Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este SÁBADO 29 de abril para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy SÁBADO 30 de abril

PISCIS

No caigas en cuestiones pasadas que solo te han dañado y mermado la existencia. Debes aprender a cuidar tu carácter porque ha estado de la fregada y podrías explotar en cualquier momento y dañar a personas que no lo merecen. Eres de los signos más fuertes pero los últimos meses te has colgado con pensamientos fuera de lugar y por personas que no valen madres. Es momento de que materialices todos tus sueños y metas y que dejes de pensar en tu pasado o de lo contrario jamás lograrás crecer o avanzar, el mes de año será clave para que logres todo eso que has querido y deseado. Amores de una noche y posibilidad de iniciar romance en próximas fechas y podría ser con alguien con quien has estado frecuentando y saliendo. Pon atención a tu vida y recupera lo que eras antes de conocer a esa persona o pasar por esa situación que tanto te dañó la vida. Piensa bien la decisión que vas a tomar o podrías cometer ciertos errores que repercutirán en tu futuro. A la fregada los sentimientos que te gobernaban y te hacían cometer puras tonterías, es momento que te pongas las pilas y comiences a ser la misma perris que siempre fuiste, aprende a controlar más tus sentimientos o de lo contrario seguirán fregándote y haciéndote daño.

ACUARIO

Sentirás deseos de regresar el tiempo y vivir momentos que te hicieron feliz, dale vuelta a la página no vivas ya de eso, tienes todo para ser feliz. Vienen días de muchos cambios en los cuales el amor florecerá de todas sus formas y si habías estado pasando por momentos complicados con tu pareja estos quedarán en el olvido. Deja de pensar mal de tu pareja, sueles traer mucho a sus exparejas al presente, lo que no es en tu año no tiene por qué hacerte daño. Probabilidades de mejorar en cuestiones de los dineros, si sientes ganas de buscar a una persona de tu pasado hazlo, pero cierra esos ciclos que solo te dañan y no te dejan avanzar ni conocer nuevas oportunidades. Oportunidades de concretar relación o de conocer a una persona que moverá tu mundo, llévala tranquis no te ilusiones ni enamores tan rápido que puedes caer en las mismas equivocaciones. Algunas veces sueles tomar actitudes falsas para agradar a quien te importa. Aprende a vivir en soledad y a disfrutar los momentos propios. Una amistad podría ser víctima de robo o de asalto en estos días. No trates de aparentar lo que no eres, sé más sincero o sincera contigo mismo.

CAPRICORNIO

Tu carácter es fuerte y éste en algunas ocasiones llega a dañar a personas que son realmente importantes para ti. Ten cuidado con amores exprés que solo llegarán a ocupar tu cama un tiempo y después se irán y te dejarán el corazón herido. Tu sentido de humor y manera de ver la vida son parte indispensable para lograr el interés de las personas hacia tu persona, no confundas tus sentimientos y no sigas viviendo en el suelo ni mendigando cariño ni atención por una persona que nomás está ahí con palabras, pero jamás con hechos. Estarás en un tono algo confuso en estos días, sentirás deseos de regresar al pasado y vivir situaciones que te marcaron o te hicieron feliz, aprende a soltar y dejar ir. Vienen días en los cuales el dinero podría hacer falta así que ten cuidado con gastos inesperados. Quien te quiera pagará tu precio quien no que siga su camino y no estorbe. Si tienes una relación no acoses ni oprimas tanto a tu pareja dale libertad, pero siempre ten un poco de desconfianza. No confundas la manera de ver la vida, sé más positivo y no te detengas por nada ni nadie. Si sientes que no avanzas en tus proyectos medita un poco sobre qué es lo que estás haciendo para lograr tus objetivos.

SAGITARIO

Comprenderás que a pesar de tanta fregadera por la que has pasado has sido feliz en algún momento de tu vida. No te confundas cuando te hablen con palabras de amor ni caigas tan pronto, recuerda que la gente es muy perra y por lograr sus objetivos podrían envolverte con sentimientos falsos. Es momento de quererte mucho y consentirte y darte cuenta de que no necesitas de nadie para ser feliz más que de ti mismo. Ponte ya las pilas, el amor se va cada día que pasa, pero es por tu indiferencia, lo has tenido siempre frente a ti, pero te la has pasado buscando en sitios distintos lo que ya tienes a tu lado. En la medida que luches por lo que quiere será en la medida que lo conseguirás. Viene una perdida material en puerta y la salida de dos personas de tu vida. Cuidado con una discusión en la familia la cual se podría salir de control. Si tuviste una relación y te fue de la tostada ni pex la vida sigue, Dios te pondrá mejores oportunidades en tu camino, solo no las descuides por hacerle caso a personas que solo te hacen sentir menos de lo que vales e importas.

ESCORPION

Es posible que sientas necesidad de irte a un lugar donde nadie te conozca e iniciar de nuevo y eso se llama cobardía, enfrenta los problemas que vengan y siempre sonríele a la vida. Es momento de aprender de las situaciones de la vida y de agradecer por todo lo que la vida te ha dado, cuidado con personas mal agradecidas que te estarán rondando y solo te causarán problemas. Muchos de tus problemas radican en tu falta de confianza y en invertir mucho tiempo en cosas que no te dejarán nada, pon los pies en la tierra y enfócate en lo que de verdad te llevará a la felicidad. Nunca más te dejes caer por nada ni nadie, es posible que comiences a desarrollar sentimientos por una persona que va a llegar a tu vida en estos días, te tratará de una manera tan distinta a como te habían tratado anteriormente, no temas a enamorarte y que te valga madres si es de otra ciudad o estado, recuerda que el destino es sabio y al final cruza y une los caminos. Si sientes necesidad de regresar a tu pasado hazlo, pero no te atontes, que sea solo para visualizar todo lo que ya has avanzado.

LIBRA

Envíale bendiciones a las personas que traten de dañarte pues lo que salga de ti será lo que recibirás en un mediano plazo. No temas a cambia esos aspectos que no te agradan de ti, algunas veces cometes muchos errores que te cuesta mucho perdonarte sin embargo es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas de lo realizado así que te valga mauser tu sigue tu camino. Un negocio está por concretarse, pero deberás de ser muy inteligente para que no vengan perdidas en cuestión de los dineros. Posibilidades de salir con amistades al café o cine este fin de semana y de mejorar muchos aspectos de ustedes. Te buscarán para contarte un chisme o una situación que te va a dejar bien emocionado o emocionada. Que no te preocupe tanto el qué dirán pues la gente es muy envidiosa y suele echarte tierra si te ve que vas avanzando. Si estás pensando en un viaje pues en cualquier momento se va llevar a cabo y saldrá de la mejor manera. Cuídate mucho pues una traición de una persona muy importante para ti está por llegar, es posible que en el transcurso de la semana sus acciones reflejen de donde vendrá el golpe.

VIRGO

Quizás en estos días recibas una noticia que te pondrá de malas, no te compliques más la existencia aprende de las caídas y no vuelvas al mismo pozo que te hizo sufrir. Oportunidad de crecimiento económico, cuidado con gastos que aparecerán de repente, no te estreses por cuestiones que tienen solución. La vida te dará una lección la cual te hará entrar en razón, es posible que sientas tristeza en estos días al estar alejado de personas que son importantes para ti, ten cuidado la manera en que actúas pues por la culpa de miedos de tu pasado podrías perder una gran posibilidad de ser feliz con la persona correcta. Es momento que creas más en tu poder, date cuenta de que nadie es indispensable para ti y que mereces algo de tiempo completo que te busque y procure y no alguien que solo te dedique migajas de atención. Es momento de aprender del ayer y del ahora para no volver a cometer los mismos errores de siempre. Podrías entrar en un juego con una persona el cual te será difícil dejar, aléjate de relaciones prohibidas o podrías salir muy lastimado o lastimada.

LEO

Cuidado con la imagen que das pues podrías decepcionar a varias personas importantes para ti. Muchos de tus proyectos se concretarán eres de las personas que cumplen lo que prometen. Vienen días en los cuales comenzarás a entender el porqué de muchas situaciones, no te dejes llevar por chismes de vecindad ni por comentarios mal intencionados de personas que no han construido nada en su vida. Cambios perros en tu vida pues dejarás atrás esa ingenuidad que una vez te hizo cometer errores, ya no creas en promesas sino en hechos, la gente es muy perra y suele aprovecharse de personas como tú. Es momento de darle vuelta a la hoja y recibir lo que la vida te ofrece, no pierdas tu tiempo en cuestiones que no te hacen sentir bien o no te dejan nada de provecho. Eres muy ingenu@ porque te pueden engañar una y otra vez y ahí sigues, pero no se debe tanto a tu ingenuidad porque sabes que estás haciendo mal, eso se debe a tu enorme corazón que puede perdonar muchos errores cuando ama de verdad. No confundas tus sentimientos y deja las cosas en claro, te andarán rondando 2 personas y no sabrás a quién elegir pues a todas les has dado atole con el dedo.

CÁNCER

Un amor a distancia podría ser esa persona que necesitas para volver a creer y confiar pues la fidelidad es una de sus mayores virtudes. Aprende a decir que no y ano estar siempre para esas personas que no te aportan nada en tu vida y solo te causan dolores de cabeza. Cambia la manera de pensar y sé más positivo o positiva, algunas veces te atontas y te salte tu lado negativo. Si tienes una relación ten cuidado con la manera en que le hablas a tu pareja pues podrías ofender o cometer errores. Si quieres un mejor trabajo búscalo, si quieres un amor búscalo, si quieres algo ve tras el pero nunca esperes que llegue pues podrías esperar toda tu vida y cuando puedas ya sea tarde. Vienen días en los cuales comenzarás a pensar mucho en tu presente, pero también en tu futuro, si esa persona te da paz estas en el lugar correcto. Ten mucho cuidado como distribuyes tu tiempo pues podrías no cumplir con tus compromisos. Ten cuidado con las oportunidades que se te presenten pues éstas tienen fecha de caducidad podrías perder grandes cosas por estar mirando o esperando algo que en tu vida jamás llegará.

GÉMINIS

Podrías extrañar en estos días a una persona, no te sientas vienen cosas buenas para ti. No te confíes de quien se te acerca con cara de bondad pues en cualquier momento te dará la puñalada trapera. Momento de iniciar de nuevo, de aceptar derrotas y despojarte de todo eso que te ha lastimado y hecho daño, si no funcionó o las cosas no salieron como planeaste por algo fue, al final del día te darás cuenta de que fue lo mejor. Embarazo por parte de amistad o familia. Siempre buscando la perfección, te cuesta trabajo creer en promesas pues has conocido muchas y la mayoría de ellas falsas. Los celos en ti son proporcionales al amor que puedes llegar a sentí. Muy fieles cuando aman, pero no dejan pasar oportunidades pues son muy de no tener suficiente con una persona. Cuidado con esperar más de la cuenta de una persona que no tiene nada que ofrecerte, podrías confundirte. Vienen personas a tu vida que querrán lastimarte y hacerte sentir de lo peor, pero has aprendido la lección y sabrás como mandarlos a la tostada. No te permitas volver a caer, sigue de pie y muéstrate a ti lo que eres capaz de lograr.

TAURO

No cambies por complacer, cambia para sentirte mejor tú como persona. Quizás te enfrentes a una situación complicada en estos días, pero sabrás resolverla favorablemente. Ten cuidado con traiciones dentro de la familia y con amores prohibidos pues podrías enamorarte de una persona que ya tiene una relación o compromiso. Algunas veces caes en situaciones complicadas, pero eso se debe a que confías demasiado en las personas. Es momento que te prepares para nuevos aires, hay cambios muy positivos en tu vida pues la felicidad va a llegar en menos de lo que te imaginas, te darás cuenta lo bello que es quererte y amarte y darte cuenta de que los pequeños detalles hacen las grandes diferencias. En la medida que aprendas a que te valga madres comentarios tontos de la gente será en la medida que comiences a ser feliz. En la cuestión negativa no sueles tener muchos enemigos pues has sabido ponerlos en su lugar. Sueños que no se realizaron por tu pereza y descuido. No te dejes llevar por la envidia y el rencor, cada persona al final tendrá lo que merece y por lo que ha trabajado. Es posible que una amistad sufra una decepción amorosa en estos días, aprende a mostrarle tu apoyo pues podría entrar en un ciclo muy depresivo.

ARIES

Debes aprender a deslindarte de todo eso que te hace daño o afecta, eso que no te permite avanzar o crecer como persona y ser humano. Debes aprender a ver el mundo de manera distinta y a buscar solucionar problemas que en estos momentos de tu vida te tienen en el hoyo. Es buen momento para emprender negocio o para iniciar proyecto en el área de los dineros. Amate lo suficiente al punto que nadie pueda herirte o dañarte nunca más. Deja que el mundo ruede y no te preocupes por lo que no pudo ser, date la oportunidad de enfrentar tus miedos y en la medida de tus posibilidades lograr la estabilidad. Deja de mendigar cariño, amor y atención por personas que no te ofrecen nada y que solo te causan problemas y estrés. Ten cuidado en una amistad de tu pareja en caso de tener porque le está metiendo ideas tontas en su cabeza sobre ti. No te detengas por nada ni nadie y que tu principal objetivo sea el cumplimiento de tus sueños y de tus metas. No permitas que personas de tu pasado se interpongan en tu presente y te arruinen la posibilidad de ser feliz. No es momento de lamentaciones sino de tomar el toro por los cuernos e ir por lo que te mueve, hay días en los cuales no encuentras la salida o sueles sentirte deprimido por cuestiones que tienen solución pero que no quieres verla de tal manera.