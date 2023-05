Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este DOMINGO 14 de mayo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy DOMINGO 14 de mayo

Aries

Debes tener mucha precaución con infecciones y enfermedades respiratorias pues estarán a la orden del día. Ten cuidado con lo que sale de tu boca, no te metas tanto en chisme ni en problemas que no son tuyos ni te corresponden o podrías resultar muy dañado. Nuevos amores se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor.



Persona de piel canela se acerca con buenas intenciones. Familiar se enferma nada de gravedad. Aguas con una caída o accidente. No te menos precies ni bajes tu precio por nadie que no vale la pena. Cuida lo que comes y sobre todo tu salud pues estarás expuestos a enfermedades infecciosas sobre todo en la garganta la cual es tu punto débil. No te conformes con tan poco, quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales y no tendrás que bajar tu nivel.

Tauro

No finjas lo que no sientes ni des lo que no tienes o te expones a quedar mal y que las personas desconfíen de ti. Eres una persona con un corazón enorme sin embargo existe tu parte opuesta que cuando es manipulada y traicionada suele destruir lo que se pone a tu paso. Quien te la haga la paga y tu imagen de ser luz y nobleza solo existirá para esas personas que te traten bien, pues entras en una etapa en la que no permitirás que nadie se sobre pase o lastime. Un viaje podría ser la clave para conocer mejor a quien te anda moviendo el corazón. El amor te va a dar una sorpresa, pues desarrollaras sentimientos y deseos por una amistad que te comenzará a echar los perros, ponte trucha y dale pa delante.

Géminis

Eres de buen corazón, pero también es cierto que quien te daña te las paga y con doble factura, no es momento de ensuciarte las manos, la mejor venganza ha de ser la indiferencia y olvido, deja que la vida se encargue de cobrar factura. Tu buen y noble corazón te van hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro.



Cuida mucho tu alimentación pues estará muy vulnerable a subir de peso en estos días, la vida te llenará de sorpresas increíbles, es posible que una persona a través de la distancia te haga sentir muy especial, aprende a valorar a quien siempre ha estado ahí cuando ya todos se han ido y también aprende a no ser tan tonto o tonta con quienes te juegan el dedo en la boca. Cuida más tu alimentación pues estarás expuesto a infecciones y subirás de 1 a 2 kilos en las próximas dos semanas.

Cáncer

Cuida mucho tu parte sentimental, si tienes pareja no des más de la cuenta porque al final será quien más sufrirá. Persona de piel blanca aparecerá en tu vida y te dejará sorprendido o sorprendida. Te preocupas mucho por el futuro y aún no sabes si estarás en él. Posibilidad de desarrollar sentimientos de amor hacia una amistad, si sientes que eso no va a funcionar no la ilusión recuerda que eres propenso o propensa a que el karma te saque un susto.



Un nuevo proyecto podría ayudarte mucho a aumentar tus ingresos, no temas a nuevos cambios y oportunidades que quizás ahí esté la clave que necesitas. Podrías comenzar a desarrollar sentimientos por una persona que ya tiene una relación, ten cuidado no te metas en esas cosas que no son para ti. El tiempo será tu mejor aliado para sanar heridas que no han logrado cicatrizar del todo, personas que llegaron a tu vida y te dejaron una enseñanza quedarán marcadas en tu alma. Muchas posibilidades de que se cancele un proyecto que estaba por llegar debido a malos entendidos.

Leo

Los Leo creen que el mundo solo gira alrededor de ellos, y cuando no reciben respeto, atención, elogios, aplausos y adulación de los demás, su autoestima sufre, su lado más oscuro emerge, y se transforman en una persona que nadie quiere que esté presente, ni en público ni en privado. Bien cabrones y cabronas, se ha de hacer lo que les de su chingada gana, muy desconfiados y desconfiadas, donde ellos estén siempre querrán ser el centro de atención, no aceptan criticas y son de carácter muy fuerte, vengativos a más no poder y suelen cobrársela por triple, en el amor son muy pinche entregados y fieles, aunque hay sus excepciones les encanta la comodidad y vivir bien y viajar mucho.

Virgo

Siempre se echan en cara el pasado y por eso a veces no avanzan ni madres, suelen tener problemas con la soledad pues odian estar solos pero cuando la dominan no querrán dejarla por nadie, son muy amigables y aman un chingos pues son entregados, se reprochan mucho las cosas aunque ellos no hayan sido culpables, les cuesta trabajo volver a confiar en quienes los o las traicionan y no suelen ser vengativos pero cuando les llenan el buche truenan sin piedad en contra del enemigo. Son generosos pero defienden a como sea a las personas amadas, no suelen meter las manos al fuego por nadie solo por quien de verdad vale la pena, defienden la verdad a morir. Muy calientes en la cama y siempre deseosos de sexo.

Libra

Amantes de la belleza, probablemente se dejen llevar completamente por ella y hagan aun lado cualidades que de verdad importan. Parecen estar bastante preocupados por su apariencia. Hay muchas ocasiones en las que esto les haga ignorar lo bonito de las cualidades de la personalidad en lugar de lo superficial. Bien pinche perfeccionistas, les gusta hacer las cosas para no tener que bufar a quien las hace mal, son muy amigables y les encanta salir a pasear con amistades, odian las injusticias, suelen ser muy perros y duros para juzgar a las personas y muy maniáticos y locos al investigar a las personas, suelen odiar a la soledad al punto de exponerse andar con cualquier hijo e hija de la chingada con tal de no sentirse solos, les gusta verse bien y llamar la atención. Siempre y cuando no sobre pasen su raya no tendrás problema con un libra sin embargo como enemigos no piensan a la hora de fregar. Es común que un Libra te ponga de los nervios ante su indecisión. Siempre quieren saber todo antes de elegir la opción que más le convenga. Cuando se les pregunta por algo que no habían pensado previamente, pueden llegar a ser de lo más inseguro.

Escorpio

Un amor del pasado retorna, pero te va a traer muchos problemas, sino te pones perra te van a ver la cara de estúpida como siempre. No te atontes tanto o después no andes llorando, ya deja de pensar tanto en esa persona de tu pasado, ya fue, a la fregada y quien sigue. No te permitas caer ni fracasar por nadie y ve tras tus sueños y metas para que puedas lograr cada uno de tus objetivos que has tenido en mente. Vienen días bastante buenos inclusive viajes que llevarás a cabo en lo que resta del año, pero deberás de ser muy inteligente para no caer en situaciones que en el pasado te dañaron o alteraron tu paz y me refiero a la cuestión sentimental.

Sagitario

No caigas en provocaciones ni fregaderas que te pongan de mal humor o te hagan perder tu conciencia, siempre que quieras algo podrás lograrlo sin ningún problema siempre y cuando le pongas las ganas y el empeño que se requiere. Traición en puerta por parte de pareja en caso de tener o de una amistad cercana. Vienen días en los cuales deberás de tomar decisiones muy importantes que repercutirán en tu futuro. Amistad sufre accidente. Ten cuidado con una persona que andará muy pegada a ti, no tiene buenas intenciones, solo quiere sacar información. Cuida mucho la cuestión de la alimentación pues estarás expuesto o expuesta a subir de peso en estas semanas. Si tienes una relación viene una discusión por malos entendidos y problemas del pasado, busca la manera de hablar las cosas de frente y no guardarte nada. No cambies tu manera de ser o pensar para agradar a las personas, quien te acepté te aceptará como eres. No te precipites a tomar decisiones, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas. si tienes una relación se visualizan cambios en a rutina de su día a día y distanciamiento a causa de trabajo o familia.

Capricornio

Días en los cuales aprenderás el verdadero valor de la familia, no pierdas tu tiempo y aprovecha lo más que puedas a tus seres queridos, mañana podrías arrepentirte. Trata de escribirle menos a quien te contesta poco, no busques a quien no hace nada pa encontrarte y bájale a los chescos y las harinas pues podrías presentar problemas de inflamación estomacal y aumento de lonjas. Persona de piel blanca te meterá en apuros.



Quizás en estos días estés expuesto a temores del pasado y quieras regresar a él o ella, algunas veces te acostumbras mucho al sufrimiento y es ahí donde tu vida pierde sentido. Es posible que aparezca un lobo disfrazado de oveja y te haga ver tu suerte en los próximos días, no hagas caso a comentarios negativos, tú sabes quién eres y no tienen por qué juzgarte. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento sino las aprovechas al instante estás destinado o destinada a no lograr nada en el futuro. Caídas y golpes estarán a la orden del día.

Acuario

Es importante que dejes de creer en quien solo te llena de promesas y jamás te cumple lo que te promete, tu vida ha estado llena de altas y bajas y cada caída representa un aprendizaje. Te viene un viaje y un cambio en tu económica, no gastes dinero que no tienes y comienza a pensar en un negocio pues te va a venir perfecto para resolver algunas deudas. El pasado comenzará a agobiarte más que nunca pues personas del pasado retornan y quizás te den algunos problemas. Muchas oportunidades de cambios en tu carácter que van a ayudarte a quitar la pasividad y mediocridad que te caracterizaba.

Piscis

Nueva vida inicia, cambio en la mayoría de los aspectos. Terminan relaciones, llegan nuevas personas a tu vida. Vienen días llenos de bendiciones y muchas sorpresas por noticias que recibirás por parte de tu familia. En caso de tener pareja pon atención a sus comportamientos, si notas algo raro en su actitud a poner las cartas sobre la mesa que probablemente haya ciertas cuestiones o situaciones que te ha estado ocultando. Te viene un viaje y posibilidad de emprender un negocio de compra o venta. Noche de pasión y oportunidad de bajar 2 o 3 kilos de peso.