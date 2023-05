Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este SÁBADO 6 de mayo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy SÁBADO 6 de mayo

Aries

Ten cuidado con una ola de declaraciones y chismes que está por llegar, tu solo escucha y guarda la información. Hay cambios en tus actitudes y mucha maduración, recuerda que después de la tormenta viene la calma, si has pasado por situaciones difíciles y has enfrentado desdicha, mentiras, desamor e incluso inestabilidad laboral piensa que has hecho para salir de esos baches, quien esté contigo lo hará sin poner peros, el trabajo no vendrá a ti por arte de magia necesitarás poner de tu parte e ir a buscarlo. Envidia de un familiar se hará presente.

Tauro

Cuidado con amistad de piel blanca la cual podría meterte en serios problemas debido a ciertos chismes que va a estar lanzando en tu contra. No permitas que amores del pasado retornen ha segur dañándote, busca la manera de cerrar cualquier ciclo que quede pendiente en tu vida y deja de darle vueltas asuntos pendejos que solo te van a causar estrés en todos los sentidos. Viene un cambio muy bueno en tu físico pues comenzarás a encontrar ese balance y estabilidad que estabas buscando desde hace ya algún tiempo. Amores de una noche y cambio de casa o vehículo.

Géminis

Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían. Amistades nuevas se visualizan en tu terreno y la posibilidad de encariñarte o sentir necesidad de una de ellas en especial.



Persona del pasado retorna y un cambio super importante te va ayudar a soltar eso que dolió mucho. Si no tienes pareja viene el amor para ti y te manejarás en perra brava, andarás que no querrás que nadie te toque.

Cáncer

Realizarás algún trámite el cual tendrás dudas de que salga como esperas. Persona piel blanca se interpondrá en tus planes. Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en mediocridades y cuestiones muy tontas y te amargas de la nada. Vienen días en los que tomarás muchas decisiones sobre tu futuro, no actúes de mala forma con quien de verdad te valora y hace todo por ti, el amor llegará mediante una amistad o red social. No comentes tus proyectos hay mucha envidia suelta.

Leo

Tienen un problema con la limpieza pues no toleran a la gente cochina y puerca. Son muy tiranos y siempre hay que decirles que sí a lo que digan o puedes meterte en serios problemas. Muy sentidos y jamás se quedarán callados. Un Leo puede ser materialista, pensar solo en sus deseos y necesidades, y estar totalmente despreocupado por los demás. Incluso pueden llegar a mentir o manipular a otros para obtener lo que desean. Leo quiere ser el mejor, el más brillante y el más bello, y cuando alguien lo conquista de alguna manera, puede volverse celoso y competitivo. Un Leo celoso y competitivo no dudará en usar la astucia, las mentiras y los engaños para desacreditar a cualquiera que vea como un rival.

Virgo

Momentos de incertidumbre se presentarán pues traerás en tu mente muchos recuerdos de personas que significaron mucho en tu vida. No dejes que la tristeza invadas tu vida pues estas en una etapa algo complicada que no te permitirá avanzar en ningún sentido. Vienen días de grandes cambios en los cuales el amor podría florecer en caso de tener una relación y haber enfrentado ciertos problemas. No dejes que las opiniones de las demás personas te tumben o hagan sentir mal, aprende a que te valga madre lo que piensen o digan e ir luchando por tus sueños y metas sin tener que dar explicaciones a los demás. Cuidado con un amor del pasado que podría aparecer e incomodar tu vida y tu existencia.

Libra

Los Libra creen que el mundo solo gira alrededor de ellos, y cuando no reciben respeto, atención, elogios, aplausos y adulación de los demás, su autoestima sufre, su lado más oscuro emerge, y se transforman en una persona que nadie quiere que esté presente, ni en público ni en privado. Bien cabrones y cabronas, se ha de hacer lo que les de su chingada gana, muy desconfiados y desconfiadas, donde ellos estén siempre querrán ser el centro de atención, no aceptan criticas y son de carácter muy fuerte, vengativos a más no poder y suelen cobrársela por triple, en el amor son muy pinche entregados y fieles, aunque hay sus excepciones les encanta la comodidad y vivir bien y viajar mucho.

Escorpio

Si estás soltero o soltera hay posibilidades de encuentro pasional con una amistad, no te enamores, solo disfruta, ten presente que el sexo siempre será parte fundamental en tu vida, pues eres muy de vivir arriba o abajo del guayabo. De un momento a la fecha has cambiado demasiado, el buen corazón y nobleza que te caracterizaba cada día se vuelve más escaso en ti, debes aprender que no todas las personas son malas ni merecen tus reproches y tu humor que algunas veces es demasiado cambiante.

Sagitario

Siempre sufriendo, siempre en el suelo, pero a la vez de los signos más fuertes que podrían caer mil veces, pero siempre se levantarán de nuevo más fuertes y con una sonrisa, aunque por dentro se estén desbaratando. No permitas que nuevos cambios en tu trabajo o en tu círculo de amistades te dañen tus días, date la oportunidad de enfrentar lo que venga. Podrías enterarte de chisme nada agradable, ni te estreses recuerda que por algo pasan las cosas, te va a servir para darte cuenta de unas verdades que ya sabías, pero no querías aceptar. Ten cuidado con ciertas personas que te rodean pues podrían meterte en problemas debido a chismes o envidias. Dios te dará una nueva oportunidad, pero tendrás que ser muy inteligente para no volver a cometer los mismos errores.

Capricornio

No te permitas que nadie se meta en tus planes y decisiones, tienes un sentido que siempre te dirá que decisión tomar, de todos los signos eres el más culeis sueles cansarte rápido de las personas, sin embargo, también eres muy cambiante y bipolar pues sueles adoptar características de las personas con quien convives. Es momento de cumplir tus proyectos y planes y enfocar tu energía en tu felicidad, a veces te preocupas por todo mundo, pero dejas a un lado tu vida, pon más atención a tus metas y sueños y que ningún hijo e hija de la reverenda te ponga de rodillas naciste para que luchen por ti y no para humillarte por gente mensa.

Acuario

Si quieres ser feliz algún día manda a la tostada a quien no te quiera y sigue adelante. ¡Confía en tu instinto perruno y acepta eso que te convenga en tu vida sentimental y económica, te llega dinero, paga donde debes y ya no saques fiado porque hay probabilidades de problemas legales en algunos meses! ¡No te atontess y aprende a ser más bitch en la vida! no digo que cambies tu esencia, pero si a que te valores y aprendas a quererte un poco más! Recuerda que los tropiezos o caídas son pa aprender así que te valga todo lo que suceda, fin de semana bueno en lo que cabe, salida al cine en puerta y andarás bien calenchu queriendo aflojar, date tu lugar porque ahorita andan bien fértiles y puede haber embarazos en puerta o embarazar a alguien.

Piscis

Nuevos amores se visualizan, una amistad muy cercana te dará una gran sorpresa. Podrías verte en vuelto en chismes por parte de familiares, son muy de que los valores y las buenas costumbres y esas cosas, tú disfruta tu vida y se feliz haciendo lo que te gusta, recuerda que a la gente nunca la tendrás contenta así que no te afecten comentarios negativos. Cuida más tu cuerpazo criminal que te andas cargando, recuerda que eres muy de que te encanta la caricia, bájale a la tragazón para que agarres mejor forma y des el ancho cuando quieras fornicars con la persona que te mueve la “desta”. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la llegada de una nueva amistad, la oportunidad de un nuevo trabajo y cambios en tu forma de ver la vida, madurarás más rápido de lo que te imaginas.