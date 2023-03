Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este SÁBADO 18 de marzo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy SÁBADO 18 de marzo

ARIES

Es importante que mentalices bien el tipo de persona que quieres en tu vida pues tu fuerza y energía logrará atraerla, deja de creer en palabrerías sin importancia, concrétate en los hechos. Tu familia será siempre tu talón de Aquiles aprende a ver más por ellos y aprovechar todo este tiempo pues quizás el día de mañana te arrepientas de eso. Si ya tienes una relación o pareja es probable que entren en un ciclo muy perro en el cual habrá cierta inestabilidad y problemas los cuales podrían ocasionar una separación definitiva.



Sueles mal gastarte y conformarte algunas ocasiones, recuerda que tu signo es muy ambicioso y le gusta la vida cara, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces. Ten cuidado con bajar la guardia, aprende a tener desconfianza de las personas que te rodean así la traición no será tan dolorosa.

TAURO

Comprenderás que no te equivocaste en lo que pensaste sobre cierta persona, ya no te lamentes por tonterías pasadas que lo hecho hecho está, aprende a ver tu vida más positivamente y a demostrarte a ti y a quienes no han creído en ti hasta donde puedes llegar. Si bien es cierto que eres una persona con mucha fuerza de voluntad y decisiones algunas veces caes y tomas decisiones que no te benefician en nada, podrías ser víctima de tus propias palabras y caer en eso que juraste nunca caer.



Chismes de vecinos se aproximan, ten cuidado. Se aproxima separación amorosa de una amistad, te pedirán el consejo. Amores se irán y otros vendrán si alguien no llegó contigo a tu presente ni a tu futuro su motivo tendría, la vida nunca se equivoca y las personas que siguen a tu lado son las verdaderamente importantes. Un familiar se va de viaje y te traerá un pequeño obsequio. Una traición de una amistad o familia está por llegar, te va a hacer sentir mal y te decepcionarás por completo.

GÉMINIS

Podrías entrar en conflicto con una persona que es muy importante para ti debido a que no sabrán acepar varias diferencias, no temas a esas cuestiones y más si estás hecho o hecha de defectos, recuerda que la única manera de que una relación prospere es saber entender a tu pareja o tus amistades. Disfruta más de esos momentos en lugar de amargarte por quien no te merece o solo te causa dolores de cabeza.



Persona del pasado retorna y un cambio super importante te va ayudar a soltar eso que dolió mucho. Si no tienes pareja viene el amor para ti y te manejarás en perra brava, andarás que no querrás que nadie te toque.

CÁNCER

Ten cuidado con chismes que llegarán a ti en próximas fechas, no te dejes llevar por lo que escuchas. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la salida. Vienen cambios en tus actitudes, madurarás mucho en estos días y comprenderás muchas cosas que en el pasado no comprendías. Te reencuentras con familiares. Pensarás mucho en quien se fue, recuerda que mucha culpa fue tuya. No te preocupes por quien se va sin razón, preocúpate por las personas que te rodean y están ahí cuando más lo necesitas.



Una amistad andará hablando de ti a tus espaldas y amor del pasado podría volver a mover partes de tu corazón. Cuida mucho tu alimentación pues dietas no confiables podrían bajar tus defensas. Infecciones de garganta en puerta. Ponte ya las pilas, el amor se va cada día que pasa, pero es por tu mendiga indiferencia, lo has tenido siempre frente a ti, pero te la has pasado buscando en sitios distintos lo que ya tienes a tu lado.

LEON

Tienen un problema con la limpieza pues no toleran a la gente cochina y puerca. Son muy tiranos y siempre hay que decirles que sí a lo que digan o puedes meterte en serios problemas. Muy sentidos y jamás se quedarán callados. Un Leo puede ser materialista, pensar solo en sus deseos y necesidades, y estar totalmente despreocupado por los demás. Incluso pueden llegar a mentir o manipular a otros para obtener lo que desean. Leo quiere ser el mejor, el más brillante y el más bello, y cuando alguien lo conquista de alguna manera, puede volverse celoso y competitivo. Un Leo celoso y competitivo no dudará en usar la astucia, las mentiras y los engaños para desacreditar a cualquiera que vea como un rival.



Tu cielo se despeja y vuelves a ver la luz en tu mundo sentimental. El romance dice presente y si no tienes pareja no pierdas la fe que esta muy pronto llegará. Gastos imprevistos serán la voz de alerta para que economices o aprendas a manejar mejor tu dinero. Nada de excesos por el momento, maténte en control. Tu afirmación para el día de hoy: “Cada día me siento más seguro, estable y feliz”.

VIRGO

Momentos de incertidumbre se presentarán pues traerás en tu mente muchos recuerdos de personas que significaron mucho en tu vida. No dejes que la tristeza invadas tu vida pues estas en una etapa algo complicada que no te permitirá avanzar en ningún sentido. Vienen días de grandes cambios en los cuales el amor podría florecer en caso de tener una relación y haber enfrentado ciertos problemas. No dejes que las opiniones de las demás personas te tumben o hagan sentir mal, aprende a que te valga madre lo que piensen o digan e ir luchando por tus sueños y metas sin tener que dar explicaciones a los demás. Cuidado con un amor del pasado que podría aparecer e incomodar tu vida y tu existencia.

LIBRA

Amantes de la belleza, probablemente se dejen llevar completamente por ella y hagan aun lado cualidades que de verdad importan. Parecen estar bastante preocupados por su apariencia. Hay muchas ocasiones en las que esto les haga ignorar lo bonito de las cualidades de la personalidad en lugar de lo superficial. Bien pinche perfeccionistas, les gusta hacer las cosas para no tener que bufar a quien las hace mal, son muy amigables y les encanta salir a pasear con amistades, odian las injusticias, suelen ser muy perros y duros para juzgar a las personas y muy maniáticos y locos al investigar a las personas, suelen odiar a la soledad al punto de exponerse andar con cualquier hijo e hija de la chingada con tal de no sentirse solos, les gusta verse bien y llamar la atención. Siempre y cuando no sobre pasen su raya no tendrás problema con un libra sin embargo como enemigos no piensan a la hora de fregar. Es común que un Libra te ponga de los nervios ante su indecisión. Siempre quieren saber todo antes de elegir la opción que más le convenga. Cuando se les pregunta por algo que no habían pensado previamente, pueden llegar a ser de lo más inseguro.

ESCORPIO

En el amor a veces caes gordo, porque eres bien entregado o entregada, pero de nada te sirve porque sueles cansarte muy rápido de la pareja, eso se debe a la monotonía que asecha tu vida, sino cambias eso seguirás siempre estancado. Ejercicio y dieta podrían ayudarte a recuperar tu autoestima y tu cuerpazo criminal que hace tiempo no ves claro. La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas e irte muy nice de manera que saldrías de la pobreza que te andas cargando.



Podrías sentir muchas ganas de buscar a quien te dañó, no te rebajes, el recalentado puede hacerte daño. No temas a cambios, recuerda que para que las cosas cambien y obtener mejores resultados es necesario actuar de manera distinta. Si estas soltero o soltera hay posibilidades de encuentro pasional con una amistad, no te enamores, solo disfruta, ten presente que la caricia siempre será parte fundamental en tu vida, pues eres muy de vivir arriba o abajo del guayabo. Tienes un carácter muy fuerte el cual te va a ayudar demasiado a lograr muchas de tus metas y de tus objetivos. Se te va a cuajar el engrudo bien gacho, cuida más tu alimentación y come más verduras y frutas pues podrías tener tus defensas bajas.

SAGITARIO

Si la relación con tu pareja se ha notado turbia es porque han dejado de ser quienes eran cuando iniciaron. No confundas tus sentimientos pues podrías sentir algo por una amistad que te está tratando muy bien. Estrés laboral se aproxima, andarás bien estresado, necesitas organizar más tus tiempos para que no te la veas tan apurado. Es momento que te pongas las pilas en tu presente pues no estás disfrutando el momento. Te llegarán noticias de una ex pareja que te va mover el tapete. Ten mucho cuidado con esperar algo de las demás personas sobre todo de tu pareja pues terminaras decepcionarte. Pudiste haber tenido la oportunidad de abrir lo que viene siendo tus sentimientos por una persona que significa mucho para ti pero sin embargo el miedo a fracasar en una relación no te deja avanzar, disfruta cada momento que la vida te brinda y dale vuelo a la hilacha que no sabes hasta que día estaremos en este mundo, abre tu corazón y muestra tus sentimientos y no te quedes con ganas de decir lo que sientes a las personas que quieres o amas. La venganza solo es para los cobardes, ten presente que la vida misma se encargará de poner a las personas en su lugar, no te dañes ni te sales por afectar a quienes te dañaron en tu pasado.

CAPRICORNIO

Un amor de lejos podría comenzar a decidirse por ti, ha tenido dudas sobre qué decisión tomar, pero conforme pasa el tiempo empieza a sentir sentimientos muy fuertes por ti. Recuerda que todo en esta vida tiene un ciclo y una fecha de vencimiento, sino aprovechas al momento las oportunidades al final te quedarás como el perro de las dos tortas. Ten cuidado con accidentes pues podría presentarse uno en estos días.



Quizás en estos días estés expuesto a temores del pasado y quieras regresar a él o ella, algunas veces te acostumbras mucho al sufrimiento y es ahí donde tu vida pierde sentido. Es posible que aparezca un lobo disfrazado de oveja y te haga ver tu suerte en los próximos días, no hagas caso a comentarios negativos, tú sabes quién eres y no tienen por qué juzgarte. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento sino las aprovechas al instante estás destinado o destinada a no lograr nada en el futuro. Caídas y golpes estarán a la orden del día.

ACUARIO

Es probable que recibas noticias nada agradables de una persona y eso que te negabas a creer resultará cierto, vienen decepciones para ti. Tiempos importantes en tu vida se aproximan, debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro.



Recuerda que las terceras oportunidades son bajo tu responsabilidad, después no te quejes. Nuevas amistades se aproximan y la posibilidad de realizar un viaje. Es momento de que te preocupes más por ti, aprende a quererte, valorarte y darte el taco, quien te merezca te lo demostrará con hechos y no solo con palabras falsas. Ten cuidado a quien le pones tu corazón, andarás en un tono que no te soportas, no culpes de tus errores a las demás personas, hazte responsable de tus propios actos.

PISCIS

Si descuidas tu alimentación subirás de peso repentinamente y será complicado volver a tu peso ideal. Es momento de poner la carne en el asador si quieres lograr todo lo que deseas y te has propuesto. No dejes que la monotonía chingue tu relación en caso de tener una. Momento de grandes cambios que te conducirán a caminos muy efectivos para lograr lo que deseas. Días de incertidumbre en el área de los negocios al no ver claro lo que quieres y deseas. Cuídate de enfermedades respiratorias pues estarán más presentes que nunca, sobre todo infecciones en garganta.



Tienes ahora la fuerza que necesitas para llevar a cabo lo que quieras. Mejoras a nivel de trabajo y economías, no te podrás quejar. Disfrutas de estos momentos de bienestar económico pero a la vez haz previsiones para el futuro. Ten mucho cuidado con lo que comes no sea que engordes más de la cuenta. Tu afirmación para el día de hoy: “Todo lo que me sucede es parte del plan Divino de Dios”.