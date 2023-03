El legado del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado continúa, pues a tres años de su muerte, su sobrina Betty B. Mercado ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente. Es por eso que este MIÉRCOLES 22 de marzo te traemos lo que te depararán los astros este día.

El astrólogo de los famosos falleció en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, por lo que la estafeta ha pasado a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Por tal motivo, te traemos día con día, lo que te depararán los astros en el terreno del amor, salud y dinero, sin perder la esencia de Walter Mercado, pero con un toque de frescura y picardía de su sobrina Betty B. Mercado, quien escribe para el diario El Heraldo.

Walter Mercado horóscopo hoy MIÉRCOLES 22 de marzo

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

No pongas en duda tus habilidades psíquicas o mentales. Te encuentras ahora en plena recuperación tanto física como emocional. Sigue los dictados de tu corazón, pero hazle caso también a la razón. Establece un balance ya que en el centro del mismo vas a encontrar la razón. ¡Libérate, Aries! Números de suerte: 8, 10, 40.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Una persona más joven que tú te hará perder la cabeza con sus ideas algo atrevidas. Quítate la venda de los ojos para que puedas ver quién es quién en tu vida ya que hay alguien que no es tu amigo. Acepta la realidad, Tauro. Tienes que comenzar a limpiar tu vida de todo lo que atrasa tu camino al éxito. Números de suerte: 30, 4, 16.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Establece un punto medio en todo. Nada de blanco o negro ya que el tono medio es el que te conviene por el momento. Mantente fiel a lo ya estipulado por ti, Géminis. Ejerce control sobre tus gastos y sobre tu vida personal ya que tu salud se verá afectada por lo que ingieras y tu bolsillo por lo que gastes. Números de suerte: 17, 3, 26.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Comparte tus secretos, tus penas y tus alegrías. Exalta toda esa dulzura y comprensión que escondes dentro de tu corazón. Muéstrate más afectuoso para con tus seres queridos. No seas tan exigente o tan disciplinado ya que solo lograrás que se alejen de ti. Rompe con la rutina y atrévete a explorar en lo desconocido. Números de suerte: 6, 13, 23.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Serás blanco de críticas por tomar decisiones que algunos consideran drásticas. El tiempo es oro para ti y te querrás asegurar de invertirlo sabiamente. Te ajustarás sin problema alguno a los cambios que la vida te presente. Quejas en el área del hogar o la familia serán resueltas sin mayor esfuerzo de tu parte. Números de suerte: 21, 39, 14.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Todo lo que sea comunicación está bien aspectado. Te expresarás con claridad, teniendo la facilidad de palabra para convencer hasta a tu peor enemigo. Mensaje o llamadas serán motivo de alegrías, de buenas noticias. Comunícate más a menudo con tus seres queridos en el extranjero, ellos te quieren y te necesitan. Números de suerte: 11, 30, 6.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Podrás comunicarte efectivamente y con tus palabras vas a conquistar nuevos horizontes. Recibirás el crédito que te mereces por tu trabajo y por tus esfuerzos extras. Te sentirás lleno de energía y lo proyectarás en todo lo que hagas. Ve donde está la acción. No esperes por nadie y toma la iniciativa. Números de suerte: 22, 5, 30.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Uniones o asociaciones se encuentran bien aspectadas. Utiliza tu inteligencia junto a tus habilidades creativas para que logres desarrollar aquello que pueda beneficiarte tanto en tu trabajo como en lo personal. Un nuevo proyecto te traerá dinero, así como también te abrirá las puertas hacia logros mayores en tu carrera o profesión. Números de suerte: 9, 14, 22.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Las estrellas te dan luz verde para que vayas de compras. De seguro tendrás suerte encontrando aquello que necesitas, al precio que deseas y te conviene. Un hijo, un nuevo trabajo o un nuevo hogar embellecen tu existencia. Es tiempo de decorar, cambiar y reinventar lo que sea para exaltar tu ambiente. Números de suerte: 45, 18, 34.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Comienzas el día de hoy con mucha suerte en el amor. Cupido te empuja a la conquista. Echa a un lado la timidez ya que te conviene ser más agresivo. Supera complejos de inferioridad. Tú eres un ser único, maravilloso. Siéntete orgulloso de tus logros, aplaude tus éxitos. Sé espontáneo en todo. Números de suerte: 2, 11, 9.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Tú no entiendes de términos medios al momento de amar ya que eres muy apasionado, pero ahora tendrás más control. Estarás más selectivo y esto mismo es lo que te aconsejan las estrellas. Ve a la segura, no te tomes riesgos. Cuando sientas que algo no te agrada, sigue hacia adelante, no te detengas. Números de suerte: 37, 8, 10.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

No tengas miedo de expresarte con la verdad ya que ésta será la única que te proyecte tal cual eres. Sobre ti se posa una nube de incertidumbre en cuanto a continuar con una relación existente o darla ya por terminada. No dudes de lo que te dicta tu corazón. En el fondo tú sabes cuál es la respuesta. Números de suerte: 19, 14, 28.