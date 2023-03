Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este VIERNES 31 de marzo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy VIERNES 31 de marzo

ARIES

Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, aprende a controlar más tu estado de ánimo, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Tu carácter fuerte podría asustar a quienes te rodean, se te da mucho decir las cosas como son y eso no les parece a muchas personas y podría traerte muchos problemas. Nuevos amores se avecinan y la llegada de una amistad con la que habías tenido problemas; ten cuidado en hablar de más o contarle cosas que no debes, recuerda que ya te falló en el pasado

TAURO

No permitas que deseos pesimistas o errores del pasado te sigan mermando la vida, no seas tan débil para permitir que tonterías sin sentido te quiten el sueño, aprende a soltar y dejar ir y centrar tu mirada en tus metas y sueños. Es momento de que dejes el pasado atrás y si te caes te levantes con más fuerza que nunca, la vida es bella y deberás aprender a disfrutarla con sus altas y bajas.

GÉMINIS

Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían. Amistades nuevas se visualizan en tu terreno y la posibilidad de encariñarte o sentir necesidad de una de ellas en especial.



Cuida mucho tu alimentación pues estará muy vulnerable a subir de peso en estos días, la vida te llenará de sorpresas increíbles, es posible que una persona a través de la distancia te haga sentir muy especial, aprende a valorar a quien siempre ha estado ahí cuando ya todos se han ido y también aprende a no ser tan tonto o tonta con quienes te juegan el dedo en la boca. Cuida más tu alimentación pues estarás expuesto a infecciones y subirás de 1 a 2 kilos en las próximas dos semanas.

CÁNCER

Debes acomodar tus horarios y pendientes para que no faltes a compromisos, si una vez sentiste necesidad de mandar todo bien lejos fue por tu inestabilidad que no has sabido controlar. Fin de semana muy relajado, es importante que ocupes tu energía en cosas de provecho y que te dejan algo a cambio, sueles invertir tu energía, tiempo y dinero en puras tonterías de las cuales no obtienes nada. Una verdad que se mantenía oculta saldrá a la luz en fechas próximas y no te va a gustar lo que vas a escuchar.

LEO

Los Leo creen que el mundo solo gira alrededor de ellos, y cuando no reciben respeto, atención, elogios, aplausos y adulación de los demás, su autoestima sufre, su lado más oscuro emerge, y se transforman en una persona que nadie quiere que esté presente, ni en público ni en privado. Bien cabrones y cabronas, se ha de hacer lo que les de su chingada gana, muy desconfiados y desconfiadas, donde ellos estén siempre querrán ser el centro de atención, no aceptan criticas y son de carácter muy fuerte, vengativos a más no poder y suelen cobrársela por triple, en el amor son muy pinche entregados y fieles, aunque hay sus excepciones les encanta la comodidad y vivir bien y viajar mucho.

VIRGO

Vienen momentos en los cuales andarás algo pensativo o pensativa por ciertos problemas que traes en tu mente, debes de pensar bien antes de tomar cualquier decisión que te podría afectar en un futuro a corto plazo. Un familiar se va de viaje y te traerá un pequeño obsequio. Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida se vayan, disfruta cada momento que vives con tus seres queridos y muéstrale tus sentimientos para que en un futuro no te arrepientas de lo que nunca dijiste.

LIBRA

Estos sujetos pueden ser vengativos y llegar a perder los estribos si alguien decide interponerse en su camino. Además, no dudarán en guardar rencor durante un buen tiempo pues les cuesta trabajo perdonar a quienes los dañaron, devolviendo el golpe en el momento que les sea posible y cuando menos lo esperen. La traición es algo que odian con toda sus fuerzas, y no se lo pueden tomar a la ligera. Les vale madres el mundo, ellos siguen su curso, les gusta vivir la vida al máximo, suelen ser muy duros a la hora de juzgar y de bufar a las personas, les encanta la buena vida y no les gusta pasar necesidades, suelen ser alzados algunas veces y muy sinceros al punto de decir las cosas en la geta de la persona en cuestión, no tienen pelos en la lengua, muy vengativos y aman fuera de serie pero existe grado de infidelidad en sus vidas, nunca estarán conformes con lo que tienen. El peor de los signos con sus enemigos, no tienen piedad ni se tientan el corazón ante nada, muy difíciles de perdonar traiciones y siempre cobraran el doble el daño que les hagan. No es raro encontrar a personas tremendamente avaros y codiciosos en este signo del zodíaco. En las relaciones son celosos, mostrando un comportamiento dominante y, a su vez, haciendo que se vuelvan destructivas, dificultando la vida tanto para ellos como para sus parejas.

ESCORPIO

Te va a poner de mal humor un chisme del que te enterarás en estos días. Problemas del pasado regresan, necesitas despabilarte y no darle vuelta a lo mismo que ya hace un tiempo te fregó la existencia. Si no tienes una relación viene una fiesta o reunión en la cual te la pasarás de la mejor manera, posibilidades de romance con amistad. Aléjate de amigos y personas conflictivas que solo buscan dañarte o hacerte sentir mal con comentarios sin sentido. Si ves que no mejoras en algún aspecto o todo te sale mal, bárrete con albahaca y un huevo durante 3 días mientras rezas el credo. Deja de darle atole con el dedo a varias personas y decídete, si quiere o no una relación porque será difícil que se te vuelva a presentar una mejor oportunidad.

SAGITARIO

Un familiar sufrirá un accidente, cuídate de dolores en espalda y piernas pues estarán a la orden del día. Retorna amor del pasado y podría meterte en graves problemas. Cambios y nuevas perspectivas en tu vida, comenzarás a ver un nuevo escenario muy perro que te llega en los próximos días, comprenderás el porqué no funcionó con unas personas y darás por terminados muchos de esos ciclos.



Es momento de empeñarte a toda costa a cumplir ese sueño que no has podido lograr, has a un lado todos esos obstáculos y centra tu energía en ir por eso que tanto quieres, amas y deseas. Tu orgullo siempre será tu cruz, te cuesta trabajo perdonar errores y no das paso hasta que la otra persona de el primero, sino bajas la guardia podrías perder demasiado. No te lamentes por lo que no tienes o te cuesta tener, si te aplicas se materializará a mediados del mes de junio o principios de julio. La vida te pondrá muchas oportunidades, pero si te atontas buscando donde no debes al final te quedarás como el perro de las dos tortas.

CAPRICORNIO

A medida que pase el tiempo lograrás superar todas esas tonterías que un día te quitaron el sueño, ten presente que quien debe de estar en tu vida no es quien se aparece cada que se le hincha el asunto, sino quien es constante contigo, el amor se manifiesta en el interés no en la casualidad. Te enteras de una noticia de una amistad, te sentirás algo sacado de onda, pero lograrás entender la situación.

ACUARIO

Semana tranquila, vas a descansar muy bien, tuviste un fin de semana bien agotadora en la cual has pensado mucho en una persona que te anda moviendo mucho el tapete, hay muchas posibilidades de iniciar una relación, ¡pero recuerda que si esa persona no muestra interés por ti nada tienes que estar arrastrándote o mendigando amor! ¡Va a haber con familia y amiga y probabilidades de borrachera y de arrimones, dolores de cabeza por cruda o por estrés de la semana!

PISCIS

Nueva vida inicia, cambio en la mayoría de los aspectos. Terminan relaciones, llegan nuevas personas a tu vida. Vienen días llenos de bendiciones y muchas sorpresas por noticias que recibirás por parte de tu familia. En caso de tener pareja pon atención a sus comportamientos, si notas algo raro en su actitud a poner las cartas sobre la mesa que probablemente haya ciertas cuestiones o situaciones que te ha estado ocultando. Te viene un viaje y posibilidad de emprender un negocio de compra o venta. Noche de pasión y oportunidad de bajar 2 o 3 kilos de peso.