Con el poderoso Marte en tu casa quinta, nadie podrá ignorarte ahora. Estarás lleno de energía y con las mismas le expresarás al mundo quien tú eres. Gustarás de llevar a cabo actividades deportivas o de mucha acción física. Estarás competitivo, por lo que perder no será ahora una opción para ti. El amor será más físico que emocional. Números de suerte: 15, 26, 32.

Se acumula la tensión en tu vida con el tránsito del planeta Marte por tu séptima casa, pero la misma podría ser usada de una manera creativa si estás consciente de lo que estás haciendo. Espera confrontaciones con tus llamados enemigos. Mantente en pie de guerra aun cuando esto no sea tu naturaleza. Números de suerte: 21, 44, 38.

Se impone como nunca antes una transformación en tu vida. Marte con toda su energía te lleva a enfrentarte a situaciones o personas conflictivas lo que te impulsará a buscar el cambio. Si tienes pareja, sé paciente, ya que no todo será ahora color de rosa en tu relación con la misma. Evita especialmente las discusiones por dinero. Números de suerte: 17, 6, 30.

Defenderás como nunca antes aquello en lo que crees, lo que consideras tu verdad. No trates de forzar tus creencias u opiniones en otras personas. Aprovecha la energía de Marte en tu novena casa para expandir tu mente. Ve tras esas experiencias que te lleven a nuevas dimensiones por lo que todo viaje será ahora muy educativo y placentero. Números de suerte: 33, 2, 49.

Diriges ahora tus energías hacia el futuro. Te has fijado una meta e irás tras la misma. Busca la ayuda o cooperación de otras personas y la vida se te hará más fácil. Establece un balance de intereses cuando labores junto a otras personas para que no des cabida a enfrentamientos. Coordina tus necesidades con las necesidades de los demás. Números de suerte: 7, 36, 42.

El tránsito de Marte por tu casa doce te llevará a enfrentar situaciones en las que te sentirás frustrado, sintiéndote que los demás no te están dando el crédito que te mereces. Asuntos del pasado saldrán a flote, especialmente aquellos que te han afectado emocionalmente. Aprovecha para buscar en tu interior y resolver los mismos. Números de suerte: 20, 34, 15.

Le pondrás mayor atención a las cosas materiales en tu vida ahora que Marte entra en tu segunda casa. Esto te traerá tanto consecuencias positivas como negativas. Ten presente que el dinero no lo es todo en la vida y que los que realmente te quieren siempre estarán junto a ti en las buenas y en las malas. No compres nada impulsivamente. Números de suerte: 13, 1, 7.

Se acelera todo en tu vida con la entrada de Marte en tu tercera casa. Tendrás mucha energía, no estarás tranquilo y esto podría ocasionar conflictos con familia y amistades. Si enfocas esta energía positivamente serás capaz de lograr un frente unido con los demás y llevar a cabo algún proyecto que resultará exitoso. Números de suerte: 38, 3, 25.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.