Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este SÁBADO 11 de marzo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy SÁBADO 11 de marzo

ARIES

Un viaje se cancela y chismes sobre amistades que se alejaron llegarán a ti. Ten mucho cuidado en lo laboral pues hay una persona que no te ve con buenos ojos y podría ponerte trabas en tu trabajo. Si ya sufriste por amor no lo vuelvas hacer, recuerda que quien se enamora más de la cuenta en una relacione es quien terminará pagando los platos rotos y sufriendo más. Cuídate de una caída o accidente en casa o trabajo.



Tu sentido de humor va a traer mucho a esa persona que te interesa, trata de no ser tan dejada en los asuntos del corazón, no bajes tu nivel ni tu precio por nadie, hay posibilidad de iniciar negocio que tiene que ver con comercio y ventas. Empezarás a tratar a las personas como se merecen y a no dejarte manipular ni por ti mismo. Cambios importantes podrían ayudarte a cambiar esos defectos que tanto te molestan. Vienen días en los que no querrás levantarte y comenzar tu día, no dependas de lo que hacen o dicen otras personas, tu felicidad deberá de radicar solo en ti y nadie más.

TAURO

Ponte las pilas y se más culeis no permitas que sigan amolándote la existencia, aprende a no dejarte mangonear ni humillar por nadie pues permitirlo una vez es caer en eso definitivamente. Las llegadas de nuevas personas a tu vida te enseñarán que camino es el más correcto para ti. Dolores de espalda y caídas podrían presentarse, anda con cuidado y haz las cosas a su tiempo. Vas andar modo “no me dejo de nadie” eres de carácter fuerte y siempre impones en el lugar donde llegas, ten cuidado con la manera en que tratas a las personas que te rodean pues podrías dañar con tu manera de ser a quien te ama o te aprecia mucho. Vas a conocer a una persona gracias a una amistad o mediante una red social, te va a llamar mucho la atención y hay posibilidades de que en corto plazo pueda surgir algo bueno de eso.

GÉMINIS

En caso de tener pareja pon atención a sus comportamientos, si notas algo raro en su actitud a poner las cartas sobre la mesa que probablemente haya ciertas cuestiones o situaciones que te ha estado ocultando. Te viene un viaje y posibilidad de emprender un negocio de compra o venta. Noche de pasión y oportunidad de bajar 2 o 3 kilos de peso.



Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona cercana, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarse o ser mejor que tu suelen aventar el veneno para hacerte sentir de lo peors, la envidia es canija y nunca duerme. Realizarás algún trámite el cual tendrás dudas de que salga como esperas.

CÁNCER

Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos. No temas a una nueva oportunidad en el amor pues estas en un ciclo en que llegarán nuevas oportunidades y tendrás hasta pa escoger, solo que se inteligente y no los cajetes tanto. Mucha suerte en juegos de azar. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar.

LEO

Te llegan chismes en los cuales tu familia o tu persona se verá afectada. Amores a distancia no son los tuyos entonces antes de aceptar piénsalo dos veces. Es importante que ya te dejes de tanta tontería, pon ya los pies en la tierra y deja de vivir en las mendigas nubes o no lograrás consolidar nada. Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. Ten mucho cuidado por donde te mueves pues hay cuestiones de perdidas de dinero u objetos inclusive asaltos, ponte trucha y ten mucho cuidado los lugares que recorres.

VIRGO

Siempre se echan en cara el pasado y por eso a veces no avanzan ni madres, suelen tener problemas con la soledad pues odian estar solos pero cuando la dominan no querrán dejarla por nadie, son muy amigables y aman un chingos pues son entregados, se reprochan mucho las cosas aunque ellos no hayan sido culpables, les cuesta trabajo volver a confiar en quienes los o las traicionan y no suelen ser vengativos pero cuando les llenan el buche truenan sin piedad en contra del enemigo. Son generosos pero defienden a como sea a las personas amadas, no suelen meter las manos al fuego por nadie solo por quien de verdad vale la pena, defienden la verdad a morir. Muy calientes en la cama y siempre deseosos de sexo.

LIBRA

Eres una persona muy desconfiada y eso se debe a ciertas trabas por las que has pasado desde hace años. Eres muy entregado, crees en el amor a primera vista, siempre tienen proyectos y no te gusta estar estancados, siempre buscarás ir por más para vivir cómodamente, sueles tener muchas personas que te admiran y a la vez te envidian, siempre consigues lo que quieres y cumples promesas, te encanta el sexo y algunas veces caes en tentación a causa de esto, la pornografía nunca falta en tu signo. Eres más bueno que el pan, estás lleno de virtudes y de buenos pensamientos, todo lo que les cause problemas lo rechazas, sin embargo, siempre existirá el libra contrario, quien cobra cada factura a sus enemigos con intereses, suelen atacar el orgullo de las personas. No hay duda de que el lado oscuro de Libra puede ser muy peligroso. Tiene la incapacidad para empatizar con las emociones de los demás y eso combinado con cerebro e inteligencia es una receta para la crueldad. Eres un signo muy fuerte y capaz de lograr lo que te propones sin embargo existe mucha maldad contra tus enemigos, aunque no sabes actuar a la brevedad, sino que esperar el momento oportuno para chingar y cobrar facturas que dejaron pendientes tus enemigos. Sabes controlar y manipular a quienes te rodean y usas estrategias poco comunes para lograr tus objetivos, te es complicado creer en el amor porque sabes que las personas solo buscan sacar un interés o cierto provecho de ti.

ESCORPIO

Eventos sociales importantes se aproximan, hay quien ya de plano no te puede ver ni en pintura sin embargo tu felicidad les cae como balde de agua fría, siempre mantente optimista y no te detengas por nadie. Estarás algo sensible en estas fechas, trata de abrir más tu corazón y mostrar le a tu familia tus sentimientos.



Es importante que confíes más en tu capacidad para lograr tus metas, no permitas que la negatividad de otras personas te haga caer en situaciones complejas o cuestiones que no te corresponden. Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, aprende a controlar más tu estado de ánimo, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera.Momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo lograrás tus metas y sueños, no pongas las manos al fuego por nadie pues podrías terminar quemándote, te esperan momentos muy gratos con una persona que llegará a tu vida en próximas fechas. Ten cuidado con poner en pedestales a simples mortales pues podrías llevarte grandes sorpresas. No permitas que nadie afecte tu círculo y cada sueño que tienes, estas en la mejor etapa de lograr cuanto te propongas.

SAGITARIO

No te compliques la existencia ni te apures por cosas que tienen solución, tienes una vida por delante muy perra y personas maravillosas para ser feliz. Salte y disfruta cada momento que tienes, manda a la china a quien te cause dolores de cabeza y proponte materializar cada sueño, cambia la rutina de tu día a día pues te deprimes por hacer lo mismo siempre. Tu fortaleza se preparará para próximas fechas con ciertas cuestiones que sucederán. Pon atención a tus sueños, te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte. Si no tienes pareja te viene un amor exprés por face, solo serán amigos con derecho por un tiempo.



Cuida mucho tu alimentación y haz más ejercicio para evitar subir de peso, eso se te mucho ser glotona. Se visualizan fiestas o borracheras, podrías encamarte con una amistad. Amor de lejos de fortalecer, si tienes una relación no seas tan posesivo o posesiva ni veas cosas que no existen, aprende a confiar en tu pareja, y si tienes dudas pon las cartas sobre la mesa, no te guardes nada o te expones a crear una bomba de tiempo que te estará dañando en la medida que crezcan dichas dudas.

CAPRICORNIO

En el amor vienen oportunidades por una red social. No temas a cambios en tu vida pues te vas a enterar de una noticia o viene un golpe duro a tu vida que te hará valorar más a las personas y a no seguir perdiendo tu tiempo. Existe en tu vida muchas personas que solo te quieren ver abajo y ni cuenta te has dado, no confíes tanto en quien te rodea, abre bien tus ojos y comienza a mandar a la tiznada a todas esas personas que ni te ayudan, ni hacen nada por ti. Ten cuidado como manejarás una situación que está por presentarse en tu escenario sentimental pues podrías arrepentirte de ciertas decisiones.



La vida te dará grandes oportunidades pues un proyecto que se había estancado y no había funcionado cobrará grandes frutos. Familiar que estaba lejos o distanciado regresa. Un embarazo en la familia se visualiza y el rompimiento de relación de amistad. Te vienen mejoras en los dineros y una verdad oculta que saldrá al descubierto en fechas muy próximas. No finjas sentimientos que no existen por personas a las que no le importas ni interesas. No descuides la parte de tu interior y tus sentimientos, te has hecho algo duro o dura a causa de traiciones de tu pasado. Eres bueno y noble sin embargo algunas ocasiones te dejas manipular e influenciar por otras personas.

ACUARIO

Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos pues por tus cambios de humor y la bipolaridad que te andas cargando podrías herirlos. Si tienes pareja está andará algo misteriosa y eso se debe a que tiene ciertas dudas de tu cariño y de una persona que anda muy pegada a ti, ponte las pilas y no seas tan frío o fría, si con quien estás ya no te llena el tanque es momento de decir next. Amor del pasado se presenta en tus sueños. Ese negocio que traes en mente podría resultar, estas en las mejores fechas para echarlo andar. No permitas que comentarios negativos te afecten el día. Podrías sobre pasarlos.



Persona que ya no está en este mundo te protege y en próximas fechas sentirás su presencia más que nunca. Podrías entrar en conflicto con una amistad debido a que andará ladrando cosas de ti; no hagas caso y que no te afecten dichos chismes. Cuida mucho lo que sale de tu boca pues podrías cometer indiscreciones que te dejarán en mal con la persona que te gusta o te agrada. Déjate de flojeras y ponte ya las pilas, el amor no lo vas a encontrar ya construido, sino que tendrás que buscar a la persona adecuada con quien sembrarlo o hacer que renazca.

PISCIS

Expareja se dará cuenta de que perdió demasiado al dejarte ir, no te buscará por su orgullo, pero si te andará vigilando en tus movimientos. No comentes nada de tus planes, podrían no cuajar bien debido a malas energías de personas que te rodean. Podrías entrar en conflicto con una persona que es muy importante para ti debido a que no sabrán acepar varias diferencias, no temas a esas cuestiones y más si estás hecho o hecha de defectos, recuerda que la única manera de que una relación prospere es saber entender a tu pareja o tus amistades. Disfruta más de esos momentos en lugar de amargarte por quien no te merece o solo te causa dolores de cabeza.