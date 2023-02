Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este VIERNES 24 de febrero para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy VIERNES 24 de febrero

ARIES

Ten cuidado con una ola de declaraciones y chismes que está por llegar, tu solo escucha y guarda la información. Hay cambios en tus actitudes y mucha maduración, recuerda que después de la tormenta viene la calma, si has pasado por situaciones difíciles y has enfrentado desdicha, mentiras, desamor e incluso inestabilidad laboral, piensa que has hecho para salir de esos baches, quien esté contigo lo hará sin poner peros, el trabajo no vendrá a ti por arte de magia necesitarás poner de tu parte e ir a buscarlo. Envidia de un familiar se hará presente.



Persona de piel blanca retorna de tu pasado, no trae nada nuevo. La fuerza de voluntad que te cargas no compite con la de nadie, tienes el poder de lograr lo que te propongas, sin embargo, has sufrido tanto en tu pasado que algunas veces sientes que ya no puedes continuar. Recuerda que nada es para siempre, así que aprovecha a la gente que tienes contigo en estos momentos pues quizás el día de mañana ya sea tarde para eso. Nuevos amores llegarán y una nueva posibilidad de empleo. Viene un panorama bastante bueno para ti pues el amor regresa a tu puerta y será más fuerte que nunca, solo tienes que cuidar tu carácter que no ayuda en nada. Caída o golpe en próximos días.

TAURO

Días de mucha reflexión en los que tendrás que liderar con tus sentimientos y con tu pasado, recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no pierdas tu camino ni tu ruta por nadie. Es momento de darte tu lugar y no rebajarte por nadie. Inicias al 100 este fin de semana llena de cambios y nuevos ciclos muy perros que te dejarán grandes cosas en tu vida. Cierra todo lo que esté pendiente. Aprende a decir que no y no darle el sí a todo el mundo solo por quedar bien. Ten en cuenta que lo que obtengas de hoy en adelante será por tu esfuerzo. Manda bien lejos a quien está y no está en tu vida, que las cosas que te prometen las demuestren con hechos y no solo con palabras.

GÉMINIS

En caso de tener pareja pon atención a sus comportamientos, si notas algo raro en su actitud a poner las cartas sobre la mesa que probablemente haya ciertas cuestiones o situaciones que te ha estado ocultando. Te viene un viaje y posibilidad de emprender un negocio de compra o venta. Noche de pasión y oportunidad de bajar 2 o 3 kilos de peso.



Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes que estarás realizando. Muchos problemas en el área familiar por chismes y malos entendidos. Deja de quejarte de lo que no tienes y ponte a jalar para conseguirlo. La mediocridad es para los débiles, así que tu sabes en dónde estás.

CÁNCER

Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos. No temas a una nueva oportunidad en el amor pues estas en un ciclo en que llegarán nuevas oportunidades y tendrás hasta pa escoger, solo que se inteligente y no los cajetes tanto. Mucha suerte en juegos de azar. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar.

LEO

Los Leo creen que el mundo solo gira alrededor de ellos, y cuando no reciben respeto, atención, elogios, aplausos y adulación de los demás, su autoestima sufre, su lado más oscuro emerge, y se transforman en una persona que nadie quiere que esté presente, ni en público ni en privado. Bien cabrones y cabronas, se ha de hacer lo que les de su chingada gana, muy desconfiados y desconfiadas, donde ellos estén siempre querrán ser el centro de atención, no aceptan criticas y son de carácter muy fuerte, vengativos a más no poder y suelen cobrársela por triple, en el amor son muy pinche entregados y fieles, aunque hay sus excepciones les encanta la comodidad y vivir bien y viajar mucho.

VIRGO

Vienen momentos en los cuales andarás algo pensativo o pensativa por ciertos problemas que traes en tu mente, debes de pensar bien antes de tomar cualquier decisión que te podría afectar en un futuro a corto plazo. Un familiar se va de viaje y te traerá un pequeño obsequio. Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida se vayan, disfruta cada momento que vives con tus seres queridos y muéstrale tus sentimientos para que en un futuro no te arrepientas de lo que nunca dijiste.

LIBRA

Libra tiene una enorme inteligencia que, al lado de su capacidad de observación, lo dotan de una enorme intuición que en ocasiones va de la mano de una enorme empatía. Su encanto personal es otro de sus puntos fuertes, puesto que sabe hacer sentir cómodos a el resto. Hay una tendencia en la naturaleza de Virgo a sostenerse “virgen” en el plano cariñoso. Lo que desea decir que a Virgo le cuesta en ocasiones abrirse a las relaciones cariñosas.

Comunícate con aquellos que hace tiempo no ves. Es tiempo de organizar algún evento social donde puedas compartir con los tuyos. Sigue adelante con tus planes de viajar aunque sea por poco tiempo. Nuevos estudios están en agenda para ti. Se impone que expandas tus conocimientos y progreses en la vida. Tu afirmación para el día de hoy: “Soy un ser infinitamente creativo”.

ESCORPIO

Si quieres dejar atrás las depresiones y sentirte mucho mejor comienza por liberarte de todas esas personas que te causan conflicto o problemas, no permitas que nadie altere tu paz y trabaja en mejorar en cualquier aspecto negativo. Es importante que cambies tu actitud ante la vida, se más positivo pues solo así lograrás atraer cosas buenas para tu vida. Vienen movimientos muy perros a tu vida en los cuales conocerás muchas personas y renovarás amistades. La vida te llenará de sorpresas y por fin conocerás el verdadero sentido del amor y la amistad. Amores de una noche y persona del pasado retorna, no trae nada nuevo y bueno que ofrecerte solo buscará saciar sus ganas y después te volverá a mandar a la mierda como ya en el pasado lo hizo.

SAGITARIO

No te compliques la existencia ni te apures por cosas que tienen solución, tienes una vida por delante muy perra y personas maravillosas para ser feliz. Salte y disfruta cada momento que tienes, manda a la china a quien te cause dolores de cabeza y proponte materializar cada sueño, cambia la rutina de tu día a día pues te deprimes por hacer lo mismo siempre. Tu fortaleza se preparará para próximas fechas con ciertas cuestiones que sucederán. Pon atención a tus sueños, te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte. Si no tienes pareja te viene un amor exprés por face, solo serán amigos con derecho por un tiempo.

CAPRICORNIO

No te permitas que nadie se meta en tus planes y decisiones, tienes un sentido que siempre te dirá que decisión tomar, de todos los signos eres el más culeis sueles cansarte rápido de las personas, sin embargo, también eres muy cambiante y bipolar, pues sueles adoptar características de las personas con quien convives. Es momento de cumplir tus proyectos y planes y enfocar tu energía en tu felicidad, a veces te preocupas por todo mundo, pero dejas a un lado tu vida, pon más atención a tus metas y sueños y que ningún hijo e hija de la reverenda te ponga de rodillas naciste para que luchen por ti y no para humillarte por gente mensa.

ACUARIO

No descuides la parte de tu físico, pues estás en una etapa en que subirás muy fácil de peso, necesitas moverte antes que se te haga bolas el engrudo. Hay una persona de tu mismo sexo que tiene mucho interés en ti, sin embargo, tiene miedo a tu rechazo. Se planea un viaje y vienen reencuentros familiares. Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte, un familiar te ayudará con negocio que quieres poner. Chismes en puerta por parte de familiares. ti.

PISCIS

Siempre que busques soluciones a tus problemas, acércate a tu familia ellos sabrán brindarte el mejor consejo. No te preocupes por lo que no tienes y disfruta lo que te rodea, hay una persona de piel aperlada la cual está sintiendo cierto interés por ti más, sin embargo, ciertas actitudes negativas tuyas han hecho que esta persona se aleje un poco. Podría surgir el interés por una persona del signo de leo, virgo o tauro en estos días, sabrás darte cuenta de sus sentimientos hacia ti, podría convertirse en una relación duradera si ambas partes ponen las ganas y el empeño que se necesita. Existe la posibilidad de un viaje y de que te reencuentres con familia a la que tienes tiempo de no ver.