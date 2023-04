Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este VIERNES 7 de abril para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy VIERNES 7 de abril

Piscis

Viene un viaje en puerta y posibilidades de conocer a nuevas personas que se quedarán para siempre en tu shingada vida, éxitos y fortuna te siguen pero necesitas saber abrir bien tus ojos para aprovecharlos y trabajar para conseguirlos, las depresiones quedarán en el pasado. Necesitas creer mas en ti y en tu capacidad de lograr tus metas, tienes todo para ser feliz, pon atención a las pequeñas cosas que tienes a tu alrededor y que son gratis pues estas cosas son las que necesitas para sonreír y amar sin medida. Etapa muy perra, has madurado un shingo y prueba de eso es que te shingan y ya ni sientes el golpe, nomas pones tu mejor cara pa recibirlo y de esto se trata la vida, tu corazón se ha hecho duro pero dentro de él sigue conservando sus valores y su sencillez que lo ha caracterizado, te envuelves en un escudo que no permite que te sigan viendo la cara de endejo o endeja, vienen grandes cambios en tu vida, en el trabajo, en tu economía y sobre todo en el amor, está por consolidarse una relación la cual ha estado en el aire, este fin de semana se presta excelente para dar ese empujón que falta, lo que ha de ser será y lo que no que se lo lleve la shingada.

Acuario

Si tienes una relación aprende a no ser tan posesivo o posesiva o de lo contrario te van a mandar a shingar a tu madre, las personas necesitan su espacio y su libertad no las oprimas o quieras controlar a tu imagen y semejanza. El amor está por tocar tu puerta pero llévatela tranquila no presiones lo que está naciendo o vas asustar a la otra persona, que no te veas como una persona urgida y necesitada, aprende a no aflojar tan pronto para que te puedan valorar y se ingre mas la víctima. Eres muy perro y perra pa salir librado o librada de situaciones en los que te envuelves, sigue así, que nadie te detenga en el camino de los logros de tus objetivos, aguas con lo que le cuentas a tus amistades, te están poniendo el dedo y van y chismean todo lo que les dices. Aguas con pérdidas materiales estarán a la orden del día.

Capricornio

Dolores de espalda y riñones, deja de tomar tanto café o refresco porque te está shingando un buen, toma más agua y cuida lo que comes y bebes. Vienen cambios muy perros en tu vida, te darás cuenta quienes de tus amistades valen la pena y a quienes mandarás en moto a rumbarle a la shingada. Recibirás noticas de trámites que has hecho semanas atrás. Si bien es cierto que el shingado físico es importante, aprende a mirar a las personas por el corazón, solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir a tu piores nada. Te vas encamar con una persona y nacerá un bonito sentimiento entre ustedes con posibilidad de que se convierta en una relación sería, debes aprender en no mezclar siempre los sentimientos a la hora de que te la dejen caers o dejarla caers porque muchas veces ni adiós te dirán. El pasado es pasado y si sigues permitiendo que viva en tu presente no lograrás avanzar ni abrirte a nuevas oportunidades.

Sagitario

Una amistad tuya va salir del shingado closet, no es momento de alejarte, apóyalo o apóyala y bríndale tu amistad, ahora más que nunca te necesitan. Problemas familiares a causa de chismes que se irán aclarando conforme vayas siendo más honesto u honesta con tu familia. Tu economía mejorará un shingo, traes en mente un negocio, no pierdas es oportunidad y hazlo te va dejar muy buenas ganancias. Si ya una vez te shingaron no permitas que lo vuelvan hacer, pon tu mirada en tu objetivo y ves tras él, cuídate de vecinos andan ladrando mucho de ti. Si pensaste que jamás volverías amar, en estos días te tragaras tus chingadas palabras pues comenzará a nacer un sentimiento de amors por una amistad. Te desprenderás poco a poco de esa p3ndejez que te ha caracterizado todo este tiempo y eso se debe a que ya te diste un buen shingazo que te ha hecho despertar, deja de seguir humillándote y arrastrándote por personas que no te quieren, no te valoran y no hacen ni madres por acercarse a ti y verte bien.

Escorpión

Recibirás una noticia muy perra que te va hacer cambiar tu forma de ser y forma de ver la vida, mantente atento y atenta y trata de aprender de cada situación que se te presenta en la vida. Entras en un ciclo muy perro que es idóneo para que te la dejen caers, empezar un noviazgo, consolidar una relación o ya de plano echarte la soga al cuello y matrimoniarte, todos esos eventos que tengan que ver con relaciones amorosas se prestan para que funcionen en este ciclo, no desaproveches esa oportunidad y si ya tienes a alguien en mente lánzate; desengáñate de una buena vez para que no estés perdiendo el shingado tiempo. Momento de mejorar los ingresos, si tienes un negocio ponte las pilas porque te va resultar muy bien. Hay una amistad que anda ladrando mucho de ti y podría meterte en problemas, ya sabes de quien se trata así que no te hagas mensa. Si tienes una relación no la descuides por atender shingadera y media que no te va dejar nada de provecho o busca un balance entre el tiempo que le dedicas a tu piores nada y el tiempo que le dedicas a tus hobbies o tus shingaderas.

Libra

Si estas soltero o soltera no te desesperes que en este momento no es oportuno para consolidar una relación, necesitas aprender a ver más por ti y cuidar más tu parte física antes de dar el siguiente paso para aflojarle a alguien, el sexo sin duda alguna constituye una parte importante en tu vida y no porque no tengas pareja significa que vayas andar de virginal por la vida, dale vuelo a la calentura y que te valga madres el qué dirán que a esta vida se viene a disfrutar, solo hazlo responsablemente. Aguas con lo que piensas y deseas, recuerda que se te puede cumplir, así que trata que tus pensamientos giren en torno a cosas positivas. Si tienes una inche relación es posible que vengan problemas a causa de una amistad tuya, no te metas en camisa de once varas y no andes encendiendo el boiler sino te vas a meter a bañar, recuerda que las traiciones tarde o temprano se pagan así que mejor déjate de mam4das y atiende a tu piores nada que nada tienes que andar buscando en otras personas lo que tienes con tu pareja. Ten cuidado con amores del pasado que pueden retornar en cualquier momento, días de cambios y de comenzar a meditar sobre lo que deseas para tu futuro.

Virgo

Cuídate un shingo de traiciones por parte de tus amistades, no confíes ya tanto en ellos que te puedes llevar sorpresas. El amor te va sonreír este mes y recibirás un dinerito extra que te va ayudar un chingo en tu economía. Fin de semana intensa, pon en claro ya tus sentimientos y define qué es lo que quieres en tu vida y cómo vas a lograrlo, no esperes a que las cosas vengan a ti, necesitas ir tú tras ellas. Viene grandes cambios que deberás de aceptar pues serán para mejorar en todos esos aspectos en los que estabas estancado. No permitas que nadie te robye tu paz y tu tranquilidad, eso debe de ser lo más importante y primordial en tu vida. Aguas con amores a distancia, no te enredes en esas m4madas de lo contrario vas a terminar bien lastimado o lastimada, recuerda que cuando hay interés la distancia no es más que un boleto de avión o una llamada de teléfono. Pon más atención a tu familia y sigue consintiéndolos, al final es lo más importante que tienes en tu vida y la única que te va sacar de tus problemas.

Leo

Viene grandes cambios a tu vida en los cuales te vas a beneficiar mucho en el aspecto económico. No busques maneras de nomas estár de la shingada greña con el o ella porque lejos de lograr fortificar la relación artas a tu piores nada al punto de que cuando menos te lo esperes te mande a la shingada. Amistades perdidas regresa, amores del pasado comenzarán a quedar en el shingado olvido. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales, date el taco y ponte el costo que mereces. Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, deja de martirizarte y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, cuida mucho la monotonía en tu relación en caso de tener uno, te ap3ndejas un chingos y siempre haces las mismas inches cosas y eso es lo que arruina y shinga el momento, necesitas innovar y cambiar la manera en que tratas y convives con tu pareja. Todos esos planes que has hecho en tu economía y tus proyectos están por hacerse realidad pero no te apendejes, no bajes la guardia, recibirás llamada, mje o whpp de una persona especial.

Cancer

No permitas que las cosas se salgan de curso y se mas inche observador en caso de tener pareja porque hay una persona que se le está acercando un shingo y no tiene buenas intenciones hacia tu pareja. Amor del signo de piscis está por entrar a tu vida, es igual que tu en los sentimientos y eso va ayudar un shingo a que pueda funcionar y darse de la mejor manera esa relación, no confíes en personas del signo Aries o Géminis. Eres noble pero últimamente has andado modo bufadors y le has dado en la torre a unas cuantas personas sin darte cuenta, cuida mucho las palabras que utilizas y el tacto con el que tratas a ciertas personas porque puedes dañar a esas personas que siempre han estado contigo apoyándote en todo momento. Ten cuidado con cambios de última hora en los amores del pasado pues podrían retornar y ocasionarte problemas. Aguas con lo que te llevas a la boca porque subirás de 2 a 3 kilos en este mes, cuida mucho tu alimentación y ejercítate más, aunque estés en los shingados huesos necesitas mover el inche engrudo para que los cueros no se te cuelguen. No guardes rencor con nadie ni te dejes llevar por chismes de vecindad, el amor florecerá cuando menos te imagines solo ten paciencia.

Géminis

Aprende a deslindarte de problemas que no son tuyos, deja de meter las manos al fuego por personas que no harán nada por ti. Dale un cambio a tu vida y deja de seguir haciendo las mismas inches cosas o de lo contrario seguirás obteniendo siempre los mismos resultados. Momento de poner en una balanza tu vida y decidas qué harás para seguir tu camino y cumplir tus metas y sueños, no te detengas por nadie y que te valga madres lo que la shingada gente piensa al final ellos no te dan pa el gasto, aguas con seguir tragando recalentado, necesitas cerrar ciclos y renovarte por completo llámese amor, físico y vida. Te viene dinero extra que no esperabas solo debes saber utilizarlo. Si tienes una relación cuídate de celos y desconfianza, no hagas tormentas en vasos de agua porque terminarás por fastidiar a tu pareja, no veas muertos donde no los hay y mejor pon más atención en la manera en que atiendes a tu piores nada, si lo o la tienes bien atendida o atendido no tendrá porque salir a buscar a fuera lo que tiene contigo. Muchos de tus malestares o dolores de cabeza se debe a tus pies revisa si los zapatos que usas son de tu medida y te sientes cómodo con ellos en el caso de usar tacones quizás te este dañando eso.

Tauro

La vida está llena de momentos y etapas distintas que le dan ese sabor, la felicidad no es absoluta pero y está en tus manos convertir cada momento en felicidad. Fin de semana en que regresarán friegos de pensamientos pesimistas, estarás en las shingadas tristezas a causa de p3ndejadas y personas del pasado que si bien te hicieron la persona más feliz también te destrozaron tu vida, haz sufrido un shingo y te ha costado un buen seguir de pie y llegar donde has llegado, aprende a vivir con el dolor y a buscar la manera de transformarlo en alegría y felicidad. Debes aprender a no meterte donde no te llamen porque después te van a traer en chisme. Vienen cambios muy grandes en tu vida que te harán madurar, quererte un shingo y comenzar a ver más por ti antes que los demás. Vienen días de muchos cambios en los cuales debes aprender del pasado para no volver q cometer los mismos errores de siempre. Se aproximan eventos sociales en los cuales hay shingos de posibilidades de conocer a una persona que cerrará cada cicatriz que quede abierta. Ten mucho cuidado con amores de una noche que podrían aparecer en cualquier momento. No gastes dinero que no tienes en lo que no necesitas porque después te andarás tronando los dedos.

Aries

Ten cuidado con accidentes o enfermedades respiratorias pues estarán a la orden del día. Hay una persona de tu familia que podría perder su trabajo y necesitar un poco de tu ayuda. Si notas a tu pareja distante analiza qué has hecho bien y que no, tal vez no sea tu culpa y tú te estás flagelando por algo que no hiciste. El fin de semana se muestra perfecta para rectificar errores y buscar la manera de no volver a cometerlos, ten cuidado con andar de hocico suelto, no cuentes planes ni metas que tengas porque te van a salar todo el pedo, la gente es muy envidiosa y quiere shingarte. Aguas con lo que comas problemas gástricos en puerta, recibirás una llamada de una persona especial que te va hacer muy feliz. Vienen cambios en tus estado de ánimo uno serán muy buenos pues te ayudarán mucho a desafanarte de todo eso que vienes cargando y ya dolió demasiado. Momento de renovación de creer en ti y de ir por lo que mueve tu mundo, no es momento de lamentarte por lo que no pudo ser. Amores de una noche y posibilidad de encontrar objeto perdido. Cuidado con cambios de última hora en la economía trata de invertir en cosas que en verdad te dejen alguna ganancia. Fin de semana de muchos logros y aventuras, cerrar ciclos y dejarte de m4madas, momento de madurar e ir a disculparte por las mam4das y errores que cometiste y shingaron una amistad o una relación.