Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este SÁBADO 4 de marzo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy SÁBADO 4 de marzo

ARIES

Si tienes una relación no seas tan exigente con tu pareja, algunas veces le presionas y exiges mucho y quieres manejarle a tu imagen y semejanza y de ahí comienzan los pleitos, pero cuando te hacen lo mismo no lo soportas y mandas todo a la mi3rda. Ten cuidado con infecciones en garganta y dolores estomacales. Te va a bufar una amistad o familiar cercano y de la manera más cul3r4 posible porque eres bien cabeza dura y todos los consejos que te dan te entran por una oreja y salen por la otra. Ten cuidado con la manera en que actúas con las personas que quieres, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti por traer el hocico demasiado suelto. Una amistad se va a comprometer o mínimo va a salir con su domingo siete. Si sigues viviendo de rodillas jamás saldrás del pozo, no permitas que comentarios negativos de “amistades” te hagan pasar un mal día. Un embarazo en una amistad o conocida aparecerá en cualquier momento y podría ponerte muy de buen humor. Cuida mucha lo que comentas o dices pues habrá personas que utilicen esa información para dañarte en el futuro o utilizar dicha información para manipularte. Es momento que pongas los pies en la tierra y pienses bien hacia donde te diriges, algunas veces caes en cuestiones bien p3ndejas porque eres muy de hacer caso a lo que las demás personas dicen y hablan de ti a tus espaldas.

TAURO

Nuevo proyecto o evento en puerta el cual te dejará muy buenos ingresos que deberás aprovechar al máximo e invertirlo en algo que te deje ganancias y puedas darle vueltas al dinero para que no te estanques. Una persona del signo de Cáncer o Sagitario podría llegar en cualquier momento a tu vida y enseñarte grandes cosas, recuerda que eres una persona indecisa que muchas veces no sabes ni lo que quieres, la persona que elijas para ti deberá de ayudarte a ser más estable y controlar esas situaciones que muchas veces y en la mayoría ni tu entiendes. Aguas con tu orgullo pues una persona se desilusionará de ti al ver cómo has cambiado, quizás los golpes de la vida que has recibido han causado dicha situación, no te preocupes si ser así te hace no sentir los golpes, dale para delante sin dar explicaciones ni agradar a todo mundo. A medida que pasen los días comprenderás el porqué de tu situación, las cosas tienen una causa y efecto y lo importante siempre será que aprendas del golpe y no vuelvas a caer en las mismas situaciones que antes te oprimieron. Las relaciones prohibidas jamás serán lo tuyo, no sigas ahí, busca otras opciones en la cual dejes de ser la segunda parte y te conviertas en la primera persona.

GÉMINIS

Haz a un lado comentarios de personas negativas que solo buscarán dañarte o afectarte de mil maneras. Si tienes ya una relación ten cuidado con cuestiones familiares pues podrían afectar la relación por desacuerdos, hay mucha envidia de otras personas hacia ustedes y podría afectarles y acabar con todo. Amor del pasado podría incomodarte nuevamente. Llamada o mje en estos días te alegrará tu día. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día y con chismes que van a salir a la luz, pero no tendrán relevancia. Amor de lejos se fortalece en todos los sentidos. Urge que renueves tu casa, haz una limpieza en general y regala o tiro todo lo que no necesites, objetos rotos y pegados atraen energías negativas. Si estas soltero o soltera muchas posibilidades de encontrar a una persona que te mueva el piso, será mediante una amistad, conócela más y llévate las cosas tranquilas, no te desesperes ni forces las cosas. Tu problema siempre será esperar que te paguen con la misma moneda que das, eso está bien, pero ten presente que no todas las personas piensan como tú y habrá quien te dañará o quedará en deuda contigo. Es momento de crecer en todos los sentidos y comenzar de cero en todos los aspectos para que comiences a encontrar tu propia felicidad.

CÁNCER

En las cuestiones del amor te atontas mucho pues sueles darle entrada a personas que no sirven ni para ir a incomodar a su madre. Ya no temas a una nueva relación o conocer otras personas, date el gusto que se te dé la gana si eres soltero o soltera aprovecha para disfrutar, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con todo el shingado antojo. Nuevas oportunidades para ti en el área de los negocios y la economía si te pones perra podrás aprovecharlos al máximo, no descuides la parte de tu corazón y sentimientos pues podrías involucrarte con persona que no te aporta ni te da nada más que dolores de cabeza. Ex amor retorna y con actitudes de diva y muy negativas. Mucha suerte en juegos de azar y lotería. En unos días comenzará el estrés por trabajo, escuela o una situación que te agobia, todo mejorará en la medida que le vayas dando solución. No todas las personas son iguales, aquí el problema es que te gusta lidiar con pura gente estúpida sin corazón. Ten presente que para llevar una vida cara como la que te gusta necesitas trabajar un shingo y lo suficiente pues el dinero no te va a caer del cielo, aprende a desconfiar hasta de tu sombra, pero a confiar en quien te da motivos para hacerlo y lograr tus proyectos y objetivos.

LEO

Si tienes una relación cuida mucho la cuestión de celos pues podrías poner tensa la situación de la relación, no creas tanto en chismes ni hagas tormentas en vasos de agua. Momento de grandes inversiones que te llevarán a lograr ciertos objetivos que tenías planeados desde hace algún tiempo. No dejes de perder más oportunidades, aprovecha cada oportunidad que te brinda la vida para mejorar en esos aspectos que te incomodan de ti. Es momento de iniciar de cero, de deshacerte de toda esa basura que no te deja avanzar o pone obstáculos en tu vida, debes cerrar esos ciclos tan dolorosos por los que has pasado e iniciar de cero si quieres consolidar cuanto quieres y deseas. Déjate de celos absurdos, si no confías en tu pareja mejor búscale por otro lado o toda tu vida te la pasarás con dudas. Cuidado con fracturas o dolores en rodilla y espalda. Cuida mucho la parte de la familia y amistad pues podrías estar cometiendo un error al darle mayor importancia a quien no lo merece, no confundas tus sentimientos y pon las cosas en claro si realmente te gusta esa persona y piensas que tienen futuro date esa oportunidad pues quizás no se te presente algo similar, recuerda que tu corazón no se equivoca.

VIRGO

El dinero no lo es todo, pero como ayuda cuando existe un problema, aprende a ahorrar más pues podrías entrar en una racha inestable económicamente. Cambios en tus sentimientos en caso de tener una relación, podría comenzar a enfriarse todo, requieren muchos cambios y más atenciones entre ustedes pues los días podrían estar contados como pareja. Ya no finjas sentimientos que no son, si esa persona no te interesa no sigas ahí por comodidad, recuerda que el tiempo no perdona, aprovéchalo con quien en realidad mueva tu mundo. Ten presente que amistades tendrás muchas pero verdaderos amigos solo los podrás contar con los dedos de una mano. Se alejará de ti una persona muy importante que te movía el tapete, no hagas nada para retener a ese ser o solo te expondrás a que si se queda haga de ti lo que le dé su gana. Recuerda que los sentimientos y la manera en que te tratan será la clave para que te roben el corazón, no seas tan exigente en el físico o te volverás equivocar como antes, al punto de que te sean infieles. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la oportunidad de mandar a la mier&%da y deshacerte de todo eso que te ha impedido seguir avanzando. Ten mucho cuidado con los dineros pues vienen perdidas por inversiones p3ndejas que no te han dejado nada bueno solo dolores de cabeza.

LIBRA

Viene una separación muy perra por parte de una de tus amistades. Extrañarás mucho a una persona de tu pasado y no será para menos sabes que no volverás encontrar algo similar en tu vida, para tu bien o para tu mal. Vienen cambios en tus sentimientos muy fuertes al darte cuenta de que lo que sentías por una persona comenzará a debilitarse. Algunas ocasiones pareciera que estas molesto o molesta con la vida, necesitas encontrar esa paz que te haga darte cuenta de que vida solo tienes una, no desperdicies tu tiempo con personas a las que no le interesas, cuida mucho tus espaldas pues en cualquier momento podrías recibir una traición por parte de una amistad que te dolerá demasiado. Dolores musculares en puerta, ya no te confíes tanto de esas personas que solo te buscan cuando necesitan algo, no te convienen pues solo buscan sacar algo de provecho. Lo material es importante siempre y cuando lo consigas honestamente. Llegarán personas a tu vida que te dejarán una gran enseñanza y de pronto y sin explicaciones se irán, no los detengas que sigan su camino que cumplieron con su ciclo. Es momento de despojarte de cuestiones de tu pasado, no te culpes tanto y aprende de los golpes que te da la vida.

ESCORPION

Tienen ciertos problemas con tu pasado que te detienen y te hacen dudar hasta de tu nombre, no seas tan desconfiado y vive tu vida, aprende a darte todas las oportunidades necesarias, amores a distancia si funcionan siempre y cuando aprendas a esperar. Cuida mucho tu autoestima y no te detengas por comentarios de otras personas que buscarán afectarte o dañarte de alguna o mil maneras. Viene una pelea o discusión con amistad no se ponen de acuerdo ni se pondrán. Se cancela trámite y te decepcionarás de una persona por ciertos comentarios e indirectas que ha lanzado hacia ti. Es momento que dejes de ser tan débil y pienses más en lo que puedes obtener, échales muchas ganas a tus proyectos pues sueles dejar muchas cosas inconclusas. Eres muy ambicioso o ambiciosa y eso te va a ayudar a lograr todo lo que te propongas. Una persona importante para ti se decepcionará mucho por ciertas actitudes y comentarios que harás o ya hiciste en estos días. Es importante que visualices a dónde quieres llegar pues estos días tendrás la energía para atraer lo que visualices en tus pensamientos. Momento de grandes cambios laborales que te van a beneficiar mucho.

SAGITARIO

Ten mucho cuidado con caer en situaciones de tu pasado que no te llevarán o conducirán a nada bueno. Cuidado con accidentes o caídas que estarán a la orden del día. Ya no te dejes influenciar por comentarios de otras personas, haz lo que consideres adecuado y haz caso a tu sexto sentido y corazón que te van a indicar el camino adecuado que deberás de seguir. Una persona de piel blanca te buscará tiene cierto grado de interés por ti, pero no se anima acercarse por miedo a tu rechazo. No temas a cambios en tu vida pues te llevarán a mejorar en muchos aspectos, recuerda que nuevos cambios traerán consigo nuevas oportunidades en todas las cosas que hagas o emprendas de aquí al mes de abril. Un viaje empezará a planearse. Sino sentías amor por esa persona con la que está, sus acciones te harán sentir un gran cariño, la semilla estará sembrada, estará en tu que brote o se seque. Ya no temas a cometer errores, es mejor aprender la lección que no haberlo intentado nunca. Un nuevo proyecto se aproxima y podría consolidarse muy pronto, recuerda que las ventas y negocios de ventas son lo tuyo si te pones las pilas podrías conseguir mejores ingresos ahí solo hay que arriesgar e ir por lo que quieres.

CAPRICORNIO

Vienen grandes oportunidades en lo laboral inclusive cambiar de ciudad solo es cuestión de que te lo propongas y lo lograrás. No tengas miedo a confiar en miembros de tu familia pues son las únicas personas que estarán contigo y apoyarán en lo que necesitas los demás solo buscarán aprovecharse de algún modo de tu buena voluntad y de tus bienes. Una persona importante para ti se decepcionará mucho por ciertas actitudes y comentarios que harás o ya hiciste en estos días. Vienen días llenos de cambios, empieza atender de tu presente antes de querer resolver tu futuro el cual es incierto y aún no ha llegado. Tu familia algunas veces necesita más apoyo o atenciones no las descuides por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho porque estarás cometiendo un grave error. Algunas veces te ap3ndejas tanto por creer en promesas falsas, renuévate, cambia tu rutina, conoce nuevos amigos y nuevas personas, camina por otros lugares, enfrenta al mundo, ve por tus metas y proyectos, cierra ciclos dolorosos que la felicidad te está esperando, pero te estás centrando en cuestiones tan mediocres que solo te llevan a los mismos caminos que no te conducen a nada bueno ni certero.

ACUARIO

Cuida mucho tu forma de ser y de actuar con tus seres queridos pues podrías dañarlos y lastimarlos con la manera en que actúas pues te has hecho de corazón muy duro e inestable. No es momento de lamentarse por lo que no pudo ser ni lo que no pudo lograrse, es momento de darle vuelta a la página y volver a ir por esos sueños y metas que quieres y has deseado desde hace tiempo. Días en los cuales la vida te pondrá a las personas correctas a tu alrededor y te irá quitando de tu paso esas que no te sirven para nada. Amores de una noche se harán presentes y con ellos muchos cambios en tu vida al no saber qué elegir o que decisión tomar ya que podrían confundir mucho tu corazón. No te deprimas por lo que no pudo ser y deja todo en el pasado. Cuídate de mujer de piel blanca que buscará dañarte o afectarte de diversas maneras. No te permitas que otras personas te roben tu felicidad y tranquilidad, ve por lo que quieres y deseas para que puedas conseguir lo que siempre has soñado y necesitado en tu vida. Es momento de hacer un análisis de tu vida y saber en qué momento te perdiste o hiciste a un lado eso que movía tu vida y tu mundo.

PISCIS

Muchas oportunidades laborales que deberás atender cuanto antes. No tengas miedo a ir por sueños o metas y eso que mueve tu vida y tu mundo. Cambios en muchas áreas de tu vida. Necesitas meditar mucho y lograr esa conexión con el ser supremo la cual con el tiempo se ha ido perdiendo sin darte cuenta. Es momento de crecer en todo lo que quieras y viajar mucho pues eso te dará mucha paz y tranquilidad en todo lo que quieres y deseas. Te viene una racha algo complicada, pero comenzarás a ver la luz poco a poco si en realidad lo quieres y te lo propones. No te limites en nada que tenga que ver con producirte placer, date la oportunidad de reinventarte para ti y disfrutar al máximo y no quedarte con antojos. Una expareja comenzará a rondarte y hay muchas posibilidades que se logre concretar algo que en el pasado no funcionó del todo. Ten cuidado con infecciones que estarán a la orden del día y aparecerán en cualquier momento. Días de grandes cambios e incertidumbres que tienes que atender para que no te afecten en un futuro próximo. Cambio de vehículo o casa está muy próximo y te va a beneficiar muchísimo. Es probable que lleguen chismes a tu vida y a tu familia que si haces caso solo te traerán dolores de cabeza innecesarios.