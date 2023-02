Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este SÁBADO 4 de febrero para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy SÁBADO 4 de febrero

Escorpio

Vienen días de mucha reflexión en los cuales iras soltando todo eso que te hace daño y no te ha dejado avanzar, una amistad tuya sufrirá un accidente. Debes aprender a cuidar tu dinero porque podrían venir ciertas pérdidas en cuestión de los dineros.

Si tienes una relación ten cuidado con una amistad de tu pareja le está metiendo ideas tontas sobre ti en su cabeza no le caes bien. No esperes que la gente se mueva o haga las cosas, es tu deber ser feliz y buscar los medios para lograrlo nadie tiene esa responsabilidad. Tienes un carácter muy fuerte y cambiante, cuando amas lo entregas todo y sin medida, busca la manera de reconciliarte con las personas que alguna vez heriste o de lo contrario estas destinado a no avanzar. Muchos cambios en estas fechas que deberás entender para este mes de febrero, dale con todo y aprovecha este mes para lograr cada objetivo.

Libra

Deja que el mundo ruede y no permitas que personas del pasado regresen a tu presente a dañarte tu existencia. Cuida tus espaldas porque tus enemigos andarán sueltos y te podrían meter en problemas. Te vas a enterar de rompimientos amorosos y de amistades falsas que se alejan, te buscará un familiar, perdidas de objetos y confrontación en una relación por celos. Si tienes una relación entrarás en una etapa bien complicada, pues vienen muchos celos y situaciones incomodas que deberás de atender a la brevedad posible, debes de ser más sincero o sincera con tu pareja y no ocultarle cosas o de lo contrario cuando estas salgan a la luz te meteras en graves problemas. Es probable que en próximos días conozcas a una persona en caso de estar soltero o soltera va cumplir con muchas expectativas que quieres. Relaciones prohibidas no es lo tuyo así que no te enredes ni te metas en esos problemas o de lo contrario te expones a sufrir un engaño muy fuerte en un futuro. Cuidado con subidas de peso en estas fechas y con amores de una noche que no se ven buenos solo dañinos.

Virgo

Un amigo o amiga te va a poner al tanto de un chisme que se dice de ti, no lo tomes tan apecho. Vienen días de muchos cambios para ti, debes cuidar tus negocios y enfocarte en lo que te hace feliz. Familiares organizarán una fiesta en la cual no serás requerido o requerida. Es momento que comiences a ver más por esa situación que te ha quitado el sueño más de una ocasión, arregla todos tus problemas que te han detenido y muéstrale al mundo de qué estás hecho. Mucha suerte en juegos de azar que deberás de aprovechar para tu bienestar. Momento de volver a ser la misma perra sin corazón pero solo con las personas que te dañaron en el pasado, date la oportunidad de reflexionar sobre quien eres y hacia donde vas en la vida. Lejos de encontrarte puedes llegar a perder tu rumbo si sigues tomando en cuenta todos los comentarios de la gente, pon en una balanza tu vida y ve por aquello que tenga más peso e importancia para ti.

Leo

Quita esos obstáculos que te impidan llegar a donde quieres, lucha el doble si es lo que quieres para ti. Cuida mucho tu relación en caso de tener una pues podrías caer en celos tontos a causa de tus inseguridades. No te dejes llevar por chismes de vecindad que van a surgir en cualquier momento. No veas solo lo malo que te ha pasado ve las cosas buenas y aprende también de ellas. Días de descanso y de paz espiritual, necesitas una limpia para poder deshacerte de malas energías andas cargado envidias y eso te quita el sueño y te causa dolores en hombros y espalda. Un viaje familiar podría darse en las próximas fechas. Si tienes pareja cuídala muchísimo que vienen pleitos por malos entendidos y falta de tiempo. Cuidado con cambios de última hora en los dineros pues podrías perder mucho sin darte cuenta, no te mortifiques si algo no sale como esperas solo reflexiona para no seguir cometiendo los mismos errores. Una amistad empezará a verte con ojos de amor, tú sabrás identificarla inmediatamente, si bien es cierto que no es lo que buscas la verdad es que se ha ilusionado con tu trato y manera de ser con él o ella.

Cancer

Debes de cuidar mucho tu autoestima para que nadie te haga sentir menos tú sabes lo que eres y lo que vales. Tus esfuerzos y dedicaciones se verán reflejados en los próximos días, lograrás conseguir algo por lo que estabas luchando y buscando desde hace mucho. No te hagas preguntas tontas ni pienses cosas que no son sobre el ser que te interesa y ocupa tu corazón. Posibilidades de un viaje y de conocer a una persona que has estado tratando por una red social, ten mucho cuidado y no confíes a la primera, el amor se construye y no lo encontrarás el primer día así que no apresures las cosas. Ten presente que en la medida que busques encontrarás. Es momento de cambiar muchas cuestiones que vienes acarreando de tu pasado. Te viene un dinero extra, paga tus deudas porque este mes de febrero inicias una racha en la cual andarás con algunos problemas económicos. No es momento de pasarla mal sino de preocuparte más por tu felicidad y la de las personas que te rodean. Date la oportunidad de comenzar de cero en esas cuestiones en las que has estado estancado. Recibes noticias de familiar que tienes tiempo de no ver. Cuidado con gastar dinero que no tienes y con invertir en proyectos fantasmas que solo te traerán pérdidas de dinero.

Géminis

Ten cuidado con esas dudas, pues lejos de ayudarte pueden hacerte perder a quien amas y te interesa. Tienes amistades que son muy de buscarte solo para la borrachera o cuando necesitan algo, pero no son capaces de ver cuando requieres de un consejo, un hombro o una palabra para sanar tu alma. Necesitas descansar más pues tu salud se puede ver perjudicada por falta de horas de sueño y por una mala alimentación, no te estreses mas de la cuenta o de lo contrario comenzarás a desarrollar enfermedades nerviosas. No esperes recibir lo mismo que das de las personas, busca la manera de reconciliarte con tu vida y no volver a lamentarte por los golpes que te dio la vida, es momento de soltar lo que te hizo daño y comenzar una etapa nueva para ti, alejada o alejado de rencores y envidias, no pretendas regresar a lo que ya viviste, acostúmbrate a ser feliz e ir por tus sueños y metas. Vienen días en los cuales comenzarás a ver la vida de otra manera, este mes es de paz y tranquilidad, sabes bien que eres una buena persona, no tienes porque sentirte culpable por ciertas decisiones que en su momento tomaste.

Tauro

Cuidado con traiciones de amistades cercanas, un viaje que tenías planeado se cancela y amistad saldrá con su domingo siete. Eres un ser muy tranquilo, pero cuando te haya tu hilo negro no hay quien te detenga sueles destruir todo a tu paso cuando se meten con tus macetas. No permitas que tu falta de actitud y ganas te dañe tus proyectos Ármate de valor y dile todo lo que sientes a esa persona, lo que vaya ser será, recuerda que tu tiempo es lo más importante, no lo pierdas con alguien que no lo valora o que días te dice que sí y otros ni te habla. Has sufrido mucho y prueba de ello es tu escudo protector contra las demás personas, te has vuelto algo desconfiado, ya no te enamoras tan pronto como lo hacías años atrás y eso se debe a las decepciones que has llevado. Cuídate de trabajos de brujería y salaciones pues estarán a la orden del día por parte de ex parejas o de vecinos y vecinas. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas y a dejar de esperar algo que no va llegar de las personas que te rodean. Coloca 3 limones enteros en un vaso de agua bajo tu cama como protección. Vienen cambios importantes y posibilidades de emprender negocios o algo que te va dejar plata.

Aries

Naciste pa merecer más de lo que te imaginas así que no te conformes con cualquier cosa que te llegue o te caiga. Quiérete y amate como eres, pero no descuides tu cuerpo que es el único que tienes pa toda tu vida, invierte en él y pronto verás los resultados que buscas. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, no desaproveches esa oportunidad que la vida te brinda, quizás la persona que está por llegar no sea lo que has buscado, necesitas poner más atención. Es momento de grandes cambios en tu vida y de enfocarte en todo eso que quieres en cuestión de proyectos. Es momento de confiar más en ti y de creer en tu capacidad de lograr todo, no permitas que amores del pasado te sigan dañando más de la cuenta. Has andado muy pensativo, que los problemas de los demás no te afecten tanto en tu estado de ánimo, debes ver más por ti antes de querer resolver la vida y los problemas de las demás personas. Cuidado con traiciones y con cambios de última hora, no te dejes manipular por amores del pasado ni por personas que buscaran dañarte tu existencia de último momento.

Piscis

No temas a los cambios esos te llevarán a cambiar la rutina y tener nuevas oportunidades. Ten mucho cuidado con esperar más de la cuenta de alguien que sabes que no te dará más. No mal gastes tu tiempo en situaciones que no te dejen nada bueno, te has alejado de personas que deberían de estar siempre en tu vida y podrías lamentarlo pues cuando quieras regresar las puertas no serán abiertas para ti. No permitas que comentarios de amistades te hagan dudar de tus planes y metas, recuerda que las personas son muy envidiosas y con tal de hacerte perder el rumbo son capaces de confundirte haciéndote andar caminos que no eran los planeados por ti. Viene un viaje en puerta y reunión y convivencia con familia, aprovecha estos días pa apapacharlos, a veces los descuidas mucho, necesitas compartir más tu tiempo con ellos. En caso de tener una relación se vienen tiempos difíciles pues comenzará una ola de problemas a causa de terceras personas, ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca pues podrás herir a quien amas sin pensarlo y sin quererlo. No te preocupes si las cosas no salen como esperas en este mes solo disfruta y vive el momento en familia que a eso vienes. Cuidado con cambios en tu economía que podrían dejarte ciertas deudas inesperadas.

Acuario

Momento de cambios en los cuales el amor florecerá de la mejor forma. Cambia tu manera de ser y busca la manera de agradar a quienes te importan, son buenas fechas para lograrlo. No temas a una oportunidad de negocios que te estarán ofreciendo en estos días, te podría ayudar a incrementar notablemente tus ingresos. No te des una segunda oportunidad si todavía no has sanado de la primera decepción o engaño, necesitas tiempo para ti, para sanar, divertirte y ver por ti antes de volver a entablar una relación que lejos de nacer sola nacerá a la fuerza con motivo de sacar de tu corazón a exparejas. Aguas con el insomnio, necesitas no pensar fregaderas antes de dormir. Si perdonas una infidelidad ya te fregaste pues en cualquier momento te la volverán hacer y bien cabrón. Es momento de cambiar todo eso que no te gusta o no te parece en la vida. Posibilidades de reencuentro amoroso con persona del pasado, solo hay posibilidades de sexo y nada más, piensa bien lo que haces y como lo haces o de lo contrario puedes volver a caer en lo mismo de siempre y seguir haciéndote daño. No debes de guardar rencores pasados, cuida más tu orgullo pues algunas veces eso te ha alejado de las personas y te ha hecho sufrir más de la cuenta.

Capricornio

Empezarás a ver la luz, unas olas de bendiciones que entrarán en tu vida, no pierdas el piso y busca la manera de sacar provecho a esas cosas que de verdad valen la pena. Estrés laboral y cansancio, tienes que dormir más y dejar de pensar tanto antes de dormir, las cosas se van a dar conforme sea lo mejor para ti. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas y comenzar a trabajar en lo que te deja y después en lo que te apendeja. Es momento de cambiar eso en lo cual has estado estancado o estancada. Recuerda que la vida es bella y fácil no la hagas difícil que no lo es, si una vez fuiste engañado o traicionada no tengas miedo de volver amar pues las equivocaciones del pasado te han hecho un ser humano más fuerte. Si ya tienes pior es nada deja de andar dándole atole con el dedo a otras personas sobre todo en las redes sociales, hay posibilidades que te cache tu pareja y se te arme la de Dios es Padre. Amores del pasado retornan, no traen nada nuevo, sin embargo, podrían volver a mover tus sentimientos, no te arriesgues si ya la pasaste mal, las segundas oportunidades no siempre son buenas. Cuidado con cambios de última hora en el terreno del amor pues podrías estar exponiendo demasiado tu corazón con personas que no vale la pena

Sagitario

Aprende a cuidar tu entorno y el de tu familia, no permitas que amores del pasado sigan presentes y te causen estrés y conflictos. No des motivos para que hablen de ti, no te metas en chismes ni en problemas que no son de tu incumbencia o de lo contrario solo lograras perder amistades a causa de cargas que no te corresponden y no son tu problema. Los celos y la inseguridad podrían hacerte cometer grandes errores, sino confías en quien tienes a tu lado, no tiene caso seguir ahí. Es momento de ir por tus sueños y metas y objetivos sin tener que dar explicaciones a nadie de tus acciones. Los sueños te mostrarán el camino que debes de seguir para lograr esa meta que traes en mente, pon mucha atención pues estos días tendrás ciertas visiones o sueños que te dirán de qué manera lograr tu meta. Como enemigo o enemiga no tienes piedad y siempre esperarás el mejor momento pa dar tu golpe. En el amor se torna un terreno bastante cambiante pues tienes las intenciones de comenzar algo bonito y sentar cabeza, pero no estás dispuesto a dejar tu libertad ni dar explicaciones de lo que haces, necesitas tomar una decisión. Cuidado con pérdidas inesperadas de objetos o dineros y después te arrepientas por ello. Deja que el mundo ruede y que cada quien se haga cargo de sus responsabilidades no es momento de querer resolverle la vida al mundo cuando aún no has resuelto las tuya.