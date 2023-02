Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este VIERNES 3 de febrero para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy VIERNES 3 de febrero

PISCIS

Amores del pasado comenzarán a afectar tu presente pues empezarás a sanar dichas heridas. No temas para conocer a nuevas personas y al surgimiento de nuevos cambios pues ahí radica la base para que cambien muchas situaciones que se habían quedado inmóviles. No te mortifiques por chismes, la gente sin qué hacer en eso gasta tu tiempo y solo quiere que la tomes en cuenta, en la medida que se te resbalen sus tonterías dejarán de estarte fregando. No te desanimes si uno de tus proyectos no sale como esperabas, cuando algo no resulta es porque vendrá una mejor oportunidad. Valórate más y aprende a no dar todo pues puedes quedarte sin nada al punto de sufrir engaños y traiciones a futuro. Aprovecha este mes de febrero para agradecer a Dios y a la vida los retos que has enfrentado en este inicio de año. Ten cuidado con creer en la primera impresión que te dan las personas, necesitas conocerlas más, a veces te juegan el dedo en la boca pues no te muestran su verdadera cara, es ahí donde aparecen las decepciones. Hay días en los cuales no comprendes y entiendes el por qué de muchas cosas, tiempo al tiempo y comenzarás a ver las cosas como son.

ACUARIO

Empezará a gustar mucho una amistad, ten cuidado no te ilusiones tan rápido que puedes salir afectad@ y bien enamorad@. Hay una persona que anda muy pegada a ti pero que te tiene mucha envidia y podría meterte en algunos problemas en este mes, ten cuidado y toma tus precauciones. Te buscará una amistad para contarte sus problemas, sino sabes cómo apoyarl@ no le des falsas esperanzas. No temas a cambios y nuevas oportunidades, amores del pasado regresa con más fuerza posibilidades de revivir la llama del amor, no confíes nuevamente, mantén siempre la guarda para evitar que te hagan daño y puedas volver a salir lastimado o lastimada. Eres una persona muy fuerte y lograrás lo que te propongas siempre y cuando te esfuerces y sin mirar tus errores o caídas del pasado. Cuidado con lo que sale de tu boca podrías lastimar a personas muy importantes en tu vida. Posibilidades de crecimiento personal se aproximan, necesitas estar bien en tu interior para que dichas situaciones se muestren de manera positivas. Que se te resbalen comentarios fuera de lugar de personas que no te suman nada a tu vida todo te restan y te causan conflictos. Este mes de febrero estará cargado de cuestiones positivas en muchas áreas sobre todo en la del dinero y en la de los nuevos proyectos.

CAPRICORNIO

No es momento de mendigar amor, ni cariño, ni atención por nadie, tienes que comenzar a ver más por ti y darte cuenta de que no necesitas de nadie para estar bien y ser feliz. No ruegues ni mendigues cariño a quien no le importas, no vale la pena bajar al fango por alguien que no lo valora, no comas alimentos que sabes que te están haciendo bolas el engrudo y no esperes nada de nadie, solo así empezarás a ser feliz. Pon en claro lo que quieres y hacia donde te diriges, no pierdas más tu tiempo, es hora de recargar las pilas y lograr tus metas. Un familiar se enfermará. Cuídate mucho de lo que le platicas a tus amistades pues andarán de lengua suelta y pueden meterte en camisa de once varas. No te dejes llevar por chismes de vecindad los cuales solo te causarán estrés y no te conducirán por ningún sitio. Cuídate mucho de lo que piensas pues podrías dudar de la fidelidad de la persona amada, no hagas caso a comentarios mal intencionados ni caigas en los juegos de otras personas, recuerda que hay que ver para creer, así que no permitas que te mal influencien otras personas. El amor se reflejará en cualquier momento de este mes y vendrá cargado de mucha pasión, aprovecha lo que llega y agradece por lo que sucede en tu vida.

SAGITARIO

Traza tus metas y ve tras ella y equivócate las veces que sea necesario hasta que encuentres a la persona correcta para ti. Sueños premonitorios que te revelarán muchas cosas que están por pasar, no pienses tanto en los problemas que te aquejan y échale golpes para lograr tu meta y objetivo. Ten cuidado con mentiras piadosas las cuales te pueden llevar por errores y por problemas en relaciones amorosas. Si tienes pareja déjate querer y no seas tan exigente, recuerda que las personas se cansan, no busques maneras de estar discutiendo o peleando con él o ella, invierte tu tiempo en buscar momentos más agradables. No busques la manera de caerle bien a todo mundo pues jamás lo lograrás, recuerda que no somos moneditas de oro. No permitas que amores del pasado retornen a tu vida. Relaciones prohibidas aparecerán en próximos días, aléjate, aprende a respetar lo que no es tuyo y a respetarte a ti como persona. Ten cuidado con accidentes o caídas y golpes porque estarán a la orden del día. Amor de lejos se fortalece, posibilidades de reencuentros con familiares. A veces eres muy noble y eso ocasiona que muchas personas abusen de eso llegando al punto de jugar con tus sentimientos.

ESCORPIO

Una posibilidad de cambio en tu vida está por llegar, se presentará cierta situación que moverá la forma de actuar con las demás personas. No guardes rencores por quienes te fregaron la vida en el pasado, bye con sus vidas. Es probable que un chisme del pasado afecte tu presente, una amistad tuya podría meterte en conflictos, debes de fijarte bien a quien le cuentas tus cosas. No permitas que te vean de rodillas, no tienes necesidad de rogarle a nadie pues puedes tener a quien quieras si te lo propones siempre y cuando sin poner en riesgo tu integridad como persona. Debes aprender a no confiar en quien solo te busca cuando te necesita, envíalos a la tiznada por paquetería no vale la pena perder su tiempo con alguien que no te valora. Aguas con las visitas en casa estarás envuelto en malas energías porque hay envidias de por medio, cuídate del orgullo, puede destruir una amistad de hace mucho tiempo. Un cumpleaños o reunión con amistades te va a ayudar a relajarte. Si tienes una relación una situación los unirá más que nunca. No te deprimas por tu físico y trabaja para mejorarlo porque le huevoneas mucho y buscas maneras de justificar tu pereza.

LIBRA

Amistades se van otras regresan, pero solo quien de verdad te valore permanecerá aún después de las tormentas. Un evento social o reunión se aproxima, te la pasaras super bien. No es momento de dejarte llevar por chismes y menos de ser partícipe de ellos, hay personas que buscarán meterte en problemas por cuestiones que no vienen al caso. Una situación que sucederá en estos días te hará entender lo wey que fuiste. Si tienes una relación es momento de dar el siguiente paso, no vivas en la monotonía y es momento de comprometerse o de consolidar más su relación. Hay embarazo en puerta en la familia o amistades. Empezarás a madurar muy pronto pues estás en una etapa en que tu bienestar es lo más importante, date tiempo para ti, no trates de resolverles la vida a las demás personas sino has podido resolver la tuya. Hay una amistad tuya que se va acercar a ti a pedirte un favor, ya tú sabes si le das entrada o lo permites. Un viaje se aproxima y reuniones familiares te ayudarán a estar mejor. A medida que pasen los días te sentirás un poco deprimido o deprimida por ciertas cuestiones familiares y sentimentales que no han resultado cómo quisieras.

VIRGO

Recuerda que las personas más importantes para ti es tu familia y tú, nadie más, así que no pongas en un altar a quien no le merece. Posibilidades de encamarte con una amistad, ten cuidado en tus sentimientos pues podrías terminar bien enamorado o enamorada al punto de sufrir por amor. Posibilidades de un viaje y de reencuentro con amistades del pasado. Si tienes ya una relación ten mucho cuidado porque le andan echando los perros a tu pareja en alguna red social o una amistad de él o ella lo o la está tentando. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no te puede ofrecer más, la vida te va a compensar muchas cuestiones que en el pasado te había negado. Recuerda que todo tiene un por qué, los errores del pasado se pagan muy caros, cuida cada golpe y piedra que tires pues tarde o temprano regresará a ti. Si estas de solterón o solterona son porque quieres porque pretendientes tienes, pero pones los ojos en quien no debes, una amistad empezará a rondarte con ojos de amor. Se aproxima un viaje o comenzarás a planear una salida. Te decepcionarás de una persona, todas esas cosas que pensabas de él o ella resultarán ciertas. Se enfermará un familiar.

LEO

Aprende a desconfiar más de las personas pues a veces confías tanto que por eso te duelen los golpes cuando descubres sus mentiras. Busca la manera de arreglar problemas que quedaron pendientes en tu pasado para que no te dañen más tu presente, si te quedaste con cosas que no pudiste decir en su momento a esa persona escríbelas y quema esa carta. No idealices al ser amado porque después te llevarás sorpresas, velo como es así crudamente. Si tienes una relación y está ha pasado por malos momentos busca la manera de acercarte más a tu pareja, no permitas que se pierda lo que han construido. No busques maneras de sentirte triste, mejor busca maneras de cambiar tu manera de actuar y ver la vida, recuerda que la tristeza y depresión se hace vicio. A veces das más de lo que debes y por esa razón es porque sales lastimado o lastimada, no des todo en el primer momento recuerda que en el amor debe de haber reciprocidad y sino recibes en la medida que ofreces algo está mal. Debes de tener cuidado con cambios bruscos en los dineros y no gastar dinero que no tienes en algo que no ocupas.

CÁNCER

Una amistad te va a meter en problemas pues andará de hocico flojo, viene mucho estrés laboral y posibilidades de una salida de la ciudad. Un familiar se enferma. No juzgues a las personas y menos si desconoces el camino que recorrieron. Próximamente vendrá una noche de pasión en la cual podrías enredarte con tu pasado, si es lo que quieres y deseas adelante solo no te andes quejando. Si tienes una relación ten cuidado con prohibirle algo a tu pareja, aprende a confiar, pues podría cansarse de tus inseguridades al punto que te lea el precio. Ten cuidado con la manera en que ves la vida, ten presente que todo lo puedes lograr siempre y cuando te esfuerzas y trabajas en eso. No te partas la mauser tanto en el trabajo, tienes suficiente tiempo para terminar y hacer las cosas bien hechas, el pedo es que siempre dejas todo para el último momento, te gusta trabajar bajo presión. Podrías ponerte melancólico al recordar a quien ya no está a tu lado y paso a mejor vida en próximas fechas. Un amor de tierras lejanas entrará a tu casilla y te hará muy feliz, comenzarás a sentir ese amor que hace tiempo no sentías.

GÉMINIS

No permitas que chismes de lavadero te afecten, recuerda que eres de los signos más envidiados pues sueles conseguir siempre lo que te propones. Grandes movimientos en el terreno de acuerdos, documentos, etc. Ponte las pilas en ese sueño y meta que has traído en mente, hay muchas posibilidades de que se cumpla siempre y cuando no bajes la guardia y apuestes todo por eso. Perdida de objetos o dinero, cuida más tus cosas sobre todo celular y cartera. Si una vez caíste hoy te estás levantando con el doble de fuerza, utiliza esa energía para lograr tus planes y metas. Si tienes pareja ármate de valor y dile eso que te has estado guardando, es momento de poner las cartas sobre la mesa y que sea lo que tenga que ser. Vienen cambios muy perros en tu vida, ten cuidado en quien confías pues una persona muy cercana a ti está hablando muy mal de ti a tus espaldas, hay que identificar de quien se trata y mandar bien lejos a esa persona pues solo te daña la buena energía. Vienen días de muchos cambios, días en los cuales deberás de pensar más en tu futuro y comenzar a trabajar para mejorar en todos esos aspectos que has estado un poco trabado.

TAURO

Una enfermedad se visualiza en el terreno de una amistad. Ten mucho cuidado con llevar una vida tan aprisa pues podrías correr riesgo de accidentes sobre todo en el área automovilística. Ten mucho cuidado con amores de una noche y con involucrar sentimientos donde no debes. Días en los cuales conocerás el verdadero sentido de la felicidad. Vienen sorpresas muy buenas en próximas fechas, te vas a enterar de cuestiones que tienen que ver con engaños y mentiras en la familia. La dieta y el ejercicio serán tu mejor arma para recuperar tu cuerpazo criminal, ponte metas y cúmplelas, demuéstrale a quienes te dañaron de lo que eres capaz No naciste pa ser postre de nadie. Es momento que te mentalices positivamente sobre lo que quieres y necesitas para ser feliz y tarde o temprano lo vas a conseguir. Te has caído muchas veces, pero eres bien perris para salir a flote y continuar, sin duda alguna el tonto que eras quedó en el pasado. Descubrirás que tu expareja te mintió o engañó muchas veces y tu ni cuenta te distes. En estos días hay muchas posibilidades de reencuentro con amistades que tenías mucho de no ver, recordarán momentos muy perros.

ARIES

Hay días en que te cuesta levantarte de la cama, como si no quisieras más continuar, no caigas en esas cuestiones depresivas que solo te conducen por un camino equivocado. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas y a no meterte en chismes de vecindad porque solo saldrás afectado. Vienen dos enfrentamientos con personas importantes puedes ser amistades, esto debido a un chisme que andará corriendo o circulando por ahí. Un viaje se comenzará a planear y hay muchas posibilidades de que se lleve a cabo y será de la mejor manera, no dudes de quién eres y de lo que puedes hacer pues si lo haces podrías caer y difícilmente levantarte, hay muchas personas que no te ven con buenos ojos, necesitas hacer a un lado a esa gente que no te aporta nada. Cuida tu entorno y te va a ir de lo mejor. Lo tuyo serán las ventas o los negocios, busca la manera de poner uno pues te va a ir de perlas en la cuestión económica. Un sueño premonitorio y noticias de un amor del pasado aparecerán. Amores de una noche y cambios de conducta muy fuertes te traerán con una bipolaridad que no te van a aguantar. Dinero extra en puerta y la oportunidad de cambiar de auto o ver propuestas de casa para comprar.