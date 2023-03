Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este VIERNES 17 de marzo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy VIERNES 17 de marzo

ARIES

Tu buen corazón es un arma muy poderosa que puedes llegar a utilizar para tener a tu lado a quien te dé la gana, es cuestión que te la creas y te des más importancia, no des todo al principio, da poco y da nada y así sucesivamente, eso hará que la otra persona se desestabilice de tus actitudes y termine enamorándose de ti. Tu mejor día deberá de ser el jueves ósea mañana aprovéchalo y di lo que sientes pues tu palabra tendrá gran peso y podrías conseguir lo que quieres.



Una vez que aprendas a superar tus miedos y traumas pasado sentirás el sabor de la victoria y tocarás la felicidad. Es probable que las cosas mejoren en cuestiones de autoestima y bipolaridad que te andas cargando, te desespera que las cosas no te salgan bien a la primera y eso se debe a que descuidas las cosas importantes por atender eso que no te dejan nada de por medio. Deja las cosas en claro con quien ha existido enfrentamientos, sino se aguanta no se lleven.

TAURO

En la medida que aprendas a soltar y dejar ir tu pasado será en la medida que logres avanzar. No pretendas cambiar a quien no quiere hacerlo, no pretendas mover cielo, mar y tierra por personas que no moverían ni un dedo por ti, la vida te ha de compensar a lo grande los sacrificios que has hecho, pero debes de ser muy astuto o astuta pues podrías volver a caer en cuestiones doloras que ya caíste antes.



Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. A veces por querer ayudar a todo mundo dejas cuestiones pendientes. Pon atención a tu vida antes de querer resolverle la vida a todo mundo, te enfocas mucho en cuestiones que no deberían de ser de tu importancia al punto de descuidar las cosas que en realidad deberían de ser tu centro de atención.

GÉMINIS

Persona piel blanca se interpondrá en tus planes. Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en mediocridades y cuestiones muy tontas y te amargas de la nada. Vienen días en los que tomarás muchas decisiones sobre tu futuro, no actúes de mala forma con quien de verdad te valora y hace todo por ti, el amor llegará mediante una amistad o red social. No comentes tus proyectos hay mucha envidia suelta.



Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona cercana, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarse o ser mejor que tu suelen aventar el veneno para hacerte sentir de lo peors, la envidia es canija y nunca duerme. Realizarás algún trámite el cual tendrás dudas de que salga como esperas.

CÁNCER

Debes acomodar tus horarios y pendientes para que no faltes a compromisos, si una vez sentiste necesidad de mandar todo bien lejos fue por tu inestabilidad que no has sabido controlar. Fin de semana muy relajado, es importante que ocupes tu energía en cosas de provecho y que te dejan algo a cambio, sueles invertir tu energía, tiempo y dinero en puras tonterías de las cuales no obtienes nada. Una verdad que se mantenía oculta saldrá a la luz en fechas próximas y no te va a gustar lo que vas a escuchar.



Next!!! Si tienes pareja la relación va a mejorar mucho no se compliquen la vida por situaciones tontas, lo mejor será siempre poner las cartas sobre la mesa. En estos días descubrirás la verdad oculta sobre cierta persona, te va a sacar mucho de onda, pero aprenderás el tipo de distancia que deberás de guardar con dicha persona. Estuviste de rodillas, pero la vida te brinda otra oportunidad en la cual sino te pones vivo o viva podrías sufrir otra decepción amorosa la cual será muy complicada.

LEO

Momento de grandes cambios que te conducirán por caminos bastante certeros en tu vida, pero para esto deberás de quitar a personas que en el pasado fueron muy importantes en tu vida. No te limites en ir por eso que mueve tu vida y tu mundo pues estás a muy poco tiempo de lograr consolidarlo. Es momento de poner los pies en la tierra su quieres hacer realidad tus sueños e ir por lo que quieres porque nada te va caer del cielo. Firmas y acuerdos se ven perfectos el día de hoy para que rindan frutos y las cosas e salgan como quieres y deseas.



Tu cielo se despeja y vuelves a ver la luz en tu mundo sentimental. El romance dice presente y si no tienes pareja no pierdas la fe que esta muy pronto llegará. Gastos imprevistos serán la voz de alerta para que economices o aprendas a manejar mejor tu dinero. Nada de excesos por el momento, maténte en control. Tu afirmación para el día de hoy: “Cada día me siento más seguro, estable y feliz”.

VIRGO

Vienen momentos en los cuales andarás algo pensativo o pensativa por ciertos problemas que traes en tu mente, debes de pensar bien antes de tomar cualquier decisión que te podría afectar en un futuro a corto plazo. Un familiar se va de viaje y te traerá un pequeño obsequio. Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida se vayan, disfruta cada momento que vives con tus seres queridos y muéstrale tus sentimientos para que en un futuro no te arrepientas de lo que nunca dijiste.



No te aferres tanto a las cosas materiales. Aquello que realmente nos llena como seres humanos es el amor y la paz que llevamos en nuestro interior. Es tiempo de dar pero no en el aspecto material. Acepta los consejos que puedan darte en relación al manejo de tu dinero. No trates de impresionar demostrando cuanto tienes.

LIBRA

Cuida mucho tu alimentación pues podrías ser víctima de problemas gástricos. No descuides a tu familia a veces inviertes en personas pendejas que no lo merecen. Ten cuidado como manejarás una situación que está por presentarse en tu escenario sentimental pues podrías arrepentirte de ciertas decisiones. Un amor de lejos podría comenzar a decidirse por ti, ha tenido dudas sobre qué decisión tomar pero conforme pasa el tiempo empieza a sentir sentimientos muy fuertes por ti. Cuídate de caídas y putazos.

ESCORPIO

Si ya te mandaron al chorizo o fuiste tú quien mandaste a alguien, ponte las pilas que hoy es día de empezar de nuevo y mandar todo a la ñonga, urge renovarte y quitar de tu vida todo eso que te causa indigestión o no te deja avanzar. Ponte al día en tus chingados pagos y deudas que tienes o te vas a meter en problemas legales o vas a batallar para que te vuelvan a soltar dinero a la próxima vez que lo necesites. Una verdad familiar va a salir a la luz y te dejará muchas dudas, acláralas pues eso se podría trasformar en insomnio. Amores que te marcarán y una situación familiar que te dejará mucho que pensar. Cuidado con amores de una noche que estarán muy presentes.

SAGITARIO

Una limpia te vendría perfecto con albahaca y huevo pues traes malas energías que te pueden FREGAR o impedir seguir avanzando. Es momento que visualices el escenario que quieres para tu futuro pues si pasa por tu mente las fuerzas del universo y tu empeño podrían lograr que en corto plazo se materialicen. Ya no te permitas caer por nadie ni des pie a equivocaciones, perdonar una y otra vez a quien se la vive engañando crea solo un vicio del cual jamás lograrás salir.



A veces te pasas de buena persona y ese es el motivo por el cual cuando das la mano te jalan hasta el pie, no permitas que esas personas se aprovechen de tu buena voluntad y aprende a poner límites para no salir perjudicad@ o lastimad@. La venganza solo es para los cobardes, ten presente que la vida misma se encargará de poner a las personas en su lugar, no te dañes ni te sales por afectar a quienes te dañaron en tu pasado. Te enteras de rompimiento de una relación.

CAPRICORNIO

No descuides tanto al ser amado o te meterás en una bronca muy perra, pues este o esta te exigirá más atención. Si tienes ya una relación ten cuidado con escándalos o celos hacia tu pareja, no necesitas que te diga cada 10 minutos cuanto te quiere, recuerda que las palabras se las lleva el viento, lo que importa son los hechos.



Es momento de ver la vida de otra manera, centra tu energía en eso que mueve tu vida y tu mundo, vienen cambios buenos en la cuestión económica, pero si no te aplicas el dinero se te va a ir como agua de tus manos. Es momento de abrir las puertas de tu corazón y tus sentimientos a esas personas que hacen todo por ti, no seas egoísta. Muchas oportunidades de crecimiento en diversas áreas sobre todo en la cuestión de tu salud, si has estado enfermo o enferma comenzará una racha muy buena llena de cambios.

ACUARIO

PISCIS

Expareja se dará cuenta de que perdió demasiado al dejarte ir, no te buscará por su orgullo, pero si te andará vigilando en tus movimientos. No comentes nada de tus planes, podrían no cuajar bien debido a malas energías de personas que te rodean. Podrías entrar en conflicto con una persona que es muy importante para ti debido a que no sabrán acepar varias diferencias, no temas a esas cuestiones y más si estás hecho o hecha de defectos, recuerda que la única manera de que una relación prospere es saber entender a tu pareja o tus amistades. Disfruta más de esos momentos en lugar de amargarte por quien no te merece o solo te causa dolores de cabeza.



Tendrás la oportunidad de corregir un error que cometiste hace tiempo, pues la persona a quien dañaste aparecerá en próximas fechas, no dejes círculos abiertos y si fallaste pide disculpas y que cada quien siga con su vida, recuerda que el karma es canijo y cuando menos lo esperes te ha de alcanzar. Amores nuevos llegarán y te han de encontrar cuando menos lo esperes. Si tienes pareja es momento de ver hacia dónde va la relación, se han perdido en la rutina y la costumbre, habrá desconfianza debido a una persona que aparecerá en próximos días o ya ha llegado a sus vidas.