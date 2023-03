Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este VIERNES 3 de marzo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy VIERNES 3 de marzo

ARIES

Cambios de planes en un negocio que tenías en mente y la llegada de una persona que te confundirá mucho en cuestiones amorosas. Números de la suerte para este fin de semana 12, 05 y 67. El color naranja en tu ropa podría ayudarte a mejorar tu ansiedad y atraer buena suerte en el trabajo. Persona del pasado retorna a tu vida, pero solo a enseñarte con quien sí y con quién nunca más. Traición en puerta por parte de pareja en caso de tener o de una amistad cercana. Vienen días en los cuales deberás de tomar decisiones muy importantes que repercutirán en tu futuro, pero sobre todo en tu bienestar. Una persona de una ciudad lejana comenzará a pretenderte, te dará esa paz y tranquilidad que has necesitado desde hace mucho tiempo al punto de curar tus cicatrices, si te pones las pilas puede llegar a surgir una relación muy duradera y sobre todo muy placentera. Ya no pretendas justificar a otras personas de sus errores, déjalos que se quemen en su infierno y tu ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a los y las demás personas. Una amistad del pasado regresará a ti y volverá a nacer entre ustedes ese sentimiento de hermandad que se había perdido. Un familiar regresa después de haber estado distanciado por algún tiempo de ti y la pasarán a toda madre.

TAURO

Es necesario que pienses qué estás haciendo para conseguir tus sueños, si otras personas no lo lograron no significa que tú no vayas a poder, demuéstrale a los demás y sobre todo a ti mismo hasta dónde eres capaz de llegar y lo que eres capaz de conseguir por sí solo. Cuida mucho la cuestión que tenga que ver con amistades, secretos, chismes y esas cuestione pues podrías meterte en problemas debido a que una persona de piel blanca andará vociferando de ti. Sueles poner la mirada en los objetivos más complicados y difíciles para ti, recuerda que las personas que te rodean son muy interesadas y muchas de ellas podrían buscarte solo para satisfacer algún deseo que tienen y después mandarte a la mi3rda. Números de la suerte para este fin de semana 11, 45 y 89. Ten presente que las oportunidades una sola vez en tu vida así que aprovecha lo que va llegando a ti en estos momentos que quizás no se vuelva a repetir. Cambios importantes se aproximan, se te quitará la venda de los ojos sobre cierta persona, te darás cuenta lo equivocado o equivocada que estuviste al pensar que era distinto o distinta a las demás y resultó ser peor que todos.

GÉMINIS

En tu familia viene un motivo o razón para estar más unidos que nunca debes aprovecharlo. Si descuidas tu alimentación subirás de peso rapidísimo, necesitas hacer ejercicio sobre todo en estas fechas para lograr mantenerte bien en semana santa y no tener subidas precipitadas de peso. El día en que dejen de importarte comentarios mediocres y tontos ese día quizás encuentres la paz y la estabilidad que necesitas para estar bien, ya deja de pensar en el qué dirán y centra tu tiempo y energía en ti. Cuidado con enfermedad dentro de la familia, podía no ser nada de gravedad, pero necesitan tener ciertos cuidados. Si tienes pareja ten cuidado con exigirle más de lo que le das o podrías meterte en problemas y confrontaciones. Vienen días de mucha reflexión en los cuales te darás cuenta si ha valido o no la pena lo que has hecho para estar donde estas; tienes que reflexionar mucho y aprender a valorar muchas cosas y situaciones. Números de la suerte para este fin de semana 12, 56 y 87. Es momento de confiar en tu capacidad de lograr lo que deseas, el amor florecerá y no necesariamente vendrá de quien esperas sino de quien quizás no imaginas. Bájales dos rayitas a tus cambios de humor y no te desquites con quien ni la debe ni la teme, aprende a controlar tu humor y ser más pacientes con las personas.

CÁNCER

Vienen días de muchas oportunidades económicas y cambios que te beneficiarán en todos los sentidos. Números de la suerte 34, 56 y 71. Deja de vivir en el suelo y lamentarte por errores del pasado, sana viejas heridas y centra tu energía y tiempo en enfocarte en cosas positivas. Ya no temas a cambios en tu vida, esos cambios te traerán nuevos resultados y nuevas aventuras que te llenarán tu vida de éxitos y amor. Tu carácter tan fuerte podría ser una virtud o un defecto para ti, aprende a controlarlo y poner en su lugar a quien lo merece y también ser más cariñoso con quienes se han esforzado por estar a tu lado. Nuevas amistades y la culminación de uno de tus sueños más esperados y anhelados. Infecciones en puerta que te pondrá muy de malas y podría arruinarte alguna salida o fiesta que esté en puerta. Ten mucho cuidado con cambios de última hora en el área de los dineros pues podrías enfrentar cuestiones económicas que repercutirán al finalizar el mes en tu economía. Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio, podrías enfrentar problemas de postura debido a sobre peso o problemas renales.

LEO

Cambios en el trabajo y en el amor, si tienes pareja viene un enfrentamiento a causa de mal entendido, no te estreses y dale tiempo para que las cosas se calmen. Se viene el término de una relación amorosa y la posibilidad de emprender un viaje donde se conocerá a una persona muy similar a ti, posiblemente encajes mucho con él o ella. No descuides tu parte emocional, estas algo lastimado o lastimada de tu corazón y eso te podría llevar a terminar haciendo caso a cualquier tonto, ponte las pilas y sé más exigente, la soledad es muy canija y te puede llevar a cometer muchos errores. No descuides tus sueños o planes pues hay muchas envidias a tu alrededor que te podrían afectar y tumbar cualquier meta que tengas en tu cabeza. No te dejes manipular por personas que solo buscan sacar información de tu parte, debes ser más discreto en cuanto a tus cuestiones personales o de lo contrario cometerás grandes errores. Vienen cambios importantes en tu estado de ánimo pues ciertas situaciones que sucederán en estas fechas te harán madurar mucho y valorar las pequeñas cosas de la vida. Cuida mucho tu imagen ante los demás pues podrías dejar mucho que desear en estos días. No te recrimines errores que no son tuyos, lo que fue ya fue, vive tu presente. Números de la suerte para este fin de semana 15, 31 y 12.

VIRGO

Es tiempo de concluir y cerrar proyectos, si quedaron inconclusos y no tienes deseos de continuarlos déjalos y dedícate a lo que te gusta y tienes en mente. Cambios laborales en los cuales te llega un incremento o posibilidad de cambio de puesto, debes de ser muy inteligente en tus deseos pues estas en una etapa en lo que atraerás todo lo que has querido y deseado para tu vida. Estrés laboral se aproxima, andarás bien estresado, necesitas organizar más tus tiempos para que no te la veas tan apurado y puedas sacar pendientes en tiempo y forma. Una amistad siente interés sentimental por ti, pero tiene miedo dar ese paso hacia ti pues le has rechazado anteriormente. Tu buen corazón siempre te llevará a cometer errores, te hace falta maldad para que se te quite lo p3ndejo o p3ndeja y sepas cómo reaccionar cuando una persona te quiere arruinar la existencia. No te recrimines errores que no son tuyos, lo que fue ya fue, vive tu presente. Números de la suerte para esta semana 21, 72 y 33. Te llegará un regalo sorpresa y habrá mucha integración y armonía en tu familia. Te vienen días muy buenos en los cuales conocerás el verdadero significado de la felicidad, deja que el viento tome su curso y la vida te sorprenda, no permitas que nadie te quite tu felicidad pues estará en ti lograrla.

LIBRA

Si tu pareja te muestra escenas de celos o quiere sacarte de tus casillas ten calma y no hagas más grande la discusión, la vida te dará una sorpresa en no más de dos semanas. No descuides tu vida por personas sin qué hacer que solo se la pasan fregando los sueños y metas de los demás al no poder llevar a cabo los suyos. No estés para quien solo te busca cuando lo necesita, esas personas no te sirven de nada. No te recrimines errores que no son tuyos, lo que fue ya fue, vive tu presente. Cuidado con amores de una noche los cuales estarán presentes y te moverán mucho el tapete. Vienen días de grandes oportunidades para ti en todas las áreas. Cambios importantes en cuestiones de tu economía, te van a pagar un dinerito que te deben o te llegara por fuente externa. Si tienes pareja checa su celular o redes sociales, te sorprenderás de lo que podrás encontrar Insomnio en estos días, debes descansar más, recuerda que cada desvelada te afecta mucho a ti. Ya no trates de cambiar por alguien que no vale la pena, deja de darlo todo por quien no te merece. No tengas miedo en ir por eso que tanto quieres y mueve tu mundo pues dentro de poco comenzarás a consolidarlo. Números de la suerte para este fin de semana 29, 55 y 78. Noticias que estabas esperando llegan a finales de la siguiente semana.

ESCORPION

Un amor de tierras lejanas regresa y la relación será más sólida que nunca en caso de estar soltero o soltera. No dejes que nadie robe tu paz interior, debes de buscar la manera de encontrar tu paz y estabilidad emocional. Personas del pasado retornan y con ellas muchos problemas que te podrían poner muy de malas. Amores importantes comenzarán a aparecer en tu círculo de amistades. Ten cuidado con dar más a quien no lo merece. Números de la suerte para esta semana 10, 34 y 98. Ten cuidado con meterte en conversaciones ajenas, podrías alterar una discusión. Es importante que definas lo que quieres en tu vida y lo que no, momento de mandar al carajo todo aquello que no te deja ser feliz y te llena de tristezas. Ten cuidado con una amistad, andará hablando de ti y contando cosas que le dijiste en secreto. Mejoras económicas y posibilidad de un proyecto de negocio muy pronto que te dejará grandes ganancias. Cuida mucho tu interior, no te lastimes más por quien no vale la pena o solo te da dolores de cabeza, la vida es justa y te pondrá grandes pruebas que te harán valorar lo que tienes y dejar de quejarte de tantas cosas, aprende de lo que tienes y valóralo pues el día de mañana se te podría caer de tus manos. No temas a cambios en tu vida, esos cambios te llevarán a nuevas oportunidades.

SAGITARIO

Vienen cambios importantes pues vas a madurar mucho estos días y comprenderás por qué no funcionó con una persona, del mismo modo te llegarán mejores oportunidades laborales y la posibilidad de comenzar a planear un viaje para próximas fechas. No pierdas tu tiempo en quien no valora lo que viene siendo tu presencia. Eso que te negabas a creer sobre cierta persona resultará más que cierto, te vas a decepcionar, no te achicopales y deja que la vida acomode las cosas. Tus inseguridades comenzarán a pasar, empezarás a entrar en un ciclo más estable en el cual el orgullo bajará de nivel. Viene una oportunidad bastante buena para viajar y un cambio en tu estilo de vida que te ayudará mucho a estar mejor. Amores importantes comenzarán a aparecer en tu círculo de amistades. Aprende a mandar al chorizo a esas personas que solo te han buscado por interés y se han aprovechado de ti. Ten cuidado con dar más a quien no lo merece. Números de la suerte para este fin de semana 54, 77 y 73. Cuestiones que tiene que ver con trámites y arreglo de documentos se visualizan favorables sin embargo andarás algo estresado o estresada a causa de eso. Cuida mucho tu digestión pues presentarás problemas de estreñimiento, necesitas tomar más agua pa diluir lo que viene siendo la grasa que te cargas y el sobre peso, consumes muchos azucares. Ten cuidado con cambios en los dineros pues al invertir en algo que no te deja podría traerte ciertos problemas. Momento de desprenderte de situaciones que ya dolieron demasiado. Familiar se enferma y te buscará ex amistad. Aguas con un amor del pasado podría regresar y dar lata.

CAPRICORNIO

Aprende a ser mi3rda con quien te trata mal y no te lleva por ningún buen camino. Ten cuidado con dar más a quien no lo merece. Números de la suerte para esta semana 21, 48 y 91. Si tienes pareja se viene un ciclo de muchas dudas, la relación cada día se torna más de rutina. Ya no des por hecho algo que desconoces o no sabes en sí pues si tienes pareja podrías armar una tormenta en un vaso de agua, recuerda que debes de tener mucha seguridad en ti y confiar en lo que eres y sobre todo lo que tienes sino no vale la pena seguir ahí. No te compares con nadie porque lo que tu posees nadie lo tiene ni lo tendrá nunca en su vida. Amores muy presentes y desilusiones muy marcadas pues se te caerá la venda de los ojos y descubrirás las verdaderas intenciones de las personas que te rodean. Es momento de poner un alto a esas cosas que no te llevan a ningún sitio. Momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad, ponte las pilas o podrías perder personas que de verdad importan por atender a quien no sirve ni para ir a incomodar a la gestora de sus días. Una persona de piel blanca retornará a tu vida con nuevas oportunidades en el amor, date la oportunidad de investigar si realmente sus intenciones son buenas. Vienen cambios bastante buenos que comenzarás a analizar para saber si realmente te convienen o no. Cambios importantes en el rumbo de tus planes, no descuides tu esencia ni tu forma de ser con tal de complacer a otras personas que no sirven ni para ir a la fregada.

ACUARIO

Ten mucho cuidado con la manera en que reaccionas ante nuevos retos, podrías tirar la toalla y dejar tus sueños en el aire. Aguas con mentiras, si tienes pareja necesitas a sincerarte, podrías cometer graves errores. Amores nuevos en camino, prepárate psicológicamente y olvida cualquier daño o traición que hayas sufrido para que te encuentres pleno o plena para recibir nuevas caricias. Cuidado con subida de peso inesperada, debes cuidar mucho más tu alimentación. Días en los cuales retornas al pasado para saber que decisiones deberás de tomar en tu presente. Es importante que comiences a trabajar en tus sueños y no dejes nada para mañana u otro día. No existen las casualidades y lo que pasa es por algo y para algo ve por eso y se feliz y disfruta al máximo. Grandes cambios en puerta se visualizan, trata de ser más consiente de tus actos y responsabilizarte de ellos, muchas veces pretendes querer cambiar a las personas por el simple hecho que no te parece su forma de actuar, ese no es tu problema, aprende a dedicarte a lo tuyo y dejar que el mundo ruede. Aprende a ser mi3rda con quien te trata mal y no te lleva por ningún buen camino. Ten cuidado con dar más a quien no lo merece. Números de la suerte 12, 47 y 84. Cuida mucho lo que tenga que ver con trámites y arreglo de documentos podría quedar algo pendiente de realizar.

PISCIS

No descuides la parte de tu cuerpazo criminal pues entras en una etapa en que si te lo propones rápido comenzarás a ver los cambios. Noticia de ex amor se hará presente en fechas muy próximas. Si tienes pareja, un viaje juntos podría consolidar la relación. Una persona que te ha querido en silencio desde hace tiempo y a través de la distancia entrará a tu vida. Se te perderá dinero u objeto dentro de tu misma casa. Estarás algo triste al terminar el día, pero aprenderás una gran lección pues te levantarás con muchas ganas y ánimos otro día de comerte al mundo. Viene una situación muy importante que te va a hacer reaccionar y valorar mucho a tu familia y amistades, aprende a ser más cariñoso con las personas que amas, algunas veces te tragas tus sentimientos y te cuesta expresar lo que sientes. Ten cuidado con dar más a quien no lo merece. Números de la suerte para este fin de semana 00, 35 y 76. Cuidado con amistades tóxicas que podrían meterte en grandes problemas con tu familia o con tu pareja. Oportunidad de cambios laborales que te van a beneficiar mucho. Ten cuidado con tu lengua suelta, asegúrate de tener la cola más corta que lo largo de tu lengua o podrías cometer indiscreción y voltearte la tortilla. Ten cuidado con caídas y trancazos, estarán a la orden del día.