Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este SÁBADO 8 de abril para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy SÁBADO 8 de abril

Piscis

Amistad te va hacer una gatada y terminarás de pleito, viene arreglo de documentos y firmas importantes, ten cuidado para que no cometas un error y después lo vayas a lamentar. Entras en una etapa de madurez interna, empezarás a ver a las personas sin la mascara que han usado este tiempo, percibirás las intenciones que tienen contigo y sabrás muy bien como librarte de ellos o ellas. Pegue tienes pero de todos y todas no se hace uno, nomas te quieren pa echarte a la cama y después no darte ni las gracias, trata de no andar dando la prueba de amor porque al final ni adiós te van a decir, aprende a conocer más a las personas antes de encamarte con ellas o al final lo único que conseguirás es terminar en Barcelona tu o tu pareja. Te espera mucho jale y estrés, estarás subiendo un poco de peso, no te estreses tanto y come a tus horas, trata de no comer nada después de las 6 de la tarde pa evitar que se te siga haciendo bolas el engrudo. Si ya tienes una relación necesitas regresar a los detalles y a esa persona que eras cuando conquistaste a tu pareja, no permitas que eso se olvide pues solo lograrás que la relación se vaya enfriando.

Acuario

No andes de rogón o rogona y aprende a valorarte. Cuida mucho tu economía pues viene pérdidas por inversiones mal hechas. Es posible que en este fin de semana te enteres de rompimiento de relación por parte de una amistad la cual se te acercará pidiéndote apoyo. Si bien es cierto que la vida te ha dañado y te ha quitado muchas cosas también es cierto que empezará a devolverte con intereses todo eso que te debía, te da mucho miedo volver a enamorarte pues temes que no vuelva a funcionar o que vayas a salir lastimado o lastimada, trata de no tener miedo a eso o de lo contrario solo lograrás amargarte y andar por la vida haciendo daño a los demás pues tu corazón se ha obscurecido y echo duro por los put4zos que la vida te ha dado. Viaje en puerta se va cancelar. Tu falta de madurez te hace cometer muchos errores que ya antes habías cometido, necesitas ya dejarte de mam4das de una buena vez y poner los pies en la tierra, si quieres salir del hoyo invierte tu tiempo en ir por eso que tanto anhelas sea mujer, hombre o quimera pero ponte ya las pilas por el amor de Dios.

Capricornio

Vienen días de descanso, aprovéchalos para pasarla con tu familia y divertirte, no te estreses por el trabajo recuerda que ese al final no se termina. Traes mucha suerte en juegos de azar aprovéchala para jugar pues te va ir de maravilla. Un viaje en puerta el cual no resultará cómo deseas. Viene días en los cuales deberás de poner las cartas sobre la mesa con cierta persona para evitar que sigan hablando mal de ti o de tu familia. Te estas ilusionando con una persona que conociste hace poco, debes de tener bien en claro tus sentimientos y sanar viejas heridas para volver empezar, recuerda que eres muy de autodestruirte y hacerte daño. Sueños premonitorios que te mostrarán ciertas dudas que has tenido en tu vida, vienen p3dos con tu ex por chismes o situaciones que no han cerrado del todo, debes de quitar todo ese pasado que no te deja avanzar y dejar de preocuparte por cosas que ya fueron o de lo contrario seguirás en el mismo hoyo sumergido o sumergida sin poder salir. No permitas que amistades falsas pasen esa raya de confianza que existe en tu vida, no des cavidad a que se enteren de tu vida personal y familiar o de lo contrario pueden utilizar esa información para dañarte en un futuro. Cuidado con amores exprés los cuales no te dejarán nada d provecho solo dolores de cabeza y mortificaciones.

Sagitario

Es posible que en fechas próxima recibas noticias de ex pareja pero no será ninguna novedad. Aprende a soltar tu pasado y abrir las puertas a tu presente para sanar buenas heridas que están presentes. Ocurrirá una situación que hará dudar de lo que sientes por tu pareja en caso de tenerla, te sentirás confundido o confundida en lo que sientes, recuerda que cuando hay amor no existen dudas, si crees que esa relación a pasado a formar parte de una costumbre aléjate cuanto antes y no dañes a quien posiblemente sienta un cariño muy grande por ti. Si no tienes una relación te encuentras en la etapa perfecta para aflojar el gaznate, ya no pierdas oportunidades y di lo que sientes, recuerda que si no te acepta al menos dejarás de seguir perdiendo el tiempo ahí y centrar tus energías en una nueva persona que esté dispuesto o dispuesta a tenerte. La monotonía es la peor de las enfermedades en las relaciones y seguir siempre las mismas rutinas dañan la relación y cansa a ambas partes. Se avecinan movimientos en el área del dinero y tramites y documentos por arreglar, no dejes todo para el último y termina esos pendientes para no meterte en problemas o atrasarte en situaciones que tienes que resolver de ya. Una persona de tu familia podría estar pasando por situaciones complicadas y necesitará mucho de el apoyo de todos ustedes.

Escorpión

Todos los arreglos de documentos y trámites se muestran positivos para la siguiente semana. No descuides tu alimentación y bájale a las cenas pues es lo que te esta engordando mucho. No seas tan cusco o cusca y espera a que las relación madure, no es necesario aflojarle en la primera cita a quien te interesa para saber si hay o no competitividad, recuerda que es mejor esperar y esperar pues eso va fortalecer y hacer más intensa la relación, lo que se consigue pronto se desecha pronto. Viaje en puerta de familiares. Es momento de ver la vida de manera distinta, de comenzar a pensar en ti y en lo que quieres para ti, te has preocupado mucho por resolverla la vida a los demás cuando no has podido resolver la tuya. Deja el universo ponga todo en su sitio, no es momento de mendigar amor ni atención por nadie sino de comenzar a darte tu valor como persona y no ponerte de oferta por nadie. No permitas que tu lengua suelta afecte a quien de verdad quieres y que tengan que pagar justos por pecadores. Ten cuidado en ese aspecto o te estarás exponiendo a perder una amistad o romper una relación. Si tienes una relación podía estar cayendo en la monotonía y podrían estar viviendo algo donde ya no existe tanto cariño o sentimientos solo cierta costumbre. A veces eres bien hijo e hija de la tostada y das miedo por tu sinceridad y falta de tacto para decir las palabras que sientes pero también es cierto que la has cajeteado mucho pues has dañado a quien no lo merecía ni tenía voz ni voto.

Libra

Posibilidades de salir de fiesta este fin de semana, no tomes y no consumas tantas bebidas con azucares pues te están dañando y haciendo que subas de peso. Si antes te decepcionó una persona de tu familia no permitas que vuelva a pasar, no bajes la guardia y no confíes tan pronto. Es necesario que descanses más tiempo y no inviertas tanta energía en cosas que no te dejan nada de provecho, amistades falsas estarán a la orden del día y existen muchas posibilidades de que te enteres de habladurías de quienes creías tus amigos o amigas. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas, a vivir una vida distinta en la cual tu felicidad sea lo más importante por alcanzar o lograr. Materializa esos sueños o metas que siempre tuviste y que por mil razones no haz cumplido. Empezarás a encontrar esa paz que tanto has necesitado y tanta falta te ha hecho, tu vida comenzará a cobrar un nuevo sentido pues comenzará a nacer un sentimiento muy especial por alguien a quien conociste hace poco tiempo, no tengas miedo en dar tu ese paso pues recuerda que el tiempo es muy corto, disfruta al máximo a esa persona y trata de mostrar tus sentimientos hacia él o ella pues esa será la clave para que el sentimiento sea reciproco. Vuela alto sin mirar abajo y logra tus objetivos, es momento de buscar un cambio para ti que te llene en todos los sentidos.

Virgo

Cuida mucho tu manera de desenvolverte en la sociedad pues últimamente te has comportado como un o una cualquiera, recuerda que si bien es cierto que te debe de valer madre lo que los demás piensen también es cierto que con ciertas actitudes tuyas puedes asustar a la persona que de verdad te importa, no se trata de fingir o ser otra persona, pero si trata de no perder tu esencia y no adoptar conductas de otras personas que lejos de beneficiarte te pueden hundir más. Si tienes pareja y la relación se ha tornado un poco aburrida y han caído en la monotonía lo único que se requiere es un poco de creatividad erótica. Un amor a distancia solo te está dañando tu existencia pues no te deja iniciar nuevo romance ni esa persona da ese paso, no pierdas tu tiempo ahí y menos si esta persona ya tiene una relación, a veces te humillas tanto y te conformas con tan poco que te desvaloras mucho. Es probable que un viaje se comiencen a planear pero quizás no resulten cómo deseas pues hay muchas personas que se comenzarán a hachar para atrás, la vida es justa y cada persona tendrá lo que merece solo lleva las cosas con calma. Debes buscar oportunidades de crecimiento laboral para mejorar situaciones en casa. No permitas eso, recuerda que requieres de una persona de tiempo completo en tu vida que te valore y te enseñe el verdadero sentido de una relación y no a alguien que solo te pueda ofrecer pedazos de su tiempo. Cuidado con enfermedades infecciosas la cuales pueden aparecer en cualquier momento y pueden llevarte a cama unos días. Aguas con los chismes pues serás parte de ellos si sigues comentando asuntos que no son de tu incumbencia, recuerda que las personas son muy perras y con tal de shingarte y meterte en p3dos son muy de ir a contar eso que tu de p3ndeja o p3ndejo les confías.

Leo

Deja las lamentaciones para otro ocasión, es momento que te pongas las pilas y salgas ya del bache en que te has encontrado en todo este tiempo, recuerda que las caídas sirven para aprender del golpe y no para encariñarte con la piedra. No juzgues por las apariencias a esas personas que acabas de conocer, mejor aprende a convivir más con ellas pues está a punto de nacer una bella amistad. Aguas con traiciones e infidelidades, no des pie a que tu pareja se canse con la misma rutina de siempre en su relación, no busques pleitos o maneras de estar picándole el buche a tu pareja, centra tu tiempo en buscar la manera de agradarle y fortalecer tu relación de la misma manera en que una vez lo o la conquistaste. No hay motivos para sentir celos por tu pareja en caso de tener, te haces castillos en el aire y realmente las cosas muchas veces no son cómo crees o piensas. Déjate de fregaderas y aprende a respetar otras opiniones y puntos de vista, recuerda que no siempre tú tienes la razón, a veces quieres dominar todo tu entorno y al hacer eso solo logras que las personas te bufen o hablen a tus espaldas pues no das pie o cavidad a recibir comentarios y cuando los recibes sueles ofenderte. Momento de grandes cambios sobre todo en tu carácter pues no te ayuda en nada y si te ha metido en problemas por la claridad de tus palabras. Deja que cada persona se haga cargo de sus asuntos tú resuelve los tuyos que mucha falta te hacen. Familiar del extranjero se pondrá en contacto contigo pues quiere programar una visita.

Cancer

Posibilidades de un viaje y de reencuentro con familiares a los que ya tienes tiempo de no ver. Ten muy presente cuáles son tus metas en la vida pues no estás trabajando para cumplirlas, no intentes lograr llegar a ella de un solo paso, necesitas ir poco a poco tras eso que buscas y quieres. A veces tú ingenuidad y pendej3z te hace confiar mucho en las personas y por esa razón sales bien decepcionado o decepcionada y lastimada, no caigas en esos juegos y no confíes ni en tu sombra. Es momento de un cambio en tu que te haga sentir mejor persona y te agrade lo que ves en el espejo. Traes muchas inseguridades de toda la vida y eso muchas veces te deprime y no te deja avanzar. Hubo una relación que te marco mucho en tu pasado y que hasta la fecha la sigues cargando en tus hombros y posiblemente así sea por mucho más tiempo, aprende a sanar esas viejas heridas y a darte la oportunidad de confiar y creer en ti, vienen días muy buenos en los cuales la vida te dará ciertas sorpresas en el terreno laboral y en lo familiar.

Géminis

No te dejes influenciar por tus amistades, pues en algunas ocasiones llegas a tomar muy enserio lo que ellas te dicen y no analizas la situación, no te dejes manipular por ellos o ellas y aprende a tomar tus propias decisiones. No confundas tus sentimientos, recuerda que las personas cambian rápido de humor y parecer y pueden llegar a mostrar ciertas atenciones y cariños hacia tu persona al punto de que tu confundas eso con amor e interés hacia ti. El día que aceptes tus defectos ese día nadie podrá dañarte ni hacerte daño con nada, recuerda que nadie es perfecto, deja de martirizarte y poner siempre tus errores en la mesa, a veces tu no eres el culpable de lo que pasa y sin embargo te auto-dañas. No permitas que nadie se interponga en tus sueños y en tus metas, dale vuelta a la página y vive y disfruta a tu manera. Ten cuidado con dos personas amigos o amigas de tu pareja pues lo o la están sonsacando para que haga cosas que no quiere. Días en los cuales deberás enfrentar tu pasado para darte cuenta que es un ciclo ya cerrado. En caso de no tener pareja no te achicopales que te anda rondando una persona del signo de agua, hay posibilidades de encuentro sexual con una amistad, aguas porque puedes salir lastimado o lastimada. Cuidado con caídas o golpes que estarán a la orden del día, no permitas que tu carácter se salga de control al no ver consolidado muchos sueños o metas que tenia en mente. Un viaje en puerta que se dará de la mejor manera, la pasarás de lo mejor. Te enteras de un rompimiento de relación por parte de una amistad cercana.

Tauro

Deja de meterte en la vida de las demás personas y mejor invierte tu tiempo y energía en la tuya la cual has tenido muy descuidada, te gusta mucho ayudar pero a veces caes en un circulo en el cual te centras en la vida de las demás personas haciendo a un lado la tuya y tus fregadas necesidades. Si tienes pareja viene una racha muy buena en la cual comenzarán a resolver muchos problemas o situaciones que los tenían detenidos. Posibilidades de contraer infecciones y problemas gastrointestinales debes de ponerte bien buzo o buza con tu alimentación y con quien te andas relacionando o metiendo porque hasta puedes ir a dar al hospital por tus mam4das, recuerda que tu puerco ya no esta pa echarle tanto y menos si ya es muy tarde, trata de cuidar tu alimentación. Es momento de cambiar tu forma de ver la vida y ser más positivo para que puedas lograr tus metas y objetivos. Vienen movimientos muy buenos en tu signo que te van ayudar a evolucionar mucho como persona y ser humano solo necesitas aprovecharlos. Cambios importantes en la manera de ver la vida, debes aprender a soltar todo eso que ya dolió demasiado y abrirte a nuevos ámbitos sobre todo en la cuestión laboral y sentimental. Cuidado con golpes o caídas y con amores de una noche los cuales podrían dejarte muy marcado. Noticia del extranjero te pondrá muy de buenas. Deja que la vida y el mundo te sorprendan pero disfruta el momento y no te quedes con ganas de nada.

Aries

No te dejes llevar por chismes de vecindad o de lo contrario no lograrás avanzar en nada, hay amistades que te tienen mala leche y que buscaran de mil maneras afectarte con sus comentarios. Fin de semana muy perra con muchas nuevas oportunidades, en este ciclo andarás modo “intuición”, pon mucha atención a tus sueños y a todo eso que pase por tu cabeza pues ahí encontrarás la clave de qué decisión debes de tomar. Ten cuidado con accidentes automovilísticos porque estarán a la orden del día. Persona de la familia podría caer en cama pero no será nada de gravedad, logrará salir adelante poco a poco. Amores del pasado regresan, no cierres esa puerta si tú fuiste el culpable de esa separación, escucha, analiza y decide. Si ya tienes una relación ten mucho cuidado con las amistades de tu pareja pues a ciertas personas les caes de la fregada y andan ladrando pestes de ti buscando que discutas con tu piores nada y entorpecer su fregada relación. No te atontes y no hagas promesas que no vas a cumplir ni cierres las puertas del amor pues si estas soltero o soltera en estos días empezarás a desarrollar un sentimiento por una persona que acabas de conocer o estás por conocer, recuerda que si no es lo que buscas o esperas, no ilusiones ni des falsas esperanzas. Date la oportunidad de volver a esos lugares donde fuiste feliz pero asegúrate no cometer pa mimos errores que te hicieron salir huyendo de ahí. Viene un amor del pasado el cual te va enseñar el verdadero valor de la vida.