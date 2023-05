Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este MIÉRCOLES 10 de mayo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy MIÉRCOLES 10 de mayo

Aries

Cuidado con cambios, podrías perderte en el camino y dejar de ser lo que eres y tanto trabajo te ha costado. No permitas que otras personas jueguen con tus sentimientos o te hagan menos, recuerda de dónde vienes y quién eres, pero sobre todo recuerda lo que vales. La vida te llenará de oportunidades en muchos ámbitos, sin embargo, por atender otras cuestiones podrías dejar ir una oportunidad muy buena en lo que respecta al amor; reniegas del amor pues consideras que lo más importante en estos momentos es tu cuestión laboral, económica y familiar, recuerda que quizás mañana sea tarde para el amor, aprovecha las oportunidades que llegan.

Tauro

Es momento de comenzar de cero en esas cuestiones que cometiste errores, no es momento de reprocharte nada solo de darle para delante en todos sus planes. Momento de grandes cambios en la cuestión de los dineros pues comenzará a ver mucho movimiento económico solo debes de ser muy inteligente para no gastar en cosas que no necesitas. Momento en el cual la vida te dará una nueva oportunidad en el amor el cual llegará cargado de buenos deseos y bendiciones inclusive se ve un compromiso a poco tiempo y estabilidad. No dejes que la vida te cobre dos veces la misma factura así que aprende de cada uno de tus errores.

Géminis

En caso de tener pareja pon atención a sus comportamientos, si notas algo raro en su actitud a poner las cartas sobre la mesa que probablemente haya ciertas cuestiones o situaciones que te ha estado ocultando. Te viene un viaje y posibilidad de emprender un negocio de compra o venta. Noche de pasión y oportunidad de bajar 2 o 3 kilos de peso.



No sigas deprimiéndote por cuestiones que en realidad no tienen importancia, ten presente que la vida es muy corta para lamentaciones, aprende a quererte, amarte y valorarte como Dios manda. Es importante que veas hacia el futuro y dejes de pensar en tu pasado, la vida te está dando nuevas oportunidades que deberás de aprovechar, se muy inteligente con lo que quieres y hacia dónde te diriges, no bajes tu precio por cualquier persona que te hable bonito porque pueden llegar nuevas oportunidades.

Cáncer

No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie, hará todo por entrar en vida quien no, simplemente se irá. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas. Probabilidad de ir de viaje con familia o amistades. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Andarás rodeado de mucha envidia por parte de amistades, te ha ido muy bien y por esas cuestiones suelen enviarte malas energías, trata de no comer comida que te llegue de personas de las que desconfías, tu sexto sentido te anunciara de quien hay que cuidarse.

Leo

Momento de grandes cambios que te conducirán por caminos bastante certeros en tu vida, pero para esto deberás de quitar a personas que en el pasado fueron muy importantes en tu vida. No te limites en ir por eso que mueve tu vida y tu mundo pues estás a muy poco tiempo de lograr consolidarlo. Es momento de poner los pies en la tierra su quieres hacer realidad tus sueños e ir por lo que quieres porque nada te va a caer del cielo. Firmas y acuerdos se ven perfectos el día de hoy para que rindan frutos y las cosas te salgan como quieres y deseas.

Virgo

Virgo tiene una enorme inteligencia que, al lado de su capacidad de observación, lo dotan de una enorme intuición que en ocasiones va de la mano de una enorme empatía. Su encanto personal es otro de sus puntos fuertes, puesto que sabe hacer sentir cómodos a el resto. Hay una tendencia en la naturaleza de Virgo a sostenerse “virgen” en el plano cariñoso. Lo que desea decir que a Virgo le cuesta en ocasiones abrirse a las relaciones cariñosas.

Libra

No dejes nada para otro día, soluciona todo al momento de que se presente o el problema crecerá y se hará cada vez más grande. Cuidado con cambios repentinos de conducta pues no te ayudarán en nada y podrían afectarte o dañarte más de lo que crees e imaginas. Una noticia en el terreno laboral se aproxima y con ella crecimiento económico, pero también una carga más fuerte de trabajo. No permitas que otras personas ajenas a tu vida opinen como si les correspondiera dar explicación o decir algo de lo que pasa o sucede.

Escorpio

Cambios muy perros en tu estado de ánimo y como no, eres muy de que en días eres una perita en dulce y otros te transformas en el mismo demonio, cuidado porque decepcionarás a quien menos imaginas. No busques a alguien con quien irte de borrachera, busca a quien se preocupe por ti y con hechos te muestre que le importas. Posibilidades de realizar un viaje en el cual te la pasarás genial, pero habrá ciertos problemas antes de llevarse a cabo.

Sagitario

Ten paciencia y no espere que los cambios en tu vida se vean a la brevedad cuando te la has pasado estancado por mucho tiempo, cambia tu forma de ser y de pensar para obtener mejores resultados. Vienen muchas oportunidades tanto en el amor como en los negocios, podrías recibir críticas de una persona muy importante para, que no te afecte y que se te resbalen comentarios negativos. Si tienes pareja andará muy cariños o cariñosa, probablemente quiera o necesite pedirte algo que pronto sabrás. Cuando hay amor, confianza y responsabilidad, cualquier relación puede funcionar. Cuídate de caídas y golpes.

Capricornio

Un amor del pasado podría ponerte triste pues estarás pensando lo que fue y pudo haber sido, ya no te mortifiques por esas cuestiones, a cerrar ciclos y comenzar de nuevo que la vida no espera. Posibilidades de salir el fin de semana y pasarla de lujo con amistades se planeará desde ahora. Trata de no guardar nada en el buche porque a la larga te va a afectar y te vas a tragar el veneno, se más sincero o sincera y trata de enfrentar a las personas y decirle lo que sientes en su geta. Ten cuidado a quien le confías tus secretos pues podrían cometer una indiscreción y salir perjudicado y quemado con la raza. Tus errores del pasado podrían afectar cuestiones que estás viviendo hoy en día.

Acuario

Te darás cuenta de que tienes más de lo que esperaste en todos los aspectos y que si algo te falta ha sigo por tu menses de no ir tras eso, semana perra, te toca ya buscar el camino del bien y alejarte de todas las cosas negativas y gente tonta que te ha mermado la existencia que llevas, más que nada lo que viene siendo enderezar el camino. Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender.

Piscis

