El legado del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado continúa, pues a tres años de su muerte, su sobrina Betty B. Mercado ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente. Es por eso que este JUEVES 16 de marzo te traemos lo que te depararán los astros este día.

El astrólogo de los famosos falleció en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, por lo que la estafeta ha pasado a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Por tal motivo, te traemos día con día, lo que te depararán los astros en el terreno del amor, salud y dinero, sin perder la esencia de Walter Mercado, pero con un toque de frescura y picardía de su sobrina Betty B. Mercado, quien escribe para el diario El Heraldo.

Walter Mercado horóscopo hoy MIÉRCOLES 1 de marzo

Aries

Ten cuidado con algunas actitudes que tienes con tus seres queridos, puedes llegar a herir gente a la que no quieres lastimar. Además, es posible que te sonría el dinero, puedes recibir un ascenso o que tu negocio prospere.

Tauro

Es momento de que los Tauro agarren todo su valor y se lancen, con seguridad, a cumplir todo aquello que tienen en mente. Sé libre mientras ejecutas tus pensamientos.

Géminis

El horóscopo tiene buenas noticias para Géminis, pues la luz está de su lado. Si sientes que tienes un conflicto sin resolver con alguien que quieres, es momento de que lo soluciones, una señal llegará a ti este jueves 16 de marzo.

Cáncer

Este signo zodiacal tiene las ventanas abiertas este día. Las posibilidades de conocer gente nueva llegarán, puedes incrementar tu círculo de amistad. Eso sí, debes poner especial cuidado en el trato que tienen tus viejos amigos, su egoísmo puede generarte intranquilidad mental.

Leo

Walter Mercado sabe que no has atravesado un buen momento, por lo que este día representa una gran oportunidad para que te limpies de toda esa mala energía. Tu trato con los demás será más amigable y hasta podrás encontrar nuevas aventuras que no esperabas.

Virgo

Si perteneces a este signo zodiacal lo más seguro es que puedas respirar tranquilo al final del día, te quitarás prejuicios y ese pasado que no te dejaba avanzar. Crecerás y conocerás nuevas facetas de ti mismo.

Libra

El horóscopo ha dicho que es momento que emprendas o hagas crecer tus metas ya que la fortuna estará de tu lado, si de generar dinero se trata todo marchará bien. Aunque parezca complicada la interacción con gente que no te agrada debes intentarlo, pues crecerás a partir de superar las diferencias.

Escorpio

Quizá estés pensando que cambiar no vale la pena, pero Walter Mercado dice que al menos deberías intentarlo, nadie se perdió tratando de mejorar. Para ello debes tener bien claras tus convicciones y trazar un lugar al que quieras llegar.

Sagitario

Se acabaron las rutinas para este signo zodiacal. Encontrarás nuevas vías de vivir tu vida sin que esto rompa por completo tu paradigma diario.

Capricornio

Debes valorar todo lo que has decidido antes, puede que el pasado te esté persiguiendo. El horóscopo para este jueves 16 de marzo sabe que el dinero te sonríe pero el amor no hace precisamente lo mismo. Sigue tu corazón, refresca tu mirada y todo será más llevadero.

Acuario

A pesar de que sientas que la vida te está poniendo el pie, tu espíritu sigue evolucionando. La gente como tu familia recurrirá a ti para que los ayudes a situaciones complejas.

Piscis

Es momento de que te abras con tus seres queridos, los astros saben que el mundo se muere por escuchar tus puntos de vista y hacerte sentir una persona valiosa.