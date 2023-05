Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este SÁBADO 13 de mayo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy SÁBADO 13 de mayo

Aries

Es importante que mentalices bien el tipo de persona que quieres en tu vida, pues tu fuerza y energía logrará atraerla, deja de creer en palabrerías sin importancia, concrétate en los hechos. Tu familia será siempre tu talón de Aquiles aprende a ver más por ellos y aprovechar todo este tiempo pues quizás el día de mañana te arrepientas de eso. Si ya tienes una relación o pareja es probable que entren en un ciclo muy perro en el cual habrá cierta inestabilidad y problemas los cuales podrían ocasionar una separación definitiva.

Tauro

Un sinfín de nuevas aventuras llegarán y posibilidades de iniciar relación muy perra llena de atracción y sobre todo amor. No confíes en quien solo te busca cuando necesita un favor, necesitas hacer corte de personal en tu vida y dejar solo a las personas que con hechos te han mostrado fidelidad y han estado contigo en los peores momentos. Los sueños se cumplen, y lo que has pensado y soñado comenzará a hacerse realidad. No trates de aparentar algo que no eres, no es necesario hacerlo, quien te quiera bien te querrá con todas tus virtudes y tus defectos y quien no que le busque que no tienes por qué dar explicaciones ni cambiar tu forma de ser por nadie.

Géminis

Eres de buen corazón, pero también es cierto que quien te daña te las paga y con doble factura, no es momento de ensuciarte las manos, la mejor venganza ha de ser la indiferencia y olvido, deja que la vida se encargue de cobrar factura. Tu buen y noble corazón te van hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro.



Persona del pasado retorna y un cambio súper importante te va ayudar a soltar eso que dolió mucho. Si no tienes pareja viene el amor para ti y te manejarás en perra brava, andarás que no querrás que nadie te toque.

Cáncer

Cambia tu manera de pensar y actuar pues podrías cometer errores con la persona que te interesa. Busca a esa amistad con la que no terminaste bien, deja tu orgullo y rencores atrás y decídete arreglar todas esas situaciones que quedaron pendientes e inconclusas, si sigues guardando rencores no podrás al final encontrar tu estabilidad y paz interior. Una amistad se enfermará o caerá en cama, saldrá adelante poco a poco. Si sales con una persona y no te emociona absolutamente nada, pues, next, déjate de tonterías y dudas, aprende a amar cuando estés listo y no cuando te caiga alguien nomas de la nada.

Leo

Momento de grandes cambios que te conducirán por caminos bastante certeros en tu vida, pero para esto deberás de quitar a personas que en el pasado fueron muy importantes en tu vida. No te limites en ir por eso que mueve tu vida y tu mundo pues estás a muy poco tiempo de lograr consolidarlo. Es momento de poner los pies en la tierra su quieres hacer realidad tus sueños e ir por lo que quieres porque nada te va caer del cielo. Firmas y acuerdos se ven perfectos el día de hoy para que rindan frutos y las cosas e salgan como quieres y deseas.

Virgo

Momentos de incertidumbre se presentarán pues traerás en tu mente muchos recuerdos de personas que significaron mucho en tu vida. No dejes que la tristeza invadas tu vida pues estas en una etapa algo complicada que no te permitirá avanzar en ningún sentido. Vienen días de grandes cambios en los cuales el amor podría florecer en caso de tener una relación y haber enfrentado ciertos problemas. No dejes que las opiniones de las demás personas te tumben o hagan sentir mal, aprende a que te valga madre lo que piensen o digan e ir luchando por tus sueños y metas sin tener que dar explicaciones a los demás. Cuidado con un amor del pasado que podría aparecer e incomodar tu vida y tu existencia.

Libra

Muy testarudos y tercos, siempre defenderán sus ideas a más no poder, suelen cobrar caro las traiciones sin embargo a veces caen en el punto de perdonar y dar segundas oportunidades, su mejor arma es la indiferencia y el olvido. No les gusta sentirse aprensivos ni controlados por nadie, aman la libertad. En tu lado oscuro, Tauro, eres terco en su máxima expresión, arbitrario y cuando quieres conseguir algo, no te frenas, y te llevas por delante a quien haga falta. Odias los cambios bruscos. Te gusta la vida que llevas y no la vas a cambiar, porque, para ti, Tauro, siempre es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer.

Escorpio

Amores de una noche aparecerán y con ellos nuevas oportunidades para mejorar en todo cuanto te propongas. No hagas caso de chismes en el trabajo, así es la gente envidiosa cuando quiere fregar. Aprende a descifrar tus sueños y a no bajar la guardia en proyectos. Si tienes pareja escenas de celos y desconfianza ocasionarán conflicto. Ya no sigas fingiendo lo que no sientes, necesitas deshacerte de toda la basura que solo te hace gastar tiempo y energía y de la cual no obtienes nada.

Sagitario

Visitas inesperadas en esta semana. No te friegues tanto en el jale que al final no te vas a llevar ni madre, trata de disfrutar más a las personas que te rodean y hacer lo que te gusta. En tu trabajo se ven envidias debido a nuevos ofrecimientos. Te viene un dinerito extra. Te vas a enterar de ciertos chismes que andan rondando en tu familia. No te dejes caer ni vencer por nadie, tú tienes el poder de levantarte y hacer lo que se te dé la gana para salir adelante, deja de dar explicaciones y de rendir cuentas a quien no te las pide y no merece que le presentes atención. Tienes muchas posibilidades de concretar algo pleno y feliz, pero lo has descuidado mucho por atender otras cuestiones. El amor siempre estará en ti tengas o no con quien compartirlo, habrá amores que te marcarán en tu vida, unos que cada que se les recuerde te sacarán una sonrisa y otros que solo te harán recordarles el 10 de mayo. Cuidado con cambios de última hora en cuestión de los dineros porque podrías estar apostando por algo que lejos de darte ganancias solo te dejará ciertas pérdidas.

Capricornio

Ten cuidado con cuestiones de colitis e inflamación, aléjate de lácteos y harinas. Una propuesta indecorosa te pondrá a pensar mucho. Ponte las pilas en la cuestión de tu cuerpazo criminal pues lo descuidas mucho. Te viene dinero extra de algún pago que te va a ayudar a pagar unas deudas. Posibilidades de un viaje o llegada de familiares de fueras.



Un viaje comenzará a concretarse en fechas próximas. Recibirás noticias de ex amor, ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca, podrías cometer grandes errores y regresar a lo mismo. Ten cuidado con pagos y deudas o podrías meterte en problemas.

Acuario

No gastes en productos que no necesitas, mejor invierte tu tiempo y dinero en un buen gym y mejorar tu alimentación porque estarás subiendo de peso en estos días. Cansancio y confusión estará presente estos días, recibirás noticias de una persona que fue muy importante para ti.

Piscis

No sigas deprimiéndote por cuestiones que en realidad no tienen importancia, ten presente que la vida es muy corta para lamentaciones, aprende a quererte, amarte y valorarte como Dios manda. Es importante que veas hacia el futuro y dejes de pensar en tu pasado, la vida te está dando nuevas oportunidades que deberás de aprovechar, se muy inteligente con lo que quieres y hacia dónde te diriges, no bajes tu precio por cualquier persona que te hable bonito porque pueden llegar nuevas oportunidades. Es importante que pienses bien qué es lo que quieres y deseas de tu vida y dejes de perder el tiempo haciendo cosas que no te dejan nada de provecho.