No te quedes con esas frustraciones y dudas que te descontrolan. Saca todo lo que te inquieta para afuera y comunícalo a alguien de tu confianza. La oración y la comunicación con ese ser espiritual que te escucha incondicionalmente serán muy beneficiosas para ti. Hoy mímate y envuélvete en alguna actividad que te divierta mucho. Números de suerte: 12, 24, 6.

Tendrás que trabajar un poco más para poder llegar a donde quieres en lo que a trabajo se refiere. No dejes que el dinero sea lo que inspire tu vida. Dale valor a lo que no se puede comprar, como el tiempo que pasas con tus seres queridos. La salud mejora y el amor se fortalece. Es tiempo de hacer nuevas amistades y compartir alegrías. Números de suerte: 33, 10, 5.

La opinión y la reacción de otros serán de gran importancia para ti e influenciarán en tu estado emocional. Evita los celos y actitudes posesivas ya que no te llevan a ningún lado. Tu hogar, tu apartamento o tu sitio de residencia será el punto de reunión para ti y tus amistades. Sentirás la necesidad emocional de compartir con ellos. Números de suerte: 7, 18, 2.

Tus experiencias personales, ya sea con tu pareja, amigos o familiares, serán muy intensas. Si tienes a tu lado a una persona muy fuerte de carácter, esta podrá influenciarte muy fácilmente. No dejes de ser tú mismo para convertirte en otra persona, solo para complacer a otro. Tus esfuerzos y logros son tus mayores tesoros. Números de suerte: 8, 16, 9.

Cuídate de expresar opiniones influenciadas por experiencias negativas que hayas tenido en tu pasado. Escucha, acepta y no enjuicies a nadie ya que la comunicación se intensifica entre familiares y amigos. Querrás saber lo que ellos piensan de ti. No te conformas con lo superficial y buscarás respuestas sinceras, profundas y verdaderas. Números de suerte: 2, 12, 8.

Controla el deseo exagerado de proteger, cuidar y mimar a los que quieres. No podrás refrenar tus comentarios para expresar tu opinión en algún tema de actualidad. No hagas las cosas más grandes de lo que son. Recuerda que todos tenemos derecho a experimentar lo bueno y lo malo para tomar nuestras propias decisiones. Números de suerte: 50, 25, 38.

Hoy es un buen día para reorganizarte en el plano personal poniéndote al día en tus asuntos personales. No tienes que hacerte la víctima para que otros respondan ante tus demandas. Sé franco contigo mismo y con aquellos que comparten tu vida. Son muchos los que te aprecian y son muchos también los que están dispuestos a ayudarte. Números de suerte: 11, 6, 1.

Vuelves a recobrar el ritmo en tu profesión, trabajo o estudios. Haz un esfuerzo por entender el punto de vista de otros. No siempre estás correcto en lo que afirmas. Acepta con valentía tus errores, éstos te hacen más sabio. Lo que se había retrasado y estabas esperando ahora llega para tu tranquilidad personal. Números de suerte: 49, 32, 9.

No culpes a otros de lo que te pasa, tú puedes recobrar el control y cambiar el rumbo de tu vida. No guardes rencores, ni recuerdos negativos de otras personas en tu mente. Esto lo único que hace es envenenar tu cuerpo y tu espíritu. Mira hacia tu interior, tus actitudes ante la vida y lo que de verdad esperas de ti. Números de suerte: 9, 47, 4.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.