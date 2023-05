Tendrás mas atención de la que normalmente acostumbras, este miércoles 3 de mayo sin duda tendrás un magnetismo que no habías sentido, usalo con sabiduría.

Walter Mercado ve en tu camino por las estrellas buena fortuna, tu signo zodiacal no será tan afectado por mercurio retrógrado.

No estás soportando el día de hoy, todo se te está viniendo abajo y tu energía está más baja que nunca, haz actividades que te ayuden a subir el ánimo.

Un viaje en el cual te puedas deslindar de todo será tu mejor opción después de lo que pases hoy, este miércoles 3 de mayo no será fácil de superar, pero lo lograras.

La lección de este miércoles 3 de mayo es dejar ir a las personas que hacen todo lo posible para no mantenerse a tu lado, deja fluir, te sentirás mejor.

Las cosas pueden no salir como esperas, Walter Mercado sabe que necesitaras toda la energía positiva que haya disponible para tu signo zodiacal.

Debes de despegarte de los asuntos laborales, con el descanso que tuviste te despertaron las ansias de ser productivo, no dejes lo más por lo menos.

Estás muy jovial, deja que tus instintos te guíen, serán tu mejor aliado para sobrevivir el día. No dejes que las opiniones ajenas te echen a perder una buena idea que tuviste.

Walter Mercado ve que el clima astral pronosticado te hará dudar de tus decisiones, no estás en la mejor posición para tomar el rumbo que más te convenga.

Este miércoles 3 de mayo no es tu día, estas sobre pensando todo lo que paso a inicio de semana y tus sentimientos los tienes en la boca, procura pensar las cosas bien antes de hacerlas.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.