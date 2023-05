El legado del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado continúa, pues a tres años de su muerte, su sobrina Betty B. Mercado ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente. Es por eso que este SÁBADO 6 de mayo te traemos lo que te depararán los astros este día.

El astrólogo de los famosos falleció en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, por lo que la estafeta ha pasado a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Por tal motivo, te traemos día con día, lo que te depararán los astros en el terreno del amor, salud y dinero, sin perder la esencia de Walter Mercado, pero con un toque de frescura y picardía de su sobrina Betty B. Mercado, quien escribe para el diario El Heraldo.

Walter Mercado horóscopo hoy SÁBADO 6 de mayo

Aries

Las recompensas por tus esfuerzos llegarán con noticias que benefician tu economía y planes para el futuro. Las ganancias deben ahorrarse, pues lo mejor por ahora es guardar y pensar en los siguientes proyectos.

Tauro

Este sábado 6 de mayo es el día perfecto para poner en su lugar a alguien que impide que avances y que cumplas tus sueños Por otro lado, es importante que aproveches tus tiempos libres para atender esos pendientes que aún no terminas.

Géminis

El horóscopo de Walter Mercado subraya que tu gran habilidad comunicativa te llevará a vivir nuevas cosas y a conocer personas que podrían enseñarte lugares que jamás imaginaste. También conseguirás enfrentar los problemas laborales. Se acercan cambios positivos.

Cáncer

El éxito para tu signo zodiacal llegará este sábado 6 de mayo al resolver conflictos personales, o bien, profesionales, que antes fue inútil solucionar. Cuida tu lenguaje, pues en caso de cometer un error, podrías enfrentar las consecuencias.

Leo

Tu signo zodiacal representa la transformación a través de nuevas ideas que podrías utilizar en beneficio de los demás. Pueden ocurrir gastos inesperados, pero aún hay tiempo para recuperarse de ellos. Cuando se trata de amor, espera sorpresas espontáneas que te harán feliz a ti y a tu pareja.

Virgo

Walter Mercado expone en el horóscopo que hoy la inspiración te traerá pensamientos sobre proyectos que deben completarse lo antes posible. Hoy también recibirás un dinero inesperado y tus ingresos aumentarán a medida que pagues tus deudas.

Libra

Es importante mantener tu ánimo alto cuando se trata de trabajo. La economía mejorará rápidamente y en esta temporada podrás alcanzar las metas que te propongas con la misión de seguir adelante. Consulta tu cuenta y controla tus gastos.

Escorpión

El horóscopo de Walter Mercado recomienda que escuches a tu cuerpo y todo lo que éste te pide; no descuides tu salud por ningún motivo, pues se acerca una temporada llena de trabajo y compromisos que no conviene que te pierdas.

Sagitario

La familia y los amigos cercanos pueden causar problemas financieros y de comunicación inesperados. Es necesario que estés atento a todo lo que sucede a tu alrededor y así evitarás problemas que puedan perjudicarte.

Capricornio

Vigila tus gastos de este sábado 6 de mayo y pon atención a tu negocio. Tienes buenas relaciones con tu familia, pero te distraes y no te das cuenta de que hay personas que en verdad te necesitan. La puerta se abre a experiencias en las que nunca antes habías pensado, como viajes y excursiones.

Acuario

Tu signo zodiacal es tranquilo y logra mantener la paz a pesar de la agitación causada por los demás. Es agradable salir, respirar aire fresco y conocer gente nueva que ampliará tus horizontes a través de sus experiencias y actitudes ante la vida.

Piscis

No pidas favores en la oficina, ya que con el tiempo pueden resultar costosos y realmente no valen la pena. Cuida tu bolsillo y piensa bien antes de arriesgarte a unirte a un proyecto que no conoces.