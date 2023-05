El legado del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado continúa, pues a tres años de su muerte, su sobrina Betty B. Mercado ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente. Es por eso que este MIÉRCOLES 10 de mayo te traemos lo que te depararán los astros este día.

El astrólogo de los famosos falleció en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, por lo que la estafeta ha pasado a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Por tal motivo, te traemos día con día, lo que te depararán los astros en el terreno del amor, salud y dinero, sin perder la esencia de Walter Mercado, pero con un toque de frescura y picardía de su sobrina Betty B. Mercado, quien escribe para el diario El Heraldo.

Walter Mercado horóscopo hoy MIÉRCOLES 10 de mayo

ARIES (20 de marzo - 18 de abril)

La responsabilidad, la caridad, la ayuda desinteresada al prójimo adquiere una inmensa importancia para ti. Tu bienestar espiritual será tan importante como tu buena salud. Espera sorpresas en el aspecto profesional, Aries. Cuando menos te lo esperes, nuevas ofertas y cambios se presentan ante ti. Números de suerte: 6, 28, 3.

TAURO (19 de abril - 19 de mayo)

Ponte al día, Tauro. No dejes para más tarde las cosas importantes que tienes que hacer. Satúrate de energía y entusiasmo por terminar tus labores. Únete a tus amistades, a tus seres queridos y planifica actividades en grupo. Proponte hacer de cada día uno alegre y positivo. Da amor y recibirás amor. Números de suerte: 40, 3, 12.

GÉMINIS (20 de mayo - 19 de junio)

Coopera con los demás. No te desconectes del grupo. Acepta toda invitación que te hagan, especialmente si te encuentras soltero(a). Sé firme con esa persona que se sigue entrometiendo en tu vida y que ya no deseas ver más. En lo económico te estabilizas, pero vigila bien de cerca tus gastos por el momento. Números de suerte: 41, 36, 2.

CÁNCER (20 de junio - 21 de julio)

Estarás alerta y despierto en cuanto a motivaciones de los otros, especialmente de tu propia familia. Se alejarán de ti las amistades que no son sinceras. Notarás cambios profundos en tu personalidad. Buscarás ahora esencia y verdad en toda relación íntima. Ya no seguirás siendo víctima de aprovechados y oportunistas. Números de suerte: 35, 3, 8.

LEO (22 de julio - 21 de agosto)

Se despierta tu amante interior, o sea, el que o la que habita en tu corazón. Aprenderás ahora a amarte, cuidarte, mimarte y hacerte feliz sin depender de nadie ni nada. No volverás a entregarte a quien no te merece, ni a mendigar cariño a quien no conoce lo que es el amor. Has aprendido muy bien la lección, Leo. Números de suerte: 50, 17, 22.

VIRGO (22 de agosto - 21 de sept.)

Saca tiempo hoy para meditar sobre tu presente y tu futuro. Únete a almas afines, gente de altura espiritual, personas que marchen a tu mismo ritmo, socios que te den y no te quiten. Encontrarás alegría en las cosas insignificantes y le darás valor a lo que en años ignorabas o que aparentemente no te importaba. Números de suerte: 1, 20, 13

LIBRA (22 de sept. - 22 de oct.)

No te lances a gastar sin saber exactamente qué es lo que necesitas o deseas. Te has esforzado mucho para lograr lo que tienes y no sería inteligente de tu parte malgastarlo todo de un solo golpe. Si aún no has establecido un presupuesto para los gastos inesperados, no sigas esperando y saca tiempo hoy para hacerlo. Números de suerte: 27, 8, 31.

ESCORPIÓN (23 de oct. - 20 de nov.)

Algo en tu vida cambia dramáticamente. Todo lo sublime y romántico que te embellece, si eres positivo, brillará al igual que tus miedos, inseguridades e indecisiones, si eres negativo. Tendrás mayor control de tu tiempo y lo dividirás mejor. Se multiplican tus intereses y desarrollas talentos que tú mismo desconocías. Números de suerte: 17, 4, 23.

SAGITARIO (21 de nov. - 20 de dic.)

Desarrolla en el día de hoy mucha flexibilidad, ya que necesitarás comerciar o negociar con otras personas. Podrás lograr milagros comunicando a otros lo que ofreces, vendes o aportas al mundo. Lo que sufriste por amor te será recompensado en mejores relaciones y más amor. Desaparecen viejos amigos y llegan nuevos. Números de suerte: 29, 5, 10.

CAPRICORNIO (21 de dic. - 18 de ene.)

La pasión y el romance embellecerán y excitarán tu existencia como nunca antes. Tu fuego pasional se incrementará y calentará muchos corazones. La conquista será la orden del día para ti. Estarás muy activo estableciendo contactos, uniendo grupos y conociendo personas de igual mentalidad y sensibilidad de la tuya. Números de suerte: 46, 2, 19.

ACUARIO (19 de ene. - 17 de feb.) Apenas estamos a mitad de semana y la misma continúa activa para ti. Tus amistades, así como la familia demandarán de tu atención como nunca antes y tú estarás en las de comenzar un nuevo proyecto. Organízate, establece prioridades y te aseguro que te sobrará tiempo para complacerte y complacer a los demás. Números de suerte: 4, 29, 11.

PISCIS (18 de feb. - 19 de marzo) Te sentirás inspirado hoy a decorar tu casa, tu medio ambiente. Tu hogar es muy importante para ti y este deberá de lucir cómodo y elegante. No te excedas ni en gastos, ni en decoraciones, ya que, en la sencillez o la elegancia, está el buen gusto. Alguien muy especial llegará a tu vida, si estás soltero o soltera. Números de suerte: 15, 39, 24.