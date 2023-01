Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este SÁBADO 21 de enero para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente en La Opinión lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho.

ARIES

No pretendas caerle bien a todo mundo porque no lo lograrás, que te acepten como eres o mándalos a la mi3rda. Amistad terminará relación en próximas fechas, trata de mantenerte al margen y no opinar de un asunto que no te corresponde pues podrías complicar las cosas y meterte en camisa de once varas, así como problemas con tu amistad por andar con el hocico tan suelto. Se va terminando el mes y no has pensado sobre tus proyectos, escríbelos y medítalos para comenzar a trabajar en ellos desde el día de hoy. Amistad comenzará a sentir cosas bellas por ti, es de piel blanca y llego hace pocos meses a tu vida. Momento de grandes cambios, comenzarás una nueva etapa muy perra llena de éxitos y de personas amorosas, no te limites en nada de tus deseos y metas pues estas en una etapa en que todos se materializará de la mejor manera. Cuidado con el área de la salud pues se ven ciertas complicaciones debido a infecciones de última hora. No permitas que la monotonía o rutina destruyan lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra, recuerda que la monotonía shinga demasiado. Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato. Ya no finjas amor, sino lo sientes a la shingada, recuerda que tu tiempo vale oro aprovéchalo con quien si te mueve el asunto y de verdad quiere estar a tu lado.

TAURO

Si tienes ya una relación y las cosas se han tornado difíciles en estos días ten en cuenta que no todo puede ser miel sobre hojuelas es momento de cambiar tu forma de pensar y ponerte en el lugar de tu pareja y piensa como reaccionarías tú. Algunas veces llegas atontarte mucho pues sueles seguir creyendo en personas que te han traicionado una y otra vez, no pierdas más tu tiempo y aprende a desconfiar hasta en tu sombra pues las decepciones en tu vida se deben por dar todo y confiar tanto en los demás. Vienen días de muchos cambios que serán favorables para ti, aprovéchalos para hacer negocios o propuestas sentimentales. Si estas soltero o soltera hay posibilidades de encuentro pasional con una amistad, no te enamores, solo disfruta, ten presente que la caricia siempre será parte fundamental en tu vida, pues eres muy de vivir arriba o abajo del guayabo. Posibilidades de bajar de peso, ten cuidado con infecciones estomacales o con tu alimentación podrías exponerte algún virus. Aprende a no lidiar con gente p3ndeja con la cual jamás llegarás acuerdos, solo te dará dolores de cabeza y mortificaciones. Podrías sentir celos por una persona que te interesa mucho pero que anda de más con alguien más, la vida es eso, next y sigue tu camino, quien te quiera y valore hará todo por entrar en tu vida, quien no, simplemente se retirará.

GÉMINIS

Amores pasados desaparecerán de tu vida, personas nuevas llegarán, pon un filtro y no des entrada a cualquier hijo e hija de la shingada pues las mayores equivocaciones tuyas se deben a pensar que todo quien se te acerca lo hace con buenas intenciones. En el mes de febrero será de muchos cambios que deberás realizar sobre todo en tu alimentación porque podrías enfrentarte a problemas gastrointestinales. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. Te cargas de un humor que ni él o la más grande de tu casa te aguanta, ten cuidado con tu temperamento o podrías cometer errores y dañar a personas que son muy importantes para ti. Ten mucho cuidado en el área laboral pues vienen cambios de última hora que te podrían afectar mucho al punto que puedas perder tu trabajo. Vienen momentos en los cuales si tienes pareja desearás estar solo o sola, sabes que muchas veces necesitas tu espacio y con quien estas no están dispuestas a dártelo. No te culpes de errores que no son tuyos ni te dejes manipular por nadie, tú tienes el control de tu vida y solo tú decides hasta dónde quieres llegar.Te va a llegar un dinerito extra que te servirá mucho no solo para salir a distraerte sino para pagar una que otra deuda que no te dejaba dormir o te quitaba el sueño.

CÁNCER

En trabajo surgirá un problema a causa de chisme que te pondrá de malas, no te metas en esas cuestiones y tu dedícate hacer tus cosas y deja que los demás se hagan garras con sus pi%nches cosas. Debes aprender a valorarte más y darte cuenta de que no naciste pa andar de arrastrado o arrastrada con nadie, el día que esa persona vea que te pierde va a reaccionar y se dará cuenta lo que se le va de las manos. Un proyecto podría ser cancelado, no te desanimes, aprende de errores para mejorar en los próximos meses. Es momento de darle hacia adelante a ese sueño que has traído en tu mente pero que por mil razones no has logrado ni querido cumplir. Ten cuidado con borracheras pues podrías aflojarle a alguien que apenas y conoces y hay probabilidades de embarazo. Ten paciencia y no espere que los cambios en tu vida se vean a la brevedad cuando te la has pasado estancado por mucho tiempo, cambia tu forma de ser y actuar con las personas que no te valoran. No temas a cambios en el área del trabajo pues un cambio en los dineros no te vendría nada mal, no hagas algo que no te gusta o solo te la pasarás quejándote, mejor busca algo que te ayude a crecer y mejorar profesional y económicamente, recuerda que no naciste para pasar necesidades.

LEO

Un familiar requiere de tu atención pues, aunque no lo parezca se ha sentido solo o sola, recuerda que lo más importante en tu vida debe de ser tu familia, no la descuides por cosas que no valgan la pena, recuerda que para todo haya tiempo. Cambios drásticos en tu economía, podrías salir de una deuda gracias a un dinero extra, no gastes lo que no tienes y no inviertas en cuestiones que sabes que no te dejarán ninguna ganancia. Debes de tener cuidado con el qué dirán porque podría afectarte más de la cuenta los comentarios que digan de ti otras personas. Momento en los cuales comenzarás a ver a las personas que te rodean con otros ojos y ya sin caretas o disfraces. Vienen muchas oportunidades tanto en el amor como en los negocios, podrías recibir críticas de una persona muy importante para ti, que no te afecte y que se te resbalen comentarios negativos. Aprende a sentirle sabor a la vida y disfrutarla más que nunca. Amores del pasado serán tu karma, no les des entrada en tu vida pues te arriesgas a caer en sus redes, recuerda que eres de corazón débil. A medida que pase el tiempo lograrás comprender el por qué las cosas no funcionaron y que muchas veces es mejor estar solo que con alguien que te llenaba de reproches y pende&jadas y media.

VIRGO

Ten mucho cuidado con cambios drásticos en tu economía y en invertir en algo que no te deja nada de provecho. Te viene una salida de la ciudad y posibilidades de encamarte con amistad, aguas, recuerda que eres de corazón de pollo y sueles enamorarte demasiado rápido. Un amor del pasado podría aparecer en cualquier momento, este primer mes no permitas que nadie te quite tu paz y tu felicidad. Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa mucho no te ausentes tanto de su vida. No descuides dieta ni ejercicio pues estás en una etapa muy perra en la que estas subiendo mucho de peso y solo una buena dieta y ejercicio podría hacerte llegar a tu peso ideals. Quien te quiera pagará tu precio quien no que se quite de la puerta y deje pasar a la clientela. Una gastritis perra y dolores musculares podrían fregarte la existencia, no comas tantos irritantes pues podrías lastimarte más tu estómago. Recuerda que la gente siempre te busca porque sabes dar paz, amor y comprensión, algunas veces desaparecen de tu vida y al paso de días regresan, no es que sean mal agradecidos y solo te busquen cuando lo necesitan, es que en sus momentos más obscuros necesitan de tu luz para poder salir a flote. Ten cuidado con chimes en tu trabajo pues podrías cometer errores de los cuales podrías perder amistades.

LIBRA

Es momento de ponerte las pilas en tu cuerpazo que dentro de poco lograrás estar como quieres y deseas. Subirás uno o dos kilos de más este día, es momento de darle a la dieta y el gym. No te permitas caer nuevamente, eres fuerte pero algunas veces te debilita la mala energía de otras personas. No te atontes, es necesario que mires hacia dónde vas y qué vas a hacer para lograrlo, no te deprimas sino tienes alguien a tu lado, recuerda que viniste solo y solo te irás, el amor debe de ser libertad, confianza, fidelidad y respeto, si se ha perdido algo de esto es importante que pienses que necesitas pues está claro que tu pareja ya no llena los requisitos en tu vida. La vida te pondrá en una situación bien difícil que hará que valores lo que de verdad importa. Date la oportunidad de conocer a más personas y disfrutar la vida, no vivas tan aprisa. No esperes recibir nada de nadie y enfoca tus energías, capital y fuerzas en lograr tus metas y sueños pues en pareja se te será mucho más difícil. Recuerda que en tus caídas estará tu fuerza sin embargo ya has caído muchas veces y no puedes vivir en el suelo. Aguas con la manera en que actúas con ciertas amistades pues podrías enamorar a alguien cercano o cercana a ti, y es una persona que no te interesa, no hagas daño, mejor deja las cosas bien en claro.

ESCORPIO

La posibilidad de iniciar una relación está muy fuerte en estos días, sin embargo, podrías equivocarte si eliges de manera rápida, espera el momento adecuado para dar ese paso, no andes con alguien solo por andar, date tu lugar. Es momento de que dejes que cada persona se queme en su leña, no estas para rescatar del fuego a nadie. Cambios o arreglos de documentos en puerta. Un dolor en el estómago y piernas podría arruinar el día En el amor se ve un escenario complejo pues ahorita lo más importante debe de ser tu persona antes que gastar tus energías en alguien que lejos de ayudarte o beneficiarte podría truncar tus sueños y metas al punto de perder tu libertad e individualidad. El verdadero rostro de las personas lo conocerás en la adversidad, no dejes en tu vida a quien solo te busca cuando te está yendo bien. . Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, a veces te montas en tu orgullo y no hay quién te baje de ahí, aprende a perdonar pues al no hacerlo te arriesgas que cuando lo requieras sea a ti quien no te perdonen o no te den segundas oportunidades.

SAGITARIO

No cometas equivocaciones con tu hocico suelto porque será complicado reparar dichas fallas. Es momento de darle vuelta a la página y dejar a un lado todos esos problemas o mortificaciones que te habían detenido en tu andar. Es posible que sientas necesidad de buscar a una amistad para contarle tus problemas, necesitas desahogarte porque traes muchas cuestiones de tu pasado que no te han dejado seguir y te joden mucho la existencia. A veces caes en situaciones bien tontas que te hacen hacer y decir cosas muy perras y personas que te rodean suelen sentirse ofendidas, recuerda que un defecto o virtud que posees es que no sabes quedarte callado o callada y a la menor provocación tiras el veneno sin importar quien sea quien esté frente de ti. Posibilidades de un encuentro amoroso con amistad, ni te claves, disfruta el momento y lo que sigue. Si estas en plan de solterón o solterona recuerda que no tienes por qué dar explicaciones. Ten presente que no es que el amor no se haya hecho para ti, el problema está en que desconfías tanto del que cuando lo tienes enfrente no sabes aprovecharlo y disfrutarlo por estar pensando en qué momento te podría traicionar.

CAPRICORNIO

Cambios en la casilla del dinero, andarás modo pobre, pero es una pequeña racha que pasará muy pronto, ten en cuenta que eres de las personas que suelen gastar en tontería y media que no necesita. Antes de andar de cusco o cusca aprende a verte bien y no ser tan exigente, eres muy de esperar una pareja de gym y bien cuidada, pero tú no estás dispuesto o dispuesta a ofrecer lo mismo, ponte las pilas. Estos últimos días del mes medita mucho sobre lo que quieres hacer, ya se va casi el primer mes del año y aún no te has aplicado en lo que quieres lograr este año. Si ya tienes con quien dormir, deja de darle atole con el dedo y no busques lo que ya tienes, recuerda que si quieres fidelidad debes de estar dispuesto o dispuesta a ofrecer eso en la misma medida en que recibes. El tiempo siempre será tu mejor aliado para poder recuperarte de todo eso que te ha mermado la existencia, a veces te desesperas mucho por no ver las cosas claras, pero ten presente que nada está escrito y las cosas cambian constantemente. Cuidado con amores de una noche que podrían traer consigo dolores de cabeza. Ten mucho cuidado con tratar de aparentar algo que no eres, podrías decepcionar a muchas personas que son importantes para ti. Momento de tomar decisiones muy importantes en el área del trabajo para que puedas crecer bastante bien económicamente.

ACUARIO

No hagas a un lado tus sueños y metas por nadie, aprende a llevarlos a cabo y cumplirlos y que te valga madre los comentarios de quienes te rodean pues al final ellos no apostarán ni un centavo por lo que mueve tu vida y tu mundo.Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura flojera. Este primer mes del año fue de meditación y de pensar muy bien qué es lo que quieres y deseas para este año, de hacer cambios en tu vida y de comenzar a trabajar en lo que realmente te deja algo de provecho y no te hace perder el tiempo. Posibilidad de aflojar la caricia con una persona que apenas y conoces. Te enteras de habladurías por parte de una amistad de piel blanca o amigo de trabajo. En lo laboral hay cambios, a veces te cansas de la misma rutina sin embargo donde esta es porque así lo has decidido, si ya te hartaste de tu jale busca mejores opciones, pero no sueltes lo que tienes hasta asegurar algo mejor. Ten presente que tus proyectos son buenos, el problema es que no le pones el empeño que requieren y algunas veces te desesperas pues quieres que todo se dé de manera rápida.

PISCIS

Debes de cuidar mucho la manera en que tratas a las personas pues andarás en un tono algo complicado por problemas personales el día de mañana podrías necesitar de esas personas y te darán la espalda. Cuidado con golpes y caídas y con un viaje el cual será cancelado. Vienen oportunidades de un viaje y te llegará familia del extranjero. Si no tienes una relación ten presente que el amor se construye y surge con el trato. Si tienes una relación hay posibilidades de infidelidad y celos, no canses a tu pareja atosigándola o quitándole su libertad porque no va a tardar en mandarte a la mier#da, quizás no te sea infiel con los actos, pero si con palabras. Deja de pensar en quien se fue y no quiso regresar, la vida te llenará de oportunidades nuevas en el amor para que las aproveches. No temas a cambios, recuerda que para que las cosas cambien y obtener mejores resultados es necesario actuar de manera distinta. Recuerda que si te lo propones puedes a-completar para tus gastos solo es cuestión que te sepas organizar de manera correcta y no gastes en cuestiones que no necesitas. No dejes de creer y confiar en tu capacidad de lograr lo que quieres, ten mucho cuidado con amores de una noche pues podrías terminar bien enkulado de una persona que conocerás en próximas fechas y que será mucho menor a ti.