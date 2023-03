Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este VIERNES 10 de marzo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy VIERNES 10 de marzo

ARIES

No permitas que nadie afecte tu círculo y cada sueño que tienes, estas en la mejor etapa de lograr cuanto te propongas. Amistad del pasado retorna y te pedirá disculpas, sin embargo, sabrás que ya no hay espacio en tu vida para él o ella. Cuida la parte de tus sentimientos no los expongas tanto pues podrías sufrir como ya antes lo hiciste. Se cancela una fiesta o salida.



Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. Inicias una etapa muy fuerte en la cual comenzarás a sanar heridas del pasado y a ser más hijo e hija de la tiznada, no te costará trabajo cambiar tu forma de ser y pensar pues en la sangre lo llevas. Eres fuerte y no te doblegas por cualquier situación sin embargo tu punto débil siempre será tu familia. Te decepcionarás mucho de una amistad. Ten presente que no siempre tendrás las mismas oportunidades, aprovecha lo que la vida te ofrece en estos momentos y no caigas en provocaciones tontas.

TAURO

No juzgues a tus amistades al final ellos o ellas saben por qué lo hicieron, así las cosas, ya la vida se encargará de pasarles la factura. Si tienes una relación ten cuidado con celos o con pedir más de lo que ofreces, a veces cansas a tu pareja con tanta palabrería y desconfianza al punto que ha llegado a pensar en mandarte bien lejos. Si tienes una relación es momento de consolidarla al paso siguiente ya han caído en la monotonía y en la rutina. Se aproxima un viaje o se planea para próximas fechas.



Un proyecto comenzará a consolidarse en próximas fechas, te va a encantar. Ten cuidado con tus sentimientos pues podrías cometer grandes errores por entregarte de más a quien no se esfuerza por ti. Tu buen corazón será la clave para que logres consolidar una relación con una persona que llegó hace poco tiempo a tu vida, es importante que tu esencia no la cambies por nadie pues esa será la que atraiga al ser amado. Ten mucho cuidado con lo que piensas pues se podría hacer realidad, tienes un sentido muy desarrollado y la mayoría de las cosas que suelen pasar por tu cabeza te salen ciertas.

GÉMINIS

Eres de buen corazón, pero también es cierto que quien te daña te las paga y con doble factura, no es momento de ensuciarte las manos, la mejor venganza ha de ser la indiferencia y olvido, deja que la vida se encargue de cobrar factura. Tu buen y noble corazón te van hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro.



Cuida mucho tu alimentación pues estará muy vulnerable a subir de peso en estos días, la vida te llenará de sorpresas increíbles, es posible que una persona a través de la distancia te haga sentir muy especial, aprende a valorar a quien siempre ha estado ahí cuando ya todos se han ido y también aprende a no ser tan tonto o tonta con quienes te juegan el dedo en la boca. Cuida más tu alimentación pues estarás expuesto a infecciones y subirás de 1 a 2 kilos en las próximas dos semanas.

CÁNCER

No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie hará todo por entrar en vida quien no, simplemente se irá. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas. Probabilidad de ir de viaje con familia o amistades. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Andarás rodeado de mucha envidia por parte de amistades, te ha ido muy bien y por esas cuestiones suelen enviarte malas energías, trata de no comer comida que te llegue de personas de las que desconfías, tu sexto sentido te anunciara de quien hay que cuidarse.

LEO

Te llegan chismes en los cuales tu familia o tu persona se verá afectada. Amores a distancia no son los tuyos entonces antes de aceptar piénsalo dos veces. Es importante que ya te dejes de tanta tontería, pon ya los pies en la tierra y deja de vivir en las mendigas nubes o no lograrás consolidar nada. Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. Ten mucho cuidado por donde te mueves pues hay cuestiones de perdidas de dinero u objetos inclusive asaltos, ponte trucha y ten mucho cuidado los lugares que recorres.

VIRGO

Momentos de incertidumbre se presentarán pues traerás en tu mente muchos recuerdos de personas que significaron mucho en tu vida. No dejes que la tristeza invadas tu vida pues estas en una etapa algo complicada que no te permitirá avanzar en ningún sentido. Vienen días de grandes cambios en los cuales el amor podría florecer en caso de tener una relación y haber enfrentado ciertos problemas. No dejes que las opiniones de las demás personas te tumben o hagan sentir mal, aprende a que te valga madre lo que piensen o digan e ir luchando por tus sueños y metas sin tener que dar explicaciones a los demás. Cuidado con un amor del pasado que podría aparecer e incomodar tu vida y tu existencia.

LIBRA

Quizás lo más llamativo es la personalidad de un Libra en sus peores días y su fastidiosa necesidad de que su voluntad sea cumplida de una manera u otra. Libra es un signo caprichoso y mandón pues les gusta que las cosas se hagan a su manera, al que le encanta que los demás obedezcan sus órdenes. En la mayoría de las veces, esta actitud convierte al signo, en uno de los más egoístas del zodiaco. Seres con muchas ganas de progresar y salir de la pobreza en caso de vivir en ella, suelen ser muy cabrones y no se dejan de la gente abusiva, les encanta viajar y la buena vida, hijos e hijos de la chingada, ven por ellos, llegan a ser muy ambiciosos en algunas ocasiones, les encanta la buena vida, y solo cuando se enamoran de verdad logran cambiar por completo, llegan a ser infieles cuando caen en la monotonía en las relaciones, muy amigueros y les encanta andar en la punta del chisme, aman viajar y vestir bien, les gusta llamar la atención.

ESCORPIO

Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura huevonería. En el amor hay un escenario bueno, pero debes aprender a confiar de nuevo, si sigues tu vida desconfiando de todo mundo podrías nunca concretar algo estable. El amor es incierto y nada está escrito. Cuídate de cambios en tus estados de ánimo pues podrías andar demasiado deprimido al punto de alejar a muchas personas que son importantes para ti. Un viaje o salida con amistad en estas fechas te dejará un gran sabor de boca. Ya no seas tan celoso o celosa y aprensiva sino crees en tu pareja o la persona con la que sales pues no vale la pena seguir ahí.

SAGITARIO

Ten cuidado con una amistad que ha estado decaída y deprimida, podría arrastrarte a su estado de ánimo y ocasionar ciertos desordenes emocionales en ti. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti. Amistas se embaraza. Un evento que tiene que ver con festejo se aproxima, podrías no ser requerido o requerida. No te confíes de quien un día te baja el cielo y las estrellas y al siguiente no se acuerda ni de tu existencia, tienes todas las armas para concretar una relación y ser feliz sin embargo has desaprovechado esas oportunidades por andar mendigando cariño y amor por quien no te merece.



Cuida mucho la parte de la familia y amistad pues podrías estar cometiendo un error al darle mayor importancia a quien no lo merece, no confundas tus sentimientos y pon las cosas en claro si realmente te gusta esa persona y piensas que tienen futuro date esa oportunidad pues quizás no se te presente una igual en el futuro. No busques pretextos para no hacer tus cosas, pon la mirada en el objetivo y ve tras él, que nadie te detenga pues estas por llegar a la meta. Cuídate de mentiras y engaños por parte de compañeros de trabajo o de una amistad cercana pues te va a ocasionar un problema muy grande.

CAPRICORNIO

Ten cuidado con cuestiones de colitis e inflamación, aléjate de lácteos y harinas. Una propuesta indecorosa te pondrá a pensar mucho. Ponte las pilas en la cuestión de tu cuerpazo criminal pues lo descuidas mucho. Te viene dinero extra de algún pago que te va a ayudar a pagar unas deudas. Posibilidades de un viaje o llegada de familiares de fueras.



Ten mucho cuidado con nuevas amistades pues muchas de ellas entraran a tu vida para dañarte u ocasionarte problemas. Recuerda quién eres y a donde perteneces, no pierdas el tiempo con personas con las que sabes no consolidarás nada. Ten presente que quien no quiera estar en tu vida que se vaya, no pierdas el tiempo ahí con quien tiene otros intereses y no se quiere quedar. Mejoras en lo económico, te llegará dinerito extra con el cual saldrás de varias deudas.

ACUARIO

! Andas en seguridad esta semana, te manejas en culatzo criminal y en pierna perra! de que traes pegue no hay duda pero te das el taco y andas en busca de un o una modelo por eso sigues y seguirás solo o sola, deja de exigir tanto y confórmate con lo que caiga que al paso que vas te vas a quedar a vestir santos, mírate en un espejo y piensa a que puedes acceder! recuerda que como esté el sapo osease tú, es como va estar la pedrada, no exijas más!



Un viaje comenzará a planearse y una verdad familiar saldrá a la luz en próximos días. Un viaje se aproxima, una persona de tierras lejanas podría sentir mucha atracción por ti al punto de ir a buscarte y hasta ofrecerte un compromiso. Amor de una noche se aproxima y será con expareja o amistad, recuerda que tú eres muy de esas o esos. Ten cuidado con tu salud algunas veces abusas de tu buena suerte, podría llegar una infección en garganta o dolores musculares por un golpe que te darás. No temas a vivir y ser feliz si te equivocas lo vuelves a intentar, pero nunca te quedes con ganas de hacerlo.

PISCIS

Vienen invitaciones a unos eventos, se visualiza reunión familiar o un cumpleaños o boda en próximas fechas, te la pasarás increíble. Desecha todas esas ilusiones vanas que te has hecho con esa persona que no hace nada por tenerte en tu vida, debes aprender a quererte muchísimo más y darte cuenta de que nadie es indispensable y todos somos reemplazables. No confundas tus sentimientos y no des terceras oportunidades porque te volverán a jugar el dedo en la bocota que te cargas. Una persona de tez blanca se te va a acercar, sus intenciones no serán buenas.



Ten cuidado con alimentos como lácteos, te inflaman mucho. Tienes un carácter de la tostada que ni tú mismo o misma te aguantas, tiene poca paciencia y eres muy crudo o cruda para decir las cosas, te vale a quien dañes el chiste es decir y expresar lo que sientes. Dale el lugar que merecen a las personas que te rodean. Se aproxima un encuentro con tu pasado y no será nada grato, cuida un poco más tu imagen y date la oportunidad de no meterte donde no te llaman.