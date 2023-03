Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este VIERNES 24 de marzo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy VIERNES 24 de marzo

ARIES

Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, aprende a controlar más tu estado de ánimo, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Tu carácter fuerte podría asustar a quienes te rodean, se te da mucho decir las cosas como son y eso no les parece a muchas personas y podría traerte muchos problemas. Nuevos amores se avecinan y la llegada de una amistad con la que habías tenido problemas; ten cuidado en hablar de más o contarle cosas que no debes, recuerda que ya te falló en el pasado



Un evento o fiesta se aproxima y la posibilidad de cambiarte de domicilio o de asistir a un evento social. Cuídate mucho de comentarios negativos de otras personas, que no te afecten esas cuestiones, pon más atención a lo que sucede en ti y en tu alrededor que en lo que sucede con otras personas que no merecen ni un comino de tu atención. No busques la manera de impresionar a quien te gusta, no es necesario llegar a esos extremos, quien te quiera la va a hacer si necesidad de que aparentes ser alguien que no eres. Retorna tu pasado y un amor con el cual en el pasado no se concretó nada por terceras personas regresa y hay muchas posibilidades que esta ocasión todo se dé de la mejor manera.

TAURO

Noticia inesperada de ex amor está por llegar. Es probable que te enteres de una noticia nada buena en el terreo de los sentimientos o en el área laboral. Ten cuidado con gastar de más o de lo contrario entraras en una etapa en la que el recurso económico te va a hacer mucha falta. Recuerda que quien no habla Dios no lo oye si hay algo que no te parezca dilo y no te quedes con ganas de expresar lo que sientes. Días grises y de tristeza han de llegar, quizás pases momentos muy tristes y te cueste trabajo levantarte, pero en la medida que pasen los días aprenderás grandes lecciones.



No te deprimas por sueños o metas que no has cumplido mejor ponte las pilas recuerda que nunca es tarde, el problema tuyo será siempre la flojera y la falta de confianza en ti. No te sientas mal si las cosas no funcionaron aprende a quedarte con los mejores momentos, deshazte de todo eso que te hace daño e impide seguir tus sueños. Habrá días en que te sentirás con ganas de parar el tren y ya no continuar, sino haya metas y planes para el futuro no hay ganas de seguir, busca la manera de programarte y de ver por tu felicidad y por eso que siempre has soñado contigo.

GÉMINIS

Eres de buen corazón, pero también es cierto que quien te daña te las paga y con doble factura, no es momento de ensuciarte las manos, la mejor venganza ha de ser la indiferencia y olvido, deja que la vida se encargue de cobrar factura. Tu buen y noble corazón te van hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro.



Cuida mucho tu alimentación pues estará muy vulnerable a subir de peso en estos días, la vida te llenará de sorpresas increíbles, es posible que una persona a través de la distancia te haga sentir muy especial, aprende a valorar a quien siempre ha estado ahí cuando ya todos se han ido y también aprende a no ser tan tonto o tonta con quienes te juegan el dedo en la boca. Cuida más tu alimentación pues estarás expuesto a infecciones y subirás de 1 a 2 kilos en las próximas dos semanas.

CÁNCER

Tus sueños te revelarán grandes cosas y situaciones, no te compliques tanto la vida y vive cada hora que tienes, sueles atender cuestiones que no te dejan nada y dar tu tiempo a quien no te da ni un segundo de atención. Tendrás el hocico bien suelto en estos días y podrías soltar el veneno y decir lo que sientes sin importar las consecuencias, por una parte, está bien pues no te andas con hipocresías pero ten presente que hay personas que se ofenden mucho por esas cuestiones. Cuídate de caídas y golpes. Si tienes pareja ten cuidado con buscar motivos o pretextos para estar peleando, no tienes necesidad de hacerlo, enfócate en pasarla bien padre y divertirte a lo grande.



No temas a cambiar esos defectos que conoces y puedes corregir, eso sí, no lo hagas por nadie más que no seas tú, algunas veces te sientes desesperado o desesperada al no lograr concretar con éxito una relación, que te valga ñonga todo, aprende a no necesitar de una pareja para ser feliz, sal, diviértete y se feliz con lo mucho o poco que tienes que nadie lo va a hacer por ti. Cuidado con esperar mucho de las personas que te rodea o te llevarás grandes decepciones, no es momento de cobrar venganza sino se sentarse y esperar que la vida se va encargar de hacer lo suyo.

LEO

Tienen un problema con la limpieza pues no toleran a la gente cochina y puerca. Son muy tiranos y siempre hay que decirles que sí a lo que digan o puedes meterte en serios problemas. Muy sentidos y jamás se quedarán callados. Un Leo puede ser materialista, pensar solo en sus deseos y necesidades, y estar totalmente despreocupado por los demás. Incluso pueden llegar a mentir o manipular a otros para obtener lo que desean. Leo quiere ser el mejor, el más brillante y el más bello, y cuando alguien lo conquista de alguna manera, puede volverse celoso y competitivo. Un Leo celoso y competitivo no dudará en usar la astucia, las mentiras y los engaños para desacreditar a cualquiera que vea como un rival.



Todo tu ser se sacude para que salgan a flote tus más prufundos deseos y verdades. Mercurio, retrógrado te despierta a realidades que cambiarán el rumbo de tu vida. Sabes exactamente ahora con quien puedes contar para realizar tus planes. Te sentirás muy motivado a estudiar y a superarte en la vida.

VIRGO

Siempre se echan en cara el pasado y por eso a veces no avanzan ni madres, suelen tener problemas con la soledad pues odian estar solos pero cuando la dominan no querrán dejarla por nadie, son muy amigables y aman un chingos pues son entregados, se reprochan mucho las cosas aunque ellos no hayan sido culpables, les cuesta trabajo volver a confiar en quienes los o las traicionan y no suelen ser vengativos pero cuando les llenan el buche truenan sin piedad en contra del enemigo. Son generosos pero defienden a como sea a las personas amadas, no suelen meter las manos al fuego por nadie solo por quien de verdad vale la pena, defienden la verdad a morir. Muy calientes en la cama y siempre deseosos de sexo.

LIBRA

Quizás lo más llamativo es la personalidad de un Libra en sus peores días y su fastidiosa necesidad de que su voluntad sea cumplida de una manera u otra. Libra es un signo caprichoso y mandón pues les gusta que las cosas se hagan a su manera, al que le encanta que los demás obedezcan sus órdenes. En la mayoría de las veces, esta actitud convierte al signo, en uno de los más egoístas del zodiaco. Seres con muchas ganas de progresar y salir de la pobreza en caso de vivir en ella, suelen ser muy cabrones y no se dejan de la gente abusiva, les encanta viajar y la buena vida, hijos e hijos de la chingada, ven por ellos, llegan a ser muy ambiciosos en algunas ocasiones, les encanta la buena vida, y solo cuando se enamoran de verdad logran cambiar por completo, llegan a ser infieles cuando caen en la monotonía en las relaciones, muy amigueros y les encanta andar en la punta del chisme, aman viajar y vestir bien, les gusta llamar la atención.

ESCORPIO

Viene una noticia que no esperas que te pondrá los pelos del asunto de punta, no te sofoques ni te mal gastes tu tranquilo y tranquila todo tiene solución, solo será cuestión de que trabajes en eso; no te estreses ni pienses en cosas que no son antes de tiempo. Si tienes pareja escenas de celos y desconfianza ocasionarán conflicto. Ya no sigas fingiendo lo que no sientes, necesitas deshacerte de toda la basura que solo te hace gastar tiempo y energía y de la cual no obtienes nada. Es momento que comiences a elegir lo que quieres para sentirte bien, no desgastes tu tiempo y energía en situaciones que no te dejan nada de provecho solo busca la manera te estabilizarte en todas esas situaciones que te atormentan sobre todo la económica.

SAGITARIO

El amor llegará cuando tenga que llegar, así como las oportunidades, mírate en un espejo y si no te gusta lo que ves trabaja en eso. Dolores musculares e infecciones en estos días. Si tienes pareja ten cuidado, hay alguien que le ha estado coqueteando o hablando bonito al oído. Ya no trates de cambiar tu esencia por quien no va a mover un dedo por, recuerda que quien quiera modificar lo que eres no te merece. Probabilidades de empezar a planear negocio. Cuidado con cambios de ultima hora en la cuestión de los dineros, te vas a enfrentar a un problema que venías arrastrando desde hace algunos días.

Organiza tus tiempos para evitar esos problemas. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una mendiga noche de calentura.

CAPRICORNIO

Un amor del pasado podría ponerte triste pues estarás pensando lo que fue y pudo haber sido, ya no te mortifiques por esas cuestiones, a cerrar ciclos y comenzar de nuevo que la vida no espera. Posibilidades de salir el fin de semana y pasarla de lujo con amistades se planeará desde ahora. Trata de no guardar nada en el buche porque a la larga te va a afectar y te vas a tragar el veneno, se más sincero o sincera y trata de enfrentar a las personas y decirle lo que sientes en su geta. Ten cuidado a quien le confías tus secretos pues podrían cometer una indiscreción y salir perjudicado y quemado con la raza. Tus errores del pasado podrían afectar cuestiones que estás viviendo hoy en día.

ACUARIO

Si quieres ser feliz algún día manda a la tostada a quien no te quiera y sigue adelante. ¡Confía en tu instinto perruno y acepta eso que te convenga en tu vida sentimental y económica, te llega dinero, paga donde debes y ya no saques fiado porque hay probabilidades de problemas legales en algunos meses! ¡No te atontess y aprende a ser más bitch en la vida! no digo que cambies tu esencia, pero si a que te valores y aprendas a quererte un poco más! Recuerda que los tropiezos o caídas son pa aprender así que te valga todo lo que suceda, fin de semana bueno en lo que cabe, salida al cine en puerta y andarás bien calenchu queriendo aflojar, date tu lugar porque ahorita andan bien fértiles y puede haber embarazos en puerta o embarazar a alguien.

PISCIS

No temas a apostarle a los negocios, estas en una etapa muy buena económicamente que todo lo que hagas para mejorar los dineros te va ayudar muchísimo. Traición de amistad se aproxima y separación con un familiar debido a chismes y malentendidos. Siempre que requieras una opinión o consejo que sea de tu familia pues muchas de tus amistades podrían darte un consejo equivocado solo para lograr que no avances o te quedes estancado.



Mercurio hace su movimiento retrógrado hoy en tu casa de la transformación, bienes legales, herencias. No te lances a ciegas a firmar contratos ni aceptes tratos o arreglos legales que no estén claros para ti. Asesórate bien en todo lo que envuelva la firma de documentos. Escarba profundo hasta encontrar la verdad.