inches pilas. Cuídate mucho de traiciones por parte de amistades cercanas porque podrían estarte viendo la cara y tu ni en cuenta.

TAURO

Cuida mucho la parte de la caricia y no aflojes a la primera cita date tu tiempo para conocer más a tu pareja. Aprende a ir por tus sueños y metas y lograr todo eso que siempre has querido sin importar el qué dirán, deja que cada persona se rasque con sus propias uñas. No te dejes caer nuevamente por alguien de tu pasado, no vale la pena seguir viviendo de los mismos inches recuerdos que al final no te dejarán nada nuevo. Ten cuidado con la manera en que te desenvuelves con amistades pues hay muchas de ellas que son bien hijas de la shingada y solo buscarán sacar información y obtener algo a cambio. No permitas que situaciones complejas de tu día te lo arruinen, aprende a ver la vida de otra manera y ser más positivo o positivo en tus actos. Una amistad será sacada del shingado closet. En tus proyectos podrías desanimarte debido a que una cuestión no te salen como planeas, recuerda que hay que ser constante.

GÉMINIS

Momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante, la vida te ha puesto pruebas bien cabronas y siempre has logrado salir victorioso de ellas, échale shingos de ganas a ese sueño que tienes y se materializará más pronto de lo que te imaginas, podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue sin razón alguno, no es momento de reprocharte ni dejarte caer por eso, aprende a vivir el presente y mandar a la shingada esas cuestiones que te detienen en tu camino. Si tu pareja ha estado distante medita qué estás haciendo para que se acerque más a ti, recuerda que el enemigo que los distancia es la rutina y la falta de comunicación y sinceridad. Cuida un shingo tu alimentación pues se te hará bolas el engrudo y subirás de peso. Gente pen$deja te rodea, pero está en ti no aprender sus shingadas mañas y ser parte del montón.

CÁNCER

En la medida que sigas de arrastrado o arrastrada por quien no te busca y no te quiere será en la medida que sigas sufriendo, ten presente que entre mejor los trates más mal de tratarán a ti y cuando les dejes de querer será cuando comiencen a sentir algo por ti. Cuida mucho la cuestión de los trámites y pagos pues podrías cometer un error. Una amistad te necesita más que nunca en estos días sabrás de quién se trata. No descuides tu vida y tus cosas por nadie, no vale la shingada pena malgastar tu tiempo en quien no lo merece. En los dineros mejorarás un shingo pero aprende a poner atención en tu economía, últimamente gastas mucho en fregaderas que no son indispensables y no necesitas. Un viaje se planea. Se cancela evento social. Cuida más tus piernas, recuerda que son la parte más importante de tu físico. Una amistad va a andar ladrando de ti y es de tu círculo cercano de amigos, mucho cuidado con todo lo que le cuentas. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento no te tardes en tomar decisiones o al final puedes quedarte sin nada.

LEO

Recibirás una noticia buena en este fin de semana que tiene que ver con tu trabajo o con una persona que es muy importante para ti. Viene una ligera carga de estrés y pensamientos negativos a causa del fracaso de unos planes que tenías. Ten cuidado a quien le escribes mucho pues podrías enamorar a una persona por la que no sientes nada más que agradecimiento. No te shingues tanto en cosas que no te dejan nada de provecho, aprende a valorar lo que realmente importa. Si tienes una relación y en esta no hay reciprocidad estas con la persona incorrecta no puedes ser tú el que siempre de más que tu pareja. Es importante que cuides mucho la parte de tus sentimientos pues sueles flagelarte y culparte de errores pen$dejos que no te corresponden. Una amistad podría estar hablando a tus espaldas, te vas a enterar en estos días de quien se trata. Familiar se enfermará, pero no será de gravedad.

VIRGO

Embarazo inesperado de amistad en puerta. Surgirá la duda sobre tus sentimientos pues podrías estar sintiendo algo por dos personas. Te hartarás de una amistad y de sus shingaderas. Aprende de tus caídas y no vuelvas a confiar en quién te ha llenado tu existencia de mentiras y reproches. En los dineros poco a poco verás la luz a tus deudas. Tu inmadurez y falta de amor propio te llevará a cometer errores, pero sabrás cómo rectificar esos errores, viene una temporada más buena para ti pues comenzarás a desechar tanta p3ndejez que traías cargando y tanta shingada gente que solo te ponía de mal humor y no te dejaba avanzar. Si tienes ya una relación va a mejorar mucho la comunicación sin embargo tus inseguridades podrían ocasionar una fuerte discusión con tu pareja. Eres muy sexual y te encanta estar nomas en lo que viene siendo la caricia, aprovecha a tu pareja y busca nuevas maneras de estar en la intimidad eso refrescará y consolidará más la relación.

LIBRA

La vida te pondrá pruebas muy grandes las cuales te harán reaccionar y tomar las decisiones correctas. Pon atención a tu sexto sentido y tus sueños que te mostrarán esas respuestas que tanto has buscado. Respira hondo e inicia de nuevo pues nuevas oportunidades están por iniciar. No cuentes los pollitos sin haber nacido o te llevarás grandes decepciones en la vida. Ya no te desesperes si las cosas no funcionan con una persona, next y quien sigue. Amores del pasado regresan, te darás cuenta de que son asunto olvidado. Infecciones en garganta en estos días y dolores de cuerpo. Que te valga madres críticas y comentarios pen$dejos a tu persona recuerda que nadie te conoce mejor que tú, sino te dan pa’ el chin#gado gasto no tienen por qué opinar y si lo hacen que gasten saliva, tú no te mortifiques. Ciclos se cierran en estos días, el amor te sonrío hace tiempo sin embargo las cosas no sucedieron como debían debido a tus miedos e inseguridades, es momento de mandar todo eso a la fregada y bendecir las enseñanzas que te dejaron.

ESCORPION

Podrías sentirte triste al terminar el día al extrañar a varias personas importantes para ti. Una nueva amistad aparecerá en próximas fechas. Un mensaje o llamada te alegrará mucho. Una amistad necesita un shingo de ti y le has dado la espalda cuando más lo ha necesitado, recuerda que la vida da vueltas y tarde o temprano la necesitarás. Busca la manera de canalizar tu energía en cosas que te dejen algo de provecho. Siempre fuerte, optimista con el corazón en alto, no temes a cambios pues sabes que en ellos radican nuevas oportunidades. Eres de los signos que sabe bien cómo lograr tus metas y quien te traiciona paga las consecuencias. Existe un lado tuyo débil y es tu familia, pues sabes que te doblegas por ellos, en el amor hay cambios importantes pues comenzarás a desear algo estable, temes a enamorarte, pero por dentro es lo que más deseas. Te caga la gente interesada y floja que se conforma con lo que tiene, siempre buscas más y más y el sexo siempre será una parte importante en tu shingada vida.

SAGITARIO

No seas tan pronto o pronta cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona recuerda que si entregar la caricia a la primera te expones a que te voten en seguida. Una amistad tiene interés por ti, pero es solo sexual. Vienen oportunidades de cambios de empleo, no sueltes el que tienes hasta asegurar el nuevo. Te buscará o visitará familiares que tienes mucho de no ver. Te enteras de infidelidad de amistad y su pareja. Recuerda que tu corazón es muy noble y ponerlo en las manos de cualquier persona puede ser un error que lamentes mucho. Nuevos amores se aproximan, pero quizás no logres identificarlos pues estarás pensando en la persona incorrecta. Si tienes pareja no temas a decir lo que piensas y sientes pues quedarte callado o callada lo único que ocasiona es una bomba de tiempo. Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo que la vida te pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada, recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las shingadas ganas.

CAPRICORNIO

Quizás sientas necesidad de buscar amor de una noche y se vale, recuerda que no se necesita amor para que haya sexo, eso sí siempre con responsabilidad y precaución, podrías caer en una situación algo incomoda con una expareja que te va a tener ya hasta la inche madre. No permitas que personas que solo te buscan por interés te arruinen tus días. Vienen eventos especiales en los cuales serás el centro de atención, cambios en tu trabajo y estrés. Ten cuidado con la manera de relacionarte con ciertas personas, hay amistades que te rodean que ni un inche consejo te dan, pero son buenas nomas pa´ echarte en cara tus fallas y estar shingando y llenándote el buche de piedritas. Si requieres de hacer un trámite o pago hazlo en estos días pues pinta excelente para que todo se dé la mejor manera. Hay una persona que le anda coqueteando mucho a tu pareja, ten cuidado, a pesar de que tu pareja puso un alto esa persona no deja de joder. Una amiga te estará dando lata contándote sus shingados problemas, pero te darás cuenta de que por más consejos que le des seguirá en las mismas, una situación difícil la hará valorar lo que tiene.

ACUARIO

Permítete volver a intentarlo, no hay pedo si te caes y tropiezas, recuerda que la vida de eso se trata, no te quedes con ganas de nada y que sea lo que tenga que ser. Si tienes ya una relación la vida les pondrá una prueba que los unirá más que nunca. Materializa la idea que tienes sobre ese proyecto o negocio, te va a dejar grandes ganancias no preguntes, hazlo, aprende a tomar tus propias decisiones. Momentos incómodos con una persona que no sabes qué intenciones tiene contigo. Cuida mucho la parte de tus sentimientos, no seas tan noble pues la gente es muy cabrona e interesada y podrían abusar de tu buen corazón. Un dinerito extra te va a caer en próximas fechas. Ten cuidado con la manera en que le hablas a tus seres queridos, algunas veces traes un inche carácter que ni tú te aguantas y te desquitas con las personas que ni las deben ni las temen. Descubrirás que a una amistad le están poniendo los cuernos y no sabrás qué hacer. Podrías caer en tristezas en estos días a causa de la necesidad de alguien.

PISCIS

Ya no te dejes caer por nadie, no vale la pena que te expongas o gastes tu tiempo, la vida te dará una sorpresa más pronto de lo que te imaginas pues pondrá una persona increíble en tu camino, será de tierras lejanas y sabrás identificarla por la manera en que te va a tratar y tu sexto sentido te lo anunciara. No temas a cambios en tu trabajo son para bien. Si tienes una relación cuídala, no andes de más con otras personas. No recurras a la venganza, la vida se encargará de poner todo en su sitio. Ya no te confundas y pon las cosas en tu lugar quien te quiere adelante quien no a la fregada sueles tener muchos en la puerta que no dan el paso a nuevas oportunidades, proyecto se cancela. Viene un viaje, eres el signo consentido de Dios no vuelvas a caer en mentiras. Un mensaje o llamada se aproxima te va a hacer muy feliz. Si crees que la vida ha sido injusta contigo date una vuelta por otros lugares y ve a tu alrededor y te darás cuenta de que son shingaderas lo que piensas pues siempre habrá alguien más jodido que tu amistad regresa con la cola entre las patas pues se arrepentirá de lo que te hizo hace tiempo y te pedirá disculpas.