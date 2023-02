Como ocurre cada día, es momento de conocer los horóscopos de Nana Calistar quien te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos hoy domingo 5 de FEBRERO las mejores predicciones con humor, para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrás de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy SÁBADO 4 de febrero

Aries

La tontes no se hizo para ti sin embargo la has conocido pues te has humillado muchas veces para conseguir lo que deseas, eres muy de tirarte al piso para que te levantes, pero de tonto no tienes un pelo pues sabes muy bien cómo lograr tus metas y objetivos. Posibilidades de enredarte sentimentalmente con un amigo o amiga de una amistad, date la oportunidad de comer y probar de todo, basta de buenos principios y modales al final nadie agradecerá eso.

Tauro

Nuevos proyectos se aproximan y nuevas amistades llegarán, si te alejas mucho de quién te ha demostrado cariño, fidelidad y amor te expones a que te olviden y en poco tiempo te manden a fregar a tu madre. En la medida que aprendas a ser fuerte y ya no dejarte manipular por ese tipo de personas será en la medida que logres avanzar.

Géminis

A la fregada vecinos o vecinas que nomas sirven pa tirar su veneno, es tiempo que te desconectes del mundo y no te afecte ni madres lo que la gente hija de su reverenda gestora de sus días diga. En lo laboral hay cambios, a veces te cansas de la misma rutina sin embargo donde estas es porque así lo has decidido, si ya te hartaste de tu jale busca mejores opciones pero no sueltes lo que tienes hasta asegurar algo mejor.

Cáncer

Eventos sociales importantes se aproximan, hay quien ya de plano no te puede ver ni en pintura sin embargo tu felicidad les cae como balde de agua fría, siempre mantente optimista y no te detengas por nadie. A veces te atontas demasiado pues piensas que mereces lo que tienes sin embargo pudieras tener algo mejor, no te conformes con tan poco y ve siempre por más pues en la medida que busques lograrás encontrar.

Leo

Un cambio de ciudad te vendría perfecto para cambiar tu forma de ver la vida y deshacerte de lo que te afecta tu estado de ánimo. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. Ten cuidado con chismes en tu trabajo pues podrías cometer errores de los cuales podrías perder amistades. A medida que logres deshacerte y quitarte todo eso que has cargado en estos últimos meses en la espalda, será en la medida que logres ver la vida de manera distinta.

Virgo

Una amistad terminará relación en próximas fechas, trata de mantenerte al margen y no opinar de un asunto que no te corresponde pues podrías complicar las cosas y meterte en camisa de once varas. Las personas más importantes en tu vida deberán de ser esas que están en días grises y no quien solo te busca pa irse de jarras o de fiesta. No confundas amistad con amor, a veces te enamoras a la velocidad de la luz y cuando menos lo esperas ya estás hasta las chanclas.

Libra

No te atontes, recuerda que no solo de amor vive el hombre, ponte las pilas, tú eres muy exigente y no te gusta vivir en la pobreza, así que si tu pareja no puede darte la vida que necesitas ponte a buscar mejores oportunidades en las cuales obtengas mejores ingresos para acompletar para el gasto. No te guardes nada y lo que tengas que expresar o decir hazlo sin importar el daño que puedas causar, muchos de tus malestares se deben a que te guardas el veneno en el buche y tú mismo o misma te lo tragas.

Escorpio

Amas hasta que te duele el tuétano y por eso en muchas ocasiones terminas bien lastimado o lastimada, es momento de decidirte e ir por eso que mueve tu mundo, el amor no es que no se haya hecho para ti, es solo que no has logrado encontrar a alguien que ame en la misma cantidad que tu lo haces. Si no tienes una relación ten mucho cuidado pues por necesidad de sexo podrías confundir tus sentimientos y caer en un juego en el cual podrías terminar enamorado o enamorada de una persona que podría hacerte sufrir mucho en tu futuro, no te atontes que ahorita no estás para esas fregaderas.

Sagitario

Quizás la vida ha sido dura, pero muchas de tus equivocaciones se deben a la tontes en la que has caído constantemente, no te permitas cometer los mismos errores, es momento de darle vuelta a la hoja y disfrutar lo que tienes y está llegando. Un negocio de comida podría ser la clave para mejorar los ingresos. Pérdidas de objetos se visualizan en tu escenario. No descuides a tu familia, a veces inviertes en personas tontas que no lo merecen.

Capricornio

Ten cuidado como manejarás una situación que está por presentarse en tu escenario sentimental pues podrías arrepentirte de ciertas decisiones. No impongas ni trates de cambiar la manera de ser y pensar de las personas pues lejos de beneficiare solo lograrás que te bufen y dañen por metiche. Te viene dinero extra de algún pago que te va ayudar a pagar unas deudas. No seas tan hijo e hija de la fregada, algunas veces eres bien duro o dura a la hora de actuar y no tienes tacto y pudieras dañar a personas que son verdaderamente importantes para ti.

Acuario

Un amor del pasado podría ponerte triste pues estarás pensando lo que fue y pudo haber sido, ya no te mortifiques por esas cuestiones, a cerrar ciclos y comenzar de nuevo que la vida no espera. Cuídate de traiciones de amistades, son bien hijos de la tostada y pudiera enredarte en chismes y a la larga perjudicarte, en la medica que cierres ciclos del pasado será en la medida que logres avanzar. No pretendas cambiar la manera de pensar de las personas, eres una persona muy estricta y no sueles aceptar equivocaciones, a veces pretendes diseñar a la gente que te rodea a tu manera, recuerda que esos cambios están fuera de tus manos y solo lograrás que te bufen.

Piscis

Andas en un tono más recuperado, aprende a vivir de manera feliz, déjate de tonterías y depresiones que no te van a llevar a solucionar ni madres. No descuides tanto al ser amado o te meterás en una bronca muy perra, pues este o esta te exigirá más atención. Aguas con la manera en que tratas a una amistad pues podría interpretar mal tu amabilidad y comenzar a sentir un sentimiento muy cañón por ti, deja las cosas en claro desde el principio para no lastimarlo o lastimarla.