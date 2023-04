El legado del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado continúa, pues a tres años de su muerte, su sobrina Betty B. Mercado ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente. Es por eso que este JUEVES 27 de abril te traemos lo que te depararán los astros este día.

El astrólogo de los famosos falleció en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, por lo que la estafeta ha pasado a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Por tal motivo, te traemos día con día, lo que te depararán los astros en el terreno del amor, salud y dinero, sin perder la esencia de Walter Mercado, pero con un toque de frescura y picardía de su sobrina Betty B. Mercado, quien escribe para el diario El Heraldo.

Walter Mercado horóscopo hoy JUEVES 27 de abril

Aries

Recuerda que no todos a tu alrededor son tus amigos, debes guardarte tus mejores triunfos para ti mismo en ocasiones, no todos te desean lo mejor y la envidia lástima.

Tauro

Estás a tiempo de dar ese salto a lo desconocido, un paso a la vez, no dejes que nada te detenga de ser quien realmente quieres ser.

Géminis

El miedo no te llevará a ninguna parte, debes sacudirte esas inseguridades y comenzar a perseguir los sueños que te dan pena hacer realidad.

Cáncer

Tu corazón te dice una cosa y tu cabeza otra, debes escuchar lo que más resuene contigo, no siempre estarás en lo correcto, pero eso no lo sabrás si no sales y decides.

Leo

El éxito no se consigue de la noche a la mañana, debes trabajar para conseguir realmente lo que quieres, nadie llegará a regalarte las cosas.

Virgo

Necesitas un tiempo para ti mismo, sal y haz ese viaje que tanto has pospuesto, es lo que realmente necesitas en este momento para ser feliz.

Libra

No tengas miedo de conocer personas nuevas, ahí es donde finalmente podrías encontrar a tu media naranja, la que te hará ser sumamente pleno.

Escorpio

Eres una persona fuerte, no dejes que nadie te haga creer lo contrario, cada quien tiene su propio proceso de sanación frente a un problema.

Sagitario

Estás en un momento de reflexión, aléjate de esas personas que buscan alejarte de lo que estás peleando por conseguir, hay tiempo para todo.

Capricornio

No tengas miedo de cambiar por completo tu manera de pensar y sentir por una persona, al final solo tú sabes realmente lo que pasa en tu cabeza.

Acuario

Escucha a tu corazón, estás pasando por un momento complicado y es ahí donde encontrarás el refugio y la fuerza para seguir adelante.

Piscis

El dinero es un aspecto importante en tu vida, sin embargo, si no dejas que la situación fluya, nunca podrás conseguir la meta que realmente quieres.