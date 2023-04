Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este VIERNES 14 de abril para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy VIERNES 14 de abril

ARIES

Una fiesta o evento de blanco se aproxima. Tienes todo pa estar bien y ser feliz, pero concentras mucho tus energías y tu tiempo en cosas vanas que solo te ponen peor. Siempre que dudes de tu capacidad de lograr las cosas jamás las conseguirás, tienes una vida por delante y la posibilidad de ser feliz con quien te de tu gana, pero te das mucho el taco y en algunas ocasiones piensas que nadie nació para ti, si vas a exigir algo asegúrate de tener tú también eso que exiges.

TAURO

Días de mucha reflexión en los que tendrás que liderar con tus sentimientos y con tu pasado, recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no pierdas tu camino ni tu ruta por nadie. Es momento de darte tu lugar y no rebajarte por nadie. Inicias al 100 este fin de semana llena de cambios y nuevos ciclos muy perros que te dejarán grandes cosas en tu vida. Cierra todo lo que esté pendiente. Aprende a decir que no y no darle el sí a todo el mundo solo por quedar bien. Ten en cuenta que lo que obtengas de hoy en adelante será por tu esfuerzo. Manda bien lejos a quien está y no está en tu vida, que las cosas que te prometen las demuestren con hechos y no solo con palabras.

GÉMINIS

Un nuevo proyecto podría ayudarte mucho a aumentar tus ingresos, no temas a nuevos cambios y oportunidades que quizás ahí esté la clave que necesitas. Podrías comenzar a desarrollar sentimientos por una persona que ya tiene una relación, ten cuidado no te metas en esas cosas que no son para ti. Extrañarás mucho a una persona que ya no está a tu lado. No te creas de todo lo que escuchas pues ciertos comentarios van con la intención de lograr incomodarte y hacerte perder el piso.

CÁNCER

Debes acomodar tus horarios y pendientes para que no faltes a compromisos, si una vez sentiste necesidad de mandar todo bien lejos fue por tu inestabilidad que no has sabido controlar. Fin de semana muy relajado, es importante que ocupes tu energía en cosas de provecho y que te dejan algo a cambio, sueles invertir tu energía, tiempo y dinero en puras tonterías de las cuales no obtienes nada. Una verdad que se mantenía oculta saldrá a la luz en fechas próximas y no te va a gustar lo que vas a escuchar.

LEO

Momento de grandes cambios que te conducirán por caminos bastante certeros en tu vida, pero para esto deberás de quitar a personas que en el pasado fueron muy importantes en tu vida. No te limites en ir por eso que mueve tu vida y tu mundo pues estás a muy poco tiempo de lograr consolidarlo. Es momento de poner los pies en la tierra su quieres hacer realidad tus sueños e ir por lo que quieres porque nada te va caer del cielo. Firmas y acuerdos se ven perfectos el día de hoy para que rindan frutos y las cosas e salgan como quieres y deseas.

VIRGO

Siempre se echan en cara el pasado y por eso a veces no avanzan ni madres, suelen tener problemas con la soledad pues odian estar solos pero cuando la dominan no querrán dejarla por nadie, son muy amigables y aman un chingos pues son entregados, se reprochan mucho las cosas aunque ellos no hayan sido culpables, les cuesta trabajo volver a confiar en quienes los o las traicionan y no suelen ser vengativos pero cuando les llenan el buche truenan sin piedad en contra del enemigo. Son generosos pero defienden a como sea a las personas amadas, no suelen meter las manos al fuego por nadie solo por quien de verdad vale la pena, defienden la verdad a morir. Muy calientes en la cama y siempre deseosos de sexo.

LIBRA

Los Libras suelen agobiarse y sufrir por causa del pasado. Les cuesta mucho superar dolencias de años atrás y quedan detenidos en ciertas situaciones y procesos traumáticos o, sencillamente, en experiencias que particularmente entienden como negativas. Siempre al servicio de los demás al punto de descuidar su chingada vida, muy nobles y caritativos, les encanta salir con amistades y disfrutar la convivencia, muy sentimentales y siempre, muy hogareños, se escudan en una concha para no ser dañados por esas cuestiones les cuesta confiar en las personas y enamorarse, tienen miedo a sufrir.

ESCORPION

Tu vida comenzará a tomar sentido, eso debido a que muchos de tus planes y proyectos se comenzarán a realizar, en estos días te cargaras de una suerte muy perra que te ayudará a concretar mil de cosas. Manda a la ñonga a una amistad que te va a meter en problemas pues traerá el gaznate bien suelto y con chismes va a perjudicarte. Es momento que creas más en ti y en tu capacidad de lograr lo que deseas. No dejes que la vida te cobre facturas que antes ya habías pagado. Cuidado con amores de una noche y con cambios en el terreno de los dineros que podrían dejarte grandes deudas.

SAGITARIO

Expareja regresará a dañarte la existencia. Una amistad se comprometerá o formalizará relación. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas pues podrías caer en una situación conflictiva derivada de chismes y malos entendidos. Andarás estresado en el área laboral hay una noticia que esperas y que nomás no se ha concretado de la manera que quisieras, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no comas ansias que tendrás lo que quieren en el mejor momento y más si te ha costado luchar por eso. Una amistad andará muy pegada a ti y con interés amoroso, sabrás identificar de quien se trata en próximas fechas.

CAPRICORNIO

No te permitas que nadie se meta en tus planes y decisiones, tienes un sentido que siempre te dirá que decisión tomar, de todos los signos eres el más culeis sueles cansarte rápido de las personas, sin embargo, también eres muy cambiante y bipolar pues sueles adoptar características de las personas con quien convives. Es momento de cumplir tus proyectos y planes y enfocar tu energía en tu felicidad, a veces te preocupas por todo mundo, pero dejas a un lado tu vida, pon más atención a tus metas y sueños y que ningún hijo e hija de la reverenda te ponga de rodillas naciste para que luchen por ti y no para humillarte por gente mensa.

ACUARIO

Aprende a ser más perra, pues solo así no te seguirán viendo la cara de tonto. Cuida tus espaldas pues estarás muy propenso a que una amistad te de la puñalada. Tu forma de ver la vida será la clave para que logres tus metas, ya no te reproches los errores que cometiste mejor aprende de ellos y levántate con más fuerza. La vida te muestra muchas oportunidades de crecimiento en muchas áreas laborales, pero sobre todo en el amors, así es, es momento que te bañes porque está por llegar quien te va a hacer aflojar la caricia.

PISCIS

Si tienes una relación andarán con los calores bien desatados. Ex amor te ha pensado mucho y podría ponerse en contacto contigo en próximas fechas nomas pa incomodarte la existencia, o recibirás noticias de él o ella. Si tienes pareja y esta se ha alejado un poco de ti investiga un poco más ese aspecto y no lo dejes pasar, recuerda que algunas veces lo que no tienen en casa salen a buscarlo en otros lugares. Estarás en un tono más tranquilo en estos días, debes aprender que las cosas siempre pasan por algo, muchas veces caes en situaciones muy tontas y eso se debe a que no aprendes tan fácil de tus caídas y errores.