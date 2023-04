Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este VIERNES 21 de abril para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy VIERNES 21 de abril

ARIES

La vida te llenará de oportunidades en el área de los dineros, no te preocupes si algo no resulta como esperas las cosas tienen un tiempo para que se den y consoliden. Aprende a controlar tus sentimientos y no poner toda la carne al asador a la primera por nadie. Un embarazo dentro de la familia se hará presente y envidia por parte de vecinos. Se te va a caer negocio que tenías en mente debido a la envidia de varias personas.



Una situación se presentará en estos días y te hará darte cuenta de muchas cosas que desconocías, no metas la mano al fuego por alguien que solo te ha dado dudas, mentiras y decepciones. Chismes de personas que quieren perjudicarte o hacerte sentir insegura si los tomas en cuenta te van a dañar más de lo que te imaginas y no concretarás tus metas y sueños, recuerda ser el mejor siempre y donde llegues muestra quién eres y de qué estás hecho. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana.

TAURO

Cuidado con amistad de piel blanca la cual podría meterte en serios problemas debido a ciertos chismes que va a estar lanzando en tu contra. No permitas que amores del pasado retornen ha segur dañándote, busca la manera de cerrar cualquier ciclo que quede pendiente en tu vida y deja de darle vueltas asuntos pendejos que solo te van a causar estrés en todos los sentidos. Viene un cambio muy bueno en tu físico pues comenzarás a encontrar ese balance y estabilidad que estabas buscando desde hace ya algún tiempo. Amores de una noche y cambio de casa o vehículo.

GÉMINIS

Un nuevo proyecto podría ayudarte mucho a aumentar tus ingresos, no temas a nuevos cambios y oportunidades que quizás ahí esté la clave que necesitas. Podrías comenzar a desarrollar sentimientos por una persona que ya tiene una relación, ten cuidado no te metas en esas cosas que no son para ti. Extrañarás mucho a una persona que ya no está a tu lado. No te creas de todo lo que escuchas pues ciertos comentarios van con la intención de lograr incomodarte y hacerte perder el piso.

CÁNCER

Realizarás algún trámite el cual tendrás dudas de que salga como esperas. Persona piel blanca se interpondrá en tus planes. Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en mediocridades y cuestiones muy tontas y te amargas de la nada. Vienen días en los que tomarás muchas decisiones sobre tu futuro, no actúes de mala forma con quien de verdad te valora y hace todo por ti, el amor llegará mediante una amistad o red social. No comentes tus proyectos hay mucha envidia suelta.

LEO

Momento de grandes cambios que te conducirán por caminos bastante certeros en tu vida, pero para esto deberás de quitar a personas que en el pasado fueron muy importantes en tu vida. No te limites en ir por eso que mueve tu vida y tu mundo pues estás a muy poco tiempo de lograr consolidarlo. Es momento de poner los pies en la tierra su quieres hacer realidad tus sueños e ir por lo que quieres porque nada te va caer del cielo. Firmas y acuerdos se ven perfectos el día de hoy para que rindan frutos y las cosas e salgan como quieres y deseas.

VIRGO

Siempre se echan en cara el pasado y por eso a veces no avanzan ni madres, suelen tener problemas con la soledad pues odian estar solos pero cuando la dominan no querrán dejarla por nadie, son muy amigables y aman un chingos pues son entregados, se reprochan mucho las cosas aunque ellos no hayan sido culpables, les cuesta trabajo volver a confiar en quienes los o las traicionan y no suelen ser vengativos pero cuando les llenan el buche truenan sin piedad en contra del enemigo. Son generosos pero defienden a como sea a las personas amadas, no suelen meter las manos al fuego por nadie solo por quien de verdad vale la pena, defienden la verdad a morir. Muy calientes en la cama y siempre deseosos de sexo.

LIBRA

Les gusta las cosas simples y no son nada complicados cuando logras ganarte su corazón, sin embargo, cuando un libra sale de su zona de confor se transforman en el mismo demonio y toda esa bondad y buenos deseos desaparecen en cuestiones de segundos, suelen llenarse de ideas muy negativas y oscuras salientes del infierno, son vengativos y suelen herir con palabras a quien quiere chingarlos. Cáncer puede llegar a ser tan cambiante en cuanto a los estados de ánimo que logre confundirse con la bipolaridad. Sabemos del carácter sensible y emocional de los signos de agua, pero la influencia de la Luna es tan fuerte en este caso que marcará notables contradicciones sin un motivo aparente, fluctuaciones hacia los extremos que se reiteran.

SAGITARIO

Una amistad iniciará romance. Un amor a distancia te visitará. Boda o fiesta de un familiar se comenzará a planear en las próximas fechas. Momentos importantes se aproximan a tu vida, grandes cambios y posibilidades de crecimiento en el área de los trabajos, una noticia que esperas ansioso o ansiosa llegará en cualquier momento, pero no te desesperes, si no es lo que esperas ten paciencia que lo mejor llegará en el tiempo indicado. Amistad sale con su domingo siete. Una nueva amistad podría llegar y se llevarán de lo mejor, te ayudará a soltar el buche y descansar de tantos problemas que traes en la cabeza y no has podido contar abiertamente. Mucha suerte en juegos de azar, comenzarás a planear una nueva vida para los siguientes meses. Es importante que te cuides de problemas renales e inflamaciones, no comas tantas harinas o azucares refinados, ahí está la clave. Es importante que seas fuerte para una situación que ocurrirá en próximos días con una amistad o un familiar.

ESCORPIO

Echaras de menos a un familiar que vive en tierras lejanas. Es posible que por la noche sientas algo de cansancio y tristeza pues hay sucesos que no han sucedido y los añoras más que nunca. No cambies mucho tu forma de ser pues podrías perder tu esencia. Viene una perdida material en puerta y la salida de dos personas de tu vida. No descuides mucho la relación con tu familia pues podrías crear conflictos y rencores entre ustedes. Una persona ha llegado o está por llegar y podría marcar un antes y un después en tu vida, si te aplicas podría surgir algo bastante duradero pues ambos podrían apoyarse de manera laboral y crear cuestiones muy importantes.

CAPRICORNIO

Deja tu altanería para otra ocasión, centra tu energía y tu tiempo en mejorar esos aspectos que no son buenos para ti o dejan mucho que desear. Un rencuentro amoroso podría ser la clave para que dejes tus sentimientos en claro. Si estas soltero o soltera y no has tenido buena suerte en el amor, es momento de cambiar tu forma de actuar, recuerda que para obtener cambios distintos hay que actuar de manera diferente. No impongas ni trates de cambiar la manera de ser y pensar de las personas pues lejos de beneficiarte solo lograrás que te bufen y dañen por metiche.

ACUARIO

Semana tranquila, vas a descansar muy bien, tuviste un fin de semana bien agotadora en la cual has pensado mucho en una persona que te anda moviendo mucho el tapete, hay muchas posibilidades de iniciar una relación, ¡pero recuerda que si esa persona no muestra interés por ti nada tienes que estar arrastrándote o mendigando amor! ¡Va a haber con familia y amiga y probabilidades de borrachera y de arrimones, dolores de cabeza por cruda o por estrés de la semana!

PISCIS

Eres de los signos con la lengua más suelta, podrías meterte en problemas por decir o comentar cosas de más, a quien le moleste tu manera directa y cruda de decir lo que sientes que le busque, no viniste a dar gustos. En el momento en que te lo propongas lograrás materializar cada uno de tus sueños, estás envuelto en envidias por parte de muchas de las personas que te rodean y eso en cierto grado no te deja avanzar, bárrete con una veladora reversible y enciéndela para regresar todas esas cosas que te hacen, no aceptes pulseras de regalo y si los haces lávalas con agua de mar para quitar salaciones y trabajos malos.