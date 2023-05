Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este JUEVES 11 de mayo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy JUEVES 11 de mayo

Aries

Te invitarán a salir en próximos días amistades y al final van a cancelar y no se va a hacer nada, recuerda que son muy de esas. Hay movimientos en tus estados de ánimo y perros y frecuentes, hay días en que te levantas con ganas de ya no seguir tus días, te hacen falta deseos y sueños para poder tener motivos suficientes para seguir creciendo y encontrar la felicidad.

Tauro

Comprenderás que no te equivocaste en lo que pensaste sobre cierta persona, ya no te lamentes por tonterías pasadas que lo hecho, hecho está, aprende a ver tu vida más positivamente y a demostrarte a ti y a quienes no han creído en ti hasta donde puedes llegar. Si bien es cierto que eres una persona con mucha fuerza de voluntad y decisiones, algunas veces caes y tomas decisiones que no te benefician en nada, podrías ser víctima de tus propias palabras y caer en eso que juraste nunca caer.

Géminis

Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían. Amistades nuevas se visualizan en tu terreno y la posibilidad de encariñarte o sentir necesidad de una de ellas en especial.



Persona del pasado retorna y un cambio superimportante te va a ayudar a soltar eso que dolió mucho. Si no tienes pareja viene el amor para ti y te manejarás en perra brava, andarás que no querrás que nadie te toque.

Cáncer

Cuidado con amores de una noche los cuales estarán muy presentes, cambios de última hora y posibilidad de emprender un negocio en fechas próximas, ten mucho cuidado con lo que le pides al universo porque podrías llevarte una sorpresa al no ver consolidado algo que quieres y haz esperado desde hace mucho tiempo. Cuidado con una noticia en el terreno financiero que no será nada de lo que quieres y has esperado, vienen un amor del signo de Leo o Cáncer que te va a llenar el alma y el corazón.

Leo

Te llegan chismes en los cuales tu familia o tu persona se verá afectada. Amores a distancia no son los tuyos entonces antes de aceptar piénsalo dos veces. Es importante que ya te dejes de tanta tontería, pon ya los pies en la tierra y deja de vivir en las mendigas nubes o no lograrás consolidar nada. Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. Ten mucho cuidado por donde te mueves pues hay cuestiones de pérdidas de dinero u objetos inclusive asaltos, ponte trucha y ten mucho cuidado los lugares que recorres.

Virgo

Vienen momentos en los cuales andarás algo pensativo o pensativa por ciertos problemas que traes en tu mente, debes de pensar bien antes de tomar cualquier decisión que te podría afectar en un futuro a corto plazo. Un familiar se va de viaje y te traerá un pequeño obsequio. Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida se vayan, disfruta cada momento que vives con tus seres queridos y muéstrale tus sentimientos para que en un futuro no te arrepientas de lo que nunca dijiste.

Libra

Quizás lo más llamativo es la personalidad de un Libra en sus peores días y su fastidiosa necesidad de que su voluntad sea cumplida de una manera u otra. Libra es un signo caprichoso y mandón pues les gusta que las cosas se hagan a su manera, al que le encanta que los demás obedezcan sus órdenes. En la mayoría de las veces, esta actitud convierte al signo, en uno de los más egoístas del zodiaco. Seres con muchas ganas de progresar y salir de la pobreza en caso de vivir en ella, suelen ser muy cabrones y no se dejan de la gente abusiva, les encanta viajar y la buena vida, hijos e hijos de la chingada, ven por ellos, llegan a ser muy ambiciosos en algunas ocasiones, les encanta la buena vida, y solo cuando se enamoran de verdad logran cambiar por completo, llegan a ser infieles cuando caen en la monotonía en las relaciones, muy amigueros y les encanta andar en la punta del chisme, aman viajar y vestir bien, les gusta llamar la atención.

Escorpio

Una amistad necesita mucho de ti, no le des la espalda y bríndale al menos tu apoyo. Quiérete y amate como eres, pero no descuides tu cuerpo que es el único que tienes pa toda tu vida, échale ganas pues verte bien te abrirá muchas puertas. Viene una cita con una persona o reunión con amistades. Cuídate de pérdidas de objetos y trata de arreglar pleitos familiares antes que sea tarde y puedas arrepentirte. Amores de una noche aparecerán y con ellos nuevas oportunidades para mejorar en todo cuanto te propongas. No hagas caso de chismes en el trabajo, así es la gente envidiosa cuando quiere fregar. Aprende a descifrar tus sueños y a no bajar la guardia en proyectos. Es momento que no te apendejes en lo que quieres, buscas y deseas porque podrías estar perdiendo oportunidades que son muy valiosas.

Sagitario

Posibilidades de un viaje que comenzarás a visualizar en estas fechas. Eres bueno o buena pa decir lo que sientes y expresar de tu ronco pecho lo que te agrada y no te agrada de los demás, aprende a autoevaluarte para que tengas una percepción de ti, busca la manera de cambiar esas cosas que no te parecen, no para complacer a otras personas, sino para mejorar en aspectos débiles de ti. Cuida mucho tus piernas y pecho, podrías enfermarte de una infección en estos días. Grandes cambios se avecinan a tu vida, entre ellos un compromiso o formalidad de algo, si tienes pareja podrían dar un paso muy importante, o le aflojas o te comprometes.

Capricornio

Ten cuidado con cuestiones de colitis e inflamación, aléjate de lácteos y harinas. Una propuesta indecorosa te pondrá a pensar mucho. Ponte las pilas en la cuestión de tu cuerpazo criminal pues lo descuidas mucho. Te viene dinero extra de algún pago que te va a ayudar a pagar unas deudas. Posibilidades de un viaje o llegada de familiares de afueras.



Cuida mucho tu alimentación pues podrías subir considerablemente de peso. Hay muchas oportunidades de crecer en lo económico, pero necesitas ponerte las pilas, un negocio puede ser una gran oportunidad, sobre todo si es de ventas. Ten más seguridad que ti, en quién eres y hacia dónde vas, tienes todo para conseguir tus sueños y metas, pero le flojeas mucho o crees en lo que los y las demás te dicen de ti. Amores a distancia se fortifican. Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tus amigos o vecino, ponte las pilas y ve tras lo que tu corazón te dicta.

Acuario

! Andas en seguridad esta semana, te manejas en culatzo criminal y en pierna perra! de que traes pegue no hay duda pero te das el taco y andas en busca de un o una modelo por eso sigues y seguirás solo o sola, deja de exigir tanto y confórmate con lo que caiga que al paso que vas te vas a quedar a vestir santos, mírate en un espejo y piensa a que puedes acceder! Recuerda que como esté el sapo osease tú, es como va estar la pedrada, no exijas más!



No te permitas volver a fracasar en el ámbito del amor, abre bien tus ojos y no caigas en las mismas jugadas que ya te hicieron antes y te hicieron sufrir. Los errores que cometas en estos días los pagarás muy caro en un futuro próximo, ponte las pilas y no creas más en palabras solo en hechos.

Piscis

Vienen días de mucha reflexión, los ingresos económicos podrían aumentar considerablemente, en el amor ciertas dudas en caso de tener pareja, sin embargo, sabrás afrontarlas y salir a flote de la mejor manera. Vienen días muy buenos para tu vida a pesar del dolor que pudieras estar pasando, tu decides como vives y como llevas las cosas, date la oportunidad de creer en tu capacidad de levantarte del suelo y conseguir lo que te propongas. No te permitas fracasar por nadie y deja de mendigar cariño y atención por personas que no darían nada por ti.