El legado del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado continúa, pues a tres años de su muerte, su sobrina Betty B. Mercado ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente. Es por eso que este MIÉRCOLES 5 de abril te traemos lo que te depararán los astros este día.

El astrólogo de los famosos falleció en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, por lo que la estafeta ha pasado a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Por tal motivo, te traemos día con día, lo que te depararán los astros en el terreno del amor, salud y dinero, sin perder la esencia de Walter Mercado, pero con un toque de frescura y picardía de su sobrina Betty B. Mercado, quien escribe para el diario El Heraldo.

Walter Mercado horóscopo hoy MIÉRCOLES 5 de abril

Aries

20 de marzo al 19 de abril

La dificultad económica por la que has pasado está quedando atrás, mantén tus gastos controlados. Prioriza las actividades que tienes pendientes, últimamente te has exigido mucho, debes tener tiempo para descansar.

Tauro

20 de abril al 20 de mayo

El horóscopo indica que tendrás una propuesta interesante, evalúa si vale la pena tomarla. Últimamente, has ayudado a las personas que te rodean, pero no debes olvidarte de ti y tus actividades.

Géminis

21 de mayo al 20 de junio

Has tenido una buena racha en los logros profesionales, aprovéchalo para reanudar los proyectos que tienes pendientes. La monotonía con la pareja se ha visto aumentada, prueben diferentes cosas para mantener el romance. Será divertido.

Cáncer

21 de junio al 22 de julio

Tu signo zodiacal tiene la virtud de ser imaginativo, lo que te lleva a planear las cosas en un futuro, no es malo, pero estás descuidando el ahora y tus actividades. Te sentirás en paz con la pareja, lo que sacará tu lado más romántico y cariñoso. Tendrás una noche agradable.

Leo

23 de julio al 22 de agosto

El horóscopo indica que recibirás una buena noticia en la familia, alguien que tenía un problema comienza a ver la luz. Es posible que puedas cometer un error y comprometer la confianza que alguien ha depositado en ti. Es importante pedir disculpas y esforzarse.

Virgo

23 de agosto al 22 de septiembre

Hoy, miércoles 5 de abril, se prevé un día tranquilo para tu signo, tus ocupaciones no se harán tediosas ni pesadas. No debes cerrarte en ti mismo, has evitado a algunas personas últimamente. La compañía y el cariño tienen grandes oportunidades en el crecimiento personal.

Libra

23 de septiembre al 22 de octubre

Tu signo zodiacal será propenso a tener un accidente embarazoso, aunque sea causado por alguien más, podrás salir pronto de él. A lo largo del día puedes presenciar una acción injusta, decide si vale la pena pronunciarte al respecto. La serenidad por delante.

Escorpio

23 de octubre al 21 de noviembre

Últimamente, has tenido muchos planes, es importante darse un descanso debes en cuando, la salud mental y la billetera lo agradecerán. Serás víctima de un malentendido con una persona cercana, debes de hablar en el momento para evitar hacer más grande el problema.

Sagitario

22 de noviembre al 21 de diciembre

El horóscopo muestra iluminado tu camino para enmendar errores que has cometido últimamente. Los errores son parte del crecimiento, pero debes poner mayor atención en ellos. Evita acumular estrés por los malos tragos. Libera la presión con alguna actividad física.

Capricornio

22 de diciembre al 19 de enero

Las preocupaciones que tienes por una situación en tu familia te están consumiendo. Dale la debida importancia, pero prioriza tu salud mental. Se avecinan problemas con la pareja, deben de hablar cuanto antes para buscar una solución real.

Acuario

20 de enero al 17 de febrero

Hoy, miércoles 5 de abril, se presentará una situación de ayuda a un ser querido. Antes de aceptar revisa si puedes con lo que ofreces. Una disputa familiar comienza a calmarse, aprovecha para aclarar las cosas y calmar las aguas.

Piscis

18 de febrero al 19 de marzo

Últimamente, has realizado un buen trabajo, sigue con ellos sin confiarte. No gastes todas tus energías en el día, las necesitarás en la noche con tu pareja. Evita llevarte comentarios malintencionados a casa.