Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este SÁBADO 22 de abril para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy SÁBADO 22de abril

ARIES

Ten mucho cuidado con tu hocico flojo pues podrías hacer cometarios graves y cometer grandes errores, estás en una etapa en la cual tu sinceridad estará a flor de piel, aprende a controlarte y no soltar la sopa o lo que sabes antes de tiempo, aprende a guardar la información que sabes para cuando en realidad puedas utilizarla a tu favor. Ponte ya las pilas y no te quejes tanto de la vida, le flojeas mucho y quieres que todo te caiga del cielo eso se debe a que estás acostumbrado a la buena vida, atiende los compromisos y pendientes que tengas o de lo contrario se te cargará el trabajo y al final no sabrás encontrar la salida.

TAURO

Si tienes un amor a distancia, poco a poco el tiempo comenzará a pagar esa llama que pudiera existir entre ustedes, se requiere interés de ambas partes para que esa relación logre prosperar. Una rutina de ejercicios y mejor alimentación podrían ser la clave perfecta para sentirte mejor anímicamente. Hay posibilidades de reencontrarte con una expareja te darás cuenta como la vida lo ha afectado. Vienen días en los que desearás que el pasado retorne, no vivas en lo mismo pues hay nuevos caminos y horizontes para ti, en lo laboral y en lo sentimental.

GÉMINIS

En caso de tener pareja pon atención a sus comportamientos, si notas algo raro en su actitud a poner las cartas sobre la mesa que probablemente haya ciertas cuestiones o situaciones que te ha estado ocultando. Te viene un viaje y posibilidad de emprender un negocio de compra o venta. Noche de pasión y oportunidad de bajar 2 o 3 kilos de peso.



Persona del pasado retorna y un cambio superimportante te va a ayudar a soltar eso que dolió mucho. Si no tienes pareja viene el amor para ti y te manejarás en perra brava, andarás que no querrás que nadie te toque.

CÁNCER

Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos. No temas a una nueva oportunidad en el amor pues estas en un ciclo en que llegarán nuevas oportunidades y tendrás hasta pa escoger, solo que sé inteligente y no los cajetes tanto. Mucha suerte en juegos de azar. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante, sin embargo, caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar.

LEO

Te llegan chismes en los cuales tu familia o tu persona se verá afectada. Amores a distancia no son los tuyos entonces antes de aceptar piénsalo dos veces. Es importante que ya te dejes de tanta tontería, pon ya los pies en la tierra y deja de vivir en las mendigas nubes o no lograrás consolidar nada. Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. Ten mucho cuidado por donde te mueves pues hay cuestiones de perdidas de dinero u objetos, inclusive asaltos, ponte trucha y ten mucho cuidado los lugares que recorres.

VIRGO

Virgo tiene una enorme inteligencia que, al lado de su capacidad de observación, lo dotan de una enorme intuición que en ocasiones va de la mano de una enorme empatía. Su encanto personal es otro de sus puntos fuertes, puesto que sabe hacer sentir cómodos a el resto. Hay una tendencia en la naturaleza de Virgo a sostenerse “virgen” en el plano cariñoso. Lo que desea decir que a Virgo le cuesta en ocasiones abrirse a las relaciones cariñosas.

LIBRA

Estos sujetos pueden ser vengativos y llegar a perder los estribos si alguien decide interponerse en su camino. Además, no dudarán en guardar rencor durante un buen tiempo pues les cuesta trabajo perdonar a quienes los dañaron, devolviendo el golpe en el momento que les sea posible y cuando menos lo esperen. La traición es algo que odian con toda sus fuerzas, y no se lo pueden tomar a la ligera. Les vale madres el mundo, ellos siguen su curso, les gusta vivir la vida al máximo, suelen ser muy duros a la hora de juzgar y de bufar a las personas, les encanta la buena vida y no les gusta pasar necesidades, suelen ser alzados algunas veces y muy sinceros al punto de decir las cosas en la geta de la persona en cuestión, no tienen pelos en la lengua, muy vengativos y aman fuera de serie pero existe grado de infidelidad en sus vidas, nunca estarán conformes con lo que tienen. El peor de los signos con sus enemigos, no tienen piedad ni se tientan el corazón ante nada, muy difíciles de perdonar traiciones y siempre cobrarán el doble el daño que les hagan. No es raro encontrar a personas tremendamente avaras y codiciosos en este signo del zodíaco. En las relaciones son celosos, mostrando un comportamiento dominante y, a su vez, haciendo que se vuelvan destructivas, dificultando la vida tanto para ellos como para sus parejas.

ESCORPIO

Grandes amores aparecerán y retornan de tu pasado, llévate las cosas tranquilas para que obtengas mejores resultados. Cuídate de dolores estomacales y de retraso en tus responsabilidades. No confundas sentimientos. La gente siempre hablará y buscará la manera de dañarte si no te dan pa el gasto no tiene por qué afectarte lo que digan o piensen de ti. Ten mucho cuidado con cambios de último momento en tu forma de ser y actuar con quienes te rodean porque podrías meterte en problemas garrafales con ciertas amistades. Un amor del pasado retorna y te va a traer ciertos problemas.

SAGITARIO

Si tienes pareja y esta no confía y duda de ti cada que puede meditar un poco sobre si es la persona que deseas a tu lado. Vienen cambios importantes en tu estado de ánimo pues ciertas situaciones que sucederán en estas fechas te harán madurar mucho y valorar las pequeñas cosas de la vida. Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos pues por tus mendigos cambios de humor y la bipolaridad que te andas cargando podrías herirlos. Deja de confiar y creer en quien solo te ha dado dudas y malos momentos, aprende a desconfiar de todo mundo hasta de tú sombra pues solo así lograrás no decepcionarte de las personas cuando estas te fallen.

CAPRICORNIO

Te enteras de rompimiento de relación por parte de una amistad. Un familiar requiere tu ayuda y te lo hará saber en próximas fechas. Trata de actuar mejor con esa gente que te brinda su amistad y está ahí siempre. En la cuestión de la salud podrían presentarse infecciones o dolores maculares, recuerda que engordas muy rápido no descuides tu salud ni alimentación. No es necesario que trates de fingir lo que es más que evidente, quizás podrías ser parte de una manipulación pues muchas de tus amistades logran hacerte tomar actitudes que no son tuyas, al final tu toma esas posturas para adaptarte a ellos.

ACUARIO

Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida, pero bien que te destantea y estorba y no deja entrar a nadie más. Tu carácter no te ayuda en nada, muchas veces a las personas les cuesta trabajo lidiar con alguien que no tiene pelos en la boca. Algunas veces tu sentido de humor ha cambiado mucho, te has vuelto algo frío o fría y comienzas a desconfiar de todo mundo, eso se debe a ciertas situaciones que viviste en tu pasado.

PISCIS

Cuida mucho tu alimentación, pues estará muy vulnerable a subir de peso en estos días, la vida te llenará de sorpresas increíbles, es posible que una persona a través de la distancia te haga sentir muy especial, aprende a valorar a quien siempre ha estado ahí cuando ya todos se han ido y también aprende a no ser tan tonto o tonta con quienes te juegan el dedo en la boca. Cuida más tu alimentación pues estarás expuesto a infecciones y subirás de 1 a 2 kilos en las próximas dos semanas. Un trámite tendrá que esperar, no es tiempo de hacer dichos movimientos.