Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este SÁBADO 18 de febrero para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy SÁBADO 18 de febrero

ARIES

Aprende a no vivir de los recuerdos, quita de tu vida todo eso que te cause un problema o un conflicto, ya no estas para soportar fallas y menos dar segundas oportunidades. Momento de desprenderte de amistad la cual te ha fallado más de una vez y ha estado hablando mal de ti y de tu familia aun cando le diste entrada en tu casa y comió en tu mesa. Problemas de alcoholismo se podrían presentar dentro de la familia. No permitas que comentarios tontos de terceras personas te hagan sentir mal y te provoquen problemas existenciales. No te confíes de tu buena suerte y de la felicidad que podrías estar viviendo momentáneamente. Una situación algo confusa te va a hacer valorar lo que tienes a tu lado. Vienen oportunidades muy buenas a tu vida que deberás de aprovechar en todos los sentidos. Un viaje comenzará a planearse en el área familiar y va a resultar mejor que nunca. No temas a cambios en el área laboral pues te van a beneficiar muchísimo a ti y toda tu familia. Despréndete de todo eso que ya dolió demasiado, es momento de iniciar de cero en todos los sentidos.

TAURO

No te limites en pedir lo que sabes que por derecho te corresponde, hazlo y deja de lamentarte y hacerte ideas sobre lo que pensará la gente. Amores de una noche se presentan y traerán mucha inestabilidad pues lejos de ayudarte te vas a confundir más que nunca en el corazón. Viene una evolución muy grande en tus pensamientos y con esa evolución grandes cambios que te van a beneficiar en el área de la economía. Mucho cuidado con invertir dinero en algún negocio pues no se ven buenos tiempos en el área económica o firma de papales y documentos. Ten cuidado con un cambio radical en lo laboral podrían hacerte una mala jugada de la cual te lamentes en un corto tiempo. Es importante que cuides dinero y objetos pues viene una perdida material o financiera por descuido. Familiar necesitará de ti en estas fechas, muéstrale tu cariño y no te quedes con ganas de expresar lo que sientes. Una infección en estos días ¡Cuidado con decir cosas que sabes y que al comentarlas podrías destruir a varias relaciones trazzz!

GÉMINIS

Cuidado con enfermedades respiratorias que comenzarán en cualquier momento sino te cuidas. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. Amores retornan y con ellos muchas lágrimas pues te la volverán hacer y de la peor manera. Oportunidad de un viaje bastante bueno en el cual te divertirás al máximo. No permitas más manipulaciones ni te dejes shingar por nadie que no es tiempo para permitirlo. Es momento de cambiar eso que te molesta de ti si quieres realmente crecer en todos los aspectos. Cree en ti y lograrás cuanto quieras y propongas. No dejes a un lado tus sueños y metas por nadie, es momento de empeñarte en logar tus objetivos porque estas en tiempo y forma de que todo resulte como quieres y deseas. No descuides la parte emocional porque podrías estar triste en algún momento del día. Mucha suerte en juegos de azar y el color rojo te traerá gran suerte este día. Cuida mucho la cuestión de la alimentación pues estarás expuesto o expuesta a subir de peso en estas semanas del mes de febrero y marzo si llegas a descuidar tu régimen alimenticio. Debes aprender a tomar tus propias decisiones y si alguien te da un consejo reflexionar sobre el para que no te vuelvas equivocar.

CÁNCER

Oportunidad de crecimiento en áreas que antes te costaba salir adelante como el corazón y la salud. Sueños que te van a indicar situaciones que esta por suceder y las cuales traerán consigo muchas cuestiones positivas para ti y tu vida. Días en los que desearás regresar al pasado por muchas situaciones, despréndete de todo eso y afronta tu presente y ve por ese futuro prometedor el cual te dejará muchas cosas bastante buenas. Oportunidades de iniciar una nueva amistad en estos días, esta persona llegará por medio de un amigo o amiga y al poco tiempo lograrán consolidar un lazo muy fuerte entre ambos. No dejes que las personas se sobren pasen contigo o abusen de tu confianza, tienes el poder de decidir y hacerlo de manera correcta. Aprende amarte más que nunca, a quererte y a entender que nadie merece tus lagrimas ni que la pases mal. Cuidado con caricias falsas que podrían hacer que te enamores de la persona incorrecta. Oportunidades en los negocios y dinero en puerta que te ayudará a salir de ciertas deudas que venías cargando ya desde hace algún tiempo. Atiende cualquier problema que traes cargando de salud porque se ve muy buen escenario para que todo resulte bien y como has esperado. No eches en plato roto los consejos que te brindan miembros de tu familia o podrías lamentarlos en poco tiempo.

LEO

Una fiesta o evento al que nos serás requerido se aproxima, que te valga madre, no eres necesario ni ellos merecen tu presencia. Días de mucha reflexión y un viaje se va a comenzar a planear. Manda a la miércoles a quien solo te saca de tus casillas y te causa conflicto, ya no estás en tiempo y edad en permitir esas shingaderas que solo te ponen de malas y quitan el sueño. Amor de una noche y una noticia te pondrá muy de buenas. Vienen días en los cuales estarás entre la espada y la pared y tendrás que tomar importantes decisiones, ponte bien perris para que no la riegues. No te deprimas por lo que no tienes y aprovecha eso que te rodea y realmente te hace feliz, debes aprender a sacarle provecho a todo lo que te rodea. Vienen días de mucha incertidumbre debido a noticias que estarás esperando y que no llegaran a tu vida en tiempo y forma. Una persona de piel blanca se acercará a ti, pero podría meterte en problemas, no te confíes de las demás personas tan rápido aprende a conocerlas un poco más antes de dar cualquier paso. Deja de confiar y creer en quien solo te ha dado dudas y malos momentos, aprende a desconfiar de todo mundo hasta de tu sombre pues solo así lograrás no decepcionarte de las personas cuando éstas te fallen.

VIRGO

Infecciones en garganta o riñones, ten cuidado, debes cuidar más tu alimentación y tomar más agua. Tendrás la oportunidad de corregir un error que cometiste hace tiempo, pues la persona a quien dañaste aparecerá en próximas fechas, no dejes círculos abiertos y si fallaste pide disculpas y que cada quien siga con su vida, recuerda que el karma es canijo y cuando menos lo esperes te ha de alcanzar y pagar todo lo que debes. Cumpleaños de una amistad, te la pasarás a todas margaras. Proyectos que comenzarán a cuajar y una gran oportunidad que tiene que ver con un viaje o con reencuentro con tu pasado se aproxima a gran escala. Te vienen cuestiones positivas, pero las has dejado ir por esperar lo que piensas que en realidad mereces, cada que decidas cambiar algo de tu vida hazlo y deja de platicarlo pues la gente es muy mendiga y mediante la envidia podría arruinarte tus planes. Sueños se materializan y un cambio de casa o vehículo se presentará en estos días. No dejes que terceras personas se metan en tu relación en caso de tener una o solo traerán hacia ti problemas. Eres muy de hacer cosas que no te gustan que te hagan así que cuidado con ser infiel o andar dando caldo de calzón a terceras personas pues se te podía caer el teatro.

LIBRA

Aguas con subidas de peso, no comas más de la cuenta y haz más deporte pues se te podría estar haciendo bolas el engrudo. Amores nuevos llegarán y te han de encontrar cuando menos lo esperes. Un nuevo amor en caso de estar soltero o soltera llegará mediante el Facebook o mediante el contacto de una amistad o familia, ponte perra que ya viene tu momento para que te den hasta por las orejas. Un familiar caerá en cama, pero al paso de unos días mejorará mucho. Cambia tu forma de pensar y centra tu atención en tus metas y objetivos. Deja de vivir en el sueño y quejarte de todo, ponte a trabajar en lo que quieres y necesitas para tu bienestar. Si tienes pareja es momento de ver hacia dónde va la relación, se han perdido en la rutina y la costumbre, habrá desconfianza debido a una persona que aparecerá en próximos días o ya ha llegado a sus vidas y causará conflictos. Estás por lograr una meta que planeaste desde hace tiempo pero que por dinero y falta de empeño no se había cuajado del todo, aprovéchala y disfruta ese momento. No tienes por qué defender a tu pareja ni espantarle a nadie, si tu pareja en realidad te ama y valora no te faltará.

ESCORPIO

Tiempos de mucha reflexión, de soltar y dejar ir y de una vez tomar las decisiones correctas, has perdido mucho el tiempo con personas que no han aportado nada a tu vida, no entran en ella ni se quitan de la puerta para que alguien más lo haga. Días de mucha reflexión en tu vida pues antes de dormir pensarás muchas cosas sobre el futuro y como lo querrás resolver. Si ya tienes quien te gratine la concha ponte perris porque vas a tener competencia, algunas veces andas de un carácter insoportable, bájale unas rayitas y enfócate en lo que de verdad vale la pena y mueve tu mundo. No temas a apostarle a los negocios, estas en una etapa muy buena económicamente que todo lo que hagas para mejorar los dineros te va a ayudar muchísimo. Ya no temas a ser feliz, date el tiempo y la oportunidad de serlo con las personas que te rodean. Ten mucho cuidado con pagos atrasados pues podrías enredarte en una deuda. Vienen muchos cambios en tu estado de ánimo podrían ponerte algo triste al finalizar el día, te preocupa mucho el futuro y sin darte cuenta has dejado de vivir tu presente. Probablemente sientas necesidad de mandar todo a la ñonga, te desespera mucho el no poder concretar planes por los que te ha sudado un friego la frente, recuerda que la constancia será la clave para que logres dichos planes.

SAGITARIO

Cierra círculos con amistades que se dicen amigo o amigas y al final sabes bien que solo están contigo cuando estás bien y cuando andas mal no asoman por nada la geta y se esconden. Tu carácter, tu fuerza de voluntad y tus ganas de mejorar siempre son la clave que te va a llegar a consolidar tus sueños y metas. Déjate de tonterías y atiende tu vida, te la has pasado metiendo la cuchara onde no te llaman y descuidas lo que en realidad importa y después ya te anda. Mejoras y suerte en juegos de azar estos días ancina que dale a la lotería. El amor no es necesario ahora en tu vida sino tus proyectos y metas a corto, mediano y largo plazo. En caso de tener pareja pon atención a sus comportamientos, si notas algo raro en su actitud a poner las cartas sobre la mesa que probablemente haya ciertas cuestiones o situaciones que te ha estado ocultando. Momento de centrarte solo en tus cosas. No confundas quién eres y hacia dónde te diriges, te llegarán chismes de personas sin qué hacer acerca de tu familia, ni los tomes en cuanta que eso les cala más que responderles. Ten mucho cuidado con esperar algo de las demás personas sobre todo de tu pareja pues terminaras decepcionándote demasiado.

CAPRICORNIO

Pondrás en tu lugar a una persona que ha estado hablando mal de tu familia. Hay días en los cuales no le encuentras sentido a tu vida, respira un poco y deja que la energía corra poco a poco. Siempre que busques encontrarás, pero si no hablas no serás escuchado o escuchada. Di lo que sientes y lo que no te parece y si a los demás les molesta o les afecta es muy su problema no el tuyo, así que eso no te debe de preocupar. Amor de una noche y un viaje que te va a hacer enfocar nuevamente tus caminos sin perder el tiempo. Ya no temas a cambios, todo cambio será bueno pues traerá consigo nuevas oportunidades. Un viaje se ve en fechas próximas y la posibilidad de encamarte con persona que conocerás en este mes. Amistades desaparecen y nuevos amigos entrarán en tu vida cargándola de buenas energías. Tienes un carácter de la tostada que ni tú mismo o misma te aguantas, tienes poca paciencia y eres muy crudo o cruda para decir las cosas, te vale a quien dañes el chiste es decir y expresar lo que sientes. Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no caigas en las mismas tonterías de antes, no te permitas regresar a lo mismo. Cuidado con golpes o caídas que estarán más fuerte que nunca y podrías parar en el hospital.

ACUARIO

No pierdas tu tiempo en quien no te valora ni te muestra cariño ni atención, has estado ocupado u ocupada en atender cuestiones que a la larga sabes que no te están dejando nada de provecho pero que sigues ahí aferrado con algo que no tiene solución ni futuro. Amores a distancia se fortalecen y la posibilidad de cambio de domicilio o compras de artículos electrónicos se ven a la puerta de la esquina. Ten cuidado con alimentos como lácteos, te inflaman mucho. No es que no creas en el amor, el problema está en que es que has recibido tantos golpes que te cuesta volver a confiar, sin embargo, en próximas fechas nacerá una ilusión por una persona que conocerás en las próximas semanas o alguien que retorna de tu pasado. Cuídate de cambios de humor y de gastar dinero que no tienes o podrías meterte en graves problemas. Nueva vida inicia, cambio en la mayoría de los aspectos. Terminan relaciones, llegan nuevas personas a tu vida. Vienen días llenos de bendiciones y muchas sorpresas por noticias que recibirás por parte de tu familia. Noticias en el área de los dineros que te va a beneficiar mucho. Amores del pasado siempre estarán en tu mente, pero no en tu vida, así que déjate de ridiculeces y ve por lo que quieres y de verdad te interesa.

PISCIS

Podrías ser víctima de pérdida de objetos o de robo, pon mucha atención donde dejas las cosas. Perdona fallas, pero no vuelvas a confiar, puedes ser alguien de segundas oportunidades, pero no de terceras porque si lo haces será bajo tu propio riesgo. Cuidado con traiciones sobre todo de amistades que podrían meterte en problemas, aprende a no confiar en nadie que se te acerca con una sonrisa, tu sexto sentido te avisará. Si ya tienes pareja ten cuidado con celos, si no tienes seguridad o no crees en quien está a tu lado no vale la pena seguir ahí. No descuides la parte de tus sentimientos ni los expongas a alguien que no hace nada por ti. Cierra ciclos laborales e inicia de cero haciendo las cosas con amor y de la mejor manera y te irá bien. Dale el lugar que merecen a las personas que te rodean. Se aproxima un encuentro con tu pasado y no será nada grato, cuida un poco más tu imagen y date la oportunidad de no meterte donde no te llaman. Te llegan nuevas oportunidades en el amor. Retorno de expareja, pero solo para seguir jodiendo. Quita de tu camino y vida todas esas personas, situaciones y falsos sueños que no te permiten seguir de pie ni avanzar, necesitas más amor propio, necesitas pensar más en ti antes que en los demás, al final las personas no agradecen y por más que les ayudes nunca harán lo mismo por ti.