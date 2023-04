Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este VIERNES 28 de abril para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy VIERNES 28 de abril

ARIES

Necesitas estar muy seguro o segura de lo que dirás pues las palabras podrían regresar a ti multiplicadas por tres en un futuro si no sabes usarlas. En los dineros vienen momentos de necesidad, andarás bien brujo o bruja y eso se debe a que gastas mucho en cosas que no necesitas, ponte ya las pilas y ahorra un poco más. Cuida tu alimentación y no te confundas en tus sentimientos pues por falta de amor podrías confundir la caricia con enamoramiento. Llegada de personas a tu vida que te enseñarán a valorarte más.

TAURO

Cuidado con amistad de piel blanca la cual podría meterte en serios problemas debido a ciertos chismes que va a estar lanzando en tu contra. No permitas que amores del pasado retornen ha segur dañándote, busca la manera de cerrar cualquier ciclo que quede pendiente en tu vida y deja de darle vueltas asuntos pendejos que solo te van a causar estrés en todos los sentidos. Viene un cambio muy bueno en tu físico pues comenzarás a encontrar ese balance y estabilidad que estabas buscando desde hace ya algún tiempo. Amores de una noche y cambio de casa o vehículo.

GÉMINIS

Eres de buen corazón, pero también es cierto que quien te daña te las paga y con doble factura, no es momento de ensuciarte las manos, la mejor venganza ha de ser la indiferencia y olvido, deja que la vida se encargue de cobrar factura. Tu buen y noble corazón te van hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro.

CÁNCER

No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie hará todo por entrar en vida quien no, simplemente se irá. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas. Probabilidad de ir de viaje con familia o amistades. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Andarás rodeado de mucha envidia por parte de amistades, te ha ido muy bien y por esas cuestiones suelen enviarte malas energías, trata de no comer comida que te llegue de personas de las que desconfías, tu sexto sentido te anunciara de quien hay que cuidarse.

LEO

Tienen un problema con la limpieza pues no toleran a la gente cochina y puerca. Son muy tiranos y siempre hay que decirles que sí a lo que digan o puedes meterte en serios problemas. Muy sentidos y jamás se quedarán callados. Un Leo puede ser materialista, pensar solo en sus deseos y necesidades, y estar totalmente despreocupado por los demás. Incluso pueden llegar a mentir o manipular a otros para obtener lo que desean. Leo quiere ser el mejor, el más brillante y el más bello, y cuando alguien lo conquista de alguna manera, puede volverse celoso y competitivo. Un Leo celoso y competitivo no dudará en usar la astucia, las mentiras y los engaños para desacreditar a cualquiera que vea como un rival.

VIRGO

Vienen momentos en los cuales andarás algo pensativo o pensativa por ciertos problemas que traes en tu mente, debes de pensar bien antes de tomar cualquier decisión que te podría afectar en un futuro a corto plazo. Un familiar se va de viaje y te traerá un pequeño obsequio. Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida se vayan, disfruta cada momento que vives con tus seres queridos y muéstrale tus sentimientos para que en un futuro no te arrepientas de lo que nunca dijiste.

LIBRA

El signo de Libra significa estabilidad, equilibrio y sabiduría. Muy ambiciosos y eso es lo que los ha ayudado a salir adelante e ir por sus chingados sueños y metas, han caído chingos de veces, pero saben levantarse, no temen obstáculos en la vida pues son bien cabrones y ya saben cómo enfrentar las diversas situaciones, suelen ser muy fríos, pero cuando se enamoran lo dan todo. No tienen piedad de sus enemigos, suelen atacar cuando menos lo espera su enemigo, siempre guardarán un haz bajo la manga para soltar el chingazo cuando menos lo esperen. Son sensibles, y seguros en su propio espacio y no trates de quitárselo. No toman decisiones impulsivas, pero actuarán de manera agresiva para obtener lo que quieran si lo ven lejos e inalcanzable. No obstante, ellos también poseen algunos puntos negativos de los cuales son de mucho cuidado. Los Libra tienen un sentido poderoso del bien y el mal. Les gusta hacer las cosas de la forma que ellos creen como correcta y tenderán a imponer sus métodos a los demás. Los otros no se sentirán bien al ver cómo quieren controlar una gran parte de su entorno. Asientan sus propias reglas y no les gusta aceptar instrucciones externas. No importa cómo de difícil o cuánto tengan que luchar para lograr un objetivo, perseguirán incansablemente lo que se hayan propuesto.

ESCORPIO

Una amistad necesita mucho de ti, no le des la espalda y bríndale al menos tu apoyo. Quiérete y amate como eres, pero no descuides tu cuerpo que es el único que tienes pa toda tu vida, échale ganas pues verte bien te abrirá muchas puertas. Viene una cita con una persona o reunión con amistades. Cuídate de pérdidas de objetos y trata de arreglar pleitos familiares antes que sea tarde y puedas arrepentirte. Amores de una noche aparecerán y con ellos nuevas oportunidades para mejorar en todo cuanto te propongas. No hagas caso de chismes en el trabajo, así es la gente envidiosa cuando quiere fregar. Aprende a descifrar tus sueños y a no bajar la guardia en proyectos. Es momento que no te apendejes en lo que quieres, buscas y deseas porque podrías estar perdiendo oportunidades que son muy valiosas.

SAGITARIO

Si la relación con tu pareja se ha notado turbia es porque han dejado de ser quienes eran cuando iniciaron. No confundas tus sentimientos pues podrías sentir algo por una amistad que te está tratando muy bien. Estrés laboral se aproxima, andarás bien estresado, necesitas organizar más tus tiempos para que no te la veas tan apurado. Es momento que te pongas las pilas en tu presente pues no estás disfrutando el momento. Te llegarán noticias de una ex pareja que te va mover el tapete. Ten mucho cuidado con esperar algo de las demás personas sobre todo de tu pareja pues terminaras decepcionarte. Pudiste haber tenido la oportunidad de abrir lo que viene siendo tus sentimientos por una persona que significa mucho para ti pero sin embargo el miedo a fracasar en una relación no te deja avanzar, disfruta cada momento que la vida te brinda y dale vuelo a la hilacha que no sabes hasta que día estaremos en este mundo, abre tu corazón y muestra tus sentimientos y no te quedes con ganas de decir lo que sientes a las personas que quieres o amas. La venganza solo es para los cobardes, ten presente que la vida misma se encargará de poner a las personas en su lugar, no te dañes ni te sales por afectar a quienes te dañaron en tu pasado.

CAPRICORNIO

Podrías ponerte triste en algún momento del día al recordar eso que ya no tienes contigo, recuerda que no necesitas a nadie para salir adelante, recuerda que solo viniste y solo te irás. Deja de pensar y creer que las demás personas van a hacer por ti lo mismo que tú has hecho por ellos, aprende a no hacer nada de a gratis porque luego solo te ven la cara. Es momento de mandar bien lejos a la gente que solo está de adorno en tu vida, comienza por hacer una limpia en tus redes sociales. Una amistad te buscará para contarte chisme o pedirte algún consejo.

ACUARIO

La vida te llenará de sorpresas este mes pues una persona a quien quieres y amas mucho podría comenzar a sentir atracción por ti. Una situación algo confusa te va a hacer valorar lo que tienes a tu lado. Si tienes pareja hay posibilidad de rompimiento debido a chismes de terceras personas en cuestión. Hay muchas posibilidades de un viaje al extranjero y de concretar un nuevo proyecto que has detenido por tiempos y dinero. La llegada de nuevas personas a tu vida hará tus días más llevaderos pues están concretándose amistades que serán pa toda la vida. Ten cuidado con pérdidas de objetos o robos pues estarán a la orden del día.

PISCIS

Expareja andará molestando y dándote lata en estos días. Siempre que busques mejorar en un aspecto analiza por qué lo haces, recuerda que esos cambios son solo por ti y para ti y no para satisfacer a alguien. Recuerda quién eres y de dónde vienes no pierdas el piso por tonterías. La llegada de un amor del signo de agua: Cáncer, Piscis, Escorpions wins, podría cambiarte la manera de ver la vida. Empezarás un ciclo donde verás más por ti y comenzarás a despojarte de toda esa basura que no te deja seguir ni continuar.