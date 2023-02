El legado del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado continúa, pues a tres años de su muerte, su sobrina Betty B. Mercado ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente. Es por eso que este VIERNES 3 de febrero te traemos lo que te depararán los astros este día.

El astrólogo de los famosos falleció en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, por lo que la estafeta ha pasado a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Por tal motivo, te traemos día con día, lo que te depararán los astros en el terreno del amor, salud y dinero, sin perder la esencia de Walter Mercado, pero con un toque de frescura y picardía de su sobrina Betty B. Mercado, quien escribe para el diario El Heraldo.

Walter Mercado horóscopo hoy VIERNES 3 de febrero

Aries

Tienes que tomar una importante decisión que no solo cambiará tu vida, sino también la de tus seres queridos más cercanos, por lo que, aunque es inevitable sentir la presión en tus hombros, debes tomar en cuenta que este paso no tiene un camino incorrecto, así que solo sigue tu intuición, los astros te guiarán por el camino más sabio en este momento.

Tauro

Debes soltar a esa persona tóxica que sigue haciéndote daño una y otra vez, por más que duela, tienes que ponerte primero antes que los demás de esta manera podrás identificar relaciones más sanas y seguras para ti, recuerda que mereces ser amado sin condiciones.

Géminis

El dar un salto hacia lo desconocido siempre es bastante aterrador, sin embargo, debes confiar en ti y en tus habilidades, si llegaste hasta este punto es porque tienes mucho que demostrar, confia en ti en cada paso del camino y llegarás lejos, solo es cuestión de no sobrepensar las cosas.

Cáncer

Tu corazón está buscando sanar, debes darte el tiempo de escucharte y cerrar todas esas heridas que todavía se encuentran apachurrando tu corazón, no eres el bote salvavidas de nadie, así que primero concéntrate en ti para dar lo mejor en cada momento.

Leo

Debes ampliar tu panorama profesional, es momento de salir de ese hoyo en el que te quedaste estancado por miedo a la incertidumbre, recuerda que si te muestras seguro siempre de tus habilidades, las demás personas también comenzarán a verlo.

Virgo

Deja ir todo lo que no te suma, tienes que aceptar los buenos consejos y dejar ir los comentarios incómodos, al final tu eres dueño de tu tiempo y de tu vida, haz lo que más te apasione.

Libra

Es momento de poner en una balanza tu vida, te encuentras bajo mucho estrés, si no comienzas a darte tiempo para relajarte, podrías caer en un terrible colapso que simplemente aumentará los obstáculos para conseguir tus verdaderas metas en este momento.

Escorpio

No dejes nadie te diga que puedes o no lograr, las metas a largo plazo deben estar en ti, no en los demás, por más locas que suenen, comienza a crear el plan para alcanzarlas.

Sagitario

Tienes que crear una mejor organización de tu vida, estás todo el tiempo distraído, siendo una pésima manera de completar tus tareas, si quieres evitar más problemas, pon un órden ya.

Capricornio

Es momento de seguir con tu vida y dejar atrás todos esos momentos que se encuentran bloqueando tu camino a la felicidad, si no puedes cambiar el pasado, no sirve de nada que te preocupes.

Acuario

Tienes que darte la oportunidad de conocer a gente nueva y vivir experiencias que están bloqueadas por tus miedos, no todo es tan malo como parece.

Piscis

Deja de pensar de más, lo que tiene que llegar a tu vida pasará por más que lo evites, así que simplemente debes abrazar lo bueno y lo malo.

