Hay una labro muy importante que debes cumplir este 23 de marzo: conversar. Expresa tus ideas sin miedo, no sabes qué tan útiles puede resultar esas palabras para tus seres queridos.

La confianza y cooperación se han vuelto fundamentales en la vida de este signo zodiacal. Comienza a rodearte de la gente que te brinde esto. Si sientes las necesidad de generar pertenencia en algún sitio no temas en mostrarte tal cuál eres.

El horóscopo de Mercado te tiene un aviso: no dejes que las presiones acaben con tu vida personal. Sal y diviértete mientras puedas, porque las vidas no siempre están así siempre de disponibles.

Presta atención a las nuevas relaciones que puedan surgir este jueves 23 de marzo, te nutrirán más de lo que piensas. Eso sí, no te olvides de mantener la rutina que te ha llevado al éxito, y si no es así, cambia para alcanzarlo.

Aunque regresar al pasado no siempre sea la mejor idea, Walter Mercado dice que los de signo Libra deben retornar o reconciliarse con aquellas personas que un día fueron importantes. Necesitas un empujón de reafirmación.

Este signo zodiacal tendrá ambivalencias. Por un lado deberás hallar el equilibro correcto en tus relaciones, no des menos ni más de lo que te dan; también, mantén tu atención a tope porque llegarán nuevas oportunidades.

Para este jueves 23 de marzo tu alegría regresará. Si recientemente pasaste por malas rachas este día es una gran oportunidad para recuperar la confianza y actuar con mayor claridad. Ya no habrá "nubes en tu cielo" ahora sí puedes centrarte en otros objetivos que no sean los emocionales, por ejemplo, los financieros.

El horóscopo de Walter Marcado dice que lo mejor es estar preparado, en el trabajo se vienen momentos de tensión. Pero no te angusties, sabrás responder a ese y más retos, tu aprendizaje ha servido y lo verás reflejado en este momento. No te refugies en más trabajo, encuentra nuevas aventuras por realizar.

La tenacidad de este signo zodiacal saldrá a relucir este jueves 23 de marzo, si quieres algo ve por ello, pero también modera esa pasión, pues podrías llevarte de corbata a unos cuantos y tu intención no es herir a gente. También, recibirás un recordatorio de que tienes que pasar tiempo de calidad con tus seres queridos.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.