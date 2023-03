El legado del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado continúa, pues a tres años de su muerte, su sobrina Betty B. Mercado ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente. Es por eso que este SÁBADO 18 de marzo te traemos lo que te depararán los astros este día.

El astrólogo de los famosos falleció en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, por lo que la estafeta ha pasado a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Por tal motivo, te traemos día con día, lo que te depararán los astros en el terreno del amor, salud y dinero, sin perder la esencia de Walter Mercado, pero con un toque de frescura y picardía de su sobrina Betty B. Mercado, quien escribe para el diario El Heraldo.

Walter Mercado horóscopo hoy SÁBADO 18 de marzo

Aries

20 de marzo al 19 de abril

Estás a un paso de cumplir ese sueño que tanto has perseguido, solo debes aprender a ser un poco más paciente, las cosas llegarán en el momento en que estés listo.

Tauro

20 de abril al 20 de mayo

Tienes a una persona muy especial buscando salir contigo, deja atrás el orgullo, podrías descubrir a alguien con quien te llevas mucho mejor y tiene un gran corazón, recuerda, las apariencias no lo son todo.

Géminis

21 de mayo al 20 de junio

El dolor es momentáneo, no dejes que una situación incómoda arruine todo tu día, estás en un punto en donde debes aprender a dejar ir las cosas que no te dejan nada bueno.

Cáncer

21 de junio al 22 de julio

Mostrar tu lado más vulnerable no te hace débil, las personas que realmente valen la pena te entenderán y estarán ahí para ti cuando más lo necesites.

Leo

23 de julio al 22 de agosto

Que la ambición no te ciegue de lo que realmente importa, las personas a tu alrededor también tienen sentimientos y ciertas actitudes podrían herirlos bastante, piensa bien antes de actuar.

Virgo

23 de agosto al 22 de septiembre

No dejes que la presión se apodere de tu vida, es momento de poner un balance entre tu vida personal y el trabajo, de no ser así te verás totalmente perdido.

Libra

23 de septiembre al 22 de octubre

Escucha a tu intuición, en ocasiones las personas que parecen buenas no lo son, así que camina con mucho cuidado si no quieres llevarte una sorpresa desagradable.

Créditos: Gluc.mx

Escorpio

23 de octubre al 21 de noviembre

No dejes que el error de una persona te haga desconfiar de los demás, no todos son iguales y mereces tener relaciones sanas, debes dejar el miedo a un lado para seguir avanzando.

Sagitario

22 de noviembre al 21 de diciembre

No te estanques en un lugar laboral que no te suma nada, si estás listo para cambiar, hazlo, todavía estás a tiempo antes de que ya no tengas otra salida.

Capricornio

22 de diciembre al 19 de enero

Escucha los consejos de las personas más cercanas a ti, puede que el escuchar las ideas desde los ojos de alguien más te ayude a comprenderte mejor.

Acuario

20 de enero al 17 de febrero

No tienes por qué cambiar para agradarle a las personas a tu alrededor, así que solo sal y vive tu vida, estás en el momento correcto para hacer locuras.

Piscis

18 de febrero al 19 de marzo

No tengas miedo de dejar todo para perseguir ese sueño, recuerda que todo tiene consecuencias, sin embargo, la vida solo es una.